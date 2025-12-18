Auditoría critica a la junta del Puerto de Wilmington por mala gestión después de que Delaware hundiera más de $200 millones para un futuro proyecto de contenedores
La auditoría es critica acerca de cómo los miembros de la junta del Puerto de Wilmington cumplieron con las leyes de reuniones abiertas y la transparencia pública.
Un informe publicado por la auditora estatal de Delaware concluyó que la Junta de la Corporación Portuaria Estatal de Diamond, la entidad cuasi pública que supervisa el Puerto de Wilmington, le costó millones al estado al no realizar una supervisión adecuada del puerto, hizo comentarios engañosos al público y utilizó un desarrollo económico obsoleto para justificar la inversión de millones de dólares en fondos de los contribuyentes en proyectos de expansión del puerto.
La auditoría de la auditora estatal Lydia York, que abarca los años fiscales comprendidos entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2025, recibió críticas inmediatas de la administración del gobernador Matt Meyer, del exgobernador, actual alcalde de Wilmington, John Carney, y de algunos senadores demócratas estatales. Funcionarios estatales y miembros de la junta directiva del DSPC afirman que las conclusiones son “incompletas” e “inexactas”.
York defendió el informe y su encargo de proporcionar transparencia y rendición de cuentas.
“Esta es la revisión independiente más exhaustiva de las operaciones del DSPC desde que el estado adquirió el puerto en 1995”, declaró York. “Creo que establece un nuevo estándar de transparencia gubernamental”.
La auditora anunció la auditoría sobre el desempeño en febrero, impulsada por la transferencia de casi 200 millones de dólares por parte de la administración Carney al puerto para el proyecto de la terminal de contenedores de Edgemoor, la mayor inyección de fondos estatales hasta la fecha al DSPC para este proyecto. Esto ocurrió menos de una semana antes de que Meyer asumiera el cargo, durante el mandato de dos semanas de la exgobernadora Bethany Hall-Long.
En febrero, York cuestionó el momento. Un portavoz de Meyer habló con los medios de comunicación en ese momento, supuestamente criticando la falta de transparencia y rendición de cuentas de la medida. El viernes, la oficina de Meyer no respondió a las preguntas sobre si el gobernador mantenía sus declaraciones previas. York afirmó que la transferencia fue legal.
“El anuncio de hoy confirma que la transferencia fue completamente legal y afirma que la Legislatura tiene un papel importante, junto con el gobernador, para garantizar que el proyecto del Puerto de Edgemoor pueda cumplir su promesa como el proyecto de desarrollo económico más transformador en la historia de nuestro Estado”, dijeron el presidente pro tempore del Senado de Delaware, Dave Sokola, y el miembro del DSPC y senador estatal Darius Brown en una declaración conjunta sobre el informe.
Delaware tiene un plan de 635 millones de dólares para rescatar el Puerto de Wilmington mediante la construcción de un nuevo puerto a 2 millas al norte del (puerto) que lleva un siglo en funcionamiento y es conocido por el transporte de frutas y automóviles. El proyecto se ha visto afectado por impugnaciones legales de la Autoridad Portuaria Regional de Filadelfia y los puertos afiliados a Holt Logistics Corp., cuyas filiales operan terminales en Filadelfia y el sur de Nueva Jersey.
Cinco hallazgos de la auditoría sobre el puerto
La auditoría encontró cinco formas en las que la junta directiva de la corporación portuaria incumplió sus obligaciones.
- Uso impropio de las sesiones ejecutivas
- Falta de transparencia con los miembros de la Asociación Internacional de Estibadores
- El incumplimiento del anterior operador portuario Gulftainer USA de realizar los pagos en virtud de su contrato de 2018, lo que provocó una intervención masiva del estado.
- Uso de datos obsoletos sobre el impacto económico del proyecto Edgemoor.
- Mala supervisión de Gulftainer USA
El informe de auditoría afirma que, en enero y septiembre de 2022, la DSPC infringió las leyes de reuniones abiertas al no proporcionar la notificación pública requerida o al hablar en secreto cuando los temas podrían haberse tratado en público. El informe también determinó que la sesión a puerta cerrada de septiembre no abordó los temas que los miembros de la junta indicaron que estaban en la agenda.
La actual presidenta de la junta directiva del DSPC y secretaria de estado de Delaware, Charuni Patibanda-Sanchez, negó que las conclusiones del informe fueran ciertas.
Bajo la administración de Meyer, desde que asumió la presidencia, el DSPC ha estado plenamente comprometido con la transparencia y ha proporcionado más de 300 archivos a la Oficina del Auditor para esta auditoría sobre el desempeño. A pesar de haber recibido información completa, nos decepciona que los hallazgos contuvieran importantes inexactitudes fácticas que, en última instancia, llevaron a conclusiones incorrectas y potencialmente engañosas, declaró.
El subjefe de gabinete de Carney, Daniel Walker, dijo a WHYY News que el alcalde tampoco cree que el informe sea real.
“Desafortunadamente, esta auditoría distrae la atención del progreso sustancial logrado por el nuevo operador Enstructure y de los esfuerzos actuales para expandir el puerto y generar empleos de calidad”, declaró Walker en un comunicado. “La atención debería centrarse en lo que se necesita para que esta expansión se concrete tan pronto como sea posible”.
York dijo que la junta del DSPC tuvo más de un mes después de completar el informe para presentar documentación que refutara las conclusiones del informe, pero no proporcionó ninguna a su equipo.
El operador del puerto de Wilmington, Gulftainer, con sede en Emiratos Árabes Unidos, se marcha sin pagar millones
York dijo que DSPC despidió a Gulftainer USA en 2023 después de no haber logrado en años anteriores obligar a la compañía a cumplir con el contrato de 50 años que firmó en 2018. Enstructure es el actual operador portuario privado.
“En 2018, los anteriores líderes del DSPC prometieron que el estado de Delaware se retiraría del negocio portuario”, dijo. “Sin embargo, la realidad es que, desde entonces, nuestro estado casi ha duplicado su compromiso financiero con el puerto”.
Entre 2021 y 2025, el estado contribuyó con más de 233 millones de dólares a la corporación portuaria y otorgó 16.4 millones de dólares como condonación de deuda. York atribuye la incapacidad de la junta para obligar a Gulftainer a cumplir su contrato como la razón por la que el estado tuvo que invertir más dinero en la terminal de Edgemoor.
La mala gestión de Gulftainer por parte de la junta, afirma la auditoría, también permitió a la empresa crear un riesgo ambiental en el sitio de Edgemoor que el estado tuvo que pagar para limpiar.
Los funcionarios de Diamond State Port Corporation dijeron en su respuesta a este hallazgo que no había forma de obligar a Gulftainer a pagar sus deudas con Delaware.
Auditoría acusa a la directiva del DSPC de engañar al público sobre la vitalidad del puerto
La auditoría también reveló que las declaraciones realizadas durante las reuniones públicas de la junta directiva no siempre reflejaban lo dicho en las conversaciones confidenciales para presentar el puerto de forma más positiva. La junta también utilizó datos obsoletos para proyectar el número potencial de empleos que podría crear el proyecto de la terminal de contenedores de Edgemoor.
El anterior presidente de la junta portuaria, el ex–secretario de Estado Jeffrey Bullock, defendió los comentarios que hizo tanto en sesiones abiertas como cerradas, diciendo que la acusación era una “distorsión grave” de los hechos.
La oficina de la auditora declaró que solo evaluó a DSPC y que no analizó las operaciones de Enstructure ni de Gulftainer. No entrevistó a los antiguos miembros de la junta directiva de DSPC.
Get daily updates from WHYY News!
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.