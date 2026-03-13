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Los registros judiciales muestran que el estado de Delaware logró recuperar solo una parte del dinero que un ex–empleado estatal robó del fondo fiduciario del seguro de desempleo en 2023. Casi tres años después, persisten las dudas sobre si esto podría volver a suceder.

El estado solo reveló públicamente el robo cometido por Michael Brittingham, quien era supervisor estatal del Seguro de Desempleo (UI), en abril de 2024, tras ser contactado por WHYY News tras recibir una pista. Brittingham malversó $181,184 en 2023 al ordenar a su asistente que emitiera dos cheques a una sociedad de responsabilidad limitada controlada por él. Se quitó la vida en abril de 2023, poco después de que le informaran que estaba siendo investigado.

Según los documentos presentados ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, el estado pudo recuperar $83,400 del dinero de su patrimonio, aproximadamente el 46% del monto robado.

La secretaria del Departamento de Trabajo de Delaware, LaKresha Moultrie, quien heredó los problemas del fondo fiduciario cuando fue nombrada secretaria el año pasado, ha estado promocionando avances en la modernización de sistemas obsoletos. Sin embargo, el fondo fiduciario sigue sin ser auditado y el Departamento de Trabajo se muestra hermético respecto a los problemas que aún persisten.

Una firma de auditoría descubre que el fondo de seguro de desempleo de Delaware sigue siendo vulnerable a más robos

Los empleadores de Delaware aportan al fondo, que distribuye las prestaciones por desempleo. Las empresas tienen cuentas fiscales con el Departamento de Trabajo (DOL) y realizan sus pagos según los salarios de sus empleados. Al 30 de junio de 2025, el fondo contaba con un saldo de 256,2 millones de dólares.

Sin embargo, por tercer año consecutivo, la firma de contabilidad CliftonLarsonAllen emitió lo que se denomina una “denegación de opinión”, lo que significa que no podía basarse en la documentación del estado para confirmar los extractos bancarios sobre la cantidad real de dinero en la reserva. CLA realiza una auditoría anual del Informe Financiero Integral Anual de Delaware, que representa la salud fiscal general del estado.

Unos meses después del robo, el DOL contrató a la firma de contabilidad Belfint Lyons Shuman por un costo de $1.27 millones para realizar un análisis forense. Su tarea era determinar si Brittingham había realizado otras transacciones fraudulentas y si otros empleados estatales estaban implicados.

La actualización más reciente al público sobre cómo ocurrió la malversación de fondos parece ser un informe de diciembre de 2024 de la auditora de Delaware, Lydia York, que determinó que la gerencia de la división no capacitó ni supervisó al personal en tareas contables básicas y en el registro de datos en los sistemas relevantes.

“Estos problemas crearon un entorno de control que fue fácilmente anulado y permitió un robo de fondos a principios de 2023”, señala el informe.

La actualización de diciembre de York incluyó las conclusiones de un borrador del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) enviado al DOL y a York. La firma advirtió que, si no se abordaban los problemas de los controles internos deficientes, se crearía una hoja de ruta para el fraude, el despilfarro y el abuso, no solo en el DOLUI, sino potencialmente en otras áreas del gobierno estatal.