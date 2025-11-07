“Crueldad e indiferencia”: el déficit presupuestario de 400 millones de dólares de Delaware podría afectar a los servicios para residentes de bajos ingresos
El enorme proyecto de ley fiscal aprobado por los republicanos este verano incluía exenciones fiscales para las empresas y recortes a Medicaid y al programa SNAP.
El estado de Delaware está afrontando un déficit presupuestario de 400 millones de dólares durante los próximos tres años debido a los recortes en la financiación federal provocados por la enorme ley fiscal que los republicanos del Congreso aprobaron a principios de este año.
El Consejo Asesor Económico y Financiero de Delaware redujo su proyección de ingresos estatales para el presente año fiscal en casi 99 millones de dólares. Su pronóstico para el año siguiente, que comienza en julio de 2026, disminuyó en casi 47 millones de dólares. La caída en los ingresos previstos por el impuesto sobre la renta de las empresas contribuye significativamente a este panorama general poco alentador.
Esta semana, el consejo estableció el límite de gasto para el presupuesto del año fiscal 2027 en 6,730 millones de dólares. El grupo se reúne con frecuencia a lo largo del año para actualizar las cifras de ingresos antes de que los legisladores aprueben el presupuesto a finales de junio.
El líder de la mayoría en el Senado, Bryan Townsend, afirmó que se prevé una disminución de los ingresos estatales debido a las exenciones fiscales para las empresas incluidas en la ley tributaria federal. Añadió que una menor recaudación significa menos financiación para los servicios que ayudan a los residentes más vulnerables del estado.
“Los habitantes de Delaware más afectados están sufriendo aún más a causa de lo que, en mi opinión, es fundamentalmente crueldad e indiferencia a nivel federal”, afirmó. “Así que tenemos que averiguar qué podemos hacer para intervenir y tratar de minimizar cualquier daño y desesperanza que sienta la gente por lo que está sucediendo en Washington”.
Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado estatal afirman que planean aprobar una legislación para modificar el código tributario de Delaware, de modo que deje de ser un reflejo de la ley federal que permite exenciones fiscales para las corporaciones, lo que incluye grandes deducciones retroactivas.
El gobernador Matt Meyer declaró en un comunicado que planea trabajar con los legisladores de forma bipartidista en “una solución sencilla y responsable que proteja el presupuesto estatal y mantenga a Delaware competitivo”.
El proyecto de ley fiscal federal también eliminó los fondos anuales que se destinaban a los estados para la regeneración de las playas. Meyer envió una carta al presidente Donald Trump esta semana solicitando que se restablecieran esos recortes federales.
Los senadores republicanos afirmaron en un comunicado que la política fiscal federal no es la culpable de los problemas de Delaware.
“Lo que perjudica a Delaware no es la reforma federal, sino el gasto descontrolado y las políticas estatales desacertadas”, escribieron. “Cuando el gobierno intenta proveerlo todo, reemplaza la oportunidad por la dependencia. El verdadero progreso no proviene de la burocracia, sino de empoderar a las personas para que trabajen, creen y construyan una vida mejor para sus familias”.
El impacto financiero del proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” en los programas estatales
Según la Asociación de Atención Médica de Delaware, la enorme ley tributaria aprobada este verano recortará 4 mil millones de dólares en financiación para el Primer Estado durante los próximos 10 años. Los nuevos requisitos laborales para los beneficiarios de Medicaid de entre 19 y 64 años que están cubiertos a través de la ampliación de Medicaid de la Ley de Cuidado de Salud Asequible podrían provocar que más de 50.000 delawarenses pierdan su cobertura de Medicaid y que más de 30.000 se queden sin seguro médico.
La nueva ley también supone el mayor recorte al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en la historia de Estados Unidos. Por primera vez, los estadounidenses mayores de entre 55 y 64 años y los padres sin hijos menores de 14 años que no tengan una discapacidad que les impida trabajar estarán sujetos a requisitos laborales. Si bien el gobierno federal anteriormente cubría el 50% de los costos administrativos, su participación se reducirá al 25% a partir de octubre de 2026.
Delaware distribuye más de 20 millones de dólares mensuales en beneficios de alimentos del programa SNAP a unos 60.000 hogares de Delaware. Sin embargo, los beneficiarios del programa SNAP se verán obligados a subsistir sin ayuda alimentaria el próximo mes debido al cierre del gobierno.
“Los hogares que hayan sido aprobados para recibir beneficios de alimentos desde el 17 de octubre de 2025 (inclusive) recibirán los beneficios correspondientes a octubre”, declaró un portavoz de la División de Servicios Sociales de Delaware en un comunicado. “Sin embargo, los beneficios posteriores quedarán suspendidos hasta que el gobierno federal reanude sus actividades y el Congreso apruebe los fondos para su distribución a los estados”.
La congresista demócrata de Delaware, Sarah McBride, afirmó que la falta de financiación para la asistencia alimentaria es una decisión de la administración Trump.
“Han optado por llamar a estos programas ‘programas demócratas’ y creen que están castigando a las personas que, según suponen, no votaron por ellos en las últimas elecciones”, dijo. “Esa no es la manera de gobernar un país ni de servir a los ciudadanos”.
Los senadores Chris Coons y Lisa Blunt Rochester, junto con docenas de otros senadores demócratas, enviaron una carta el jueves a Brooke Rollins, secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, solicitándole que utilice su autoridad legal para liberar los fondos destinados a los cupones de alimentos correspondientes al mes de noviembre. Los senadores señalaron su facultad legal para utilizar fondos de contingencia para el pago de estos beneficios. La administración ya ha hecho uso de su discreción para transferir fondos al programa WIC, que brinda asistencia a mujeres, bebés y niños de bajos ingresos.
“Cualquier interrupción en la financiación del programa SNAP tendrá consecuencias devastadoras para los beneficiarios del programa, aumentando la inseguridad alimentaria y socavando los presupuestos familiares”, escribieron. “Dada la importancia crucial de los beneficios del programa SNAP, el USDA debe tomar todas las medidas posibles para garantizar que las familias no pasen hambre”.
Los estados azules fueron el objetivo durante el cierre del gobierno
El gobierno ha estado paralizado aproximadamente tres semanas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gastos presentado por los republicanos, siguiendo las líneas del partido, pero los senadores republicanos necesitan los votos de los demócratas para aprobar la medida.
La delegación del Congreso de Delaware se ha mantenido firme, junto con la mayoría de sus colegas en ambas cámaras, en su decisión de no votar a favor de la financiación del gobierno hasta que los republicanos accedan a restablecer la financiación de la atención médica en el proyecto de ley de presupuesto a corto plazo. Los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca.
Desde que comenzó el cierre del gobierno, la administración Trump retiró 7,560 millones de dólares de financiación del Departamento de Energía de Estados Unidos destinados a cientos de proyectos de energía renovable en estados mayoritariamente demócratas, incluidos Nueva Jersey y Delaware, en aparente represalia.
La administración también ha “paralizado” proyectos de infraestructura hídrica por valor de más de 11,000 millones de dólares en 12 estados gobernados por demócratas, entre ellos Delaware, New Jersey y Maryland.
McBride dijo que estaba preocupada de que si demócratas y republicanos llegaban a un acuerdo sobre un proyecto de ley de gasto, los republicanos rescindirían parte de la financiación, como ya hicieron a principios de este año, a petición de la administración.
“Los republicanos, que tienen la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, han cedido su autoridad y responsabilidades constitucionales a la Casa Blanca”, afirmó. “Están actuando como meros títeres de esta administración”.
El estado de Delaware ha lanzado una nueva página online con recursos para ayudar a los residentes de Delaware durante el cierre del gobierno.
Los legisladores recibirán su próximo informe sobre las estimaciones de ingresos en diciembre.
Get daily updates from WHYY News!
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.