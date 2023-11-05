这条北费城街道有50多家小型企业，但看不到任何银行

没有银行，没有贷款

自公民银行于 2021 年 7 月关闭以来，这条拥有 50 多家小企业的历史悠久的商业走廊一直在努力取得成功，但看不到任何银行分行，只有企业 ATM、零售商内的少量私人 ATM 和一家支票兑现店。

公民银行拒绝就本文接受采访。

公民银行大西洋中部地区总裁丹尼尔·菲茨帕特里克 (Daniel Fitzpatrick) 通过电子邮件表示：“我们很自豪能够为费城各地的社区提供服务，并继续在该市拥有最大的足迹，在当地设有 40 家分行。” “我们的实体分支机构对于我们的成功以及我们如何最好地为客户及其社区提供服务至关重要。”

声明继续说道，该银行“不断审查客户模式”并“调整整个网络的分行策略”。

公民银行代表解释说，最成功的银行分行都位于知名度较高的街角地段。 银行离开后，银行拥有的停车场地块被捐赠给阿勒格尼西基金会，以造福社区。

2016 年至 2023 年间，该银行在其分支机构的布局上花费了 1700 万美元。 在这个数字中，大约 500 万美元被花费在“银行服务不足的社区”。 该银行指出，在过去 20 年里，它向 Esperanza、Project HOME、机会产业化中心和社区优先基金 等当地非营利组织提供了 230 万美元的支持。

据该银行称，目前还没有拆除公民银行 ATM 机的计划。

附近的默雷尔·多宾斯职业和技术教育高中开设金融知识课程——银行账户、预算、开设储蓄账户。

但距离学校最近的银行分行大约在一英里之外，无论是 Lehigh 大道上的公民银行（位于拐角处）还是坐落在天普大学医院校园附近其他商店之间的 PNC 银行北布罗德街分行。

拾起碎片

在 9 月份最近的犯罪活动中，大约有 6 家商店成为砸窗抢劫的目标，其中包括 Rite Aid 药房、Sav-A-Lot 杂货店、Chenmed 运营的作为初级保健医生办公室的专用老年医疗中心 、一台富国银行 ATM 机，以及几家黑人和棕色人种拥有的小型企业。

在爱国者药房内，窃贼砸碎了所有玻璃窗并撕毁了收银机，偷走了为顾客准备的一袋袋药物。

纳楚姆坐在他的药房办公室里说，大型保险公司以较低的费率向独立药房报销，因此利润率本来就很低。

戴着黑框眼镜、留着棕色短发、穿着 T 恤和牛仔裤的纳楚姆在讲话时密切关注着他的安全摄像系统。

现在，他预计将花费超过 60,000 美元来补充药品并重建店面。

但他不会离开社区，他定期为慢性病患者提供咨询，并偶尔提供基本的慈善医疗服务，例如为无力支付费用的人提供低成本抗生素。

“我认为每个人都应该获得医疗保健和教育，”纳胡姆说。 “我曾与服务不足的人群一起工作过，我认为这是一个我可以去并产生最大影响的地方。”

目前还不清楚像 Rite Aid 这样的企业巨头是否会留在其 Lehigh Avenue 店，因为该店在竞争中举步维艰，而且负债累累，无法偿还，因此已经放弃了一些实体店。 在最近的一个工作日。 但万圣节糖果被锁在塑料箱里。 商店的货架显然被洗劫一空。 前门覆盖着胶合板。

Rite Aid 的一位代表证实，该商店“不幸的是，在 9 月下旬受到抢劫的严重影响的零售店之一”，但该公司“正在继续与当地团队合作，将这个地点恢复到原来的样子，同时我们为我们的客户提供服务”。 当地社区成员。”

与此同时，Rite Aid 计划在破产法第 11 章破产程序中关闭“表现不佳的商店”。 其中包括费城总共 10 家不同的分行，其中包括北 5 街 5600 街区的分行。

该公司的声明中写道：“在这一过程中，我们将继续评估我们的足迹，并且在做出未来决策时，我们将随时向利益相关者通报情况。”

在区块上积累财富

对于北 22 街商业协会主席肯·库里 (Ken Curry) 来说，他的目标之一是帮助在社区招募一家提供全方位服务的银行分行。

“我们确实想添加一些东西，你知道，坐下来吃饭的餐厅，”库里说。 “我们一直在努力获得这样的东西。 我们绝对可以使用银行。”

他说，银行对企业主来说很重要，因为它可以建立关系。

“我们已经营业 21 年了，与人建立一对一的交谈关系对我来说意义重大，”库里说。 “这很重要，特别是对于那些难以获得信贷的人来说。”

银行业一直在变化，零售消费者的购物习惯也在变化。

对于费城下一届市长政府和市议会来说，这是一个难题——如何解决经济发展问题，特别是在一个没有多少财富的社区，曾经繁华的老化商业走廊在数字时代举步维艰。

信用额度、赠款机会或低息贷款可能会帮助塔梅卡·蒙哥马利（Tameka Montgomery）这样的人。塔梅卡·蒙哥马利是一位年轻的企业家，目前仍在美国军队担任预备役成员，经营着一家实体蜡烛和精油店。 。

蒙哥马利就读于附近的多宾斯高中，并在社区大学学习了一些商业和技术课程，她梦想着购买并翻新她租赁零售空间隔壁的空置店面。

“我没有资本，”她说。 “我的愿景是，我希望商店库存充足，每周营业六天。”

她不确定最好的前进道路是什么。 她没有参加该市的商业摄像项目，也很难相信警方。 相反，她定期接触社区。

“我很幸运，当他们决定开始抢劫时，没有人来对我的生意做任何事情，”她说。 “但如果有一天我没那么幸运怎么办？ 到目前为止，我在生意上所做的一切都是我自己掏腰包的。”

对于较成熟的企业来说，缺乏银行分行会带来不便。

“当公民银行就在街上时，我们就可以去那里找零钱，”埃里克·霍尔特光学公司 (Eric Holt Optical) 的合伙人拉凯莎·金·史密斯 (LaKeisha King Smith) 说。 “我们有更多机会获得社区的资金以及他们提供的不同项目。 现在他们不在那儿了。 如果我只需要换钱，我必须开车到 City Line Avenue。 我必须在其他地方做生意，而不是在我的社区内。”

经营 Hair Connections 的理发店老板弗雷德·塞罗姆·希尔 (Fred Cerrome Hill) 利用商业走廊之外的银行关系，并依靠出售其他房地产来购买空置房产。

频繁的犯罪活动也一直困扰着他。

“他们仍在撕毁社区，”他说。 “[他们也袭击了]一些黑人企业。”

希尔表示，没有银行对他的客户来说很不方便，但他们现在倾向于使用移动应用程序进行支付，而他是幸存者。

“生意就要完成了。 我们是那种你认识的人，要么游泳，要么淹死，”他说。 “如今技术如此之多，银行系统将在某种程度上过时。”