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En 2023, cuando Eustace Beazer dirigió su primer entrenamiento para el nuevo equipo femenino de lucha libre en la St. Georges Technical High School, en Delaware, tres chicas se presentaron en el gimnasio.

Sin embargo, cada año desde entonces, el número de chicas que suben al tapiz ha crecido drásticamente. Este año compitieron 40 chicas, y las Hawks obtuvieron la mayor cantidad de puntos por equipos en el torneo estatal no oficial.

El crecimiento en St. Georges, situado cerca de Middletown, refleja el auge de este deporte en todo el estado. Este año compitieron 305 chicas; una cifra que casi triplica el número de las que practicaban lucha libre hace apenas dos temporadas.

Los gurús deportivos del estado se han dado cuenta.

El mes pasado, la Asociación Atlética Interescolar de Delaware elevó la lucha libre femenina a deporte de Nivel 3.

Esa designación, culminación de años de esfuerzo por parte de los líderes de la lucha libre juvenil, significa que este deporte contará con al menos 16 programas femeninos de equipos universitarios (“varsity”), a partir de la próxima temporada. Y, al finalizar la temporada, la DIAA celebrará campeonatos estatales oficiales en los que se premiará a los campeones tanto individuales como por equipos.

“Va a ser increíble; algo fantástico para las chicas”, dijo Beazer. “Creo que mucha gente pone comillas a sus logros, algo que no me parece correcto. Ahora que es oficial —oficial de verdad—, podemos dejar atrás esas comillas. Ya no hay nada “no oficial”. Está a todo gas, sin frenos, como dirían los chicos”.

Dave Baylor, director ejecutivo de la DIAA, dijo que “el nivel de interés ha seguido aumentando cada año”, por lo que ha llegado el momento de que la lucha libre femenina deje de figurar, en las escuelas secundarias, como un “deporte de club” de hecho. “Me parece excelente”, comentó Baylor.

Algunas chicas habían estado compitiendo con los equipos masculinos, pero eso ya no estará permitido en las escuelas que cuenten con equipos separados para chicos y chicas.