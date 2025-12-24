Read in English.

El estado de Delaware ahorrará $328 millones hasta el año fiscal 2028 debido a una nueva ley que disocia partes del código tributario del gobierno estatal y federal.

Esa fue la estimación del lunes del Consejo Asesor Financiero y Económico de Delaware, el grupo encargado de predecir los ingresos y gastos del estado. En octubre se había pronosticado que el estado perdería 400 millones de dólares en ingresos por impuestos a las ganancias corporativas, lo que representa aproximadamente el 5% del presupuesto estatal, sin el cambio.

Los legisladores de Delaware aprobaron una ley el mes pasado disociando la legislación fiscal estatal de disposiciones federales clave, incluyendo exenciones fiscales inmediatas para investigación y desarrollo, bonus de depreciación adicional del 100% y depreciación especial para propiedades de producción calificadas.

El presupuesto operativo de Delaware para el año fiscal 2026, promulgado por el gobernador Matt Meyer el 1 de julio, fue de aproximadamente $6.5 mil millones. El límite de asignación para el año fiscal 2027 es de casi $7.1 mil millones, un aumento de $365 millones con respecto a la reunión de DEFAC de octubre y aproximadamente $517 millones más que el presupuesto del año en curso.

El pronóstico de este mes es el que Meyer utilizará para elaborar sus presupuestos recomendados para el próximo año fiscal.

El pronóstico para el año fiscal 2027 permaneció relativamente estable desde la reunión de octubre. Sin embargo, algunos gastos disminuyeron, incluyendo los salarios de los maestros. Brian Maxwell, director estatal de Administración y Presupuesto, dijo que los gastos salariales de los maestros disminuyeron debido a la disminución de estudiantes matriculados. Añadió que la política federal de inmigración podría estar afectando a los estudiantes multilingües del estado.

“Obviamente, ha habido un número de estudiantes que podrían no estar asistiendo a clases debido a las medidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, dijo. “Por lo tanto, algunas familias podrían estar asustadas de enviar a sus hijos a la escuela”.