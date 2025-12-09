Read in English.

Ny’esha James asiste a la Universidad de Delaware, donde es estudiante de primer año y aspira a ser maestra.

Jenaya Vann va a Delaware Technical Community College, donde aspira a ingresar en el programa de ecografía médica diagnóstica.

Las jóvenes también comparten un vínculo: ambas pasaron tiempo en el sistema de acogida del estado.

Se encuentran entre los 26 estudiantes que asisten a las universidades de Delaware sin tener que pagar matrícula, tarifas obligatorias u otros costos, como libros, alojamiento y planes de alimentación.

James, Vann y otros ex niños de crianza temporal ahora están cursando carreras de educación superior gracias a la Exención de Matrícula de Fomento de la Independencia a través de la Educación que los legisladores estatales aprobaron casi por unanimidad en 2021. Desde el semestre de primavera de 2022, alrededor de 40 estudiantes han recibido la exención y cinco se han graduado, dijeron los funcionarios estatales que supervisan el programa.

James, quien dijo que ella y varios de sus hermanos fueron sacados de la casa de su madre en el East Side de Wilmington después de que la casa fue robada y los trabajadores de protección infantil del estado investigaron, llama al programa una bendición.

Pasó años en hogares de acogida, cambiando de hogar, pero se esforzó mucho con sus estudios y se graduó de la preparatoria Smyrna este año. Ahora vive en una residencia en el campus de Newark, cursa un programa completo de clases y tiene un plan de comidas completo, sin costo alguno.

“La principal razón por la que estoy feliz de estar en el programa es porque no tengo que preocuparme por el dinero”, dijo James a WHYY News. “Puedo concentrarme en mis estudios y no tener que pensar: ‘Oh, tengo que pagar la matrícula y hacer esto y aquello’. Así que siento que es muy importante no tener nada más que me estrese”.

El esfuerzo legislativo se inspiró en el hecho de que los niños y niñas que salen del sistema de cuidado temporal a la edad de 18 años a menudo se quedan con pocos, si es que tienen alguno, recursos financieros o las habilidades para navegar el proceso de solicitud de ingreso a la universidad y obtener ayuda financiera.

Meredith Seitz, quien en 2021 fue asesora de políticas del Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y sus Familias del estado y ahora es jefa de gabinete, dijo que su oficina creía que el estado y la comunidad de educación superior necesitaban seguir apoyando a los niños de crianza temporal después de que cumplan 18 años.

“Algunos han estado en hogares de acogida por poco tiempo, otros quizás durante más, pero en cualquier caso, han experimentado un trauma considerable, sin importar las circunstancias que los llevaron a este tipo de hogares”, dijo Seitz. “Así que, una vez que están bajo nuestro cuidado, nosotros, como estado, tenemos la responsabilidad no solo de su salud y seguridad, sino también, creo que desde la perspectiva de nuestro departamento, de crear las condiciones necesarias para que tengan la oportunidad de prosperar, ¿verdad? Eso es lo que haríamos por nuestras propias familias”.

‘Les permite centrarse en lo esencial y prosperar’

El programa de exención de matrícula está abierto a cualquier adulto menor de 27 años que viva en Delaware y haya pasado al menos un año en el sistema de cuidado de crianza del estado entre los 14 y los 18 años.

La exención es válida por cinco años siempre que estén inscritos a tiempo completo en UD, Delaware Tech o Delaware State University.

Cada una de las tres universidades tiene una persona de contacto designada para ayudar a los estudiantes, lo que incluye ayudarlos a verificar la elegibilidad, acceder a ayuda financiera y oportunidades de becas y derivarlos a servicios de apoyo en el campus, incluidos programas de salud mental y tutoría.

A nivel estatal, el programa de exenciones está supervisado por Sophia Saikin, directora de servicios de avance juvenil de la Oficina del Defensor del Niño del estado.

Saikin dijo que la iniciativa surgió de discusiones entre niños de crianza tutelada que se reúnen mensualmente como parte del grupo Ayudando a Nuestros Pares a Evolucionar.