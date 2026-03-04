La Universidad de Delaware ha restaurado su sitio web de investigación antirracista. Ahora, los estudiantes denuncian que la libertad académica y la confianza se vieron socavadas.
Los líderes universitarios dicen que eliminar la investigación antirracista durante meses fue un error. Estudiantes e investigadores afirman que esto erosionó la libertad.
La Universidad de Delaware eliminó silenciosamente años de investigación y materiales académicos de su sitio web de iniciativa antirracismo el verano pasado, cortando el acceso a investigaciones que examinan sus vínculos históricos con la esclavitud y el racismo sistémico.
El sitio web, conocido como UDARI, fue creado en 2020 como parte de un consorcio nacional que estudia las historias institucionales de injusticia racial. Posteriormente, en julio de 2025, dejó de estar disponible y permaneció así hasta febrero. Estudiantes e investigadores afirman que la desaparición del sitio web interrumpió el trabajo académico, debilitó la confianza de la comunidad, amenazó la libertad académica y planteó inquietudes sobre la transparencia.
Meses sin acceso a la investigación
Alex Toth, estudiante universitario de enseñanza de historia y miembro de la junta directiva de la Sociedad Histórica de Newark, dijo que notó el problema por primera vez mientras investigaba la relación de la universidad con la comunidad circundante.
Como historiador local y nativo de Newark, Delaware, Toth dijo que con frecuencia confiaba en la investigación de UDARI.
“A mediados del verano, leí uno de los artículos que consulto con frecuencia. Se llama ‘Más allá de sus límites: estudio de un caso sobre la expansión universitaria y la gentrificación en Newark’”, dijo. “Lo he usado en conversaciones con estudiantes y otros historiadores locales, y enseguida descubrí que había desaparecido, junto con todas las demás investigaciones de UDARI, y que había sido reemplazado por un sitio web bastante genérico”.
Cuando se acercaba el semestre de otoño, leí uno de los artículos que leo con frecuencia. Se llama “Más allá”. Al acercarse el semestre de otoño, Toth esperó la oportunidad de plantear sus inquietudes directamente a la dirección de la universidad. Planteó el tema durante un foro público el 25 de septiembre con el presidente interino de UD y los administradores superiores.
“Lo que me dijeron en ese momento fue que UD acababa de enterarse… de que esta investigación había sido cancelada, que fue un error y que iban a hacer todo lo posible para encontrar un lugar diferente para realizarla”, dijo.
A pesar de esa garantía, el sitio web permaneció fuera de línea durante meses.
Antes de la revocación de UDARI, la universidad también había solicitado a organizaciones de diversidad, equidad e inclusión, como el Centro para la Cultura Negra y la oficina de Diversidad e Inclusión Estudiantil, que retiraran sus carteles del campus. Esto llamó la atención de la sección estudiantil de la NAACP en UD.
El presidente del capítulo, Corey Gordon, estudiante de último año, estuvo presente en la misma asamblea pública de septiembre para oponerse a la retirada de esos carteles. Gordon comentó que también acababa de enterarse de la retirada del sitio web.
Nos sentimos frustrados, pero no sorprendidos. Ya sabíamos que se avecinaban estas reducciones. No sabíamos cuán flagrantes serían ni cuán transparentes serían… ni que llegarían al extremo de eliminar el historial y la investigación, y cosas así —dijo—. “Nos dimos cuenta de que estas no son medidas de ahorro que la universidad está tomando para proteger a los estudiantes y estos espacios. Están llevando a cabo acciones hostiles contra estos espacios y contra la comunidad del campus”.
A principios de este mes, el capítulo decidió llevar sus preocupaciones a la legislatura estatal en Dover para exigirle cuentas a la universidad.
“Decidimos ir allí y dejarles saber nuestra versión de la historia, lo que realmente ocurrió en el campus, lo que ha estado sucediendo en el campus, para que los legisladores pudieran estar informados al tomar decisiones financieras, pero también para que la comunidad en general supiera qué está pasando en el campus”, dijo Gordon.
“Ha habido retrocesos como este en todo el país, y ha habido escuelas que han luchado por sus estudiantes y los han defendido”, dijo. “Y ha habido universidades que no lo han hecho. Y definitivamente estamos en esta última situación”.
La destitución socavó la confianza académica
Para los investigadores cuyo trabajo fue eliminado, la decisión fue más que una cuestión técnica: cuestionó cómo se valoraba su beca.
Anisha Gupta, estudiante de doctorado del programa de estudios de preservación de la universidad, se involucró por primera vez con UDARI en el otoño de 2021 a través de un curso que examina la desigualdad racial en Delaware y los vínculos de la universidad con la esclavitud.
“Realicé un proyecto de investigación sobre la propiedad de la tierra. En particular, estudié New London Road. Hoy en día es New London Avenue. Pero New London Road era conocida por ser una zona donde vivían familias negras libres”, dijo. “Al principio de mi investigación, tenía una pregunta fundamental: ¿Quiénes eran estas familias negras? ¿Y cómo llegaron allí?”
“Hablamos de la preemancipación. Entonces, ¿cómo consiguieron los recursos no solo para ser libres, sino también para comprar tierras?”, añadió.
Su informe, “Los cimientos de la comunidad negra libre de New London Road antes de la guerra civil”, formó parte del proyecto UDARI Legados de Esclavitud y Desposesión en UD. A lo largo del semestre, Gupta examinó registros del censo, archivos eclesiásticos, escrituras de propiedad y documentos históricos manuscritos para rastrear las vidas y las redes de las familias negras libres en Newark.
Dijo que el trabajo requirió de una intensa investigación de archivo y colaboración con compañeros de clase, profesores, bibliotecarios e historiadores. El proyecto también tuvo como objetivo unir la investigación académica con el conocimiento de la comunidad, fortaleciendo las relaciones entre la universidad y los residentes de Newark de toda la vida.
Gupta dijo que se enteró de que el sitio web había sido eliminado meses después de que sucediera, cuando su profesor se puso en contacto con ella en octubre pasado.
Para ser totalmente honesta, me sentí muy decepcionada y molesta al enterarme de esto. Y supongo que también me quedé impactada. No podía creer que la investigación hubiera sido eliminada —dijo—. Error o no, me decepcionó que la investigación hubiera sido atacada de esta manera.
Dijo que le sorprendió que ni ella ni sus profesores fueran parte del proceso ni fueran consultados antes de tomar la decisión.
Para Gupta, la situación planteó preocupaciones más amplias sobre la transparencia y la independencia académica. Añadió que la destitución también debilitó la confianza entre los investigadores y la institución.
“Creo que cuando se trabaja e investiga en la universidad, por un lado, tienen control sobre la propiedad intelectual desde un punto de vista legal, pero también existe una comprensión muy clara de la libertad académica. Y creo que eso es lo que está en juego aquí”, dijo. “Esto tiene importantes repercusiones en la investigación, en los investigadores y en la comunidad… Incluso dándole a la universidad el beneficio de la duda sobre esto… creo que simplemente está erosionando la confianza”.
Líderes universitarios dicen que la eliminación fue involuntaria
Los funcionarios de la universidad dicen que la eliminación del sitio web de UDARI no tenía la intención de limitar el acceso a las becas, sino que fue la consecuencia no deseada de un esfuerzo más amplio para reestructurar el trabajo de la universidad en torno a la diversidad, la equidad y la participación en el campus.
En una entrevista con WHYY News, José Riera, vicepresidente de vida estudiantil y director interino de cultura y participación del campus, dijo que si bien el sitio web estuvo fuera de línea, gran parte de su contenido permaneció disponible a través de otros canales institucionales, como la biblioteca.
“Hubo esfuerzos auxiliares en la universidad, o esfuerzos descentralizados. Pensamos que era importante hacer una pausa y tomarnos un tiempo”, dijo, aludiendo a un proyecto más amplio en el que trabaja la universidad, llamado “Cultura y Compromiso”, que se publicará en unas dos semanas.
“Durante una buena cantidad de tiempo, todos los viernes por la noche, recibíamos nuevas órdenes ejecutivas sobre cambios en las expectativas para las más altas instituciones de educación superior en lo que respecta al trabajo en el ámbito de diversidad, equidad y conclusión”, señaló.
Riera reconoció que el proceso que rodeó la eliminación del sitio web fue defectuoso y lo calificó de “un error” y “descuidado”.
“¿Diría que pretendíamos violar la libertad académica o, de alguna manera, relajarnos?”, comentó. “No, en absoluto”.
Riera afirmó que la universidad está manteniendo conversaciones interdepartamentales con el profesorado y el personal para fortalecer la comunicación y la supervisión en torno a las plataformas digitales y el acceso a la investigación. Añadió que estos esfuerzos se centran en evitar errores similares y garantizar que el trabajo académico permanezca accesible y protegido en el futuro.
