“Quedarán expuestos”: Delaware debe entregar los registros salariales de 15 empresas objeto de una investigación del ICE, dictamina un juez federal.
Las autoridades federales afirman estar llevando a cabo una investigación penal tras recibir denuncias de que las empresas están empleando ilegalmente a inmigrantes.
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Delaware debe entregar los registros de empleados de 15 empresas a los investigadores de control de inmigración, dictaminó esta semana un juez federal en el marco de una batalla de 14 meses entre la oficina del gobernador Matt Meyer y la administración Trump.
El juez de distrito de los EE.UU. Colm F. Connolly, quien fue designado para el tribunal por el presidente Donald Trump en 2018, dictaminó esta semana que las citaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. –relativas a los dos últimos informes trimestrales de salarios de las empresas correspondientes a 2024– son claramente “válidas y exigibles”. Los informes salariales incluyen datos de pago de los empleados, así como sus números de Seguro Social.
Los investigadores han declarado en documentos judiciales que la investigación penal, la cual comenzó en febrero de 2025 –apenas unas semanas después de que Trump iniciara su segundo mandato– se originó a partir de denuncias de que las 15 empresas habían contratado ilegalmente a inmigrantes indocumentados.
Si bien muchos documentos relacionados con la disputa ante el tribunal federal de Delaware han sido sellados, el estado proporcionó a WHYY News copias redactadas de dos citaciones enviadas al Departamento de Trabajo de Delaware en febrero y marzo de 2025.
Esos documentos revelan que las empresas que han sido objeto de atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. incluyen las instalaciones de Perdue AgriBusiness en Seaford y dos negocios del norte del estado: un restaurante mexicano y una empresa de cercados. Meyer declaró esta semana que muchas de las 15 empresas tienen “nombres en español”.
Funcionarios de la planta de Perdue, especializada en el procesamiento y transporte de granos, remitieron a WHYY News a las oficinas corporativas de la empresa en Salisbury, Maryland; sin embargo, nadie allí respondió a la solicitud de comentarios.
La investigación federal forma parte de la represión sin precedentes de Trump contra la inmigración ilegal en todo Estados Unidos. Las redadas y detenciones masivas llevadas a cabo por ICE en grandes ciudades, tales como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde los agentes dispararon y mataron a dos manifestantes estadounidenses, han derivado en cientos de miles de deportaciones.
En una contundente opinión de 27 páginas, Connolly rechazó categóricamente el argumento de Delaware de que la presentación de los registros socavaría la disposición de los empleadores a reportar datos salariales y de empleados al Estado, y que podría “plantear un riesgo significativo para la solvencia” del fondo estatal de seguro de desempleo.
Connolly, juez federal principal de Delaware, señaló que, a pesar de las “afirmaciones conclusivas y carentes de fundamento” de la secretaria de Trabajo, LaKresha Moultrie, en el sentido de que las empresas dejarían de proporcionar la información requerida, el Estado “no cita prueba alguna que demuestre que un empleador de Delaware incurriría intencionalmente en esta actividad ilícita y arriesgada. Y no estoy dispuesto ni en condiciones de adoptar la visión cínica (del Departamento de Trabajo) respecto de los empleadores del Estado”.
Connolly, quien celebró una audiencia sobre el asunto este mes, sugirió que resultaba risible la idea de que el fondo de desempleo para los trabajadores despedidos pudiera irse a la bancarrota si se ejecutaba la citación y las empresas dejaban de aportar su cuota obligatoria. Ese argumento, escribió Connolly, “no resiste el examen de la seriedad”.
Connolly también escribió que la otra queja principal del estado –que el ICE está llevando a cabo “una intensa agenda de aplicación de las leyes de inmigración”– no merece que su tribunal le dedique tiempo.
“Este es un argumento político, no legal”, escribió Connolly, añadiendo que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos “no es el foro adecuado para ventilar agravios generalizados sobre la conducta del gobierno. Sería totalmente inapropiado que yo considerara esta línea argumental, y declino hacerlo”.
El fiscal federal para Delaware, Benjamin Wallace, cuya oficina buscó hacer cumplir la citación después de que el estado ignorara reiteradamente la solicitud de los investigadores del ICE, aplaudió a Connolly por respaldar la autoridad otorgada por el Congreso.
“Las agencias estatales de Delaware han cumplido históricamente con las citaciones federales, tal como la ley les exige”, declaró Wallace a WHYY News el jueves. “Pero, en este caso, una agencia estatal se negó a cumplir, no por razones legales, sino políticas. Eso no podía permitirse, por lo que presentamos una demanda para hacer cumplir la citación”.
Wallace añadió que Connolly “reconoció la simple verdad que yace en el núcleo de este caso: la ley federal se aplica a todos, sean una entidad estatal o privada, y estén o no de acuerdo con las prioridades políticas del gobierno federal”.
“Nosotros aquí protegemos a los trabajadores. No les tendemos trampas”.
Meyer condenó el fallo y la investigación del ICE durante su conferencia de prensa mensual y en una publicación en redes sociales.
Meyer, demócrata en su primer mandato, declaró a los periodistas que, en lugar de abordar el vertiginoso aumento de costes de alimentos, gasolina, vivienda y atención médica, “el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos están trabajando para recopilar información sobre familias trabajadoras y empresas que solo aspiran a salir adelante”.
El gobernador afirmó que su administración “se mantendrá firme y garantizará que los registros de empleo estén protegidos. No se trata de seguridad pública; se trata de convertir la información de los trabajadores en un canal de datos para la aplicación de las leyes de inmigración, para el ICE”.
“Es antiamericano, y quiero que los habitantes de Delaware sepan que Delaware no tomará parte en ello; porque, en el momento en que los trabajadores teman que su información sea utilizada en su contra, todo nuestro sistema de protección laboral se desmorona. Aquí protegemos a los trabajadores. No les tendemos trampas”.
Meyer declaró que los abogados del estado están evaluando sus opciones, incluida una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito de los Estados Unidos. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias de la ley para proteger a los trabajadores de Delaware”, dijo.
Sin embargo, a menos que el Estado apele y gane, los funcionarios deben presentar los registros o enfrentarse a posibles procedimientos por desacato.
Moultrie no quiso hacer comentarios, como tampoco lo hicieron los abogados de la Oficina del Fiscal General, quienes impugnaron la citación ante los tribunales.
Charito Calvachi–Mateyko, defensora de los latinos en Delaware, afirmó que las comunidades inmigrantes ya viven con miedo, y que la decisión podría provocar que muchos renuncien a sus empleos.
“Quedarán expuestos. Serán detenidos, porque ahora constará en los registros quiénes son, dónde viven; y la información fiscal estará allí, todo”, declaró Calvachi–Mateyko a WHYY News.
Ella dijo que es probable que “se retiren de esos empleos; pero si no lo hacen y son detenidos por ICE, piensen simplemente cuál será el impacto en esos negocios y en la vida de estas personas. Consumen y son parte de la economía”.
El senador estatal Eric Buckson, republicano del área de Dover, afirmó que se solidariza con los residentes trabajadores que podrían verse afectados por la investigación de ICE, pero instó al gobernador a cumplir la ley.
“Su decisión es inequívoca”, afirmó Buckson refiriéndose al fallo de su colega republicano Connolly. “Emplea ciertos términos que describen las acciones (del Estado) como absurdas, o carentes de legitimación y de fundamento”.
Creo que pierden su argumento, a menos que no crean que se debe cumplir la ley. Cuando les conviene, la cumplen; cuando no, no. Y eso es, al parecer, lo que están intentando hacer.
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