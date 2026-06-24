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Delaware pronto contará con su propia facultad de medicina, la primera en la historia del estado.

El estado se ha asociado con la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia para establecer un campus regional de la Facultad de Medicina Sidney Kimmel (Sidney Kimmel Medical College). El proyecto contempla una facultad de medicina de cuatro años de duración que acogerá a 40 estudiantes cuando abra sus puertas en 2028.

La escuela tendrá su sede provisional en el campus de la Universidad de Delaware, en Newark, hasta que se encuentre una ubicación definitiva a largo plazo.

Delaware es uno de los pocos estados sin facultad de medicina. El gobernador Matt Meyer ha abogado por su creación como una vía para combatir la escasez de profesionales de la salud especialmente en las zonas rurales del sur del estado y para satisfacer las necesidades de una población que envejece.

Meyer señaló que uno de los objetivos es aumentar el número de médicos que deciden ejercer en Delaware.

“Esta facultad de medicina se centra en formar médicos aquí, retener el talento local y ofrecer una mejor atención en cada rincón de nuestro estado”, afirmó. “Especialmente en aquellas comunidades que más lo necesitan”.

Delaware ya mantiene una colaboración con Jefferson a través del programa DIMER (Delaware Institute of Medical Information and Research), creado en 1969 como alternativa a una facultad de medicina financiada por el estado. Gracias a esta colaboración, la Facultad de Medicina Sidney Kimmel reserva cada año 20 plazas para aspirantes de Delaware. Asimismo, se reservan diez plazas para estudiantes de Delaware en el Philadelphia College of Osteopathic Medicine.