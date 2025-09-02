Read in English.

La lucha en Delaware contra el cáncer de mama ha adoptado un enfoque más agudo y específico.

Un estudio publicado en julio por el Centro Cawley para la Investigación Traslacional del Cáncer de ChristianaCare identificó dos vecindarios en el condado de New Castle donde las mujeres tienen significativamente más probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama en etapa avanzada.

La investigación se basó en datos de pacientes del registro de cáncer del Centro Oncológico y el Instituto de Investigación Helen F. Graham, que identificó a 3,492 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama invasivo entre 2012 y 2020.

Durante años, el estado ha lidiado con tasas de cáncer de mama agresivo superiores al promedio, especialmente entre mujeres jóvenes. Ahora, los investigadores afirman que no solo conocen dónde se encuentran los riesgos más urgentes, sino que también cuentan con un plan para reducirlos.

“Este estudio es la investigación más reciente que hemos realizado en una línea de estudios que busca comprender mejor por qué Delaware presenta tendencias preocupantes en el cáncer de mama”, afirmó Scott Siegel, director de Control del Cáncer y Ciencias Poblacionales de ChristianaCare.

“Observamos tasas más altas de formas más agresivas de cáncer y de cáncer de mama en etapa avanzada, especialmente entre mujeres jóvenes.”

Desglosando los datos, identificando las comunidades

El estudio se basa en estudios anteriores que mapean “puntos críticos”, vecindarios donde las tasas de cáncer de mama avanzado son más altas de lo esperado estadísticamente.

“Este estudio realmente se centró en comprender qué impulsa esos puntos críticos, qué parece estar causando esas tasas más altas en esas comunidades, para que pudiéramos desarrollar intervenciones comunitarias más efectivas”, dijo.

Los investigadores encontraron dos factores principales detrás de estas tasas elevadas: menos mujeres en ciertas comunidades que se realizan mamografías de detección regularmente y una prevalencia más alta de tipos de tumores agresivos como el cáncer de mama triple negativo.

“Las comunidades con tasas más altas de cáncer de mama avanzado tenían menos probabilidades de tener una buena tasa de detección del cáncer de mama o de la mamografía de detección”, afirmó.

“El segundo factor fue la biología tumoral. Por lo tanto, en las zonas donde observamos tasas más altas de formas más agresivas de cáncer de mama, en particular un subtipo llamado cáncer de mama triple negativo, también tuvimos mayor probabilidad de ver cáncer de mama diagnosticado en una etapa avanzada”.

Siegel dijo que cuando ambos ocurren juntos el resultado es claro.

“Los focos fueron los que realmente presentaron la confluencia de ambos factores al mismo tiempo”, dijo Siegel. “Las comunidades donde se observaron tasas más altas de enfermedades más agresivas y, al mismo tiempo, tasas más bajas de detección fueron los lugares que realmente se destacaron como focos o zonas de riesgo”.

La investigación identificó dos áreas en el condado de New Castle: la comunidad de Riverside en el noreste de Wilmington y Middletown, ambas con tendencias similares donde las tasas de cáncer de mama avanzado eran más altas de lo esperado, particularmente entre mujeres menores de 50 años.

Estos hallazgos no eran visibles utilizando el mapeo de salud pública tradicional, que requería soluciones de detección más exclusivas, dijo Siegel.

“Antes de nuestra investigación, estos puntos críticos eran desconocidos”, explicó. “Utilizamos un enfoque mucho más preciso. Se trata de un método llamado intensidad espacial… Podemos alcanzar una precisión bastante alta, por ejemplo, del área de varias manzanas de la ciudad, lo cual es muy útil porque nos permite centrarnos específicamente en las zonas de la comunidad más necesitadas”.

Entendiendo las barreras, ¿ahora qué?

En Riverside, las desigualdades históricas han dificultado el acceso de los residentes a la atención preventiva. Y si bien Middletown cuenta con más recursos para conectar a los residentes con la atención médica, el rápido crecimiento puede explicar su riesgo.

“Ha habido problemas históricos relacionados con el acceso a la atención médica y también, por ejemplo, el acceso a alimentos saludables o el exceso de licorerías”, dijo Siegel.

“Es importante destacar que Middletown ha experimentado un crecimiento realmente profundo en los últimos 20 años. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que, a medida que la población ha crecido, el acceso a la atención médica se ha mantenido al mismo ritmo”.

ChristianaCare ya ha incorporado a un trabajador de salud comunitaria en Riverside para tomar conciencia y conectar a las mujeres con los servicios de detección.

“Lo que está haciendo es crear conciencia, educar a la comunidad sobre el riesgo, concientizarlos sobre las medidas que podemos tomar para prevenir el cáncer de mama y luego ayudarlos a acceder a esos recursos y servicios de atención médica, incluidas las pruebas de detección y otras maneras de reducir el riesgo”, dijo.

No hay nada inevitable en esto. Sin duda, podemos adelantarnos a esto. Y ahora sabemos dónde enfocarnos y contamos con los recursos necesarios, añadió.

Mirando hacia el futuro, más allá del condado de New Castle

Si bien este estudio se centró en el norte de Delaware, los investigadores ya están identificando otras zonas de alto riesgo más al sur.

“Estamos trabajando activamente en ello”, dijo. “Si bien aún no estamos listos para publicar esos resultados… Hay áreas de preocupación en Kent y Sussex. Y podrían ser diferentes. Estamos hablando de zonas más rurales, más dispersas. Son diferentes tipos de desafíos, pero sí, esperamos compartir esos resultados…que habrá otras comunidades en Kent y Sussex en las que también querremos centrarnos”.

Siegel destacó el historial comprobado de Delaware en la reversión de las tendencias del cáncer —desde la reducción de las tasas generales de mortalidad por cáncer hasta la reducción de los casos de cáncer colorrectal— como prueba de que el estado puede hacer lo mismo con el cáncer de mama. Su mensaje al público: sean proactivos y háganse las pruebas de detección.

Esta historia fue financiada por una subvención de cobertura de la Corporación para la Radiodifusión Pública.