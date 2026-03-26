El presupuesto del Departamento de Educación recorta el gasto destinado a varios programas. Esto incluye una reducción del 80% en la financiación de la Wilmington Learning Collaborative (WLC). La WLC, que recibía $10 millones al año, tiene como objetivo brindar apoyo a los estudiantes de la ciudad pertenecientes a los distritos escolares de Christina, Brandywine y Red Clay. Su solicitud presupuestaria asciende actualmente a $2 millones; asimismo, la organización prevé contar con $1,6 millones adicionales provenientes de fondos remanentes del año fiscal 2026.

El alcalde de Wilmington, John Carney, declaró que desea revisar el presupuesto propuesto por el grupo para el año fiscal 2027; no obstante, dado que el Consorcio Redding avanza en el rediseño de los límites de los distritos escolares en el norte del condado de New Castle, la iniciativa de colaboración educativa resulta más importante que nunca. En diciembre, los miembros del Consorcio Redding votaron a favor de fusionar los distritos escolares de la zona en uno solo.

“Si las familias de Wilmington van a tener una voz decisiva, como debe ser, entonces la Wilmington Learning Collaborative debe formar parte de ello:, afirmó. “Especialmente ahora; si estamos hablando de transitar, en esencia, hacia un distrito escolar que abarque todo el condado, es evidente que el porcentaje de familias provenientes de la ciudad de Wilmington será menor; por ello, simplemente quiero asegurarme de que sus voces sean escuchadas”.

Creado en 2019, el Consorcio Redding es un grupo estatal encargado de rediseñar los límites de los distritos escolares que actualmente prestan servicio a la ciudad de Wilmington y al norte del condado de New Castle.

El plan financiero del grupo permanece intacto en el presupuesto recomendado por el gobernador; sin embargo, la copresidenta del comité de financiación, la representante estatal Kim Williams (D-Stanton), expresó su preocupación ante la falta de datos y de progreso medible.

“Sé que hemos invertido cerca de 500 millones de dólares en WLC, Redding y Opportunity Funding”, dijo ella. “Así que, como saben, queremos ver que esos fondos se aprovechen bien y empezar a ver algunas mejoras”.

Lockman afirmó que el Departamento de Educación no les ha proporcionado los datos necesarios para evaluar cómo están ayudando los programas a los estudiantes, una situación que, según Marten, será subsanada.

“No hemos recibido métricas consistentes que nos permitan decir: ‘Oh, miren este crecimiento’”, señaló Lockman. “Evidentemente, eso resulta frustrante cuando se intenta demostrar que se está logrando un impacto real, que es precisamente el objetivo de este conjunto de iniciativas bajo la dirección de Redding”.

Algunos miembros del Comité Conjunto de Finanzas también expresaron su preocupación por el recorte de $2,3 millones que la agencia realizó en la subvención global para preparadores físicos, de $2,0 millones en la subvención global para maestros sustitutos y de $2,4 millones en el reembolso por sustituciones.

El presupuesto recomendado por el departamento incluye más de $13 millones en asignaciones extraordinarias, de los cuales se destinan 8 millones a la atención de la primera infancia, 3 millones a proyectos impulsados ​​por los docentes y más de 2.8 millones a la implementación, a nivel estatal, de una fórmula híbrida de financiación escolar.