Delaware recupera menos de la mitad de los fondos de los contribuyentes robados por un empleado estatal en 2023
El estado de Delaware recuperó decenas de miles de dólares en fondos robados utilizados como pagos por un camión y una casa rodante, junto con dinero incautado.
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Los registros judiciales muestran que el estado de Delaware logró recuperar solo una parte del dinero que un ex–empleado estatal robó del fondo fiduciario del seguro de desempleo en 2023. Casi tres años después, persisten las dudas sobre si esto podría volver a suceder.
El estado solo reveló públicamente el robo cometido por Michael Brittingham, quien era supervisor estatal del Seguro de Desempleo (UI), en abril de 2024, tras ser contactado por WHYY News tras recibir una pista. Brittingham malversó $181,184 en 2023 al ordenar a su asistente que emitiera dos cheques a una sociedad de responsabilidad limitada controlada por él. Se quitó la vida en abril de 2023, poco después de que le informaran que estaba siendo investigado.
Según los documentos presentados ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, el estado pudo recuperar $83,400 del dinero de su patrimonio, aproximadamente el 46% del monto robado.
La secretaria del Departamento de Trabajo de Delaware, LaKresha Moultrie, quien heredó los problemas del fondo fiduciario cuando fue nombrada secretaria el año pasado, ha estado promocionando avances en la modernización de sistemas obsoletos. Sin embargo, el fondo fiduciario sigue sin ser auditado y el Departamento de Trabajo se muestra hermético respecto a los problemas que aún persisten.
Una firma de auditoría descubre que el fondo de seguro de desempleo de Delaware sigue siendo vulnerable a más robos
Los empleadores de Delaware aportan al fondo, que distribuye las prestaciones por desempleo. Las empresas tienen cuentas fiscales con el Departamento de Trabajo (DOL) y realizan sus pagos según los salarios de sus empleados. Al 30 de junio de 2025, el fondo contaba con un saldo de 256,2 millones de dólares.
Sin embargo, por tercer año consecutivo, la firma de contabilidad CliftonLarsonAllen emitió lo que se denomina una “denegación de opinión”, lo que significa que no podía basarse en la documentación del estado para confirmar los extractos bancarios sobre la cantidad real de dinero en la reserva. CLA realiza una auditoría anual del Informe Financiero Integral Anual de Delaware, que representa la salud fiscal general del estado.
Unos meses después del robo, el DOL contrató a la firma de contabilidad Belfint Lyons Shuman por un costo de $1.27 millones para realizar un análisis forense. Su tarea era determinar si Brittingham había realizado otras transacciones fraudulentas y si otros empleados estatales estaban implicados.
La actualización más reciente al público sobre cómo ocurrió la malversación de fondos parece ser un informe de diciembre de 2024 de la auditora de Delaware, Lydia York, que determinó que la gerencia de la división no capacitó ni supervisó al personal en tareas contables básicas y en el registro de datos en los sistemas relevantes.
“Estos problemas crearon un entorno de control que fue fácilmente anulado y permitió un robo de fondos a principios de 2023”, señala el informe.
La actualización de diciembre de York incluyó las conclusiones de un borrador del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) enviado al DOL y a York. La firma advirtió que, si no se abordaban los problemas de los controles internos deficientes, se crearía una hoja de ruta para el fraude, el despilfarro y el abuso, no solo en el DOLUI, sino potencialmente en otras áreas del gobierno estatal.
John Flaherty, portavoz de la Coalición de Delaware para un Gobierno Abierto, dijo que el público necesita más información sobre por qué después de tres años desde la malversación de fondos, el fondo fiduciario continúa careciendo de supervisión.
“Cuando pensamos en probablemente uno de los fondos más grandes del estado, junto al fondo fiduciario de transporte, es imperativo que tengamos la confianza de que esa suma de dinero se está gastando en el interés público y que el dinero se gasta de manera inteligente”, dijo.
El fondo fiduciario había sido objeto de hallazgos sobre la falta de controles internos adecuados desde al menos 2020.
York destacó los graves problemas que aquejan al fondo en un informe especial de marzo de 2024, criticando duramente su gestión financiera. En él, denunció los problemas acumulados durante varios años que no se habían abordado debido a factores como la falta de supervisión, sistemas obsoletos y una capacitación limitada.
Moultrie dijo en una entrevista con WHYY News que el DOL está trabajando activamente para solucionar los problemas, incluyendo hacer que el fondo fiduciario del UI sea auditable.
“El primer paso es asegurar que se cuente con registros auditables”, dijo. “Así que nuestro objetivo es lograr registros auditables y luego una auditoría limpia. Pero es solo un proceso. Tenemos que poder contabilizar los registros hasta el año fiscal [20]23”.
Ella dijo que tienen como objetivo implementar el proyecto de modernización en enero de 2027, pero recientemente hicieron un cambio para poder reducir la acumulación de solicitudes de desempleo en el estado.
“Pensamos que era muy importante centrarnos en lo que llamamos retrasos en la misión, lo cual fue un esfuerzo para reducir los 7000 casos que teníamos esperando”, dijo. “Por lo tanto, paramos la actualización de nuestras reclamaciones debido a retrasos en la misión”.
Moultrie afirmó que la agencia está trabajando con un proveedor para mejorar el sistema, pero se desconoce quién es la empresa. Se negó a responder preguntas relacionadas con la malversación de fondos a través de un portavoz, afirmando que aún hay una investigación en curso. No se sabe a qué investigación se refiere.
La investigación de la Policía Estatal de Delaware sobre el crimen concluyó alrededor de agosto de 2023 sin cargos adicionales. Un portavoz de York afirmó que la auditoría forense concluyó a finales de 2024.
El caso de la herencia de Brittingham en el Tribunal de Equidad también está cerrado. DOL, actuando como administrador de la herencia de Brittingham, logró embargar un pago inicial de $25,000 que realizó por una Dodge Ram 2016, $19,000 por una autocaravana que compró y $39,404 de una cuenta bancaria.
“No entiendo por qué esto es un secreto de estado”, dijo Flaherty. “Todos sabemos que hay problemas en el DOL, y ahora, con la nueva administración, quizá podamos avanzar, pero al menos tenemos que identificar específicamente cuáles son los problemas y luego ir solucionándolos conforme avanzamos”.
Leyes promulgadas después de que se reveló el robo
Brittingham se incorporó al Departamento de Trabajo (DOL) estatal en febrero de 2019 como agente de campo, y se le realizó una verificación de antecedentes al ser contratado. Sin embargo, mientras ascendía en la agencia, en septiembre de 2019 se declaró culpable de un delito grave por robar más de 42.000 dólares de su asociación de propietarios. Brittingham fue nombrado supervisor del administrador del seguro de desempleo en 2021, mientras cumplía libertad condicional. Los funcionarios del DOL indicaron que los empleados debían informar ellos mismos de sus condenas.
Para abordar esa laguna, el gobernador Matt Meyer firmó dos leyes en junio de 2025 que ampliaron la capacidad del DOL y el Departamento de Finanzas para realizar verificaciones de antecedentes de los empleados y proteger la información confidencial de los contribuyentes.
Una de las medidas somete a los empleados del DOL a verificaciones de antecedentes al ser contratados, contratistas, subcontratistas y al ser transferidos o ascendidos. El segundo proyecto de ley permitió al Departamento de Finanzas (DOF) participar en el sistema estatal de Registro de Antecedentes de Arresto y Procesamiento, que alerta a la agencia si un empleado ha sido arrestado o condenado por un delito.
Tras el reportaje exclusivo de WHYY, algunos legisladores republicanos solicitaron audiencias legislativas sobre el asunto. Sin embargo, a Moultrie solo se le formuló una pregunta sobre el fondo fiduciario del Seguro de Desempleo durante su testimonio ante el Comité Conjunto de Finanzas. No hubo preguntas sobre sus esfuerzos para recuperar los fondos de los contribuyentes que no habían pagado.
Flaherty dijo que los legisladores pueden estar avanzando, pero el público no.
“La legislatura debería priorizar esto al identificar las deficiencias del fondo y qué puede hacer para ayudar al Departamento de Trabajo a superarlas”, dijo. “Para que todos tengan la confianza de que todo marcha correctamente en el Departamento de Trabajo”.
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