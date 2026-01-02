‘Presiones económicas reales’: los clientes de Delmarva Power sienten la presión a medida que las tarifas de electricidad y gas siguen subiendo.
La falta de suministro de energía y los continuos aumentos de precios del gas y la electricidad este año han frustrado a los delawarenses.
Los contribuyentes de Delaware siguen enfrentándose al aumento de los precios de los servicios públicos, ya que Delmarva Power solicita decenas de millones en aumentos de ingresos por el suministro, transmisión y distribución de gas y electricidad. Las solicitudes de aumento de tarifas se ven agravadas por la lentitud del operador regional de la red, PJM Interconnection, para añadir nuevo suministro a la red y los precios récord de capacidad.
La compañía de energía atiende a 344,000 clientes residenciales y no residenciales en el estado.
Aumento de tarifa eléctrica podría entrar en vigor en julio
La solicitud más reciente de la empresa de servicios públicos a la Comisión de Servicios Públicos de Delaware (PSC) es un aumento general de los ingresos en las tarifas eléctricas básicas por un total de $67.8 millones, con un impacto real de $44.6 millones en las facturas. Esto representaría un aumento del 4.13%, o aproximadamente $6.42 en la factura de un cliente residencial promedio, a partir de julio, sujeto a la aprobación de la comisión. La solicitud propone una nueva tarifa para ingresos de bajos a moderados y reducir el impacto en las facturas relacionado con el clima.
Delmarva Power dijo que necesitaba ingresos adicionales para realizar mejoras en la infraestructura.
El gobernador Matt Meyer nombró a Jameson Tweedie, nuevo Defensor del Pueblo de Delaware, tras la indignación generalizada a principios de año por los altos precios. Tweedie no respondió a una solicitud de comentarios sobre la reciente solicitud de tarifas de la empresa de servicios públicos.
Las facturas de electricidad de Delmarva Power ya aumentaron alrededor de $10 este verano debido a la llamada subasta de capacidad, el proceso que el operador regional de la red, PJM Interconnection, utiliza para garantizar el suministro eléctrico futuro durante los días más calurosos y fríos del año. La red también tiene un retraso que ha impedido que nuevas centrales eléctricas y proyectos de energía renovable aumenten el suministro.
Los precios del gas de Delmarva Power también han subido
La empresa de servicios públicos también aumentó las tarifas de distribución de gas y los costos de suministro durante el último año, añadiendo aproximadamente $22 adicionales a la factura promedio del contribuyente.
Las tarifas provisionales de suministro de gas de Delmarva Power entraron en vigor en abril, lo que incrementó la factura promedio en aproximadamente $8. Un acuerdo reciente con la Comisión de Servicio Público añadirá $2 adicionales al mes a las facturas a partir de enero, lo que sumará un total de $10, según informó un portavoz de la compañía.
Y el mes pasado, la Comisión de Servicio Público (PSC) autorizó a la empresa de servicios públicos a recuperar los costos de suministro de gas natural, lo que suma $11.33 adicionales al mes, o un 13%, a las facturas de servicios públicos. Ambas aprobaciones están sujetas a la decisión final de la comisión.
Se aprobó un aumento en el suministro de gas que entrará en vigor para Chesapeake Utilities Corporation durante este período, que también está sujeto a la aprobación final de la comisión.
La recuperación de los costos de suministro de gas solicitada por Delmarva Power y Chesapeake Utilities a finales de agosto y septiembre recibió una respuesta de Tweedie en octubre.
“Este es un aumento drástico que encarecerá las facturas de servicios públicos tanto para los clientes de Delmarva como de Chesapeake”, declaró. “Mi oficina revisará cuidadosamente las solicitudes de ambas corporaciones para garantizar que no se les cobre de más a los clientes, pero dado que (la tarifa del gas) y (la tarifa del servicio de venta de gas) son costos indirectos, la capacidad para impugnar estos aumentos es limitada”.
Estos aumentos de precios se producen tras la ola de intensas críticas a Delmarva Power a principios de este año, cuando las facturas comenzaron a duplicarse o triplicarse. En aquel momento, la compañía atribuyó los aumentos al clima extremadamente frío, que provocó que la gente usara más gas y electricidad para calentar sus hogares.
Los legisladores estatales respondieron a la indignación generada por las elevadas facturas aprobando varias leyes para brindar alivio. Algunas de estas medidas incluyeron otorgar a la PSC un mayor escrutinio sobre los aumentos de tarifas solicitados, limitar cuándo y cómo una empresa de servicios públicos puede desconectar o cancelar el servicio y crear un fondo de energía para personas que cumplen con ciertos requisitos federales de ingresos de pobreza.
Delmarva Power también ha creado un fondo de asistencia al cliente que proporcionará un total de $4.5 millones en ayuda a clientes con ingresos limitados y moderados. Quienes califiquen podrán obtener un crédito de $300 en su factura. El estado aportó $1.5 millones adicionales al fondo.
Marcus Beal, presidente regional de Delmarva Power, dijo que la compañía entiende que la asequibilidad es una cuestión importante para las familias de Delaware.
“Sabemos que las familias y los negocios se enfrentan a presiones económicas reales, aumentos en los costos, incrementos en los impuestos de propiedad y un mayor consumo de energía durante condiciones climáticas extremas”, dijo. “Nos lo tomamos muy en serio”.
Si bien solicita que la subida de la tarifa eléctrica entre en vigor en julio, Delmarva Power también propone programas que, según afirma, pueden reducir los costos para los clientes. Afirmó que su Cartera de Asequibilidad y Flexibilidad de Carga podría ahorrarles a los clientes hasta $100 al año al reducir el consumo de energía durante las horas punta.
Los programas incluyen:
- Programa de termostatos inteligentes: aquellos con termostatos inteligentes pueden inscribirse para participar en eventos de respuesta a la demanda.
- Permitir que las unidades de aire acondicionado y calefacción registradas sean operadas por Delmarva durante los períodos de máxima demanda.
- Gestionar directamente los horarios de carga para maximizar la eficiencia para los participantes.
- Fomentar que las personas con vehículos eléctricos carguen fuera de las horas punta ofreciendo precios basados en el tiempo.
- Desplazar el consumo general de los hogares desde las horas pico de 2pm a 8pm para reducir los costos.
- Programas piloto que prueban el almacenamiento de baterías propiedad del cliente y respaldan áreas específicas de la red.
Delmarva Power dijo que el costo de la cartera aumentaría gradualmente las facturas durante tres años, comenzando en $0.13 en 2027, aumentando a $0.39 en 2028 y $0.59 en 2029.
Nota del editor: Esta historia se ha actualizado para aclarar el mes en que entrarán en vigor los aumentos en las tarifas de electricidad si son aprobados por la Comisión de Servicio Público.
Get daily updates from WHYY News!
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.