El gobernador de Delaware, Matt Meyer, presenta su presupuesto para el año fiscal 2027, basado en recortes de gastos y aumentos de impuestos y tarifas
El presupuesto propuesto por Meyer “modernizaría” las tarifas de constitución de empresas y aumentaría los impuestos al tabaco para incrementar los ingresos estatales.
El gobernador de Delaware, Matt Meyer, propone recortar el gasto público y aumentar los ingresos mediante impuestos y tarifas para el presupuesto estatal del próximo año fiscal.
A principios de este mes, Meyer prometió limitar el crecimiento del gasto a menos del 5%. Está recomendando un presupuesto de 6,900 millones de dólares para el año fiscal 2027.
El presupuesto de la Asamblea General para 2026 fue de aproximadamente 6,500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 7.3% sobre el año anterior. El presupuesto operativo para el año fiscal 2025 ascendió a 6,100 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 9.3% en comparación con el presupuesto del año anterior.
El plan mantiene el fondo de reserva del estado, que asciende a 366 millones de dólares, y el Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se sitúa en 469 millones de dólares.
El presidente pro–tempore del Senado, David Sokola, afirmó que, si bien se están realizando recortes en todos los ámbitos, el debate presupuestario va más allá de la cantidad de dinero que gasta el estado y se centra en si ese gasto es efectivo.
“Hay algunas áreas donde podemos estar invirtiendo dinero sin obtener los resultados esperados”, dijo Sokola. “En cada una de esas áreas, no se trata solo de financiación”.
El presupuesto propuesto por el gobernador sigue estando por encima del límite de crecimiento presupuestario del 3,9% establecido por el Consejo Asesor Económico y Financiero de Delaware. Sin embargo, el líder de la minoría en el Senado, Gerald Hocker, afirmó estar satisfecho con lo que vio.
“La combinación que el gobernador está proponiendo en este momento es, sin duda, la mejor que he visto de cualquier gobernador desde que estoy aquí, y empecé con la gobernadora (Ruth Ann) Minner”, dijo.
El presupuesto recomendado tiene como objetivo cerrar la “brecha estructural”
Meyer afirmó que existía un déficit estructural entre gastos e ingresos de más de 500 millones de dólares. Propone recortes en varias áreas del presupuesto para ayudar a reducir esta brecha.
“No creemos en recortar el gasto público de cualquier forma”, afirmó. “Creemos en hacerlo con precisión, analizando partida por partida, evaluando de forma inteligente los servicios que reciben los habitantes de Delaware y asegurándonos de que podamos optimizar aquellos que no funcionan o que no tienen sentido”.
Brian Maxwell, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, informó que el gasto en factores que impulsan los costos, que asciende a 524 millones de dólares, ha aumentado un 8% con respecto al año fiscal actual. La administración quiere reducir estos factores en casi 108 millones de dólares. Maxwell indicó que Medicaid, servicios médicos para reclusos, costos de personal y crecimiento de la población estudiantil representan el 66% del total de estos factores.
Otras reducciones incluyen una disminución de 131 millones de dólares en las inversiones estatales y un recorte de 168 millones de dólares en gastos puntuales.
El gobernador ha propuesto una legislación de proyectos de capital conocida como Ley de Bonos, que asciende a 43 millones de dólares menos que el total de 934 millones de dólares del año fiscal 26. El presupuesto propuesto también recorta 12.5 millones de dólares del proyecto de ley de subvenciones del año pasado, destinando aproximadamente 85.5 millones de dólares en fondos estatales a organizaciones sin fines de lucro, cuerpos de bomberos locales y centros para personas mayores.
Meyer también quiere destinar 10 millones de dólares a la creación de un crédito fiscal para la industria cinematográfica.
Añadir ingresos procedentes de tasas e impuestos
El gobierno quiere equilibrar el presupuesto recaudando aproximadamente 160 millones de dólares en nuevos ingresos.
Meyer no incluyó una propuesta para reformar el sistema regresivo del impuesto estatal sobre la renta personal, de modo que los residentes más ricos pagaran más impuestos, una de sus prioridades principales esbozada el año pasado.
Aproximadamente 81 millones de dólares provendrían de la reforma de las tarifas de constitución de empresas, como las que se aplican al crear sociedades de responsabilidad limitada o LLCs, y del impuesto anual de franquicia. Otros 18.9 millones de dólares vendrían del aumento de los impuestos al tabaco, incluyendo los impuestos sobre los cigarrillos y los productos para vapear. El impuesto sobre los cigarrillos pasaría de 2.10 a 3.60 dólares por paquete.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Melissa “Mimi” Minor-Brown, presentó el año pasado un proyecto de ley para aumentar los impuestos al tabaco, pero quedó estancado en el comité.
Meyer dijo que el aumento propuesto del impuesto al tabaco refleja los cambios en cómo la gente consume nicotina y lo obsoleta que se ha vuelto la estructura tributaria actual.
“El impuesto al tabaco también tiene que ver con la naturaleza cambiante de esa industria y de los productos del tabaco”, dijo Meyer. “Si analizamos el sistema tributario que tenemos actualmente para el tabaco, creo que no tiene sentido para la industria actual, y no diría lo mismo del alcohol”.
El jefe del comité de presupuesto del Senado, Trey Paradee, D–Dover, dijo que no está seguro de que exista la voluntad política para modificar los tramos impositivos.
“Tras este desastre de la reevaluación de propiedades, por decirlo de alguna manera, no creo que haya mucho interés en modificar los impuestos sobre la renta de las personas en este momento”, dijo.
Inversiones presupuestarias en vivienda, educación y desarrollo de la fuerza laboral
El presupuesto propuesto por Meyer incluye financiación para el tercer año de salarios de los educadores, otorga aumentos salariales del 2% para los empleados estatales, destina 19 millones de dólares al Fondo de Desarrollo de Vivienda y amplía la educación infantil de alta calidad.
El plan incluye asistencia específica para el alquiler, financiación de bajo umbral para servicios para personas sin hogar y asistencia para el pago inicial para que las personas puedan convertirse en propietarias de viviendas.
Sokola señaló que la vivienda es un área donde los cambios en las políticas –no solo la asignación de fondos adicionales– podrían marcar la diferencia, particularmente en lo que respecta al desarrollo de viviendas asequibles.
“Una de las áreas en materia de vivienda de las que ha hablado (el gobernador), y que me parece importante, es la forma en que gestionamos los permisos y regulamos la construcción, especialmente la de viviendas asequibles”, dijo. “En ciertas zonas del estado, es difícil conseguir que un promotor construya viviendas asequibles. Sin embargo, no hay ninguna dificultad para construir mansiones de lujo. Así que, como ven, hay muchos aspectos a considerar, además de la cantidad de dinero que se invierta”.
Maxwell señaló que la propuesta de ingresos reduce la brecha entre gastos e ingresos y deja casi 43 millones de dólares disponibles para inversiones estratégicas. Estas inversiones son las siguientes:
- $25.3 millones para la compra de servicios de atención;
- $9.9 millones para el crecimiento de la unidad estudiantil;
- $8.0 millones para el cuidado de la primera infancia en Delaware;
- $8.0 millones continúa el fondo de emergencia para la alfabetización;
- $3.0 millones proyectos dirigidos por el maestro;
- $2.8 million para la implementación de la fórmula de financiación de la educación.
