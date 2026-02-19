Después de convertir una tragedia personal en acción, una pareja está lista para retirarse del grupo de adicciones de Delaware
La muerte por sobredosis de su hijo hace 13 años llevó a los Keisters a crear atTAcK Addiction.
La pérdida de un hijo por sobredosis convirtió el dolor en acción hace más de 13 años.
Don y Jeanne Keister nunca imaginaron convertirse en líderes de la respuesta de Delaware a la crisis de opioides. Pero tras el fallecimiento de su hijo Tyler en diciembre de 2012, la pareja de Newark tomó una decisión que marcaría la siguiente década de sus vidas.
A principios de 2013, lanzaron atTAcK Addiction, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es cerrar brechas en el tratamiento, reducir el estigma y salvar vidas. Lo que comenzó como pequeñas reuniones en un aula de la Academia Caravel se ha convertido en una organización estatal con un centro de recursos, viviendas de recuperación, influencia legislativa y miles de seguidores.
Ahora, después de más de una década de defensa, la pareja se aleja del liderazgo pasando la antorcha a una nueva generación.
Para Don Keister, el trabajo siempre ha tenido sus raíces en la pérdida y en la curación.
“La sola herida de perder a un hijo es tan grande que es difícil gestionarla. A veces es más fácil, y a veces te golpea y es difícil. Siento que mi esposa y yo hemos llevado esto mejor que otros, sabiendo que teníamos un hijo fallecido”, dijo Don Keister, señalando que este enfoque proactivo se convirtió en un camino de sanación para ellos.
En lugar de llorar en silencio, los Keister decidieron hablar abiertamente y actuar.
Los elogios
Una de las primeras prioridades de la organización fue crear viviendas estables para personas en recuperación.
“Sentíamos que necesitábamos un lugar donde las personas en recuperación pudieran ir, vivir y (estar) en un entorno libre de drogas donde pudieran recuperarse. Por eso, nos pareció importante intentar conseguirles vivienda”, dijo. “Al principio, alquilamos algunas propiedades y les alojamos. Poco a poco, pudimos conseguir nuestras propias casas para que tuvieran un lugar donde vivir y así poder apoyarlos”.
Con el tiempo, atTAcK Addiction pasó de alquilar propiedades a ser propietaria. En su mejor momento, la organización poseía cinco residencias de recuperación en Delaware. Recientemente, dos de esas residencias se transfirieron a Impact Life, una organización sin fines de lucro asociada que continúa brindando alojamiento y servicios de recuperación.
Pero la vivienda era sólo una parte de la misión de los Keisters.
Desde el principio, la defensa y la reforma de políticas fueron fundamentales para su trabajo. Keister afirmó que atTAcK Addiction ayudó a aprobar o apoyar más de diez leyes centradas en la adicción y la recuperación.
“Realmente nos centramos en la política”, dijo. “En el primer evento, todos fuimos a Dover para hablar con quien quisiera escucharnos sobre la ley del Buen Samaritano del 11-S”.
La ley protege a las personas de ser arrestadas cuando llaman pidiendo ayuda durante una sobredosis.
De manera similar, Keister está orgulloso de sus esfuerzos para aprobar el proyecto de ley sobre la naloxona en Delaware, un medicamento que revierte las sobredosis de opioides.
“Otro fue el proyecto de ley sobre la naloxona. Fuimos aproximadamente el decimoséptimo estado en tener naloxona disponible para las personas… ha marcado la diferencia”, dijo. “Es algo que revierte el efecto de los opioides y ha salvado muchas vidas”.
Además de la labor legislativa, la organización sin fines de lucro se centró en la divulgación comunitaria. La organización es anfitriona y asiste a eventos en todo el estado para reducir el estigma alrededor del trastorno por consumo de sustancias. También ayudó a impulsar la primera legislación del país sobre el Fondo de Tarifas por Impacto de Opiáceos, que proporciona financiación directa para el tratamiento y la recuperación en Delaware.
Cada año, la organización sin fines de lucro también organiza una carrera anual 5K el primer sábado de marzo en Old New Castle – cerca del cumpleaños de Tyler Keister– para honrar a los seres queridos perdidos por la adicción y celebrar a aquellos en recuperación.
Desde la fundación de atTAcK Addiction en 2013, más de 4,500 personas en Delaware han muerto por sobredosis. Sin embargo, datos recientes muestran indicios de progreso. En 2024, el estado registró su primera disminución significativa en muertes por sobredosis en más de una década, pasando de 527 muertes en 2023 a 338 en 2024.
“No es un defecto de la personalidad, es algo médico”
Después de más de 13 años de liderar atTAcK Addiction, Keister dijo que una de las lecciones más importantes que aprendió fue cambiar su forma de ver la adicción en sí.
“Bueno, algo que he aprendido es que no es un defecto de la personalidad”, señaló. “Es un problema médico que debe abordarse y es una de los motivos por los que la gente no quiere hablar de ello. No quieren que su familia lo sepa. No quieren que nadie lo sepa”.
Dijo que romper ese estigma ha sido una motivación central en su trabajo.
“No son malas personas. Necesitan ayuda y atención médica de algún tipo, y muchos simplemente no se dan cuenta, y se encuentran en una situación en la que no quieren dar ese paso”, dijo. “Así que, si podemos ayudar a alguien, a dar ese paso y apoyarlo con vivienda, comida o algo similar, creo que es algo que la sociedad necesita y que vale la pena ayudar”.
Pasándolo hacia adelante
Actuar y pasar la antorcha fue una experiencia emotiva para Kiester. Dijo que dejar el liderazgo significa más que renunciar a un título. Significa confiar en que la próxima generación continuará el trabajo que él y su esposa comenzaron hace más de una década.
“Tuve mucho trabajo personal y mi esposa me dijo: ‘¿Podrías parar esto? Está en buenas manos, no te preocupes. Y es lo que he hecho’. Fue un poco duro para mí, pero ya me he acostumbrado a ello”, dijo.
Hoy, dice que se siente alentado por lo mucho que ha crecido el panorama de la recuperación de la adicción desde que se fundó atTAcK Addiction.
“Cuando empezamos, no había ninguna organización, y ahora han surgido varias. Y no lo veo como si fuera una competición. Lo veo como una combinación para trabajar juntos y lograr que esto suceda”, dijo. “Y hay muchas otras personas que han creado organizaciones para participar”.
A medida que nuevos líderes toman el control, incluida Dawn Hess-Fischer, miembro fundador de la junta que fue elegida por esta para servir como presidenta, Keister espera que la organización continúe centrando su misión en las personas en recuperación y amplíe los recursos para las escuelas.
“Espero que atTAcK Addiction pueda seguir ayudando a quienes están en recuperación o deberían estarlo, encontrándole un lugar donde puedan integrarse y ayudarles”, dijo. “Creo firmemente que difundirlo (el mensaje) en las escuelas es fundamental”.
