北费城企业主表示年轻的费城人还没有准备好加入劳动力市场
小企业主表示，该市缺乏对下一代工人的支持，担心公共教育系统和稀缺的学徒机会。
费城是一个由各种社区组成的城市。而不是仅仅涵盖广泛话题，这个新闻系列将深入探讨三个主题，通过每天在一个街区上的小企业主的视角来详细了解：公共安全、城市服务和劳动力发展。
这个故事是“每个声音，每个投票”系列的一部分。
大约 30 年前，拉凯莎·金·史密斯 (Lakeisha King Smith) 的父亲在利哈伊大道 (Lehigh) 和阿勒格尼大道 (Allegheny Avenue) 之间的第 22 街商业走廊开设了一家验光诊所。
多年来，史密斯的父亲甚至在距离他的商店以南几个街区的利哈伊大道上的默雷尔·多宾斯职业和技术教育高中教授光学课程。
史密斯现在是三王公司的管理者，该公司拥有她的家族企业埃里克·霍尔特光学公司。 她和她的兄弟是验光诊所的共同所有者，该验光诊所为几代客户提供服务。
虽然在伊登郊区长大的史密斯并没有正式在职业学校做志愿者，但她指导了无数邻居的孩子，这些孩子经常在周围混乱的环境中度过。
“我的孩子们来到这里，有时放学后就在街上闲逛，”她在最近的一个工作日坐在验光师办公室里说道。 “我说，‘嘿，你在外面做什么？ 发生了什么事？’然后他们就进来了，就像我一生的小伙伴一样。”
史密斯现年 40 岁出头，穿着一件棕褐色毛衣连衣裙和高跟鞋，坐在凳子上，暂时离开柜台后面与顾客打交道的位置。
她自己的一个儿子正在上大学，成为诊所的常驻验光师，以将生意保留在家族手中。
“我的孩子们会说，‘哦，原来你收养了更多的孩子。’他们真的来到这里，径直走回我坐在办公室的地方，”她说。 “有时他们很生气，事情发生了，我会说，‘冷静下来。’我会和他们交谈，给他们建议。 我的孩子们说，‘你就像社区妈妈一样。’”
史密斯说，她注意到自己的孩子在郊区长大，其教育机会和劳动力准备情况与她大部分工作时间所在的社区相比存在很大差异。
多年来，她一直参加全市范围内为法定工作年龄青少年举办的暑期项目。
“我们收了两三个孩子，让他们在这里工作，”她说。 “我们教他们商务礼仪。 如何接电话，如何着装。 我真的很喜欢它。 我遇到了一些以前从未工作过的孩子，他们说话轻声细语，害羞或粗鲁，我们收留了他们，他们喜欢在这里。 这确实很重要，因为我们给了他们信心，让他们相信他们需要走出去并在劳动力中发挥生产力。”
但该计划仅在夏季运行几周，而且有几年没有资金来实现这一计划。
“他们甚至有好几年都不这么做了，”她说。 “有些年，当项目组织起来时，项目只剩下三周了，他们还没有获得完整的经验。 让我们开始全年都这样做吧。”
这些小企业及其成功或挣扎是这座城市的缩影。 这些无数的企业家也是费城市税基的基础。 作为市政厅内部决策所产生的积极或消极结果的利益相关者，WHYY News 采访了小企业主，了解他们改善城市劳动力发展工作的愿景和想法。
改造公共教育
史密斯说：“让我们激励这些孩子变得更加独立、更加负责任，并做好工作准备，这样他们就不再只是坐在家里了。”
作为两个黑人孩子的母亲，史密斯说，她对自己的孩子如何被认为是独自或成群地在世界上行走而感到恐惧——尤其是警察的看法。
近年来，她在上下班途中已经被拦下两次，一次是在费城的商店度过了漫长的一天后忘记打开丈夫的车头灯，一次是在高速公路上驾驶一辆新的豪华车从郊区的家中开车。 她说，这名警察似乎对她的财富产生了怀疑。
我正在回答问题，我儿子在乘客座位上很不舒服，”她说。 “他们问了我更多关于我的车的问题，而不是我的法律文件，在这个过程中，你靠在我儿子的乘客窗户上，你可以看到他非常不舒服。 我当时就想，哇，这真的很不专业。”
但这并不意味着史密斯对警察怀有明显的负面情绪。 事实上，她与经常光顾店里的巡警有着良好的工作关系。
不幸的是，史密斯从业 30 年来第一次遭遇砸抢盗窃案，她说，根据她的经历，这对附近的社区来说是极其不寻常的。 她说，更常见的是，社区会密切关注她的商店，即使是在晚上。
肯·库里 (Ken Curry) 成为北费城北 22 街商业协会主席的几十年前，他曾是当地一所高中的同伴辅导员。
机缘巧合下，他进入幼儿教育行业二十年。
库里表示，他认为费城的教育体系并没有帮助年轻人走向成功。
“它坏了，我看不到任何人试图修复它。 我们一直在一遍又一遍地做同样的事情，期望得到不同的结果，”他说。 “我认为我们需要一个城市和州资助的教育计划，让每个人都受到平等对待，并有平等的机会获得资源和教育材料以取得成功。”
库里表示，他对全年制学校的概念并没有信心——一些竞选市长的候选人提出了这一概念——并且更希望看到一个更强大的职业培训网络，在当地企业提供学徒制。
“如果你继续做同样的事情，那就没有多大意义了。 你只需再做两个月，”他说。 “夏天上学非常热，我们很多学校都没有空调。”
他说他希望看到学校教授更多的建筑技术。
“现在我们缺少这些东西，”他说。 “追随技术和服务经济的潮流很容易，但仍然有一些东西是你永远无法摆脱的。 我们总是要买房子。 那么谁来给这些家庭布线呢？ 当你遇到电气问题时谁会来修理？ 谁来照顾你的水管？”
培训未来的企业家
多宾高中（Dobbin’s High School）在社区中被称为历史悠久的公立职业学校，他的毕业生也是当地社区的一名企业家。
塔梅卡·蒙哥马利 (Tameka Montgomery) 30 多岁，在附近长大，就读于默雷尔·多宾斯职业技术教育高中 (Murrell Dobbins Career and Technical Education High School)。
毕业后，她就读于社区大学。 然后她找到了一份与身体和精神残疾者一起工作的工作。 她从事这一职业大约十年了。
“钱非常好，所以我在大学里有点退步，然后随着年龄的增长又回去了，”蒙哥马利在谈到尚未完成她的技术和商业项目时说道。
但在冠状病毒大流行期间，一切都发生了变化。 她当时在急诊室工作，感染了 COVID-19。 她一个月无法工作，没有任何收入。 尽管如此，她还是被告知她没有资格获得政府粮食援助计划，因为她以前的薪水赚了太多钱。
“我半夜睡不着。 我在 YouTube 上看东西，偶然发现了蜡烛，”她坐在店里忙着制作蜡烛说道。 “我买了三套蜡烛制作工具，这对我来说真的很容易。 这就像做饭一样。 这对我来说有治疗作用。 制作蜡烛闻起来很香，而且很平静。 我会放爵士乐，这对我来说很平静。”
蒙哥马利是一名训练有素的拳击手，戴着棒球帽，穿着牛仔裤和色彩鲜艳的运动鞋。
她仍然想完成学位，因此她作为预备役成员加入了美国空军。
“我从来没有真正想过为学校申请大量贷款，”她说，“我的（社区大学）学生贷款最终只有 6,000 美元左右，但加上所有利息和其他费用，结果大约是 13,000 美元。 所以我对回去有点灰心，但后来我加入了空军。”
她说，当一切都在线时，就会出现脱节，或者只有像西费城企业中心的 Biz on Wheels 计划这样的临时机会，一辆移动巴士停在走廊上，为小企业主提供资源。
“我们需要一个物理资源中心。 就像一个人走进去说：‘嘿，我儿子在学校被欺负了，我需要帮助。 哎，我女儿在家过得不好，她失控了。 我需要你们大家帮我给她一些帮助，”她说。
蒙哥马利说，她希望看到高中生有更多带薪学徒机会。
“他们[在高中]需要更多的合作工作项目，这样他们就可以开始获得经验，”她说。 “我不介意雇用两三个孩子——他们来这里制作蜡烛。 帮助我做管理工作，给东西贴上标签。”
但她现在没有钱完全自掏腰包支付工人工资。
“那将是一件好事。 但你知道，你必须付钱给他们。 或者学校可以。 如果市政府说嘿，如果他们来学校并且没有缺勤，保持他们的 GPA，我们就会付钱给你去街上工作。 这就是孩子们想要为之工作的动力，”她说。
巴伯·弗雷德·塞罗姆·希尔 (Barber Fred Cerrome Hill) 记得职业行业在学校里更为常见的时候。
“他们曾经有一所管道、电气项目学校。 进入这些课程并不是很多钱，”他说。 “然后学习一项技能并在某个地方找到一份工作并拥有这些技能，但他们不再拥有了。 对我来说，这有点拖垮社区。”
他说，年轻居民缺乏选择是一个问题。
“所以很多人在 20 多岁的时候并没有真正尝试过做任何事，”他说。 “他们在 30 多岁的时候什么也没做，到了 40 岁时却一事无成。所以他们无法养家糊口。[教育]是使个人成为企业家的原因。”
希尔没有等待城市或学校系统采取行动，而是在他的店里提供学徒机会。
“我们有些人一开始甚至不知道如何切割，只是呆了足够长的时间并接受培训，”他说。 “他们正在接受培训，成为一名成熟的理发师，并能够在余生中发挥作用并养家糊口。 是的，特别是对于[以前]被监禁的人。”
生活读写能力
Nasir Yard 是 Phresh Prints Ink 的老板，经营一家丝网印刷店，并在过去几年中慢慢扩大了业务。
亚德表示，他希望学校能开展更多有关税收和金融知识的教育，而不仅仅是考试教学。
“向人们传授信用知识，”他说。 “像税收这样的重要事情。 我想这就是一切的开始。 我们没有很多教授它的项目，尤其是在学校以外的地方。”
他说，如果缺乏教育基础，成年人就很难在社会上发挥作用。
“所以当人们最终学习如何管理自己的信用时，他们已经是成年人了，甚至可能已经是父母了，”他说。
戴夫肉类市场 (Dave’s Meat Market) 共同所有人伦纳德·佩尔 (Leonard Pell) 和他的兄弟理查德 (Richard) 看到了稳定的顾客流，并专注于对满意的顾客进行教育。 肉店出售香料甚至新鲜蔬菜，这些在社区中很难找到。
“我们教顾客如何做饭，”作为童子军自学的伦纳德说。 “我们会建议如何烹饪，而且我们有烹饪所需的原料。”
佩尔表示，很难找到具备成功所需技能的员工。
佩尔说，日托中心是“费城目前最好的事情之一”。
“他们在一年级之前就教这些孩子，他们中的很多人都会读写。 他们非常尊重环境，”他说。 “这可能是教育的关键。 我们必须在人们迷失之前对他们进行教育，尤其是我们的年轻人。 一旦你升到六年级或七年级，我认为一切就都完成了。”
全年制学校的概念怎么样？
“我认为这将是一个很棒的计划。 让他们远离街头，让他们学到一些东西，”他说。 “我们看到在大流行期间相反的情况导致他们无法上学。 我们比以前更蠢了。”
独立药房老板本·纳胡姆 (Ben Nachum) 表示，作为费城一所公立学校的毕业生，他支持公立学校。
“我完全支持教育。 我讨厌特许学校。 我认为特许学校为了测试而玩弄，然后孩子们的情况就会变得更糟，”他说。 “我是费城公立学校系统的产物。 我知道公立学校系统有多难。 我被欺负了。 我被挑中了。 我被殴打过很多次。 投资公立学校。”
尽管如此，即使作为一个年幼孩子的父亲，他也不支持全年上学的概念。
“糟糕的主意。 孩子就是孩子。 他们需要休息一下，”他说。 “人们想要全年上学的主要原因是托儿服务，你不必担心孩子在家。”
除此之外，他宁愿看到高中开学时间被推迟，年幼的孩子也能早点到校。
“高中生开始得早，小孩子开始得晚，这一事实毫无意义，”他说
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