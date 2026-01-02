Read in English.

Los contribuyentes de Delaware siguen enfrentándose al aumento de los precios de los servicios públicos, ya que Delmarva Power solicita decenas de millones en aumentos de ingresos por el suministro, transmisión y distribución de gas y electricidad. Las solicitudes de aumento de tarifas se ven agravadas por la lentitud del operador regional de la red, PJM Interconnection, para añadir nuevo suministro a la red y los precios récord de capacidad.

La compañía de energía atiende a 344,000 clientes residenciales y no residenciales en el estado.

Aumento de tarifa eléctrica podría entrar en vigor en julio

La solicitud más reciente de la empresa de servicios públicos a la Comisión de Servicios Públicos de Delaware (PSC) es un aumento general de los ingresos en las tarifas eléctricas básicas por un total de $67.8 millones, con un impacto real de $44.6 millones en las facturas. Esto representaría un aumento del 4.13%, o aproximadamente $6.42 en la factura de un cliente residencial promedio, a partir de julio, sujeto a la aprobación de la comisión. La solicitud propone una nueva tarifa para ingresos de bajos a moderados y reducir el impacto en las facturas relacionado con el clima.

Delmarva Power dijo que necesitaba ingresos adicionales para realizar mejoras en la infraestructura.

El gobernador Matt Meyer nombró a Jameson Tweedie, nuevo Defensor del Pueblo de Delaware, tras la indignación generalizada a principios de año por los altos precios. Tweedie no respondió a una solicitud de comentarios sobre la reciente solicitud de tarifas de la empresa de servicios públicos.

Las facturas de electricidad de Delmarva Power ya aumentaron alrededor de $10 este verano debido a la llamada subasta de capacidad, el proceso que el operador regional de la red, PJM Interconnection, utiliza para garantizar el suministro eléctrico futuro durante los días más calurosos y fríos del año. La red también tiene un retraso que ha impedido que nuevas centrales eléctricas y proyectos de energía renovable aumenten el suministro.

Los precios del gas de Delmarva Power también han subido

La empresa de servicios públicos también aumentó las tarifas de distribución de gas y los costos de suministro durante el último año, añadiendo aproximadamente $22 adicionales a la factura promedio del contribuyente.

Las tarifas provisionales de suministro de gas de Delmarva Power entraron en vigor en abril, lo que incrementó la factura promedio en aproximadamente $8. Un acuerdo reciente con la Comisión de Servicio Público añadirá $2 adicionales al mes a las facturas a partir de enero, lo que sumará un total de $10, según informó un portavoz de la compañía.

Y el mes pasado, la Comisión de Servicio Público (PSC) autorizó a la empresa de servicios públicos a recuperar los costos de suministro de gas natural, lo que suma $11.33 adicionales al mes, o un 13%, a las facturas de servicios públicos. Ambas aprobaciones están sujetas a la decisión final de la comisión.

Se aprobó un aumento en el suministro de gas que entrará en vigor para Chesapeake Utilities Corporation durante este período, que también está sujeto a la aprobación final de la comisión.