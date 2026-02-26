Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Con el rápido crecimiento demográfico en el sur de Delaware, el sistema de salud del condado de Sussex tiene dificultades para mantenerse al día. La llegada de más residentes, especialmente de la tercera edad, ha aumentado la presión sobre los hospitales y centros médicos. Esto ha provocado largos tiempos de espera, escasez de profesionales de atención primaria y acceso limitado a especialistas.

Incluso con tres importantes sistemas de salud —Beebe Healthcare, Bayhealth y TidalHealth— que prestan servicios en la zona, muchos residentes aún afrontan dificultades para recibir la atención médica oportuna. En algunos casos, los pacientes deben viajar largas distancias o esperar semanas para obtener las citas.

Algunas partes del condado de Sussex también están designadas como carentes de suficientes servicios médicos, lo que pone de relieve brechas de largo tiempo atrás en el acceso a servicios de salud esenciales.

Ahora, ChristianaCare dice que está tomando medidas para ayudar a cerrar esa brecha.

El sistema de salud ha presentado una nota de intención a la Junta de Recursos de Salud de Delaware para desarrollar un nuevo campus de salud en Georgetown como parte de $865 millones en inversiones planificadas en todo el estado.

El campus propuesto incluiría un centro de salud que ofrecería atención primaria, atención especializada, salud conductual y otros servicios ambulatorios, junto con un hospital de barrio con ocho camas de emergencia y ocho camas para pacientes hospitalizados.

“Estará basado en la atención primaria, pero también contará con el apoyo de atención especializada, salud conductual y otros servicios ambulatorios como radiología, para apoyar a la comunidad del condado de Sussex”, declaró Vinay Maheshwari, director médico de Crecimiento y Asociaciones Estratégicas de ChristianaCare. “Nuestra intención en la región del condado de Sussex es, por un lado, ampliar áreas tales como la atención cardiovascular, neurológica y oncológica. También podríamos añadir servicios especializados adicionales como neumología”.