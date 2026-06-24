“Yo soy boricua”: Delaware reconoce oficialmente el Día de Puerto Rico con una nueva ley y el izado de la bandera
Los puertorriqueños de todo Delaware celebraron la firma del Proyecto de Ley de la Cámara 290 y reflexionaron sobre la historia, la migración y el orgullo cultural.
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“Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”, resonó en el edificio de la Legislatura mientras puertorriqueños de todo Delaware se reunían para presenciar cómo el gobernador Matt Meyer firmaba el Proyecto de Ley 290 de la Cámara de Representantes, reconociendo oficialmente el 11 de junio como el Día de Puerto Rico en el estado.
“Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”.
Según la Oficina del Censo de los EE. UU., los puertorriqueños constituyen casi el 3 % de la población de Delaware, sumando aproximadamente 31,000 residentes.
El principal impulsor de esta legislación es el representante estatal Josué Ortega, del 3er Distrito de Wilmington, quien es el primer y único puertorriqueño que forma parte de la Cámara de Representantes de Delaware. Ortega afirmó que el proyecto de ley representa no solo una victoria para los puertorriqueños, sino también un reconocimiento a la comunidad latina en general y a sus contribuciones al estado.
“El Día de Puerto Rico sirve para recordar que existen otras nacionalidades aquí en el estado de Delaware y que nosotros también contribuimos a todos los gobiernos locales”, dijo Ortega. “Creo que es importante que sepan que estamos aquí, que aportamos y que seguiremos contribuyendo para hacer de Delaware un lugar mejor”.
Recordando una historia de migración
Para muchos de los asistentes, la jornada significó algo más que una simple celebración. Fue también una oportunidad para honrar la historia, las luchas y la resiliencia de los puertorriqueños que emigraron al territorio continental de los Estados Unidos.
A partir de la década de 1940, y con un ritmo creciente durante los años 50, cientos de miles de puertorriqueños abandonaron la isla en busca de oportunidades económicas y empleo en el continente. Para mediados de la década de 1950, cerca de 700,000 puertorriqueños se habían trasladado, creando comunidades que marcarían la identidad de ciudades en todo Estados Unidos.
A pesar de ser ciudadanos estadounidenses desde 1917, los puertorriqueños han navegado durante mucho tiempo por una identidad política singular. Los residentes de la isla todavía no pueden votar en las elecciones presidenciales ni cuentan con representación con derecho a voto en el Congreso. Asimismo, a lo largo de las décadas, los puertorriqueños han luchado por preservar su idioma, su cultura y sus tradiciones.
Una bandera que alguna vez estuvo prohibida
Entre esas luchas figuraba la “Ley de la Mordaza” de Puerto Rico, vigente entre 1948 y 1957, la cual ilegalizaba exhibir la bandera puertorriqueña y restringía las expresiones a favor de la independencia de la isla.
Entre quienes reflexionaban sobre esa historia se encontraba India Colón, vicepresidenta de Nuestras Raíces.
“Hace probablemente más de 50 años se nos dijo que no podíamos enarbolar nuestra bandera; de hecho, en aquel entonces era ilegal hacerlo”, comentó. “Por eso la gente siempre se pregunta por qué los puertorriqueños llevan banderas por todas partes –en sus autos, en las uñas– y por qué sentimos tanto orgullo por ella. Se debe a que hubo una ley mordaza hace muchos, muchos, muchos años por la que ni siquiera podíamos portar la bandera sin ser arrestados”.
La ceremonia de firma, celebrada el jueves, incluyó el izado de la bandera de Puerto Rico.
Jesús Morales, de 40 años y residente de Wilmington, afirmó que este reconocimiento llegaba con mucho retraso y opinó que el Día de Puerto Rico debería convertirse, con el tiempo, en un día festivo federal.
Morales expresó su satisfacción al ver la bandera puertorriqueña exhibida con su tono original de azul celeste.
“No me entusiasma ni me enorgullece la bandera puertorriqueña de azul más oscuro, ya que esa versión fue modificada por los estadounidenses antes de la ley mordaza de los años 50, cuando estaba prohibido tener la bandera en la isla”, señaló Morales. “Ojalá los puertorriqueños ondearan la bandera original o la de color blanco y negro –que simboliza la resistencia– en lugar de la que nos impusieron los estadounidenses”.
Transmitir la cultura a la siguiente generación
Para Emanuel Chacón, nacido en Wilmington y de ascendencia puertorriqueña y guatemalteca, el evento se convirtió en una salida entre madre e hijo centrada en honrar la herencia de ambos.
Chacón destacó que preservar la cultura para las generaciones más jóvenes es especialmente importante.
“Yo soy primera generación aquí en Delaware, pero ahora hay muchas personas que pertenecen a la segunda, tercera, cuarta o quinta generación. A veces se pierden las influencias y los elementos culturales. Por supuesto, también se pierde el idioma a medida que pasamos más tiempo aquí”, comentó Chacón. “Pero realmente espero que las generaciones más jóvenes puedan ver sus raíces y sentirse orgullosas de ellas, en lugar de avergonzarse, que puedan abrazarlas y entrar en cualquier espacio con el deseo de reconectar con su cultura. Eso no hace más que unir a las personas. Fomenta la unidad y ayuda a la gente a encontrar claridad y su propia identidad”.
Como profesional de la educación artística, Chacón comenta que a menudo conversa con los jóvenes sobre la importancia de comprender quiénes son.
“Es muy importante que los chicos estén conectados a sus raíces, ya que creo que eso desempeña un papel clave en su identidad”, añadió. “Muchas de las conversaciones que mantengo con los estudiantes giran en torno a su búsqueda de quiénes son realmente”.
Más que una celebración
Si bien la celebración reflejó avances y reconocimiento, los líderes comunitarios señalan que aún persisten algunas ideas erróneas sobre la identidad puertorriqueña.
Colón afirmó que uno de los mayores desafíos sigue siendo recordar a los demás que los puertorriqueños son tanto hispanos como ciudadanos estadounidenses.
“El mayor reto sigue siendo el hecho de que se nos reconozca como estadounidenses, ¿verdad? Siento que los puertorriqueños llevamos un legado muy importante ante el resto de la comunidad hispana”, afirmó. “Es un privilegio que se nos considere estadounidenses. Y el hecho de que nosotros seamos como una huella y una puerta abierta desde la cual podemos abogar por el resto de nuestra comunidad hispana y el estado de Delaware”.
“Seguimos siendo 100% hispanos y estamos unidos a nuestros hermanos y hermanas. Es un privilegio que tenemos, siempre y cuando no lo olvidemos”, añadió.
Los líderes comunitarios y los residentes señalan que la designación del Día de Puerto Rico es solo el comienzo. Los organizadores ya miran hacia el futuro y esperan ampliar la celebración en los próximos años, incluyendo planes para lo que esperan se convierta en el desfile puertorriqueño más grande de Delaware.
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