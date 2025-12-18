Read in English.

Un informe publicado por la auditora estatal de Delaware concluyó que la Junta de la Corporación Portuaria Estatal de Diamond, la entidad cuasi pública que supervisa el Puerto de Wilmington, le costó millones al estado al no realizar una supervisión adecuada del puerto, hizo comentarios engañosos al público y utilizó un desarrollo económico obsoleto para justificar la inversión de millones de dólares en fondos de los contribuyentes en proyectos de expansión del puerto.

La auditoría de la auditora estatal Lydia York, que abarca los años fiscales comprendidos entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2025, recibió críticas inmediatas de la administración del gobernador Matt Meyer, del exgobernador, actual alcalde de Wilmington, John Carney, y de algunos senadores demócratas estatales. Funcionarios estatales y miembros de la junta directiva del DSPC afirman que las conclusiones son “incompletas” e “inexactas”.

York defendió el informe y su encargo de proporcionar transparencia y rendición de cuentas.

“Esta es la revisión independiente más exhaustiva de las operaciones del DSPC desde que el estado adquirió el puerto en 1995”, declaró York. “Creo que establece un nuevo estándar de transparencia gubernamental”.

La auditora anunció la auditoría sobre el desempeño en febrero, impulsada por la transferencia de casi 200 millones de dólares por parte de la administración Carney al puerto para el proyecto de la terminal de contenedores de Edgemoor, la mayor inyección de fondos estatales hasta la fecha al DSPC para este proyecto. Esto ocurrió menos de una semana antes de que Meyer asumiera el cargo, durante el mandato de dos semanas de la exgobernadora Bethany Hall-Long.

En febrero, York cuestionó el momento. Un portavoz de Meyer habló con los medios de comunicación en ese momento, supuestamente criticando la falta de transparencia y rendición de cuentas de la medida. El viernes, la oficina de Meyer no respondió a las preguntas sobre si el gobernador mantenía sus declaraciones previas. York afirmó que la transferencia fue legal.

“El anuncio de hoy confirma que la transferencia fue completamente legal y afirma que la Legislatura tiene un papel importante, junto con el gobernador, para garantizar que el proyecto del Puerto de Edgemoor pueda cumplir su promesa como el proyecto de desarrollo económico más transformador en la historia de nuestro Estado”, dijeron el presidente pro tempore del Senado de Delaware, Dave Sokola, y el miembro del DSPC y senador estatal Darius Brown en una declaración conjunta sobre el informe.

Delaware tiene un plan de 635 millones de dólares para rescatar el Puerto de Wilmington mediante la construcción de un nuevo puerto a 2 millas al norte del (puerto) que lleva un siglo en funcionamiento y es conocido por el transporte de frutas y automóviles. El proyecto se ha visto afectado por impugnaciones legales de la Autoridad Portuaria Regional de Filadelfia y los puertos afiliados a Holt Logistics Corp., cuyas filiales operan terminales en Filadelfia y el sur de Nueva Jersey.