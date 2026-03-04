Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Víctor Elbaz, residente de Delaware, comentó que estuvo a punto de ser desalojado de su hogar en el condado de Sussex cuando aplicó con éxito para asistencia legal para personas de bajos ingresos a través del programa estatal Derecho a la Representación. Aseguró que la ayuda evitó que se quedara sin hogar y arruinara su crédito.

“Les estaré eternamente agradecido”, declaró recientemente a los legisladores estatales. “Hay muchos caseros crueles y sin corazón que se aprovechan de los inquilinos sabiendo que no pueden permitirse un abogado. Por favor, mantengan la asistencia legal disponible para inquilinos como yo. No tienen otra opción para pagar un abogado”.

Tres grupos de asistencia legal, Community Legal Aid Society, Inc., Legal Services Corporation of Delaware y Delaware Volunteer Legal Services, gestionan el programa Derecho a Representación. Este programa ofrece asistencia legal gratuita a inquilinos necesitados para que puedan conservar sus viviendas y les ayuda a encontrar recursos que les garanticen la estabilidad en su vivienda. El programa comenzó en noviembre de 2023.

Las organizaciones que ayudan a los residentes de Delaware de bajos ingresos están presentando sus argumentos para obtener fondos ante el comité de redacción presupuestaria de la legislatura estatal. Solicitan $3.2 millones para proveer servicios durante el año fiscal 2027. El presupuesto recomendado por el gobernador Matt Meyer para el año fiscal 2027 también incluye $739,700 adicionales que se destinarían al programa judicial de desvío de desalojos residenciales, lo que eleva el costo total a aproximadamente $3.9 millones.

CLASI maneja los casos de vivienda pública, LSCD se hace cargo de los casos de vivienda privada y DVLS administra el exceso para garantizar una cobertura estatal coordinada.

Según el Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton, que rastrea los desalojos en todo el país, hubo 10,975 solicitudes de desalojo en Delaware durante el año pasado, un 14% menos en comparación con el promedio de solicitudes de 2023 y 2024. La tasa de desalojos del estado se sitúa en el 10%.