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La División de las Artes de Delaware solicita a los residentes que ayuden a definir cómo se invertirán millones en fondos estatales para las artes durante los próximos cinco años, a medida que la agencia comienza a trabajar en su plan estratégico para el periodo 2026-2030.

El plan guiará la manera en que la agencia distribuye los fondos de subvención, desarrolla programas y amplía el acceso a iniciativas artísticas en todo el estado. Los funcionarios están recopilando comentarios a través de reuniones públicas y una encuesta a nivel estatal antes de finalizar el plan el próximo año.

Según la división, el sector también desempeña un papel significativo en la economía del estado. Los datos del estudio sobre el impacto económico de las artes y la cultura revelan que estas generan aproximadamente $209 millones en actividad económica anual en todo Delaware, sustentando cerca de 3,300 empleos y generando $40 millones en ingresos fiscales.

En el año fiscal 2025, la división otorgó más de $5.4 millones en subvenciones a artistas, organizaciones artísticas sin fines de lucro, escuelas y grupos comunitarios en todo el estado.

Jessica Ball, directora de la división, dijo que la primavera a menudo aporta una energía renovada a la escena cultural del estado. Sin embargo, esta actividad se produce unos años después de la pandemia de COVID-19, un periodo que resultó desafiante para las artes. Ball afirmó que, desde entonces, el sector se ha estado reconstruyendo, con el apoyo de las comunidades y una mayor inversión por parte del estado.

“En los últimos años, las artes han despegado de una manera realmente maravillosa”, afirmó. “Creo que, en los últimos años, se ha producido un repunte y la gente está entusiasmada por reunirse en comunidad en torno a experiencias creativas. Y, simultáneamente, la Asamblea General ha estado invirtiendo más fondos en las artes durante los últimos años, lo que significa que, afortunadamente, las organizaciones y los artistas pueden ofrecer más programas”.

Ball afirmó que el proceso de planificación estratégica de la agencia, informado por el público, abarcará desde julio de 2026 hasta 2030.

“Hemos estado recorriendo el terreno junto con nuestros consultores del grupo de planificación cultural, realizando foros comunitarios y eventos de escucha. Hemos celebrado varios encuentros presenciales y algunos en línea; además, actualmente estamos llevando a cabo una encuesta a nivel estatal”, señaló Ball.