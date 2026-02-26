ChristianaCare planea un campus de salud en el sur de Delaware para ampliar el acceso a medida que crece la población del condado de Sussex
El campus de salud propuesto por ChristianaCare en Georgetown incluiría una sala de emergencias y atención ambulatoria para atender a la creciente población.
Con el rápido crecimiento demográfico en el sur de Delaware, el sistema de salud del condado de Sussex tiene dificultades para mantenerse al día. La llegada de más residentes, especialmente de la tercera edad, ha aumentado la presión sobre los hospitales y centros médicos. Esto ha provocado largos tiempos de espera, escasez de profesionales de atención primaria y acceso limitado a especialistas.
Incluso con tres importantes sistemas de salud —Beebe Healthcare, Bayhealth y TidalHealth— que prestan servicios en la zona, muchos residentes aún afrontan dificultades para recibir la atención médica oportuna. En algunos casos, los pacientes deben viajar largas distancias o esperar semanas para obtener las citas.
Algunas partes del condado de Sussex también están designadas como carentes de suficientes servicios médicos, lo que pone de relieve brechas de largo tiempo atrás en el acceso a servicios de salud esenciales.
Ahora, ChristianaCare dice que está tomando medidas para ayudar a cerrar esa brecha.
El sistema de salud ha presentado una nota de intención a la Junta de Recursos de Salud de Delaware para desarrollar un nuevo campus de salud en Georgetown como parte de $865 millones en inversiones planificadas en todo el estado.
El campus propuesto incluiría un centro de salud que ofrecería atención primaria, atención especializada, salud conductual y otros servicios ambulatorios, junto con un hospital de barrio con ocho camas de emergencia y ocho camas para pacientes hospitalizados.
“Estará basado en la atención primaria, pero también contará con el apoyo de atención especializada, salud conductual y otros servicios ambulatorios como radiología, para apoyar a la comunidad del condado de Sussex”, declaró Vinay Maheshwari, director médico de Crecimiento y Asociaciones Estratégicas de ChristianaCare. “Nuestra intención en la región del condado de Sussex es, por un lado, ampliar áreas tales como la atención cardiovascular, neurológica y oncológica. También podríamos añadir servicios especializados adicionales como neumología”.
“Esto se realizará parcialmente en el campus de Georgetown, así como en otras zonas del condado de Sussex, incluyendo Rehoboth”, añadió. “También queremos reconocer o destacar la necesidad de servicios de salud conductual, una necesidad cada vez mayor en todo el estado de Delaware, pero particularmente en el condado de Sussex”.
La creciente y envejecida población del condado de Sussex hace que sea fundamental ampliar el acceso local a la atención, afirmó la presidenta y CEO de ChristianaCare, Janice E. Nevin, en un comunicado.
“Este nuevo campus ayudará a cerrar las brechas de acceso al brindar atención médica de alta calidad, equitativa y más conveniente directamente a la comunidad que más la necesita”, dijo Nevin. “Nuestro objetivo es simple: garantizar que todos los residentes de Delaware puedan acceder a la atención que necesitan, en el lugar y momento adecuados”.
La nueva instalación tiene como objetivo reducir la necesidad de que los residentes viajen largas distancias para recibir tratamiento y conectar a los pacientes más de cerca con los hospitales regionales de ChristianaCare para recibir atención especializada avanzada.
ChristianaCare se asociará con Emerus Holdings en la parte del proyecto del hospital de barrio. Vic Schmerbeck, CEO de Emerus, dijo que la colaboración está diseñada para construir un modelo de atención centrado en las necesidades de la comunidad.
Está previsto que el campus de 42.000 pies cuadrados se ubique en 20769 DuPont Blvd. en Georgetown y se espera que abra a fines de 2028. Se estima que el proyecto costará $65.1 millones.
Mientras ChristianaCare ya da atención primaria, especializada, servicios virtuales, atención médica domiciliaria y cuidados paliativos en el condado de Sussex, los funcionarios dicen que se necesitará más capacidad a medida que la demanda continúe aumentando.
Las proyecciones estatales muestran que los condados de Sussex y Kent podrían ver un aumento de población del 8% para 2030, con un aumento significativo en residentes de 65 años o más.
ChristianaCare dice que también continuará explorando oportunidades para ampliar el acceso a la atención en otras partes de Delaware, incluido el condado de Kent.
