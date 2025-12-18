‘Un faro para Wilmington’: Ex–presos y políticos instan al estado a reconsiderar el plan de cierre del centro de trabajo y libertad condicional de Plummer
Los defensores de la comunidad dicen que la instalación es fundamental en la transición del encarcelamiento a la libertad para los residentes de Wilmington y sus familias.
Cuando Tony Dunn fue liberado de una prisión de Delaware a finales de la década de 1990, no regresó directamente a casa.
En su lugar, transicionó al Centro Correccional Comunitario Plummer, un centro de trabajo y capacitación de habilidades cerca de donde vivía en Wilmington.
Para Dunn, esa colocación marcó la diferencia en su regreso a la sociedad.
“Había muchas habilidades básicas que desconocía, que no tenía”, dijo Dunn. “Y el personal allí —los consejeros, los guardias y algunos reclusos que dirigían ciertos programas— me ayudó a comprenderme un poco mejor y a convertirme en un hombre maduro”.
Me pusieron en el camino correcto, me mostraron lo que significaba no andar vendiendo drogas, sino buscar un trabajo legal y mantenerlo. También me enseñaron el valor de ser padre y lo que significa cuidar de mis hijos. El centro Plummer me inculcó muchísimas cosas que no tuve la oportunidad de aprender en casa, y una vez que me fui, mantuve esa capacidad y ese conocimiento.
Más de un cuarto de siglo después, Dunn, que ahora tiene 65 años y se dedica a remodelar casas y realizar trabajos mecánicos, todavía disfruta de lo que aprendió en Plummer y lo considera un período crucial en su vida.
“No se trata solo de un centro penitenciario que albergaba a reclusos”, dijo Dunn, quien también es un líder cívico y presenta un podcast orientado a ayudar a las personas encarceladas y sus familias.
También es un ejemplo para la ciudad de Wilmington. Funcionó con la comunidad. Y tomar algo que ha estado funcionando todos estos años, quitárselo a una comunidad de pobres, es más perjudicial que beneficioso.
Dunn usó el tiempo pasado porque el estado está planeando cerrar el centro de North Market Street a principios del próximo año.
La comisionada del departamento de corrección Terra Taylor dijo que Plummer no se necesita más, principalmente porque menos personas están siendo encarceladas y menos presos son enviados a centros de trabajo después de terminar su tiempo en prisión.
Quienes estén programados para salir a trabajar podrían ser enviados a otros dos centros en Smyrna o Georgetown, lejos de Wilmington. Algunos también podrían ser sometidos a monitoreo electrónico o en su lugar a confinamiento domiciliario, dijo Taylor.
Pero la decisión del estado de cerrar Plummer llevó a Dunn y otros en Wilmington a unir fuerzas para instar a Taylor y al gobernador Matt Meyer a mantener abierto el centro.
La concejal de la ciudad de Wilmington, Shané Darby, quien realizó una conferencia de prensa con ex–prisioneros y otros miembros del consejo afuera de Plummer el mes pasado para protestar por el cierre planeado, dijo que perjudicaría el proceso de reingreso para los prisioneros que vienen de Wilmington o alrededores.
Dijo que mudarse a Plummer permite a los ex–convictos de Wilmington “estar cerca de su familia. Esa es la comunidad a la que serán liberados, así que necesitan construir vínculos”.
Darby también dijo que no tiene sentido que los presos con trabajo en el área de Wilmington sean retenidos en Georgetown y luego transportados durante casi dos horas en cada sentido, cinco días a la semana.
“Eso es simplemente una locura”, dijo. “Va en contra de las buenas prácticas que implica reintegrar a alguien a la comunidad, alejándolo de su familia y sus conexiones sociales”.
John Reynolds, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Delaware, dijo que la muerte de Plummer “podría tener un impacto significativo en las personas que regresan después de una condena y sus familias, especialmente aquellos que viven en el norte del condado de New Castle”.
Reynolds, subdirector de políticas y defensa de ACLU, dijo que el anuncio del estado el 30 de septiembre de que Plummer cerraría tomó a muchos por sorpresa.
Quiere que los líderes del DOC y Meyer tomen medidas para recopilar la opinión de la comunidad antes de decidir qué sucederá a continuación, diciendo que “la reinserción y la rehabilitación deben basarse en la evidencia y estar impulsadas por lo que es mejor para la comunidad y las personas que regresan del encarcelamiento”.
Reynolds dijo que las investigaciones han demostrado que los sistemas de apoyo comunitario juegan un papel importante en las posibilidades de éxito de un ex–preso.
Dijo que el cierre de Plummer, “la instalación más grande y más importante en la parte más poblada de nuestro estado, dará como resultado que algunas personas sean transferidas a instalaciones lejanas que están muy lejos de las comunidades a las que regresarán después de completar su sentencia”.
A pesar de las súplicas, el líder del DOC dice que la decisión de cierre es definitiva
Meyer estaría en desacuerdo con aceptar una entrevista, pero el comisionado Taylor le dijo a WHYY News el martes que el gobernador tiene la intención de visitar Plummer, quizás esta semana, y hablar con el personal y las personas sentenciadas a libertad laboral.
Taylor enfatizó, sin embargo, que la decisión de cerrar el centro Plummer, de 125 años de antigüedad, es definitiva y se tomó después de que otras tres instalaciones correccionales comunitarias en el sur del estado ya hubieran cerrado.
Taylor dijo que actualmente en Plummer sólo hay entre 55 y 60 ex–presos encarcelados, apenas una cuarta parte de su capacidad de 250. El centro tiene alrededor de 60 empleados directos, además de otros trabajadores de salud contratados, dijo.
A nivel estatal, el número de personas sentenciadas a lo que el estado llama Nivel IV, “cuasi encarcelamiento”, en un centro correccional comunitario ha disminuido de 1,300 en 2008 a 369 en 2025. Eso es menos de la mitad de la capacidad del estado de 845.
Taylor explicó que tomó esta decisión por varias razones, principalmente el mandato de Meyer de utilizar eficientemente los recursos estatales, así como para ahorrar dinero y reducir las vacantes en el DOC y la dependencia de las horas extras. Añadió que hoy en día, la reinserción social comienza cuando un preso ingresa en prisión.
“Debido a todos esos factores, tuvimos que tomar esa difícil decisión”, dijo Taylor. “La necesidad de tener una unidad de transición al trabajo ya no es tan necesaria como lo era en los años 80 y 90”.
Taylor dijo que la medida también ahorraría al estado casi $4 millones en proyectos de mantenimiento planificados para Plummer durante los próximos dos años y permitiría al DOC realizar inversiones en otras instalaciones.
Ella dijo que las personas que no son enviadas a casa bajo monitoreo electrónico irían a instalaciones correccionales comunitarias en Smyrna, ubicada a unas 40 millas de Plummer en el área más al sur del condado de New Castle, o en Georgetown, a 85 millas de distancia en el condado de Sussex.
Taylor dijo que en lugar de protestar por el cierre de Plummer, ahora es el momento de comenzar a “reimaginar” el futuro de la instalación estatal.
Ella dijo que la gente ya ha propuesto ideas como convertirlo en un refugio para personas sin hogar, un centro de capacitación para ex–presos que ya no están bajo supervisión estatal o viviendas para supervivientes de violencia doméstica.
“Ha habido muchas recomendaciones, y no creo que sea justo que yo tome la decisión final desde mi puesto”, dijo Taylor. “Realmente creo que esta es una oportunidad para que todos nos unamos y trabajemos juntos”.
Preocupaciones por prejuicios raciales en Georgetown
Dunn dijo que, además de no tener a Plummer para usarlo como centro de transición, los residentes del área de Wilmington, muchos de los cuales son negros, podrían estar sujetos a prejuicios raciales y geográficos si son enviados a Georgetown, que se encuentra en un Sussex predominantemente blanco.
Dunn, que es negro, dijo que eso fue lo que experimentó cuando pasó varios meses en el centro de Georgetown después de violar su libertad condicional.
“Cuando descubrieron que estaba en el norte del estado, recibí muchos insultos de parte de guardias y personal”, dijo, incluso me insultaron con la palabra N.
“Solíamos pasar por eso allí, y eso es lo que va a estar sucediendo allá abajo”, dijo Dunn. “Nuestros comportamientos y conductas en el sur y el norte del estado son totalmente diferentes. Y al llevar a la gente de Wilmington y ponerlos en ese entorno, estás haciendo más mal que bien porque no van a poder ser capaces de adaptarse al sur del estado”.
Darby dijo que ha recibido informes similares sobre prejuicios contra los hombres negros recluidos en la prisión y el centro de liberación laboral de Georgetown.
Señaló que Wilmington es fuertemente demócrata, pero el condado de Sussex es el único de los tres condados de Delaware donde los republicanos son mayoría.
“El condado de Sussex es muy rojo (republicano)”, dijo Darby. “Y hay muchos estereotipos y prejuicios especialmente sobre la gente de Wilmington que es negra. Me han dicho que la situación es peor para las personas negras y morenas encarceladas y/o en libertad condicional en el condado de Sussex. Su experiencia es mucho más racista allí”.
Taylor, empleada del DOC durante casi tres décadas ha sido comisionada durante casi dos años, dijo que para ella es una novedad que algunas personas crean que los prisioneros negros a veces son maltratados en Georgetown.
“No estoy al tanto de eso”, dijo. “Quizás sea la opinión de alguien”.
Taylor se comprometió, no obstante, a exigir a todos los empleados del DOC que cumplieran con estándares profesionales y humanos.
“Tenemos valores que defendemos con firmeza, independientemente del centro en que estés empleado”, dijo Taylor. “La expectativa es que todos —empleados, comunidad, reclusos o personas bajo libertad condicional o libertad vigilada— reciban un trato justo e igualitario.
“Y si hay alguna preocupación de que alguien esté siendo maltratado, tomamos cada una de esas preocupaciones o quejas extremadamente en serio y serán investigadas a fondo”, dijo.
Get daily updates from WHYY News!
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.