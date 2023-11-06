费城是一个由各种社区组成的城市。而不是仅仅涵盖广泛话题，这个新闻系列将深入探讨三个主题，通过每天在一个街区上的小企业主的视角来详细了解：公共安全、城市服务和劳动力发展。

这个故事是“每个声音，每个投票”系列的一部分。

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大约 30 年前，拉凯莎·金·史密斯 (Lakeisha King Smith) 的父亲在利哈伊大道 (Lehigh) 和阿勒格尼大道 (Allegheny Avenue) 之间的第 22 街商业走廊开设了一家验光诊所。

多年来，史密斯的父亲甚至在距离他的商店以南几个街区的利哈伊大道上的默雷尔·多宾斯职业和技术教育高中教授光学课程。

史密斯现在是三王公司的管理者，该公司拥有她的家族企业埃里克·霍尔特光学公司。 她和她的兄弟是验光诊所的共同所有者，该验光诊所为几代客户提供服务。

虽然在伊登郊区长大的史密斯并没有正式在职业学校做志愿者，但她指导了无数邻居的孩子，这些孩子经常在周围混乱的环境中度过。

“我的孩子们来到这里，有时放学后就在街上闲逛，”她在最近的一个工作日坐在验光师办公室里说道。 “我说，‘嘿，你在外面做什么？ 发生了什么事？’然后他们就进来了，就像我一生的小伙伴一样。”

史密斯现年 40 岁出头，穿着一件棕褐色毛衣连衣裙和高跟鞋，坐在凳子上，暂时离开柜台后面与顾客打交道的位置。

她自己的一个儿子正在上大学，成为诊所的常驻验光师，以将生意保留在家族手中。

“我的孩子们会说，‘哦，原来你收养了更多的孩子。’他们真的来到这里，径直走回我坐在办公室的地方，”她说。 “有时他们很生气，事情发生了，我会说，‘冷静下来。’我会和他们交谈，给他们建议。 我的孩子们说，‘你就像社区妈妈一样。’”

史密斯说，她注意到自己的孩子在郊区长大，其教育机会和劳动力准备情况与她大部分工作时间所在的社区相比存在很大差异。

多年来，她一直参加全市范围内为法定工作年龄青少年举办的暑期项目。

“我们收了两三个孩子，让他们在这里工作，”她说。 “我们教他们商务礼仪。 如何接电话，如何着装。 我真的很喜欢它。 我遇到了一些以前从未工作过的孩子，他们说话轻声细语，害羞或粗鲁，我们收留了他们，他们喜欢在这里。 这确实很重要，因为我们给了他们信心，让他们相信他们需要走出去并在劳动力中发挥生产力。”

但该计划仅在夏季运行几周，而且有几年没有资金来实现这一计划。

“他们甚至有好几年都不这么做了，”她说。 “有些年，当项目组织起来时，项目只剩下三周了，他们还没有获得完整的经验。 让我们开始全年都这样做吧。”

这些小企业及其成功或挣扎是这座城市的缩影。 这些无数的企业家也是费城市税基的基础。 作为市政厅内部决策所产生的积极或消极结果的利益相关者，WHYY News 采访了小企业主，了解他们改善城市劳动力发展工作的愿景和想法。