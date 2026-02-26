Daedalus Aviation retirará su solicitud de arrendamiento del aeropuerto de Wilmington tras la indignación pública por las conexiones con ICE
Delaware River y Bay Authority afirmó que estaba legalmente obligada a aprobar el contrato de arrendamiento. Sin embargo, los gobernadores de Delaware y New Jersey.
Daedalus Aviation, un contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, abandonará su intento de arrendar espacio en el hangar en el Aeropuerto de Wilmington, anunció el miércoles Delaware River y Bay Authority.
DRBA, una autoridad gubernamental biestatal de Delaware y New Jersey, tenía previsto considerar una propuesta de solicitud de arrendamiento en la reunión de su junta directiva la próxima semana. Activistas y senadores demócratas de Delaware habían pedido a los gobernadores Matt Meyer y Mikie Sherrill que se opusieran al contrato de arrendamiento.
La idea de que Daedalus hiciera negocios con cualquiera de los dos estados generó controversia porque los ejecutivos de la compañía se están beneficiando de las deportaciones de ICE. La propuesta atrajo mucha atención después de que activistas la identificaran en la agenda de la reunión de diciembre de DRBA.
Gayle Gibson, miembro de la Coalición Delaware Stop Avelo, dijo que cree que recibió tanta atención debido a la indignación por las recientes acciones de cumplimiento de la ley por parte de agentes federales de inmigración, incluidos dos tiroteos fatales por parte de oficiales en Minneapolis el mes pasado.
“Creo que se debió a que mucha gente se opuso a Delaware River y Bay Authority y a otros funcionarios electos ante la posibilidad de tener ese tipo de operación aquí”, dijo. “Basta ver que la compañía está involucrada con el Departamento de Seguridad Nacional no era el tipo de operación que queríamos”.
Daedalus ganó $140 millones el año pasado vendiendo aviones al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para realizar deportaciones de ICE. Altos directivos de la compañía también controlan otra empresa separada con un contrato de casi mil millones de dólares para apoyar las “autodeportaciones”.
DRBA posee y opera varios centros de transporte en New Jersey y Delaware. Su junta de comisionados es nombrada por el gobernador de cada estado y la autoridad se financia mediante peajes, tarifas de usuario, venta de boletos y transacciones minoristas.
“Si los gobernadores permiten que Daedalus opere aquí a pesar de esto, deben explicar al público por qué esto no entra en conflicto con los demás valores que profesan”, dijo Rebekah Rodríguez, de la Coalición Delaware Stop Avelo, a principios de esta semana. “Esta no es una decisión neutral”.
Meyer y Sherrill han condenado abiertamente las medidas de control migratorio del DHS. Ambos gobernadores fueron informados sobre el acuerdo propuesto y tienen poder de veto sobre las decisiones de la junta.
La portavoz de Sherrill, Maggie Garbarino, dijo que la gobernadora “tenía serias preocupaciones sobre esta propuesta y está encantada de saber que Daedalus ya no está buscando este arrendamiento”.
La directora de comunicaciones de Meyer, Mila Myles, dijo en un comunicado que el gobernador reconoce la decisión de la compañía y “continuará trabajando con DRBA para garantizar que cualquier oportunidad en ILG promueva de manera responsable los intereses económicos de Delaware”.
“También alentaremos a DRBA a tomar las medidas apropiadas en el futuro para garantizar que el aeropuerto no se utilice para eludir la obligación constitucional del debido proceso”, dijo.
Los 15 senadores demócratas de Delaware firmaron una carta a DRBA con fecha del 5 de febrero, presionando para que no aprobara el arrendamiento de hangares a Daedalus Aviation. El senador estatal Ray Seigfried había instado a Meyer y Sherrill a rechazar un acuerdo con Daedalus.
En respuesta a la decisión de Daedalus de retirar su solicitud para el Aeropuerto de Wilmington, Seigfried dijo que los legisladores demócratas del estado creen que todos los residentes de EE. UU. merecen ser tratados con dignidad y justicia.
“No se equivoquen: la buena fe de Delaware hacia las empresas no debería significar que los líderes de nuestro estado den la bienvenida ciegamente a empresas que se alinean con organizaciones que sabemos que son cómplices en la negación de los derechos civiles”, dijo.
DRBA ha sostenido que la ley federal no le permitía denegar la solicitud de Daedalus para el arrendamiento de espacio aeroportuario. En un dictamen legal emitido por DRBA, el abogado Nicholas Clabbers dijo que denegar el acceso injustificadamente podría tener como consecuencia que la Administración Federal de Aviación (FAA) retenga fondos federales o cancele la elegibilidad para la subvención.
“Como patrocinador aeroportuario con obligación federal que ha recibido aproximadamente $100 millones en fondos de subvención de la FAA para ILG desde 1995, DRBA continuará cumpliendo con las leyes federales y estatales aplicables mientras busca usuarios aeronáuticos adicionales y fuentes de ingresos diversificadas para respaldar el crecimiento del aeropuerto”, dijo la agencia biestatal en un comunicado.
Gibson dijo que cree que DRBA no fue del todo franca sobre el contrato de arrendamiento propuesto y dijo que espera que sea más transparente en el futuro.
“Nos complace la decisión de Daedalus de no estar presente”, dijo. “Nos complacería aún más que Delaware River y Bay Authority hiciera declaraciones más firmes”, dijo Gibson. “Y creo que esperamos ver (al gobernador Meyer) hacer más declaraciones públicas sobre las acciones que está implementando para cumplir con sus firmes promesas de proteger el debido proceso para los habitantes de Delaware”.
Avelo Airlines, la única aerolínea comercial de Delaware, acabó sus vuelos de deportación en enero tras meses de duras críticas y protestas. La Coalición Delaware Stop Avelo y otros activistas pasaron varios meses del año pasado protestando contra la aerolínea en el aeropuerto de Wilmington. Avelo no operó esos vuelos desde Delaware.
