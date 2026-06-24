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“Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”, resonó en el edificio de la Legislatura mientras puertorriqueños de todo Delaware se reunían para presenciar cómo el gobernador Matt Meyer firmaba el Proyecto de Ley 290 de la Cámara de Representantes, reconociendo oficialmente el 11 de junio como el Día de Puerto Rico en el estado.

“Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”.

Según la Oficina del Censo de los EE. UU., los puertorriqueños constituyen casi el 3 % de la población de Delaware, sumando aproximadamente 31,000 residentes.

El principal impulsor de esta legislación es el representante estatal Josué Ortega, del 3er Distrito de Wilmington, quien es el primer y único puertorriqueño que forma parte de la Cámara de Representantes de Delaware. Ortega afirmó que el proyecto de ley representa no solo una victoria para los puertorriqueños, sino también un reconocimiento a la comunidad latina en general y a sus contribuciones al estado.

“El Día de Puerto Rico sirve para recordar que existen otras nacionalidades aquí en el estado de Delaware y que nosotros también contribuimos a todos los gobiernos locales”, dijo Ortega. “Creo que es importante que sepan que estamos aquí, que aportamos y que seguiremos contribuyendo para hacer de Delaware un lugar mejor”.

Recordando una historia de migración

Para muchos de los asistentes, la jornada significó algo más que una simple celebración. Fue también una oportunidad para honrar la historia, las luchas y la resiliencia de los puertorriqueños que emigraron al territorio continental de los Estados Unidos.

A partir de la década de 1940, y con un ritmo creciente durante los años 50, cientos de miles de puertorriqueños abandonaron la isla en busca de oportunidades económicas y empleo en el continente. Para mediados de la década de 1950, cerca de 700,000 puertorriqueños se habían trasladado, creando comunidades que marcarían la identidad de ciudades en todo Estados Unidos.

A pesar de ser ciudadanos estadounidenses desde 1917, los puertorriqueños han navegado durante mucho tiempo por una identidad política singular. Los residentes de la isla todavía no pueden votar en las elecciones presidenciales ni cuentan con representación con derecho a voto en el Congreso. Asimismo, a lo largo de las décadas, los puertorriqueños han luchado por preservar su idioma, su cultura y sus tradiciones.