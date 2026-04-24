Primer Estado

“A todo gas, sin frenos”: Delaware reconoce plenamente la lucha libre femenina de secundaria.

El número de chicas que compiten casi se ha triplicado a lo largo de tres temporadas. El próximo año, el deporte celebrará sus primeros campeonatos estatales oficiales.

Addison Weismiller, de St. Georges Tech

Addison Weismiller, de St. Georges Tech (izquierda), se enfrenta a un oponente. (Cortesía de Addison Weismiller)

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En 2023, cuando Eustace Beazer dirigió su primer entrenamiento para el nuevo equipo femenino de lucha libre en la St. Georges Technical High School, en Delaware, tres chicas se presentaron en el gimnasio.

Sin embargo, cada año desde entonces, el número de chicas que suben al tapiz ha crecido drásticamente. Este año compitieron 40 chicas, y las Hawks obtuvieron la mayor cantidad de puntos por equipos en el torneo estatal no oficial.

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El crecimiento en St. Georges, situado cerca de Middletown, refleja el auge de este deporte en todo el estado. Este año compitieron 305 chicas; una cifra que casi triplica el número de las que practicaban lucha libre hace apenas dos temporadas.

Los gurús deportivos del estado se han dado cuenta.

El entrenador de St. Georges Tech, Eustace Beazer
El entrenador de St. Georges Tech, Eustace Beazer, dirige a la campeona estatal Addison Weismiller durante un combate. (Cortesía de Eustace Beazer)

El mes pasado, la Asociación Atlética Interescolar de Delaware elevó la lucha libre femenina a deporte de Nivel 3.

Esa designación, culminación de años de esfuerzo por parte de los líderes de la lucha libre juvenil, significa que este deporte contará con al menos 16 programas femeninos de equipos universitarios (“varsity”), a partir de la próxima temporada. Y, al finalizar la temporada, la DIAA celebrará campeonatos estatales oficiales en los que se premiará a los campeones tanto individuales como por equipos.

“Va a ser increíble; algo fantástico para las chicas”, dijo Beazer. “Creo que mucha gente pone comillas a sus logros, algo que no me parece correcto. Ahora que es oficial —oficial de verdad—, podemos dejar atrás esas comillas. Ya no hay nada “no oficial”. Está a todo gas, sin frenos, como dirían los chicos”.

St. Georges Tech contó con casi 40 luchadores
St. Georges Tech contó con casi 40 luchadores este año y ganó el título estatal no oficial. (Cortesía de Eustace Beazer)

Dave Baylor, director ejecutivo de la DIAA, dijo que “el nivel de interés ha seguido aumentando cada año”, por lo que ha llegado el momento de que la lucha libre femenina deje de figurar, en las escuelas secundarias, como un “deporte de club” de hecho. “Me parece excelente”, comentó Baylor.

Algunas chicas habían estado compitiendo con los equipos masculinos, pero eso ya no estará permitido en las escuelas que cuenten con equipos separados para chicos y chicas.

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Los defensores de la lucha libre femenina elogian este avance, señalando que el nuevo estatus de la lucha libre para chicas en las escuelas secundarias coincide con la finalización de la primera temporada del equipo universitario femenino de lucha libre de la Universidad Estatal de Delaware (DSA).

Vic Leonard, fundador del torneo “Beast of the East”, que cada año atrae a Delaware a potentes equipos de lucha libre de secundaria, tanto masculinos como femeninos, procedentes de la región; afirmó que lleva años impulsando la obtención del estatus de Nivel 3. Delaware se convierte así en el 47º estado en otorgar dicho reconocimiento a la lucha libre femenina, sumándose a sus vecinos Maryland, Pensilvania y Nueva Jersey.

“Lo defendí desde 2018 y, finalmente, logré sacarlo adelante como deporte de Nivel 3” con la DIAA, afirmó Leonard, señalando que “tuvo que dar un puñetazo en la mesa” ante una sala repleta de hombres y decirles que era hora  de que las chicas obtuvieran el estatus que merecían desde hacía mucho tiempo.

Leonard, entrenador desde hace mucho tiempo de equipos masculinos y femeninos de escuelas secundarias de Delaware, afirmó que espera que más de 20 escuelas secundarias presenten equipos femeninos de la categoría principal este otoño.

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Daniel Boone, presidente del Comité de Lucha Femenina de la DIAA, elogió la explosión de este deporte en todo el estado.

“Es fantástico y hay mucho revuelo en todo el estado al respecto”, dijo Boone, quien ha entrenado a chicas en tres escuelas de Delaware y está ahora en la Charter School of Wilmington.

“Estoy entusiasmado por ver hacia dónde va este deporte el próximo año, ahora que podemos dar el pistoletazo de salida y trabajar verdaderamente para lograr un encuentro dual y unos campeonatos estatales individuales plenamente sancionados y reconocidos por la DIAA”, afirmó Boone. “Estamos eufóricos. No creo que nadie previera la rapidez con la que esto crecería y despegaría; ha sido, sencillamente, fantástico”.

Addison Weismiller, campeona estatal no oficial en la categoría femenina por St. Georges Tech este año, dijo que no podría estar más feliz de poder competir por un título oficial el próximo año escolar, cuando curse su último año.

Weismiller, que compite en 145 libras, fue una del montón de chicas presentes cuando se formó el equipo durante su primer año.

Dijo que se unió porque St. Georges no tenía equipo de natación y que, a lo largo de tres temporadas, le ha resultado reconfortante ver más equipos y competidores en todo el estado.

“Es algo de locos que haya sido reconocido”, dijo Weismiller. “Creo que eso es increíble”.

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