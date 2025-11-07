Read in English.

El estado de Delaware está afrontando un déficit presupuestario de 400 millones de dólares durante los próximos tres años debido a los recortes en la financiación federal provocados por la enorme ley fiscal que los republicanos del Congreso aprobaron a principios de este año.

El Consejo Asesor Económico y Financiero de Delaware redujo su proyección de ingresos estatales para el presente año fiscal en casi 99 millones de dólares. Su pronóstico para el año siguiente, que comienza en julio de 2026, disminuyó en casi 47 millones de dólares. La caída en los ingresos previstos por el impuesto sobre la renta de las empresas contribuye significativamente a este panorama general poco alentador.

Esta semana, el consejo estableció el límite de gasto para el presupuesto del año fiscal 2027 en 6,730 millones de dólares. El grupo se reúne con frecuencia a lo largo del año para actualizar las cifras de ingresos antes de que los legisladores aprueben el presupuesto a finales de junio.

El líder de la mayoría en el Senado, Bryan Townsend, afirmó que se prevé una disminución de los ingresos estatales debido a las exenciones fiscales para las empresas incluidas en la ley tributaria federal. Añadió que una menor recaudación significa menos financiación para los servicios que ayudan a los residentes más vulnerables del estado.

“Los habitantes de Delaware más afectados están sufriendo aún más a causa de lo que, en mi opinión, es fundamentalmente crueldad e indiferencia a nivel federal”, afirmó. “Así que tenemos que averiguar qué podemos hacer para intervenir y tratar de minimizar cualquier daño y desesperanza que sienta la gente por lo que está sucediendo en Washington”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado estatal afirman que planean aprobar una legislación para modificar el código tributario de Delaware, de modo que deje de ser un reflejo de la ley federal que permite exenciones fiscales para las corporaciones, lo que incluye grandes deducciones retroactivas.

El gobernador Matt Meyer declaró en un comunicado que planea trabajar con los legisladores de forma bipartidista en “una solución sencilla y responsable que proteja el presupuesto estatal y mantenga a Delaware competitivo”.

El proyecto de ley fiscal federal también eliminó los fondos anuales que se destinaban a los estados para la regeneración de las playas. Meyer envió una carta al presidente Donald Trump esta semana solicitando que se restablecieran esos recortes federales.

Los senadores republicanos afirmaron en un comunicado que la política fiscal federal no es la culpable de los problemas de Delaware.

“Lo que perjudica a Delaware no es la reforma federal, sino el gasto descontrolado y las políticas estatales desacertadas”, escribieron. “Cuando el gobierno intenta proveerlo todo, reemplaza la oportunidad por la dependencia. El verdadero progreso no proviene de la burocracia, sino de empoderar a las personas para que trabajen, creen y construyan una vida mejor para sus familias”.

El impacto financiero del proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” en los programas estatales

Según la Asociación de Atención Médica de Delaware, la enorme ley tributaria aprobada este verano recortará 4 mil millones de dólares en financiación para el Primer Estado durante los próximos 10 años. Los nuevos requisitos laborales para los beneficiarios de Medicaid de entre 19 y 64 años que están cubiertos a través de la ampliación de Medicaid de la Ley de Cuidado de Salud Asequible podrían provocar que más de 50.000 delawarenses pierdan su cobertura de Medicaid y que más de 30.000 se queden sin seguro médico.

La nueva ley también supone el mayor recorte al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en la historia de Estados Unidos. Por primera vez, los estadounidenses mayores de entre 55 y 64 años y los padres sin hijos menores de 14 años que no tengan una discapacidad que les impida trabajar estarán sujetos a requisitos laborales. Si bien el gobierno federal anteriormente cubría el 50% de los costos administrativos, su participación se reducirá al 25% a partir de octubre de 2026.