Daedalus Aviation, un contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, abandonará su intento de arrendar espacio en el hangar en el Aeropuerto de Wilmington, anunció el miércoles Delaware River y Bay Authority.

DRBA, una autoridad gubernamental biestatal de Delaware y New Jersey, tenía previsto considerar una propuesta de solicitud de arrendamiento en la reunión de su junta directiva la próxima semana. Activistas y senadores demócratas de Delaware habían pedido a los gobernadores Matt Meyer y Mikie Sherrill que se opusieran al contrato de arrendamiento.

La idea de que Daedalus hiciera negocios con cualquiera de los dos estados generó controversia porque los ejecutivos de la compañía se están beneficiando de las deportaciones de ICE. La propuesta atrajo mucha atención después de que activistas la identificaran en la agenda de la reunión de diciembre de DRBA.

Gayle Gibson, miembro de la Coalición Delaware Stop Avelo, dijo que cree que recibió tanta atención debido a la indignación por las recientes acciones de cumplimiento de la ley por parte de agentes federales de inmigración, incluidos dos tiroteos fatales por parte de oficiales en Minneapolis el mes pasado.

“Creo que se debió a que mucha gente se opuso a Delaware River y Bay Authority y a otros funcionarios electos ante la posibilidad de tener ese tipo de operación aquí”, dijo. “Basta ver que la compañía está involucrada con el Departamento de Seguridad Nacional no era el tipo de operación que queríamos”.

Daedalus ganó $140 millones el año pasado vendiendo aviones al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para realizar deportaciones de ICE. Altos directivos de la compañía también controlan otra empresa separada con un contrato de casi mil millones de dólares para apoyar las “autodeportaciones”.

DRBA posee y opera varios centros de transporte en New Jersey y Delaware. Su junta de comisionados es nombrada por el gobernador de cada estado y la autoridad se financia mediante peajes, tarifas de usuario, venta de boletos y transacciones minoristas.

“Si los gobernadores permiten que Daedalus opere aquí a pesar de esto, deben explicar al público por qué esto no entra en conflicto con los demás valores que profesan”, dijo Rebekah Rodríguez, de la Coalición Delaware Stop Avelo, a principios de esta semana. “Esta no es una decisión neutral”.