Delaware recuperará más de $300 millones en 3 años después de la entrada en vigor de la ley de disociación fiscal
Los ingresos fiscales corporativos de Delaware estaban en riesgo debido a las disposiciones fiscales federales aprobadas en el “único gran y hermoso proyecto de ley”.
El estado de Delaware ahorrará $328 millones hasta el año fiscal 2028 debido a una nueva ley que disocia partes del código tributario del gobierno estatal y federal.
Esa fue la estimación del lunes del Consejo Asesor Financiero y Económico de Delaware, el grupo encargado de predecir los ingresos y gastos del estado. En octubre se había pronosticado que el estado perdería 400 millones de dólares en ingresos por impuestos a las ganancias corporativas, lo que representa aproximadamente el 5% del presupuesto estatal, sin el cambio.
Los legisladores de Delaware aprobaron una ley el mes pasado disociando la legislación fiscal estatal de disposiciones federales clave, incluyendo exenciones fiscales inmediatas para investigación y desarrollo, bonus de depreciación adicional del 100% y depreciación especial para propiedades de producción calificadas.
El presupuesto operativo de Delaware para el año fiscal 2026, promulgado por el gobernador Matt Meyer el 1 de julio, fue de aproximadamente $6.5 mil millones. El límite de asignación para el año fiscal 2027 es de casi $7.1 mil millones, un aumento de $365 millones con respecto a la reunión de DEFAC de octubre y aproximadamente $517 millones más que el presupuesto del año en curso.
El pronóstico de este mes es el que Meyer utilizará para elaborar sus presupuestos recomendados para el próximo año fiscal.
El pronóstico para el año fiscal 2027 permaneció relativamente estable desde la reunión de octubre. Sin embargo, algunos gastos disminuyeron, incluyendo los salarios de los maestros. Brian Maxwell, director estatal de Administración y Presupuesto, dijo que los gastos salariales de los maestros disminuyeron debido a la disminución de estudiantes matriculados. Añadió que la política federal de inmigración podría estar afectando a los estudiantes multilingües del estado.
“Obviamente, ha habido un número de estudiantes que podrían no estar asistiendo a clases debido a las medidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, dijo. “Por lo tanto, algunas familias podrían estar asustadas de enviar a sus hijos a la escuela”.
Maxwell indicó que el número general de matriculados ha disminuido, pero el número de estudiantes que necesitan servicios de educación especial ha aumentado. El próximo conteo de estudiantes es en febrero.
Los miembros del DEFAC también debatieron el índice de referencia revisado del Gasto en Salud. En septiembre, el subcomité diseñó una metodología que solo utilizó la inflación del gasto en salud, lo que resultó en un 7.13 % para 2026.
“Nos reunimos en octubre y hubo bastante preocupación por el resultado”, dijo Christen Linke Young, directora de Salud y Servicios Sociales. “Por ello, el subcomité volvió a reunirse a principios de este mes para considerar un nuevo enfoque”.
Tras adoptar la metodología, utilizando datos de inflación nacional previstos y una medición trianual del crecimiento de los costos de atención médica, el índice de referencia se sitúa ahora en el 4.9 %. Sin embargo, Young afirmó que no se sancionará a los hospitales que excedan la directriz.
El gobernador Meyer y el mayor empleador no gubernamental del estado, ChristianaCare Health System, alcanzaron un acuerdo a principios de este año en una demanda que el sistema hospitalario regional presentó el año pasado. La Junta de Revisión de Costos del Hospital Estatal de Diamond fue creada por legisladores en junio de 2024 para intentar controlar el gasto hospitalario. Sin embargo, el acuerdo, que requiere nueva legislación y la firma del gobernador, despojaría a la junta de su autoridad para aprobar y modificar los presupuestos hospitalarios.
