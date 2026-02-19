Los elogios

Una de las primeras prioridades de la organización fue crear viviendas estables para personas en recuperación.

“Sentíamos que necesitábamos un lugar donde las personas en recuperación pudieran ir, vivir y (estar) en un entorno libre de drogas donde pudieran recuperarse. Por eso, nos pareció importante intentar conseguirles vivienda”, dijo. “Al principio, alquilamos algunas propiedades y les alojamos. Poco a poco, pudimos conseguir nuestras propias casas para que tuvieran un lugar donde vivir y así poder apoyarlos”.

Con el tiempo, atTAcK Addiction pasó de alquilar propiedades a ser propietaria. En su mejor momento, la organización poseía cinco residencias de recuperación en Delaware. Recientemente, dos de esas residencias se transfirieron a Impact Life, una organización sin fines de lucro asociada que continúa brindando alojamiento y servicios de recuperación.

Pero la vivienda era sólo una parte de la misión de los Keisters.

Desde el principio, la defensa y la reforma de políticas fueron fundamentales para su trabajo. Keister afirmó que atTAcK Addiction ayudó a aprobar o apoyar más de diez leyes centradas en la adicción y la recuperación.

“Realmente nos centramos en la política”, dijo. “En el primer evento, todos fuimos a Dover para hablar con quien quisiera escucharnos sobre la ley del Buen Samaritano del 11-S”.

La ley protege a las personas de ser arrestadas cuando llaman pidiendo ayuda durante una sobredosis.

De manera similar, Keister está orgulloso de sus esfuerzos para aprobar el proyecto de ley sobre la naloxona en Delaware, un medicamento que revierte las sobredosis de opioides.

“Otro fue el proyecto de ley sobre la naloxona. Fuimos aproximadamente el decimoséptimo estado en tener naloxona disponible para las personas… ha marcado la diferencia”, dijo. “Es algo que revierte el efecto de los opioides y ha salvado muchas vidas”.

Además de la labor legislativa, la organización sin fines de lucro se centró en la divulgación comunitaria. La organización es anfitriona y asiste a eventos en todo el estado para reducir el estigma alrededor del trastorno por consumo de sustancias. También ayudó a impulsar la primera legislación del país sobre el Fondo de Tarifas por Impacto de Opiáceos, que proporciona financiación directa para el tratamiento y la recuperación en Delaware.

Cada año, la organización sin fines de lucro también organiza una carrera anual 5K el primer sábado de marzo en Old New Castle – cerca del cumpleaños de Tyler Keister– para honrar a los seres queridos perdidos por la adicción y celebrar a aquellos en recuperación.

Desde la fundación de atTAcK Addiction en 2013, más de 4,500 personas en Delaware han muerto por sobredosis. Sin embargo, datos recientes muestran indicios de progreso. En 2024, el estado registró su primera disminución significativa en muertes por sobredosis en más de una década, pasando de 527 muertes en 2023 a 338 en 2024.

“No es un defecto de la personalidad, es algo médico”

Después de más de 13 años de liderar atTAcK Addiction, Keister dijo que una de las lecciones más importantes que aprendió fue cambiar su forma de ver la adicción en sí.

“Bueno, algo que he aprendido es que no es un defecto de la personalidad”, señaló. “Es un problema médico que debe abordarse y es una de los motivos por los que la gente no quiere hablar de ello. No quieren que su familia lo sepa. No quieren que nadie lo sepa”.

Dijo que romper ese estigma ha sido una motivación central en su trabajo.

“No son malas personas. Necesitan ayuda y atención médica de algún tipo, y muchos simplemente no se dan cuenta, y se encuentran en una situación en la que no quieren dar ese paso”, dijo. “Así que, si podemos ayudar a alguien, a dar ese paso y apoyarlo con vivienda, comida o algo similar, creo que es algo que la sociedad necesita y que vale la pena ayudar”.