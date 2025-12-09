“Haciendo realidad sus sueños”: un programa de exención de matrícula ayuda a decenas de antiguos niños de acogida de Delaware a asistir a la universidad
Los adultos jóvenes que han estado bajo la custodia del estado pueden asistir a tres universidades estatales sin preocuparse por el enorme costo de la educación superior.
Ny’esha James asiste a la Universidad de Delaware, donde es estudiante de primer año y aspira a ser maestra.
Jenaya Vann va a Delaware Technical Community College, donde aspira a ingresar en el programa de ecografía médica diagnóstica.
Las jóvenes también comparten un vínculo: ambas pasaron tiempo en el sistema de acogida del estado.
Se encuentran entre los 26 estudiantes que asisten a las universidades de Delaware sin tener que pagar matrícula, tarifas obligatorias u otros costos, como libros, alojamiento y planes de alimentación.
James, Vann y otros ex niños de crianza temporal ahora están cursando carreras de educación superior gracias a la Exención de Matrícula de Fomento de la Independencia a través de la Educación que los legisladores estatales aprobaron casi por unanimidad en 2021. Desde el semestre de primavera de 2022, alrededor de 40 estudiantes han recibido la exención y cinco se han graduado, dijeron los funcionarios estatales que supervisan el programa.
James, quien dijo que ella y varios de sus hermanos fueron sacados de la casa de su madre en el East Side de Wilmington después de que la casa fue robada y los trabajadores de protección infantil del estado investigaron, llama al programa una bendición.
Pasó años en hogares de acogida, cambiando de hogar, pero se esforzó mucho con sus estudios y se graduó de la preparatoria Smyrna este año. Ahora vive en una residencia en el campus de Newark, cursa un programa completo de clases y tiene un plan de comidas completo, sin costo alguno.
“La principal razón por la que estoy feliz de estar en el programa es porque no tengo que preocuparme por el dinero”, dijo James a WHYY News. “Puedo concentrarme en mis estudios y no tener que pensar: ‘Oh, tengo que pagar la matrícula y hacer esto y aquello’. Así que siento que es muy importante no tener nada más que me estrese”.
El esfuerzo legislativo se inspiró en el hecho de que los niños y niñas que salen del sistema de cuidado temporal a la edad de 18 años a menudo se quedan con pocos, si es que tienen alguno, recursos financieros o las habilidades para navegar el proceso de solicitud de ingreso a la universidad y obtener ayuda financiera.
Meredith Seitz, quien en 2021 fue asesora de políticas del Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y sus Familias del estado y ahora es jefa de gabinete, dijo que su oficina creía que el estado y la comunidad de educación superior necesitaban seguir apoyando a los niños de crianza temporal después de que cumplan 18 años.
“Algunos han estado en hogares de acogida por poco tiempo, otros quizás durante más, pero en cualquier caso, han experimentado un trauma considerable, sin importar las circunstancias que los llevaron a este tipo de hogares”, dijo Seitz. “Así que, una vez que están bajo nuestro cuidado, nosotros, como estado, tenemos la responsabilidad no solo de su salud y seguridad, sino también, creo que desde la perspectiva de nuestro departamento, de crear las condiciones necesarias para que tengan la oportunidad de prosperar, ¿verdad? Eso es lo que haríamos por nuestras propias familias”.
‘Les permite centrarse en lo esencial y prosperar’
El programa de exención de matrícula está abierto a cualquier adulto menor de 27 años que viva en Delaware y haya pasado al menos un año en el sistema de cuidado de crianza del estado entre los 14 y los 18 años.
La exención es válida por cinco años siempre que estén inscritos a tiempo completo en UD, Delaware Tech o Delaware State University.
Cada una de las tres universidades tiene una persona de contacto designada para ayudar a los estudiantes, lo que incluye ayudarlos a verificar la elegibilidad, acceder a ayuda financiera y oportunidades de becas y derivarlos a servicios de apoyo en el campus, incluidos programas de salud mental y tutoría.
A nivel estatal, el programa de exenciones está supervisado por Sophia Saikin, directora de servicios de avance juvenil de la Oficina del Defensor del Niño del estado.
Saikin dijo que la iniciativa surgió de discusiones entre niños de crianza tutelada que se reúnen mensualmente como parte del grupo Ayudando a Nuestros Pares a Evolucionar.
Muchos querían ir a la universidad, pero al ver lo caro que era estudiar, simplemente era demasiado, dijo Saikin. Este año, en la Universidad de Delaware, por ejemplo, la matrícula, las cuotas, el alojamiento y la comida para residentes del estado cuestan $33,634.
“Cuando se trataba de cómo voy a poder pagar estos miles y miles de dólares en educación, esto simplemente desalentaba a muchos jóvenes”, dijo Saikin. “Quisieran obtener estas licenciaturas, pero no pudieron. Había demasiadas barreras”.
Esas conversaciones llegaron a nivel estatal y llevaron a la representante estatal Krista Griffith a patrocinar el proyecto de ley que se convirtió en ley en el verano de 2021, cuando el entonces gobernador John Carney lo firmó.
Saikin dijo que un beneficio adicional es que los estudiantes pueden quedarse en sus viviendas y recibir comidas durante las vacaciones y los descansos semestrales.
“Les permite permanecer en el campus todo el año, lo cual es fundamental porque la estabilidad en la vivienda, repito, era un gran obstáculo para muchos estudiantes, especialmente para esta población. No tienen padres o una abuela a cuya casa ir”, dijo Saikin. “Ese aspecto de la vivienda es crucial para que los estudiantes puedan permanecer en el campus, concentrarse en su educación y no tener que preocuparse por el techo que tendrán sobre sus cabezas ni de dónde obtendrán su próxima comida”.
Los adultos jóvenes cuyas infancias estuvieron llenas de inestabilidad y a menudo de caos o abuso tampoco tienen que preocuparse por devolver costosos préstamos estudiantiles, dijo.
“Esta oportunidad les permite centrarse en lo esencial y luego ser capaces de prosperar”, dijo Saikin. “Al final del día, consiguen los trabajos que siempre han deseado y obtienen los títulos que siempre habían deseado conseguir”.
Actualmente, 16 estudiantes con exenciones asisten a Delaware State, seis a UD y cuatro a Delaware Tech, dijo Saikin.
De los cinco graduados, uno recibió una maestría, otro jugó deportes universitarios y se especializó en ingeniería, y otro hizo una pasantía en Disney después de obtener un título en comunicaciones.
“Es realmente emocionante ver a estos jóvenes adultos lograr sus metas y hacer realidad sus sueños”, dijo Saikin.
‘¿Quién sabe si ahora mismo estaría en la escuela?’
Vann ha utilizado el programa de exención en Delaware State y Delaware Tech, donde espera ser aceptada en el programa para convertirse en técnica en ultrasonido.
Cuando tenía 16 años y asistía a la Escuela Secundaria Tecnológica Howard, Vann y sus tres hermanos fueron expulsados del pequeño apartamento en Bear donde vivían con su madre. Cuando se enteró del programa de exenciones, aprovechó la oportunidad de participar.
“Sabía que quería ir a la universidad, pero nunca comprendí realmente cómo podría pagarla”, dijo Vann.
Pero cuando su asistente social le habló del programa de exenciones, dijo: “Me pareció genial. Realmente puedo hacer algo sin preocuparme por el costo”.
Inicialmente, Vann fue a la Universidad Estatal de Delaware con la esperanza de convertirse en dentista tras completar el programa de asistente dental en Howard. Pero luego empezó a pensar en la deuda que acumularía en la facultad de medicina.
“Empecé a explorar mis opciones” en el campo de la salud, dijo. Eso la llevó a interesarse por el ultrasonido y se transfirió a Delaware Tech.
Vann tiene un vale de vivienda a través de otro programa de subvenciones y puede concentrarse en sus estudios.
“No es por presumir, pero siempre he sido bastante buena en la escuela”, dijo Vann. “Así que mis notas son buenas”.
Y está muy agradecida por el programa de exenciones que le permite perseguir sus objetivos.
“Cuando imagino una vida donde no hubiese tenido nada de esto, no puedo imaginar mucho más que pasar apuros”, dijo Vann. “Si no tuviera vivienda, por ejemplo, quién sabe dónde estaría viviendo. Si no hubiera tenido ayuda para pagar la matrícula, quién sabe si estaría en la escuela ahora mismo. Probablemente me habría quedado con mi trabajo de asistente dental, porque es todo lo que sé”.
Seitz dijo que ese es el punto.
“En aquel momento pensamos, y esto se ha confirmado, que si podíamos proveer ese nivel de apoyo, les facilitaríamos la vida”, dijo Seitz. “Y les daríamos la oportunidad de tener éxito cuando, de lo contrario, el camino hacia la educación superior habría sido demasiado difícil para ellos”.
