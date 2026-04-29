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Delaware debe entregar los registros de empleados de 15 empresas a los investigadores de control de inmigración, dictaminó esta semana un juez federal en el marco de una batalla de 14 meses entre la oficina del gobernador Matt Meyer y la administración Trump.

El juez de distrito de los EE.UU. Colm F. Connolly, quien fue designado para el tribunal por el presidente Donald Trump en 2018, dictaminó esta semana que las citaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. –relativas a los dos últimos informes trimestrales de salarios de las empresas correspondientes a 2024– son claramente “válidas y exigibles”. Los informes salariales incluyen datos de pago de los empleados, así como sus números de Seguro Social.

Los investigadores han declarado en documentos judiciales que la investigación penal, la cual comenzó en febrero de 2025 –apenas unas semanas después de que Trump iniciara su segundo mandato– se originó a partir de denuncias de que las 15 empresas habían contratado ilegalmente a inmigrantes indocumentados.

Si bien muchos documentos relacionados con la disputa ante el tribunal federal de Delaware han sido sellados, el estado proporcionó a WHYY News copias redactadas de dos citaciones enviadas al Departamento de Trabajo de Delaware en febrero y marzo de 2025.

Esos documentos revelan que las empresas que han sido objeto de atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. incluyen las instalaciones de Perdue AgriBusiness en Seaford y dos negocios del norte del estado: un restaurante mexicano y una empresa de cercados. Meyer declaró esta semana que muchas de las 15 empresas tienen “nombres en español”.

Funcionarios de la planta de Perdue, especializada en el procesamiento y transporte de granos, remitieron a WHYY News a las oficinas corporativas de la empresa en Salisbury, Maryland; sin embargo, nadie allí respondió a la solicitud de comentarios.

La investigación federal forma parte de la represión sin precedentes de Trump contra la inmigración ilegal en todo Estados Unidos. Las redadas y detenciones masivas llevadas a cabo por ICE en grandes ciudades, tales como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde los agentes dispararon y mataron a dos manifestantes estadounidenses, han derivado en cientos de miles de deportaciones.

En una contundente opinión de 27 páginas, Connolly rechazó categóricamente el argumento de Delaware de que la presentación de los registros socavaría la disposición de los empleadores a reportar datos salariales y de empleados al Estado, y que podría “plantear un riesgo significativo para la solvencia” del fondo estatal de seguro de desempleo.

Connolly, juez federal principal de Delaware, señaló que, a pesar de las “afirmaciones conclusivas y carentes de fundamento” de la secretaria de Trabajo, LaKresha Moultrie, en el sentido de que las empresas dejarían de proporcionar la información requerida, el Estado “no cita prueba alguna que demuestre que un empleador de Delaware incurriría intencionalmente en esta actividad ilícita y arriesgada. Y no estoy dispuesto ni en condiciones de adoptar la visión cínica (del Departamento de Trabajo) respecto de los empleadores del Estado”.

Connolly, quien celebró una audiencia sobre el asunto este mes, sugirió que resultaba risible la idea de que el fondo de desempleo para los trabajadores despedidos pudiera irse a la bancarrota si se ejecutaba la citación y las empresas dejaban de aportar su cuota obligatoria. Ese argumento, escribió Connolly, “no resiste el examen de la seriedad”.

Connolly también escribió que la otra queja principal del estado –que el ICE está llevando a cabo “una intensa agenda de aplicación de las leyes de inmigración”– no merece que su tribunal le dedique tiempo.

“Este es un argumento político, no legal”, escribió Connolly, añadiendo que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos “no es el foro adecuado para ventilar agravios generalizados sobre la conducta del gobierno. Sería totalmente inapropiado que yo considerara esta línea argumental, y declino hacerlo”.

El fiscal federal para Delaware, Benjamin Wallace, cuya oficina buscó hacer cumplir la citación después de que el estado ignorara reiteradamente la solicitud de los investigadores del ICE, aplaudió a Connolly por respaldar la autoridad otorgada por el Congreso.

“Las agencias estatales de Delaware han cumplido históricamente con las citaciones federales, tal como la ley les exige”, declaró Wallace a WHYY News el jueves. “Pero, en este caso, una agencia estatal se negó a cumplir, no por razones legales, sino políticas. Eso no podía permitirse, por lo que presentamos una demanda para hacer cumplir la citación”.