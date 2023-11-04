هذا المقال هو جزء من سلسلة Every Voice, Every Vote.

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اثنا عشر رجل يحملون أكياس التربة عبر موقف سيارات في شمال فيلادلفيا في نهار منتصف فصل الخريف الحار، ثم يفرغون محتوياتها في 40 حاوية زراعية ستوصل إلى منازل الحي. كل حوض زراعي يشمل شجرة البوكسوود، ومصباح شمسي، وزينة هالوين.

إنها لمسة صغيرة، لكن بوب كوثاري يقول إنها استراتيجية منع العنف المسلح التي يتجاهلها الجميع.

“هذا هو أسهل شيء يمكن تنفيذه”، قال كوثاري، النائب الرئيس الأول لشركة تكنولوجيا المعلومات ICG Commerce. “يجب على مجتمع الأعمال أن يتحمل مسؤوليته، لأن المدينة لا تقوم بذلك وليس لدينا أي مكان آخر نلجأ إليه”.

ليس فقط أصحاب الأعمال هم الذين يعتقدون بذلك. مع اقتراب يوم الانتخابات، يتطلع ناخبو فيلادلفيا إلى العمدة القادم لتنفيذ خطة شاملة لتقليل الإهمال يمكن أن تجعل المدينة أكثر أمانًا.

كوثاري هو أحد قادة تحالف جديد يُسمى المنطقة 32، وهو مجموعة من خمس منظمات تعمل في رمز البريدي 19132 بالقرب من ستروبري مانشن. تتلقى المجموعة منحة بقيمة 3 ملايين دولار من لجنة بنسلفانيا لمكافحة الجريمة والسلوك الجنائي لاستخدامها على مدى حوالي ثلاث سنوات.

يستند المشروع إلى أبحاث جامعة بنسلفانيا التي تظهر أن تنظيف القمامة وإحياء الأراضي الخالية يمكن أن يقلل من معدلات العنف المسلح بنسبة تصل إلى 29%.

تقول المرشحة الديمقراطية لرئاسة البلدية، شيريل باركر، إنها قرأت هذه الدراسات. إنها تتصوّر تدريب ضباط الدوريات ليصبحوا “موجّهي خدمات المدينة” الذين يمكنهم الإبلاغ عن أعمدة إنارة الشوارع المكسرة، والمباني المهجورة، أو أي مشاكل أخرى.

“إنهم هناك كحراس وليسوا محاربين، وتقوم ببناء علاقة معهم”، قالت. “سيتطلب الأمر نهجًا شاملاً”.

المرشح الجمهوري ديفيد أوه يرغب أن تفرض الشرطة عقوبات على الأشخاص الذين يلقون القمامة، سواء كميات كبيرة في ساحة أو على الرصيف.

وقال “يجب أن يتم ذلك فقط لإرسال رسالة” “إنه تذكرة، لكنها ستُصدر”.

تتعامل هذه الأفكار مع استراتيجية إصلاح النوافذ المكسورة في مجال مكافحة الجريمة — وهو تكتيك يقوم بموجبه الضباط بإلقاء القبض على الأشخاص بسبب جرائم ذات مستوى منخفض في الأحياء حيث تكون العبث وعلامات الفوضى شائعة. لاحظ علماء العدالة الجنائية أن هذه النظرية تستهدف بشكل غير عادل الجاليات السوداء على الرغم من عدم وجود دليل كافي على أن هذه السياسات تقلل من الجريمة العنيفة.

يركز بحث جامعة بنسلفانيا على تحسين البيئة. هذا لا يعالج كيفية التعامل مع مشكلة القمامة أو أوضاع الإهمال الأخرى من الناحية الشرطية.

برايان لوكوود، أستاذ علم الجريمة في جامعة مونماوث الذي درس تنظيف القمامة في المدينة، قال إن مسألة ما إذا كان الإهمال يؤدي فعلاً إلى الجريمة الجسيمة هي “مسألة منقسمة” بالنسبة للعلماء وصانعي السياسات.

“لكن أعتقد أن البحث يظهر بوضوح أنه عندما يمكنك تحفيز السكان وتزويدهم بالموارد لتحسين مجتمعاتهم، سيكون لديك تأثير ليس فقط على الجريمة، ولكن على كل شيء آخر”

قال أوه إذا كان سيضع المزيد من الضباط في الأحياء التي تعاني من معدلات جريمة عالية، سيقوم أيضًا بتوجيه خدمات تنظيف المدينة إلى تلك المناطق بشكل كبير.

“يجب أن يكون هذا الأمر، ‘المدينة هنا، وهم هنا لأنهم يهتمون'”

“حديقتك نظيفة، يمكن لأطفالك اللعب، أي إصلاحات تحتاج إلى القيام بها لتلك المجموعات اللعب المهملة، هذا هو السر وراءه.”

أين الخدمات؟

السكان يفتقرون إلى الثقة في قدرة المدينة على تنظيف الشوارع، خاصة في الأحياء التي تعاني من الإهمال التاريخي. أظهرت إحصائية لعام 2021 من مكتب المراقبة أن جمع القمامة في الوقت المحدد حدث 70% من الوقت في وسط المدينة وفيشتاون، ولكن فقط حوالي 40% من الوقت في جنوب فيلادلفيا وشمال غرب فيلادلفيا.

قد يفسر هذا لماذا ترغب بعض المنظمات المجتمعية في تحسين الأحياء بأنفسها. في وقت سابق هذا العام، دعت تحالف منظمات غير ربحية يُسمى تحالف الكتل البالغ عددها 57+ إلى تخصيص 100 مليون دولار لأعمال التنظيف وتطوير القوى العاملة وخدمات الصدمات.

“الكثير من الأمور التي نتحدث عنها – الإضاءة، والأراضي الخالية، والقمامة، النموذج هو أن الخدمات تُقدم من قبل وكالات المدينة”، هذا ما قاله أورين جور، مدير مختبر التحليلات الشفافة في مكتب النائب العام في فيلادلفيا، والذي يعمل مع التحالف. وأضاف “ما نقوم بالارتقاء به هو أن المجتمعات يمكنها فعل ذلك”.

اسم المجموعة يشير إلى 57 كتلة حيث وقعت أكثر من 10 حوادث قتل بين عامي 2015 و2021، وفقًا لتحليل مستوى الجريمة في صحيفة فيلادلفيا إنكواير.

قام التحالف بإضافة “plus” إلى اسمه لأن العدد الأصلي وصل إلى 89 كتلة، وفقًا لمختبر أورين.

تستخدم المدينة تحليل الـ 57 كتلة لإرشاد مشروع تحسين إضاءة الشوارع في فيلادلفيا، الذي سيستبدل 130,000 مصباحًا للشوارع في جميع أنحاء فيلادلفيا بمصابيح LED. سيتم تنفيذ المشروع البالغ تكلفته 91 مليون دولار خلال السنتين القادمتين.

وقال جور “نحن نحاول رفع استراتيجيات تعتمد على المكان وغير المرتبطة بإنفاذ القانون التي ستساعد في تقليل الجريمة والفوضى”

حتى الآن، غالبًا ما يتم توجيه شكاوى حول الإهمال إلى برنامج تحسين حياة المجتمع في مدينة فيلادلفيا. يقوم بتوظيف أعضاء من المجتمع للتعامل مع الأراضي الخالية، والجرافيتي، والقمامة، والمنازل المهجورة.

أظهر تحليل أخبار WHYY لعينة من عمليات تنفيذ برنامج CLIP أن مجرد عدد قليل من الكتل البالغ عددها 57 تتلقى عددًا كبيرًا من هذه الخدمات.

برنامج CLIP يحدد مكان تقديم الخدمات بناءً على “عملية Pinpoint” التي يقوم بها قسم الشرطة في فيلادلفيا، وفقًا لما قاله نائب المدير الإداري توم كونواي. قال إن إضافة 5 ملايين دولار إضافية في ميزانية السنة المالية لعام 2023 قد سمحت لهم بتوسيع خدماتهم إلى الأحياء التي لم يتم لمستها تاريخيًا.

وقال إنهم يعقدون أيضًا اجتماعات شهرية في أنحاء مختلفة من المدينة لتشجيع الناس على الاتصال بهم والإبلاغ عن الإهمال.

وقال “لا تريد أن تذهب فقط إلى المجتمع دون دعم المجتمع” “يجب أن تعمل مع السكان من أجل الحفاظ على ما قمنا بتنظيفه يجب أن نجد شركاء في تلك المجتمعات.”

تقوم المنطقة 32 بتنفيذ مشروع الأحواض الزراعية باستخدام أموال من الدولة، وتستخدم قادة الأحياء للإشراف على الصيانة. تستأجر المنظمة شركة تُدعى “Glitter” لجمع القمامة بانتظام. كما تتعاون مع مزود خدمات غير ربحي محلي يُسمى “EMIR” لخدمات الصحة النفسية. قامت المجموعة بتوظيف عالِم بيانات لتتبع اتجاهات الجريمة في المناطق المستهدفة.

القس كارل داي، ناشط ضد العنف المسلح وأحد مؤسسي منطقة 32، قال إن العمدة التالي لفيلادلفيا يجب أن يلتفت إلى نتائج المشروع.

وقال “لدينا نموذج، لدينا خطة، ويمكننا أن نثبت أننا يمكننا تكرار ذلك في مناطق أخرى. فإذا وثقت بها الدولة، بالتأكيد يجب على المدينة أن تثق بها وأن تبني عليها”.

في 30 نوفمبر، ستنظم التحالف منتدى شامل حول استراتيجية مكافحة العنف المسلح في كنيسة الذكرى العاشرة للمعمودية.