Cuando Tony Dunn fue liberado de una prisión de Delaware a finales de la década de 1990, no regresó directamente a casa.

En su lugar, transicionó al Centro Correccional Comunitario Plummer, un centro de trabajo y capacitación de habilidades cerca de donde vivía en Wilmington.

Para Dunn, esa colocación marcó la diferencia en su regreso a la sociedad.

“Había muchas habilidades básicas que desconocía, que no tenía”, dijo Dunn. “Y el personal allí —los consejeros, los guardias y algunos reclusos que dirigían ciertos programas— me ayudó a comprenderme un poco mejor y a convertirme en un hombre maduro”.

Me pusieron en el camino correcto, me mostraron lo que significaba no andar vendiendo drogas, sino buscar un trabajo legal y mantenerlo. También me enseñaron el valor de ser padre y lo que significa cuidar de mis hijos. El centro Plummer me inculcó muchísimas cosas que no tuve la oportunidad de aprender en casa, y una vez que me fui, mantuve esa capacidad y ese conocimiento.

Más de un cuarto de siglo después, Dunn, que ahora tiene 65 años y se dedica a remodelar casas y realizar trabajos mecánicos, todavía disfruta de lo que aprendió en Plummer y lo considera un período crucial en su vida.

“No se trata solo de un centro penitenciario que albergaba a reclusos”, dijo Dunn, quien también es un líder cívico y presenta un podcast orientado a ayudar a las personas encarceladas y sus familias.

También es un ejemplo para la ciudad de Wilmington. Funcionó con la comunidad. Y tomar algo que ha estado funcionando todos estos años, quitárselo a una comunidad de pobres, es más perjudicial que beneficioso.

Dunn usó el tiempo pasado porque el estado está planeando cerrar el centro de North Market Street a principios del próximo año.

La comisionada del departamento de corrección Terra Taylor dijo que Plummer no se necesita más, principalmente porque menos personas están siendo encarceladas y menos presos son enviados a centros de trabajo después de terminar su tiempo en prisión.

Quienes estén programados para salir a trabajar podrían ser enviados a otros dos centros en Smyrna o Georgetown, lejos de Wilmington. Algunos también podrían ser sometidos a monitoreo electrónico o en su lugar a confinamiento domiciliario, dijo Taylor.

Pero la decisión del estado de cerrar Plummer llevó a Dunn y otros en Wilmington a unir fuerzas para instar a Taylor y al gobernador Matt Meyer a mantener abierto el centro.

La concejal de la ciudad de Wilmington, Shané Darby, quien realizó una conferencia de prensa con ex–prisioneros y otros miembros del consejo afuera de Plummer el mes pasado para protestar por el cierre planeado, dijo que perjudicaría el proceso de reingreso para los prisioneros que vienen de Wilmington o alrededores.

Dijo que mudarse a Plummer permite a los ex–convictos de Wilmington “estar cerca de su familia. Esa es la comunidad a la que serán liberados, así que necesitan construir vínculos”.

Darby también dijo que no tiene sentido que los presos con trabajo en el área de Wilmington sean retenidos en Georgetown y luego transportados durante casi dos horas en cada sentido, cinco días a la semana.

“Eso es simplemente una locura”, dijo. “Va en contra de las buenas prácticas que implica reintegrar a alguien a la comunidad, alejándolo de su familia y sus conexiones sociales”.

John Reynolds, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Delaware, dijo que la muerte de Plummer “podría tener un impacto significativo en las personas que regresan después de una condena y sus familias, especialmente aquellos que viven en el norte del condado de New Castle”.

Reynolds, subdirector de políticas y defensa de ACLU, dijo que el anuncio del estado el 30 de septiembre de que Plummer cerraría tomó a muchos por sorpresa.

Quiere que los líderes del DOC y Meyer tomen medidas para recopilar la opinión de la comunidad antes de decidir qué sucederá a continuación, diciendo que “la reinserción y la rehabilitación deben basarse en la evidencia y estar impulsadas por lo que es mejor para la comunidad y las personas que regresan del encarcelamiento”.

Reynolds dijo que las investigaciones han demostrado que los sistemas de apoyo comunitario juegan un papel importante en las posibilidades de éxito de un ex–preso.

Dijo que el cierre de Plummer, “la instalación más grande y más importante en la parte más poblada de nuestro estado, dará como resultado que algunas personas sean transferidas a instalaciones lejanas que están muy lejos de las comunidades a las que regresarán después de completar su sentencia”.