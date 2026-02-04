Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

El gobernador de Delaware, Matt Meyer, promete limitar el crecimiento del gasto en el próximo presupuesto estatal a menos del 5%.

Meyer anunció su intención de limitar el gasto público en su discurso sobre el Estado del Estado, pronunciado el jueves ante una sesión conjunta de la Asamblea General en Dover. En su intervención, destacó otras prioridades para esta sesión legislativa, centradas en la asequibilidad y la eficiencia gubernamental.

“Durante el último año, nos hemos enfrentado a desafíos, tragedias e incertidumbre sin precedentes, pero estoy aquí para informarles de que, a pesar de todo, la situación de nuestro estado es sólida”, dijo.

El crecimiento del presupuesto estatal ha aumentado año tras año

El presupuesto de la Asamblea General para 2026 fue de aproximadamente 6,500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 7.3% con respecto al año anterior. El presupuesto operativo para el ejercicio fiscal de 2025 ascendió a 6,100 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 9.3% en comparación con el presupuesto del año anterior.

Hablando con los periodistas tras el discurso, Meyer dijo que dará más detalles sobre cómo planea reducir el crecimiento del gasto en su discurso sobre el presupuesto, que tendrá lugar el 29 de enero.

“Por supuesto, esa es solo una parte de la ecuación”, dijo. “La semana que viene también les informaremos sobre los ingresos. Verán una diferencia menor entre los ingresos que percibe el estado y los gastos, y nuestro presupuesto proyectado, que ustedes han visto en años”.

El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Jeff Spiegelman, quien representa a Clayton, dijo que acogía con satisfacción la promesa de Meyer de frenar el crecimiento del gasto, algo de lo que él y otros legisladores republicanos se han quejado durante años.

“Llevamos pidiendo eso desde hace 14 años”, dijo. “Solo en los últimos seis años, hemos crecido un 50%. Así que, si logra mantener el crecimiento presupuestario por debajo del 5%, lo cual sigue estando por encima de la inflación, sería estupendo”.

El gobernador no mencionó ningún esfuerzo para reformar los tramos del impuesto sobre la renta personal del estado, algo que había considerado prioritario el año pasado. Los legisladores estatales no tomaron ninguna medida al respecto.

Según el sistema actual de impuesto sobre la renta del estado, los residentes de Delaware que ganan más de 60,000 dólares al año pagan una tasa impositiva del 6.6% sobre los ingresos que superan esa cantidad, que es la tasa máxima del estado. El año pasado, Meyer propuso crear nuevos tramos impositivos con tasas más altas para los ingresos superiores a 125,000, 250,000 y 500,000 dólares. Sin embargo, tuvo dificultades para obtener el apoyo de legisladores clave, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Melissa “Mimi” Brown.

El gobernador dijo después del discurso que sigue apoyando la modificación de los tramos del impuesto sobre la renta personal.

La representante estatal Madinah Wilson-Anton, demócrata por Newark, dijo que estaba decepcionada de que no hubiera destacado el tema en su discurso.

“Habló sobre la franquicia corporativa, que representa una parte importante de nuestros ingresos, pero la reforma de los tramos del impuesto sobre la renta está pendiente desde hace mucho tiempo, y hubo mucha polémica al respecto el año pasado, así que resulta interesante que no se haya mencionado hoy”, dijo.