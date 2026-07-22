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En la primavera de 1776, los hombres, mujeres y niños negros que pertenecían al político de Delaware Caesar Rodney le estaban causando molestias.

“Dada su vil conducta pasada, no tienen derecho a esperar ningún favor ni trato preferencial de mi parte”, escribió el dueño de la plantación a su hermano, después de que algunas de las personas esclavizadas expresaran su temor a ser vendidas y a que sus familias fueran separadas.

Rodney –acaudalado legislador, líder de la milicia y futuro presidente de la colonia de Delaware– añadió en la carta que había “perdido casi todo afecto o sentimiento hacia ellos”.

Tres meses más tarde, ese mismo hombre, que esclavizó al menos a 26 personas negras a lo largo de su vida, firmó la Declaración de Independencia, cuya frase fundacional y afirmación más memorable sostenía que “todos los hombres son creados iguales”.

Tal era la contradicción en el núcleo del legado de Rodney. Ha sido ensalzado como patriota y conmemorado con una escultura de mármol en el Capitolio de los Estados Unidos, pero su riqueza provenía del trabajo esclavo, según un informe publicado esta semana por la ciudad de Wilmington mientras los estadounidenses concluían las festividades por el 250º aniversario del país.

El exalcalde de Wilmington, Mike Purzycki, encargó el informe en 2024, casi cuatro años después de ordenar que se retirara y se almacenara para su protección el monumento más emblemático del centro de la ciudad – una imponente estatua de bronce que representaba a Rodney cabalgando hacia Filadelfia para votar a favor de la independencia de Gran Bretaña–.

Purzycki y otros dirigentes municipales temían que la estatua sufriera daños a raíz de los disturbios raciales que sacudieron Wilmington y otras ciudades en junio de 2020, tras la muerte de George Floyd –un hombre negro– a manos de un policía blanco de Minneapolis durante una detención. Muchas de las protestas se dirigieron contra monumentos a líderes confederados y a personas que habían mantenido a otros en esclavitud.

Purzycki tomó esta medida en medio de las quejas de manifestantes que señalaban que Rodney había sido un importante esclavista –al igual que otros Padres Fundadores como George Washington y Thomas Jefferson– y que sus prácticas, poco honorables, habían sido blanqueadas por quienes construyeron el mito de la historia estadounidense.

La decisión suscitó tanto apoyo como críticas, incluso en los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos. En octubre de 2020, el presidente Donald Trump reaccionó con una declaración con motivo del 292º aniversario del nacimiento de Rodney, afirmando que “el pedestal vacío en Rodney Square, en Wilmington, es el resultado final de un revisionismo histórico extremista y antiamericano”.

Ante la diversidad de opiniones sobre el tema, Purzycki también se comprometió a fomentar “un debate pendiente sobre la exhibición pública de figuras y acontecimientos históricos”. Ni la estatua de Rodney en la ciudad, ni la escuela secundaria Caesar Rodney, ni las menciones en el Programa de Marcadores Históricos del estado reconocen que Rodney poseía esclavos.

El alcalde nunca sacó la estatua del almacén ni convocó el diálogo comunitario, pero él y los planificadores urbanos idearon un proyecto de investigación sobre la posesión de seres humanos por parte de Rodney. En enero de 2024, el Concejo Municipal de Wilmington aprobó una subvención estatal para iniciar el estudio, valorado en $40,000. La ciudad también cubrió parte de los gastos.

El objetivo era “responder a preguntas que podrían resultar cruciales para cualquier futuro debate público productivo sobre la estatua, el hombre y la manera de visibilizar a las personas esclavizadas por Caesar Rodney”, señala el informe.

Purzycki, quien dejó el cargo en enero de 2025 y fue sucedido por el entonces gobernador John Carney, falleció en mayo a causa de leucemia. La oficina de Carney publicó el informe el lunes.

“El proyecto reveló que Caesar Rodney –servidor público, patriota y defensor de la libertad de autogobierno– participó en una sociedad esclavista y se benefició de ella, esclavizando directamente a al menos 26 personas a lo largo de su vida, incluidos niños y familias”, concluyó el informe.

“La cifra, citada con frecuencia, de 200 personas esclavizadas por Rodney no pudo ser documentada mediante las fuentes primarias disponibles. Asimismo, el reciente debate sobre si Caesar Rodney fue abolicionista no se sustenta en documentos de la época ni en las opiniones de historiadores contemporáneos respetados que han analizado esta idea en los últimos 30 años”, continuó el informe.

El informe también identificó por su nombre a las 26 personas esclavizadas directamente por Rodney y contabilizó otras 54 que pertenecían a sus padres, hermanos, tutor y otros familiares cercanos, aunque señaló que es probable que hubiera más personas esclavizadas cuyo rastro no pudo ser seguido.

El informe se publicó pocos días después de que la estatua de Rodney ocupara un lugar destacado en la ceremonia de inauguración de la renovada Freedom Plaza en Washington D. C. La estatua fue retirada del almacén donde se guardaba y trasladada a la capital del país en abril para una estancia de seis meses, con motivo de las celebraciones del 250º aniversario que tienen lugar este año.