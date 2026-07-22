“Esclavizó directamente al menos a 26 personas”: un nuevo informe detalla la condición de esclavista de Caesar Rodney en medio del debate sobre el destino de su estatua.
Wilmington retiró el monumento de bronce dedicado al firmante de la Declaración de Independencia –durante mucho tiempo venerado– en medio de los disturbios raciales de 2020.
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En la primavera de 1776, los hombres, mujeres y niños negros que pertenecían al político de Delaware Caesar Rodney le estaban causando molestias.
“Dada su vil conducta pasada, no tienen derecho a esperar ningún favor ni trato preferencial de mi parte”, escribió el dueño de la plantación a su hermano, después de que algunas de las personas esclavizadas expresaran su temor a ser vendidas y a que sus familias fueran separadas.
Rodney –acaudalado legislador, líder de la milicia y futuro presidente de la colonia de Delaware– añadió en la carta que había “perdido casi todo afecto o sentimiento hacia ellos”.
Tres meses más tarde, ese mismo hombre, que esclavizó al menos a 26 personas negras a lo largo de su vida, firmó la Declaración de Independencia, cuya frase fundacional y afirmación más memorable sostenía que “todos los hombres son creados iguales”.
Tal era la contradicción en el núcleo del legado de Rodney. Ha sido ensalzado como patriota y conmemorado con una escultura de mármol en el Capitolio de los Estados Unidos, pero su riqueza provenía del trabajo esclavo, según un informe publicado esta semana por la ciudad de Wilmington mientras los estadounidenses concluían las festividades por el 250º aniversario del país.
El exalcalde de Wilmington, Mike Purzycki, encargó el informe en 2024, casi cuatro años después de ordenar que se retirara y se almacenara para su protección el monumento más emblemático del centro de la ciudad – una imponente estatua de bronce que representaba a Rodney cabalgando hacia Filadelfia para votar a favor de la independencia de Gran Bretaña–.
Purzycki y otros dirigentes municipales temían que la estatua sufriera daños a raíz de los disturbios raciales que sacudieron Wilmington y otras ciudades en junio de 2020, tras la muerte de George Floyd –un hombre negro– a manos de un policía blanco de Minneapolis durante una detención. Muchas de las protestas se dirigieron contra monumentos a líderes confederados y a personas que habían mantenido a otros en esclavitud.
Purzycki tomó esta medida en medio de las quejas de manifestantes que señalaban que Rodney había sido un importante esclavista –al igual que otros Padres Fundadores como George Washington y Thomas Jefferson– y que sus prácticas, poco honorables, habían sido blanqueadas por quienes construyeron el mito de la historia estadounidense.
La decisión suscitó tanto apoyo como críticas, incluso en los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos. En octubre de 2020, el presidente Donald Trump reaccionó con una declaración con motivo del 292º aniversario del nacimiento de Rodney, afirmando que “el pedestal vacío en Rodney Square, en Wilmington, es el resultado final de un revisionismo histórico extremista y antiamericano”.
Ante la diversidad de opiniones sobre el tema, Purzycki también se comprometió a fomentar “un debate pendiente sobre la exhibición pública de figuras y acontecimientos históricos”. Ni la estatua de Rodney en la ciudad, ni la escuela secundaria Caesar Rodney, ni las menciones en el Programa de Marcadores Históricos del estado reconocen que Rodney poseía esclavos.
El alcalde nunca sacó la estatua del almacén ni convocó el diálogo comunitario, pero él y los planificadores urbanos idearon un proyecto de investigación sobre la posesión de seres humanos por parte de Rodney. En enero de 2024, el Concejo Municipal de Wilmington aprobó una subvención estatal para iniciar el estudio, valorado en $40,000. La ciudad también cubrió parte de los gastos.
El objetivo era “responder a preguntas que podrían resultar cruciales para cualquier futuro debate público productivo sobre la estatua, el hombre y la manera de visibilizar a las personas esclavizadas por Caesar Rodney”, señala el informe.
Purzycki, quien dejó el cargo en enero de 2025 y fue sucedido por el entonces gobernador John Carney, falleció en mayo a causa de leucemia. La oficina de Carney publicó el informe el lunes.
“El proyecto reveló que Caesar Rodney –servidor público, patriota y defensor de la libertad de autogobierno– participó en una sociedad esclavista y se benefició de ella, esclavizando directamente a al menos 26 personas a lo largo de su vida, incluidos niños y familias”, concluyó el informe.
“La cifra, citada con frecuencia, de 200 personas esclavizadas por Rodney no pudo ser documentada mediante las fuentes primarias disponibles. Asimismo, el reciente debate sobre si Caesar Rodney fue abolicionista no se sustenta en documentos de la época ni en las opiniones de historiadores contemporáneos respetados que han analizado esta idea en los últimos 30 años”, continuó el informe.
El informe también identificó por su nombre a las 26 personas esclavizadas directamente por Rodney y contabilizó otras 54 que pertenecían a sus padres, hermanos, tutor y otros familiares cercanos, aunque señaló que es probable que hubiera más personas esclavizadas cuyo rastro no pudo ser seguido.
El informe se publicó pocos días después de que la estatua de Rodney ocupara un lugar destacado en la ceremonia de inauguración de la renovada Freedom Plaza en Washington D. C. La estatua fue retirada del almacén donde se guardaba y trasladada a la capital del país en abril para una estancia de seis meses, con motivo de las celebraciones del 250º aniversario que tienen lugar este año.
Where will the statue of Caesar Rodney end up? Here's the video of it being taken out of storage in Delaware in April for a six-month stay in D.C.'s Freedom Plaza. pic.twitter.com/9S7wrtfHZS— Cris Barrish (@BarrishCris) July 8, 2026
Más allá de ese plazo, el destino de la estatua es incierto.
Cerron Cade, jefe de gabinete de Carney, informó a los legisladores mediante una carta hace dos semanas que Wilmington está negociando actualmente con funcionarios estatales y del condado de Kent el traslado de la estatua a Dover, la capital del estado.
“Trasladar la estatua a Dover –la comunidad de residencia de Rodney– durante el 250º aniversario de su famosa cabalgata representa una oportunidad significativa para preservar “…este monumento, asegurándose al mismo tiempo de que se interprete en un contexto que refleje toda la complejidad de su vida y su legado”, escribió Cade.
Rodney compró a una madre, a sus dos hijos y a dos caballos en una transacción realizada en 1767
El informe fue elaborado por Debra Martin, planificadora de preservación histórica de la ciudad, y por Nicole Belolan, consultora de historia pública, doctora y con una maestría por la Universidad de Delaware.
Ambas examinaron minuciosamente los documentos de Rodney y otros archivos históricos para trazar lo que Martin denomina un retrato “honesto” de su faceta como esclavista, el cual contrasta marcadamente con la versión idealizada que se ha perpetuado en los libros de historia y en los espacios públicos.
Rodney nació en el seno de una familia acomodada y esclavista, cuya vasta plantación, situada al sureste de Dover, abarcaba cerca de 850 acres (aproximadamente 1.3 millas cuadradas).
El informe señala que Rodney tenía 17 años en 1745, cuando falleció su padre y le dejó en herencia dos personas esclavizadas, Doll y Glasco, aunque es probable que hubiera otras trabajando en la plantación.
La primera compra directamente vinculada a Rodney tuvo lugar 22 años más tarde; para entonces, a sus 39 años, él administraba la plantación y desempeñaba cargos como miembro de la asamblea colonial de Delaware, comandante de milicia y juez de un tribunal de primera instancia.
Fue en diciembre de 1767 cuando Rodney compró a una mujer llamada Jude y a sus dos hijos –Ezekiel, de 5 años, y otro menor no identificado cuya edad también se desconoce– a un hombre de Maryland que se había mudado recientemente al condado de Kent.
La compra, realizada por 150 libras esterlinas, incluía también dos caballos negros, según indica el informe.
“Se desconoce si deseaban ser trasladados o no”. “Pero sus esclavizadores, tanto actuales como futuros, no les dieron opción”, señalaba el informe.
Irónicamente, ese mismo año, Rodney propuso una ley para prohibir la importación de más esclavos a Delaware, pero el proyecto fue rechazado por 9 votos a favor y 7 en contra.
Sin embargo, en entrevistas con WHYY News, Martin y Belolan sugirieron que el motivo de la prohibición propuesta pudo haber sido de índole económica: proteger el valor de las personas que eran propiedad de Rodney y de otros esclavistas de Delaware.
“Por lo que pudimos averiguar a través de escritos de personas de la época, se trataba de un argumento económico”, dijo Martin. “Los habitantes del condado de Kent, que tenían un excedente de personas esclavizadas, querían mantener los precios altos. El condado de New Castle, en cambio, estaba expandiendo sus cultivos y sufría escasez de mano de obra, por lo que buscaba adquirir personas esclavizadas a precios de ganga para trabajar sus tierras. Así que la medida nunca prosperó, precisamente porque el argumento era económico”.
“No era un abolicionista”
El informe señalaba que Rodney no pretendía abolir la esclavitud en sí, sino únicamente la importación de más personas procedentes de África para su venta.
“Caesar Rodney tuvo personas esclavizadas a su cargo durante su vida. Él creía en la esclavitud y dependía de ella —y del sometimiento de personas— para su sustento”, señalaba el informe. “No era un abolicionista que creyera en lo que el historiador Peter Kolchin definió como la ‘liberación inmediata e incondicional de todos los esclavos’”.
En cuanto a Jude y sus dos hijos, es probable que “trabajaran en una de las granjas de Rodney o dentro de su casa” hasta la muerte de este en 1784, a los 55 años, según indicaba el informe.
Las personas que tuvo directamente bajo esclavitud a lo largo de su vida incluían a otras 23, según su testamento, una lista conservada por su hermano Thomas, así como cartas, libros de contabilidad y contratos de compraventa hallados por los investigadores.
Belolan afirmó no haber encontrado pruebas en los escritos de Rodney ni en otros documentos de que él albergara sentimientos afectuosos hacia las personas esclavizadas que trabajaban en su granja, donde cultivaba principalmente trigo y cebada.
Para cuando Rodney falleció, Pensilvania, Connecticut y Rhode Island ya habían aprobado leyes de abolición gradual.
Los informes señalaban que, en los meses previos a su muerte, Rodney vendió a una mujer llamada Joice y a su hijo Charles, pero dispuso mediante un proceso legal conocido como “manumisión” que ella permaneciera esclavizada durante cuatro años y que Charles siguiera en esa condición hasta cumplir los 25.
En el proceso, Rodney también separó a Joice de sus hijos, Salle y Pegg.
Caesar Rodney vendió también a otras tres personas –Aron, Absolem y alguien a quien su hermano se refirió como un “niño muy pequeño”–, estipulando que debían permanecer esclavizadas durante varios años más.
Si bien liberó a algunas personas “inmediatamente” tras su muerte, otras en su plantación tuvieron que esperar años para obtener su libertad, según el informe.
“Quizás nunca sepamos con exactitud por qué Rodney decidió manumitir gradualmente a la mayoría de las personas que tenía esclavizadas”, indicaba el informe. “Tal vez fue un acto racional, o al menos no inesperado, dentro del contexto de la tendencia ilustrada a cuestionar instituciones racistas y violentas como la esclavitud. Dicho esto, el hecho de que separara al menos a una familia pone en entredicho la profundidad y la naturaleza de su interés por los derechos que correspondían a las personas esclavizadas”.
“Comprender la vida plena de las personas resulta más interesante”
El informe plantea interrogantes sobre el legado de Rodney y sobre qué debería hacerse con la estatua que antaño se alzaba imponente sobre la plaza pública del centro de Wilmington que lleva su nombre.
Asimismo, plantea interrogantes sobre cómo deberían valorar los estadounidenses a aquellos padres fundadores cuya defensa de la libertad junto con su participación en la esclavitud.
Belolan señaló que, para bien o para mal, ese escrutinio ofrece una imagen más clara de la persona.
“Esto se ha hecho con otros fundadores blancos como él en todo el país, tanto con aquellos que no tienen un perfil muy destacado como con los que sí lo tienen”, afirmó. “Creo que debemos comprender la mitificación que los rodea, pero también necesitamos entender lo complejas que fueron sus vidas en el pasado”.
“Además, eso hace que las personas sean más interesantes. Hace que el pasado sea mucho más interesante. Comprender la personalidad y la vida de las personas en toda su dimensión resulta más interesante y también nos ayuda a comprendernos mejor unos a otros”, añadió.
Martin coincidió, describiendo a Rodney como un ser humano complejo –“como todos nosotros”–. Es un patriota, pero tenía creencias que yo no comparto. Es un patriota y un esclavista”.
El senador estatal Eric Buckson (R–Dover), quien lideró la iniciativa que llevó la escultura de Rodney a Washington D.C. en abril y desea que se instale definitivamente en el condado de Kent, declaró que el informe simplemente expone lo que los investigadores descubrieron.
“No hay forma de interpretar esto bajo la óptica de 2026”, dijo Buckson. “Hubo un debate sobre si llegó a tener 200 esclavos y los datos objetivos indican que no fue así, pero ¿y si solo hubiera tenido uno? ¿Eso lo haría aceptable? No. En 2026, eso no lo hace aceptable”.
“Por eso, no quiero eludir el asunto en absoluto. Es difícil asimilar el concepto de ‘esclavo como propiedad’ y lo que eso implica realmente, o pensar en una plantación y lo que eso significa; pero hay dos opciones, puedes acudir a la verdad, contarla y hablar de ella, o puedes esconderte de ella”.
¿Podría el futuro de la estatua estar en el condado de Kent o en Washington D.C.?
Buckson preferiría que las autoridades de Delaware decidieran trasladar la estatua a la zona ajardinada situada frente al Edificio Legislativo de Dover. Si esa opción no prospera, sugirió la histórica plantación Dickinson, cerca de donde vivía Rodney y donde tenía personas esclavizadas.
“Si regresa a Delaware, será necesario entablar un debate más amplio sobre la exhibición de una estatua de Caesar Rodney y cómo incluir la historia completa”, afirmó Buckson. “Desde la tenencia de esclavos hasta su cabalgata (a Filadelfia) y todo lo que ocurrió entre ambos momentos”.
Si el traslado de la estatua a Delaware no resultara viable, Buckson opinó que estaría bien ubicada donde se encuentra ahora: en Freedom Plaza, en la capital de la nación.
“Es una exhibición que potencialmente podría volverse permanente”, señaló Buckson, quien asistió a la ceremonia de inauguración la semana pasada junto con otros funcionarios de Delaware. “Podría ser una excelente opción si no logramos que Delaware se ponga de acuerdo sobre dónde ubicarla”.
Belolan afirmó que los habitantes de Delaware y sus líderes políticos deben decidir qué es lo mejor para la estatua, y espera que su informe les ayude a comprender mejor a la figura de Rodney.
“Una de las cosas que me gustaría que asimilaran es que la generación fundadora es más que solo los Caesar Rodney”, comentó. “También incluye a todas las personas que esclavizó –Charles, Peg, Betty, Boseman, Hannah– y a todas aquellas que esclavizó su familia”.
“Es algo positivo que estemos ampliando la historia, porque si no conocemos el alcance total de nuestro pasado, no creo que haya posibilidad alguna de construir un futuro mejor. Y si no comprendemos la complejidad de las personas en el pasado, será imposible dialogar hoy para trabajar en pos de ese futuro mejor”.
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