فيلادلفيا مدينة تتكوَّن من مجموعة من الأحياء. وهذه السلسلة الإخبارية تتناول ثلاثة مواضيع بعمق مع أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يُمثِّلون أعين الشارع كل يوم عن: السلامة العامة، خدمات المدينة، وتطوير القوى العاملة.

هذا المقال هو جزء من سلسلة Every Voice, Every Vote.

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منذ حوالي 30 عامًا، قام والد لاكيشا كينج سميث بفتح عيادة طب العيون على ممر البيع بالتجزئة التجاري في الشارع 22 بين شارعي ليهاي وأليغيني.

على مر السنين، قام والد سميث حتى بالتدريس في مدرسة موريل دوبينز للتعليم المهني والتقني على شارع ليهاي عدة كتل جنوبًا من متجره.

سميث الآن مديرة لشركة Three Kings المحدودة، التي تمتلك محل Eric Holt Optical، عائلتها. هي وأخوها شركاء في عيادة طب العيون التي تخدم عدة أجيال من العملاء.

وبينما لا تتطوع سميث رسميًا في المدرسة المهنية، إلا أنها توجه العديد من أطفال الحي الذين يزورونها بشكل متكرر أثناء تصفحهم لما يكون في كثير من الأحيان فوضى حولهم.

قالت “لدي أطفال يأتون هنا يتجولون في الشوارع أحيانًا بعد المدرسة” في إحدى أيام الأسبوع الأخيرة وهي جالسة في مكتب الطبيب البصري. “أقول: ‘مرحبًا، ماذا تفعل هناك؟ “ماذا يحدث؟” ويأتون ويصبحون مثل أصدقائي الصغار مدى الحياة”.

سميث، الآن في أوائل الأربعينات، كانت ترتدي فستانًا بلون التان وكعبًا عاليًا ونحيفًا وهي جالسة على كرسي، بوضعيتها المُعتادة وراء العداد مع الزبائن.

أحد أبنائها يدرس في الجامعة ليصبح طبيب العيون المقيم في العيادة للحفاظ على الأعمال في العائلة.

وقالت “أطفالي يقولون مثلًا، ‘يا إلهي، لقد تبنيتي المزيد من الأطفال.’ إنهم يأتون هنا حرفيًا ويذهبون مباشرة إلى مكان جلوسي في مكتبي. أحيانًا يكونون غاضبين، حيث تحدث أمور وأقول لهم، ‘اهدأوا.’ أتحدث معهم وأقدم لهم نصائحًا. أطفالي يقولون مثلًا، ‘أنتِ تستحقين الأم المثالية.'”

قالت سميث إنها لاحظت فرقًا كبيرًا في فرص التعليم وجاهزية القوى العاملة لأطفالها الخاصين، الذين نشؤا في الضواحي مقارنة بالمجتمع الفوري الذي تقضي فيه معظم أيام عملها.

لسنوات، شاركت في برنامج صيفي على مستوى المدينة للمراهقين الذين بلغوا سن العمل القانوني.

وقالت “نأخذ طفلين أو ثلاثة ونسمح لهم بالعمل هنا. نحن نعلمهم الأخلاقيات التجارية. كيفية الرد على الهاتف، كيفية اللباس. أنا أستمتع حقًا بهذا. التقيت ببعض الأطفال الذين لم يعملوا أبدًا من قبل وهم خجولون أو خشنون في تعاملهم مع الآخرين، ولكننا استقبلناهم هنا ويحبون أن يكونوا هنا. هذا يجعل فرقًا حقًا لأننا نمنحهم الثقة التي تلزمهم للخروج وأن يكونوا إنتاجيين في سوق العمل.”

ولكن هذا البرنامج يعمل فقط لبضعة أسابيع في فصل الصيف، وبعض السنوات لا تكون هناك تمويلات كافية لتحقيقه.

وقالت “ليسوا حتى يفعلونه بعض الأعوام. بعض السنوات بحلول وقت تنظيمه يبقى فقط ثلاثة أسابيع في البرنامج ولا يحصلون على تجربة كاملة. لنبدأ في القيام بذلك على مدار العام.”

هذه الشركات الصغيرة ونجاحاتها أو معاناتها هي عالم مُصغَّر يعكس أحوال المدينة. رواد الأعمال هؤلاء هم أيضًا أساس تمويل قاعدة الضرائب لمدينة فيلادلفيا. كجهات معنية بالنتائج الإيجابية أو السلبية الناتجة عن القرارات التي تُتخذ داخل المدينة، أجرت WHYY News مقابلات مع أصحاب الأعمال الصغيرة حول رؤيتهم وأفكارهم لتحسين جهود تنمية القوى العاملة في المدينة.

تحسين التعليم العام

قالت سميث، “لنحفز هؤلاء الأطفال على أن يكونوا أكثر استقلالية ومسؤولية وجاهزية للعمل حتى لا يجلسون فقط في المنزل”،

كأم لطفلين من ذوي البشرة السوداء، قالت سميث إنها مذعورة من كيفية تصور أطفالها أثناء تجوالهم في العالم بمفردهم أو في مجموعات – خصوصاً من قبل الشرطة.

لقد تم إيقافها بالفعل مرتين خلال السنوات الأخيرة أثناء تنقلها، مرة بعد نسيانها تشغيل أضواء سيارة زوجها بعد يوم طويل في المتجر في فيلادلفيا، ومرة أخرى على الطريق السريع أثناء القيادة من منزلها في الضواحي بسيارة فاخرة جديدة. وقالت، بدت وكأن ضابط الشرطة كان يشك بثروتها.

قالت “أنا أجيب على الأسئلة وابني غير مرتاح تمامًا في المقعد الأمامي. لقد طلبوا مني المزيد من الأسئلة حول سيارتي من أوراقي القانونية، وخلال هذه العملية كنتم تميلون نحو نافذة الراكب الأمامية حيث يمكنكم رؤية أن ابني غير مرتاح تمامًا. كنت أقول يالها من مهنية غير محترفة حقًا.”

ولكن ذلك لا يعني أن سميث تحمل مشاعر سلبية تجاه الشرطة بشكل عام. في الواقع، لديها علاقة عمل جيدة مع ضابط الحي الذي يتوقف بشكل متكرر في المتجر.

للأسف، تعرضت سميث لعملية سرقة لأول مرة خلال 30 عامًا من عملها، والأمر الذي تقول إنه غير عادي للغاية في الحي من واقع خبرتها. وقالت، ما هو أكثر شيوعًا هو أن المجتمع سيبقى عينه على متجرها، حتى في الليل.

قبل عقود من أن يصبح كين كاري رئيس جمعية أعمال شارع 22nd في شمال فيلادلفيا، كان مستشارًا نظيرًا في إحدى المدارس الثانوية المحلية.

بشكل صدفي، دخل عالم التعليم في سنوات الطفولة المبكرة لمدة عقدين.

قال كاري إنه لا يعتقد أن نظام التعليم في فيلادلفيا يعده الشباب للنجاح.

“إنه معطل، ولا أرى أحدًا يحاول إصلاحه في أي مكان قريب. نحن نقوم بنفس الشيء مرارًا وتكرارًا متوقعين نتائج مختلفة. أعتقد أننا بحاجة إلى برنامج تعليم ممول من قبل المدينة والولاية حيث يتم معاملة الجميع بالمساواة، ويحق لهم الوصول المتساوي إلى الموارد والمواد التعليمية الضرورية لتحقيق النجاح.”

قال كاري إنه غير واثق في مفهوم المدرسة على مدار العام – والذي تم طرحه من قبل بعض المرشحين لمنصب العمدة – وأنه يفضل رؤية شبكة تدريب مهني أكثر قوة مع فترات تدريبية في الشركات المحلية.

“إذا كنت ستستمر في القيام بنفس الشيء، فذلك لا يعني الكثير. “أنت فقط تفعل ذلك لمدة شهرين إضافيين. إنها حارة جدًا الذهاب إلى المدرسة في الصيف عندما لا يكون هناك تكييف هواء في العديد من مدارسنا.”

قال إنه يرغب في رؤية المزيد من التدريس في مجال الصناعات البنائية في المدارس.

وقال “الآن لدينا نقص في هذه الأشياء. من السهل الانضمام إلى عربة التكنولوجيا واقتصاد الخدمات، لكن هناك أمور لا يمكنك التخلص منها أبدًا. سنظل دائمًا نشتري المنازل. فمن سيقوم بتوصيل تلك المنازل؟ من سيأتي لإصلاحه عندما تواجه مشكلة كهربية؟ من سيرعى أمور السباكة الخاصة بك؟

تدريب رواد الأعمال المستقبليين

خريجة من مدرسة دوبينز الثانوية – المعروفة في المجتمع باعتبارها مدرسة مهنية تاريخية عامة – هي أيضًا رائدة أعمال في المجتمع المحلي.

تاميكا مونتغمري في أوائل الثلاثينيات، نشأت في الحي، والتحقت بمدرسة موريل دوبينز للتعليم المهني والتقني.

بعد التخرج، انضمت إلى الكلية المجتمعية. ثم حصلت على وظيفة تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية. عملت في هذه الوظيفة لمدة حوالي عقد من الزمن.

“كان المال جيدًا للغاية، لذلك تخلى عن الكلية قليلاً وعاد كما تقدمت في السنوات”، هذا ما قالته مونتغمري عن عدم اكتمال برنامجها الجامعي بدرجة الدبلوم في التكنولوجيا والأعمال.

ولكن خلال جائحة كوفيد-19، تغيرت كل شيء. كانت تعمل في غرفة الطوارئ وأصيبت بكوفيد-19. لم تستطع العمل لمدة شهر ولم يكن لديها أي دخل. ومع ذلك، قيل لها أنها لا تستوفي الشروط لبرامج المساعدة الحكومية للطعام لأنها كسبت مبالغ كبيرة في رواتبها السابقة.

“لم أتمكن من النوم في منتصف الليل. وقالت “كنت أبحث على اليوتيوب عن أشياء ووجدت الشموع”، هذا ما قالته وهي تجلس في متجرها وتصنع الشموع. “اشتريت ثلاث مجموعات لصنع الشموع وكان الأمر سهلاً بالنسبة لي. كان مثل الطهي. إنه مهدئ بالنسبة لي. صنع الشموع يبدو رائعًا وهادئًا للغاية. سأضع موسيقى الجاز، إنها مهدئة بالنسبة لي.”

بوصفها ملاكمة محترفة، كانت مونتغمري ترتدي قبعة بيسبول وبنطلون جينز وحذاء رياضي ملون ونظيف.

لا تزال ترغب في إكمال دراستها الجامعية، لذا انضمت إلى القوات الجوية الأمريكية كعضو احتياطي.

وقالت “لم أكن حقًا أرغب في أن أقترض الكثير للدراسة. قرض طالب الكلية كان يبلغ حوالي 6,000 دولار فقط، ولكن بكل الفوائد والأمور، بلغ إجمالي المبلغ حوالي 13,000 دولار. لذا تشعر بالإحباط قليلًا من العودة إلى الجامعة، ولكن بعد ذلك انضمت إلى القوات الجوية.”

قالت إن هناك انقطاعًا عندما يكون كل شيء على الإنترنت أو عندما تكون هناك فقط فرص مفاجئة مثل برنامج Biz on Wheels التابع لمركز Enterprise Center في غرب فيلادلفيا، حيث تم ركن حافلة متنقلة على الشريط لتقديم موارد لأصحاب الأعمال الصغيرة.

“نحتاج إلى مركز موارد مادي. شيء بسيط مثل شخص يمشي هناك ويقول: ‘مرحبًا، ابني يتعرض للتنمر في المدرسة، أحتاج إلى مساعدة. مرحبًا، ابنتي لا تسير بشكل جيد في المنزل، إنها تفقد السيطرة. أحتاجكم لمساعدتي في الحصول عليها بعض المساعدة”

قالت مونتغمري إنها ترغب في رؤية المزيد من الفرص للتدريب المدفوعة الأجر للمراهقين في المدارس الثانوية.

قالت، “إنهم بحاجة إلى المزيد من برامج العمل التعاوني [في المدارس الثانوية] حتى يمكن للطلاب أن يبدأوا في الحصول على الخبرة. لن يكون لدي مشكلة في توظيف اثنين أو ثلاثة أطفال – إنهم يأتون هنا لصنع الشموع. يساعدني في القيام بأعمال الإدارة، ووضع العلامات على الأشياء.”

ولكنها ليست لديها الأموال لدفع أجور العمال من جيبها تمامًا في الوقت الحالي.

سيكون ذلك أمرًا جيدًا.” ولكنك تعلم، يجب عليك دفعهم. أو يمكن للمدرسة أن تفعل ذلك. وترى المدينة أنه إذا حضروا المدرسة ولم يتغيبوا عن الحصص وحافظوا على معدل النجاح العام، سندفع لكم للذهاب للعمل هنا في الشارع مباشرة. هذا هو المحفز الذي يريده الأطفال للعمل من أجله”

يتذكر حلاق فريد سيرم هيل عندما كانت الصناعات المهنية أكثر شيوعًا في المدارس.

“كان لديهم مدرسة للسباكة والأنظمة الكهربية. لم يكن هناك الكثير من المال للالتحاق بهذه الفصول الدراسية. ثم اكتسب مهارة وحصل على وظيفة في مكان ما وامتلك مجموعة من هذه المهارات، لكنهم ليس لديهم ذلك الآن. بالنسبة لي، هذا نوعًا من سحب المجتمع.”

وقال، نقص الخيارات للسكان الشبان هو مشكلة.

وقال “لديك الكثير من الأشخاص الذين لا يحاولون فعل أي شيء في حياتهم في عقدهم الثاني. إنهم لا يفعلون شيئًا في عقدهم الثالث وعندما يصبحون في الأربعين ليس لديهم أي إنجازات. لذا لا يمكنهم توفير معاشات لعائلاتهم. [التعليم] هو ما يجعل من الأفراد رواد أعمال.”

بدلاً من الانتظار حتى تتخذ المدينة أو النظام المدرسي إجراءات، يقدم هيل فرصًا للتدريب في محله.

قال “لدينا أشخاص يأتون للبداية ولا يعرفون حتى كيفية القص، ولكنهم يكونون في البيئة مدة كافية ويتلقون التدريب. إنهم يتلقون تدريبًا ليصبحوا حلاقين مؤهلين بالكامل وقادرين على العمل وتوفير معاشات لعائلاتهم طوال حياتهم. نعم، خاصة بالنسبة للأفراد الذين تم إطلاق سراحهم سابقًا.

ثقافة الحياة

نصير يارد، مالك محل Phresh Prints Ink، يدير محلًا لطباعة الشاشة وقام بتوسيع عمله ببطء على مر السنوات القليلة الماضية.

قال يارد إنه يرغب في رؤية المزيد من التعليم حول الضرائب والتمويل والقراءة المالية في المدارس – ليس فقط التعليم من أجل الاختبارات.

تعليم الناس حول الائتمان. أمور مهمة مثل الضرائب. أعتقد أن هناك المكان الذي يبدأ فيه الأمر. ليس لدينا الكثير من البرامج التي تعلم ذلك، خاصة إذا لم تكن في المدارس.”

إذا كان هناك نقص في الأسس التعليمية، فإن البالغين يجدون صعوبة في التفاعل في المجتمع، قال.

وقال “لذلك الأشخاص بالفعل بالغون، وربما حتى أصبحوا آباء بحلول الوقت الذي يتعلمون فيه أخيرًا كيفية إدارة ائتمانهم”

مالكا متجر ديفز ميت ماركت، ليونارد بيل وأخوه ريتشارد، يرون تدفقًا ثابتًا من الزبائن ويركزون على التعليم لعملاء راضين. يبيع محل الجزارة بهارات وحتى الخضروات الطازجة، والتي يمكن أن تكون من الصعب العثور عليها في المجتمع.

قال ليونارد، “نحن نعلم عملائنا كيفية الطهي” وهو تعلم ذلك بنفسه. وأضاف “نحن سنقترح كيفية الطهي ولدينا المكونات للقيام بذلك.”

قال بيل إنه من الصعب العثور على عمال لديهم المهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح.

مراكز رعاية الأطفال، قال بيل، “إنها أحد أفضل الأمور التي لدينا في فيلادلفيا الآن.”

“إنهم يعلمون هؤلاء الأطفال قبل الصف الأول، والكثير منهم يستطيعون القراءة والكتابة. إنهم محترمون جدًا تجاه البيئة. هذا ربما هو مفتاح التعليم. علينا تثقيف الناس، خاصة الشبان، قبل أن يضيعوا. بمجرد أن تصل إلى الصف السادس أو السابع، أعتقد أنها قضية محسومة.”

ماذا عن مفهوم المدرسة على مدار العام؟

“أعتقد أنه سيكون خطة رائعة. ابقهم بعيدين عن الشوارع ودعهم يتعلمون شيئًا. نرى ما فعله الآخرون خلال جائحة كورونا، مما جعلهم يبتعدون عن المدرسة. نحن أغبياء أكثر من أي وقت مضى.”

مالك صيدلية مستقل بن نخوم قال إنه يدعم المدارس العامة كخريج من إحدى المدارس في فيلادلفيا.

“أنا مؤيد للتعليم. أكره مدارس الفئات. أعتقد أن المدارس المستقلة تلعب دورًا في الاختبارات وبعد ذلك تصبح أوضاع الأطفال أسوأ. أنا نتاج نظام مدارس فيلادلفيا العام. أعرف مدى صعوبة نظام المدارس العامة يمكن أن يكون. تعرضت للتنمر. تعرضت للمضايقة. تعرضت للضرب عدة مرات. استثمر في المدارس العامة.”

لكنه لا يدعم مفهوم العام الدراسي على مدار العام، حتى وهو أب لطفل صغير.

“فكرة فظيعة. الأطفال هم أطفال. إنهم بحاجة إلى استراحة. السبب الرئيسي الذي يرغب الناس في العام الدراسي على مدار العام هو رعاية الأطفال، فلن تضطر للقلق بشأن طفلك في المنزل.”

وبالإضافة إلى ذلك، يفضل أن تتأخر أوقات بدء المدارس الثانوية وأن يصل الأطفال الأصغر سنًا في وقت أبكر.

وقال “حقيقة أن الثانويين يبدؤون مبكرًا والأطفال الصغار يبدؤون في وقت لا يليق بها على الإطلاق”