Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Read in English

El gobernador de Delaware, Matt Meyer, propone recortar el gasto público y aumentar los ingresos mediante impuestos y tarifas para el presupuesto estatal del próximo año fiscal.

A principios de este mes, Meyer prometió limitar el crecimiento del gasto a menos del 5%. Está recomendando un presupuesto de 6,900 millones de dólares para el año fiscal 2027.

El presupuesto de la Asamblea General para 2026 fue de aproximadamente 6,500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 7.3% sobre el año anterior. El presupuesto operativo para el año fiscal 2025 ascendió a 6,100 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 9.3% en comparación con el presupuesto del año anterior.

El plan mantiene el fondo de reserva del estado, que asciende a 366 millones de dólares, y el Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se sitúa en 469 millones de dólares.

El presidente pro–tempore del Senado, David Sokola, afirmó que, si bien se están realizando recortes en todos los ámbitos, el debate presupuestario va más allá de la cantidad de dinero que gasta el estado y se centra en si ese gasto es efectivo.

“Hay algunas áreas donde podemos estar invirtiendo dinero sin obtener los resultados esperados”, dijo Sokola. “En cada una de esas áreas, no se trata solo de financiación”.

El presupuesto propuesto por el gobernador sigue estando por encima del límite de crecimiento presupuestario del 3,9% establecido por el Consejo Asesor Económico y Financiero de Delaware. Sin embargo, el líder de la minoría en el Senado, Gerald Hocker, afirmó estar satisfecho con lo que vio.

“La combinación que el gobernador está proponiendo en este momento es, sin duda, la mejor que he visto de cualquier gobernador desde que estoy aquí, y empecé con la gobernadora (Ruth Ann) Minner”, dijo.

El presupuesto recomendado tiene como objetivo cerrar la “brecha estructural”

Meyer afirmó que existía un déficit estructural entre gastos e ingresos de más de 500 millones de dólares. Propone recortes en varias áreas del presupuesto para ayudar a reducir esta brecha.

“No creemos en recortar el gasto público de cualquier forma”, afirmó. “Creemos en hacerlo con precisión, analizando partida por partida, evaluando de forma inteligente los servicios que reciben los habitantes de Delaware y asegurándonos de que podamos optimizar aquellos que no funcionan o que no tienen sentido”.

Brian Maxwell, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, informó que el gasto en factores que impulsan los costos, que asciende a 524 millones de dólares, ha aumentado un 8% con respecto al año fiscal actual. La administración quiere reducir estos factores en casi 108 millones de dólares. Maxwell indicó que Medicaid, servicios médicos para reclusos, costos de personal y crecimiento de la población estudiantil representan el 66% del total de estos factores.

Otras reducciones incluyen una disminución de 131 millones de dólares en las inversiones estatales y un recorte de 168 millones de dólares en gastos puntuales.

El gobernador ha propuesto una legislación de proyectos de capital conocida como Ley de Bonos, que asciende a 43 millones de dólares menos que el total de 934 millones de dólares del año fiscal 26. El presupuesto propuesto también recorta 12.5 millones de dólares del proyecto de ley de subvenciones del año pasado, destinando aproximadamente 85.5 millones de dólares en fondos estatales a organizaciones sin fines de lucro, cuerpos de bomberos locales y centros para personas mayores.

Meyer también quiere destinar 10 millones de dólares a la creación de un crédito fiscal para la industria cinematográfica.