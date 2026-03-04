Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

La Universidad de Delaware eliminó silenciosamente años de investigación y materiales académicos de su sitio web de iniciativa antirracismo el verano pasado, cortando el acceso a investigaciones que examinan sus vínculos históricos con la esclavitud y el racismo sistémico.

El sitio web, conocido como UDARI, fue creado en 2020 como parte de un consorcio nacional que estudia las historias institucionales de injusticia racial. Posteriormente, en julio de 2025, dejó de estar disponible y permaneció así hasta febrero. Estudiantes e investigadores afirman que la desaparición del sitio web interrumpió el trabajo académico, debilitó la confianza de la comunidad, amenazó la libertad académica y planteó inquietudes sobre la transparencia.

Meses sin acceso a la investigación

Alex Toth, estudiante universitario de enseñanza de historia y miembro de la junta directiva de la Sociedad Histórica de Newark, dijo que notó el problema por primera vez mientras investigaba la relación de la universidad con la comunidad circundante.

Como historiador local y nativo de Newark, Delaware, Toth dijo que con frecuencia confiaba en la investigación de UDARI.

“A mediados del verano, leí uno de los artículos que consulto con frecuencia. Se llama ‘Más allá de sus límites: estudio de un caso sobre la expansión universitaria y la gentrificación en Newark’”, dijo. “Lo he usado en conversaciones con estudiantes y otros historiadores locales, y enseguida descubrí que había desaparecido, junto con todas las demás investigaciones de UDARI, y que había sido reemplazado por un sitio web bastante genérico”.

Al acercarse el semestre de otoño, Toth esperó la oportunidad de plantear sus inquietudes directamente a la dirección de la universidad. Planteó el tema durante un foro público el 25 de septiembre con el presidente interino de UD y los administradores superiores.

“Lo que me dijeron en ese momento fue que UD acababa de enterarse… de que esta investigación había sido cancelada, que fue un error y que iban a hacer todo lo posible para encontrar un lugar diferente para realizarla”, dijo.

A pesar de esa garantía, el sitio web permaneció fuera de línea durante meses.

Antes de la revocación de UDARI, la universidad también había solicitado a organizaciones de diversidad, equidad e inclusión, como el Centro para la Cultura Negra y la oficina de Diversidad e Inclusión Estudiantil, que retiraran sus carteles del campus. Esto llamó la atención de la sección estudiantil de la NAACP en UD.

El presidente del capítulo, Corey Gordon, estudiante de último año, estuvo presente en la misma asamblea pública de septiembre para oponerse a la retirada de esos carteles. Gordon comentó que también acababa de enterarse de la retirada del sitio web.

Nos sentimos frustrados, pero no sorprendidos. Ya sabíamos que se avecinaban estas reducciones. No sabíamos cuán flagrantes serían ni cuán transparentes serían… ni que llegarían al extremo de eliminar el historial y la investigación, y cosas así —dijo—. “Nos dimos cuenta de que estas no son medidas de ahorro que la universidad está tomando para proteger a los estudiantes y estos espacios. Están llevando a cabo acciones hostiles contra estos espacios y contra la comunidad del campus”.

A principios de este mes, el capítulo decidió llevar sus preocupaciones a la legislatura estatal en Dover para exigirle cuentas a la universidad.

“Decidimos ir allí y dejarles saber nuestra versión de la historia, lo que realmente ocurrió en el campus, lo que ha estado sucediendo en el campus, para que los legisladores pudieran estar informados al tomar decisiones financieras, pero también para que la comunidad en general supiera qué está pasando en el campus”, dijo Gordon.

“Ha habido retrocesos como este en todo el país, y ha habido escuelas que han luchado por sus estudiantes y los han defendido”, dijo. “Y ha habido universidades que no lo han hecho. Y definitivamente estamos en esta última situación”.