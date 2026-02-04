El gobernador de Delaware, Meyer, promete limitar el crecimiento del presupuesto en su discurso sobre el estado del estado
Meyer dijo que quiere crear más viviendas asequibles en todo el estado y criticó duramente los altos precios de la energía.
El gobernador de Delaware, Matt Meyer, promete limitar el crecimiento del gasto en el próximo presupuesto estatal a menos del 5%.
Meyer anunció su intención de limitar el gasto público en su discurso sobre el Estado del Estado, pronunciado el jueves ante una sesión conjunta de la Asamblea General en Dover. En su intervención, destacó otras prioridades para esta sesión legislativa, centradas en la asequibilidad y la eficiencia gubernamental.
“Durante el último año, nos hemos enfrentado a desafíos, tragedias e incertidumbre sin precedentes, pero estoy aquí para informarles de que, a pesar de todo, la situación de nuestro estado es sólida”, dijo.
El crecimiento del presupuesto estatal ha aumentado año tras año
El presupuesto de la Asamblea General para 2026 fue de aproximadamente 6,500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 7.3% con respecto al año anterior. El presupuesto operativo para el ejercicio fiscal de 2025 ascendió a 6,100 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 9.3% en comparación con el presupuesto del año anterior.
Hablando con los periodistas tras el discurso, Meyer dijo que dará más detalles sobre cómo planea reducir el crecimiento del gasto en su discurso sobre el presupuesto, que tendrá lugar el 29 de enero.
“Por supuesto, esa es solo una parte de la ecuación”, dijo. “La semana que viene también les informaremos sobre los ingresos. Verán una diferencia menor entre los ingresos que percibe el estado y los gastos, y nuestro presupuesto proyectado, que ustedes han visto en años”.
El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Jeff Spiegelman, quien representa a Clayton, dijo que acogía con satisfacción la promesa de Meyer de frenar el crecimiento del gasto, algo de lo que él y otros legisladores republicanos se han quejado durante años.
“Llevamos pidiendo eso desde hace 14 años”, dijo. “Solo en los últimos seis años, hemos crecido un 50%. Así que, si logra mantener el crecimiento presupuestario por debajo del 5%, lo cual sigue estando por encima de la inflación, sería estupendo”.
El gobernador no mencionó ningún esfuerzo para reformar los tramos del impuesto sobre la renta personal del estado, algo que había considerado prioritario el año pasado. Los legisladores estatales no tomaron ninguna medida al respecto.
Según el sistema actual de impuesto sobre la renta del estado, los residentes de Delaware que ganan más de 60,000 dólares al año pagan una tasa impositiva del 6.6% sobre los ingresos que superan esa cantidad, que es la tasa máxima del estado. El año pasado, Meyer propuso crear nuevos tramos impositivos con tasas más altas para los ingresos superiores a 125,000, 250,000 y 500,000 dólares. Sin embargo, tuvo dificultades para obtener el apoyo de legisladores clave, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Melissa “Mimi” Brown.
El gobernador dijo después del discurso que sigue apoyando la modificación de los tramos del impuesto sobre la renta personal.
La representante estatal Madinah Wilson-Anton, demócrata por Newark, dijo que estaba decepcionada de que no hubiera destacado el tema en su discurso.
“Habló sobre la franquicia corporativa, que representa una parte importante de nuestros ingresos, pero la reforma de los tramos del impuesto sobre la renta está pendiente desde hace mucho tiempo, y hubo mucha polémica al respecto el año pasado, así que resulta interesante que no se haya mencionado hoy”, dijo.
Meyer critica a Delmarva Power por el aumento de las tarifas de los servicios públicos
Meyer también criticó a Delmarva Power por su última solicitud de aumento de tarifas. La compañía eléctrica, que presta servicio a 344,000 clientes residenciales y no residenciales en el estado, ha solicitado a la Comisión de Servicios Públicos de Delaware un aumento total de ingresos en las tarifas básicas de electricidad de 67.8 millones de dólares, lo que supondría un impacto real de 44.6 millones de dólares en las facturas. Esto representaría un aumento del 4.13%, o aproximadamente 6.42 dólares en la factura promedio de un cliente residencial, a partir de julio, sujeto a la aprobación de la comisión.
Meyer dijo que está instando a la comisión a que rechace las solicitudes de aumento de tarifas de la compañía.
“Los aumentos de tarifas que superan la inflación son inaceptables”, afirmó. “Los accionistas de Delmarva, que no residen en el estado, no deberían aprovecharse de las familias de Delaware que luchan por llegar a fin de mes. Debemos exigir responsabilidades a los monopolios”.
Delmarva Power dijo en un comunicado que comprendía la preocupación por el aumento de los costes energéticos y su asequibilidad.
“Estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, pero no podemos permitir que nuestros clientes se queden a oscuras debido a la falta de inversión en el sistema de distribución de energía”, declaró el portavoz Matt Ford.
Importantes cambios en el sistema educativo podrían estar en el horizonte
El gobernador instó a los legisladores a aprobar una nueva fórmula de financiación escolar este año. Las comisiones de educación de la Cámara de Representantes y del Senado celebraron una audiencia esta semana para que la Comisión de Financiación de la Educación Pública pudiera presentar una actualización sobre la creación de una fórmula híbrida que mantenga la base del sistema actual del estado, basado en unidades, a la vez que incorpore simplicidad y flexibilidad.
El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Timothy Dukes, R–Laurel, dijo que le encantaría que se revisara a fondo la fórmula.
“Represento al distrito con menor financiación del estado, el distrito escolar de Delmar”, dijo. “Los niños de Delmar son tan importantes como los niños de la costa o los de los condados de Kent o New Castle. Todos los niños, estén donde estén, merecen las mismas oportunidades”.
El Consorcio de Redding, un grupo estatal creado en 2019 y encargado de rediseñar los límites de los distritos escolares que actualmente prestan servicio a la ciudad de Wilmington y al norte del condado de New Castle, votó el mes pasado a favor de seguir adelante con la opción preferida de Meyer, que consiste en crear un único distrito para todo el condado, con un coste potencial de 20 millones de dólares.
“La simple combinación de distritos no garantizará mayor equidad en las oportunidades educativas”, dijo Meyer. “Pero si se hace correctamente, esto podría ser un gran avance para la igualdad de oportunidades en nuestras comunidades”.
La vivienda sigue siendo un gran desafío
Meyer dijo que Delaware necesita 20,000 viviendas asequibles más en todo el estado. Anunció una iniciativa para construir más viviendas con mayor rapidez, proponiendo simplificar el proceso de obtención de permisos, reducir la burocracia y hacer que el proceso sea más eficiente.
“Necesitamos estar enfocados en un crecimiento inteligente que satisfaga las necesidades de vivienda de nuestras familias trabajadoras y que, al mismo tiempo, proteja el medio ambiente”, afirmó.
Legisladores estatales de ambos partidos afirmaron que daban la bienvenida al interés del gobernador en la asequibilidad de la vivienda, al tiempo que enfatizaron la necesidad de equilibrar el crecimiento con la preservación del territorio.
El senador estatal Trey Paradee, D–Kent y presidente del comité de presupuesto, afirmó que la reforma de zonificación y coordinación con los gobiernos de los condados son fundamentales para abordar la escasez de viviendas.
“Tenemos que revisar algunos de nuestros asuntos de zonificación”, dijo Paradee. “Me alegró mucho escucharlo hablar sobre la preservación de los espacios verdes, pero al mismo tiempo, necesitamos trabajar con los gobiernos de los condados y permitir la construcción de viviendas de alta densidad donde sea apropiado”.
Dukes también elogió el compromiso de Meyer con la simplificación del desarrollo de viviendas.
“Le digo al gobernador: ‘amén’”, dijo. “Lo apoyamos en eso. Como grupo parlamentario, haremos todo lo posible para que se logre”.
Dukes afirmó que la expansión de la vivienda no debería realizarse a expensas de tierras de cultivo y espacios abiertos.
“El problema no es la tierra”, dijo. “Hay mucha tierra disponible para construir. El problema, sinceramente, como dijo el gobernador, es superar la burocracia”.
Meyer dará continuidad a su discurso sobre el Estado del Estado la próxima semana, cuando presente a los legisladores más detalles sobre sus prioridades de gasto en su discurso sobre el presupuesto. Los legisladores dedicarán las próximas seis semanas a analizar dicha propuesta.
