Delaware establecerá su primera facultad de medicina en colaboración con la Universidad Jefferson, con sede en Filadelfia
El estado afirma que la escuela de cuatro años formará médicos en Delaware y ayudará a paliar la escasez de profesionales de la salud, especialmente en las comunidades rurales
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Delaware pronto contará con su propia facultad de medicina, la primera en la historia del estado.
El estado se ha asociado con la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia para establecer un campus regional de la Facultad de Medicina Sidney Kimmel (Sidney Kimmel Medical College). El proyecto contempla una facultad de medicina de cuatro años de duración que acogerá a 40 estudiantes cuando abra sus puertas en 2028.
La escuela tendrá su sede provisional en el campus de la Universidad de Delaware, en Newark, hasta que se encuentre una ubicación definitiva a largo plazo.
Delaware es uno de los pocos estados sin facultad de medicina. El gobernador Matt Meyer ha abogado por su creación como una vía para combatir la escasez de profesionales de la salud especialmente en las zonas rurales del sur del estado y para satisfacer las necesidades de una población que envejece.
Meyer señaló que uno de los objetivos es aumentar el número de médicos que deciden ejercer en Delaware.
“Esta facultad de medicina se centra en formar médicos aquí, retener el talento local y ofrecer una mejor atención en cada rincón de nuestro estado”, afirmó. “Especialmente en aquellas comunidades que más lo necesitan”.
Delaware ya mantiene una colaboración con Jefferson a través del programa DIMER (Delaware Institute of Medical Information and Research), creado en 1969 como alternativa a una facultad de medicina financiada por el estado. Gracias a esta colaboración, la Facultad de Medicina Sidney Kimmel reserva cada año 20 plazas para aspirantes de Delaware. Asimismo, se reservan diez plazas para estudiantes de Delaware en el Philadelphia College of Osteopathic Medicine.
Joe Cacchione, CEO de Jefferson, declaró que, con esta nueva inversión, se comprometen a garantizar que todos los habitantes de Delaware tengan acceso a atención primaria y a especialistas.
“Es un punto de inflexión para los estudiantes que desean convertirse en médicos sin abandonar su estado natal, y también para Delaware, que da un paso decisivo hacia la creación de una fuerza laboral sanitaria más sólida y sostenible”, afirmó.
Las autoridades de Delaware informaron que los estudiantes de medicina comenzarán su formación teórica en la Universidad de Delaware (UD) y posteriormente realizarán sus prácticas clínicas en centros y sistemas de salud de los condados de Kent y Sussex, donde la escasez de médicos es más crítica.
Sin embargo, ChristianaCare –que mantiene su propia colaboración con Jefferson– no participa en este proyecto. El mayor sistema de salud del estado formó parte de la propuesta fallida del Philadelphia College of Osteopathic Medicine para gestionar la nueva facultad. En un comunicado conjunto, ChristianaCare y PCOM expresaron su decepción por no formar parte del consorcio de instituciones de educación superior y organizaciones de atención médica.
“El camino a seguir plantea interrogantes legítimos sobre si los objetivos de la escuela podrán alcanzarse plenamente sin la participación significativa de ChristianaCare en su misión de formación clínica”, señalaron. “El éxito de cualquier programa de medicina de cuatro años no depende únicamente de una institución académica, sino de una colaboración auténtica y comprometida con sus socios clínicos: una alianza basada en una misión compartida, una inversión mutua y una confianza forjada con el paso del tiempo”.
Los estudiantes de la primera promoción podrán recibir un subsidio para la matrícula que cubra la totalidad de sus gastos educativos, a cambio de comprometerse a trabajar en zonas rurales de Delaware durante cinco años.
Se prevé que la gestión de la facultad de medicina suponga para Jefferson un coste de $78 millones en los próximos cinco años. Los fondos provienen de una subvención federal para la salud rural otorgada a través del Programa de Transformación de la Salud Rural (Rural Health Transformation Program), creado por los republicanos del Congreso en el marco de la denominada ley “One Big, Beautiful Bill Act”.
El programa destinará $50,000 millones a cada estado a lo largo de cinco años, aunque no está claro cuál será la cifra total exacta que recibirá cada uno. La mitad de los fondos se distribuirá a partes iguales entre los estados, mientras que la otra mitad será asignada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en función de diversos factores.
A finales del año pasado, el estado solicitó $1,000 millones para mejorar la atención sanitaria en los condados de Kent y Sussex. Hasta la fecha, la administración Trump ha asignado $157 millones a Delaware. Se espera que el estado reciba al menos $500 millones durante la vigencia del fondo.
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