20 cuerpos policiales de Delaware utilizan lectores de matrículas

Los lectores de matrículas suministrados por Flock Safety y otras empresas se han ido extendiendo discretamente por todo Delaware en los últimos años.

Flock no reveló quiénes son sus clientes en Delaware, pero WHYY News descubrió que entre las fuerzas del orden que utilizan sus servicios figuran la Policía Estatal de Delaware y los cuerpos policiales del condado de New Castle y de Wilmington: las tres agencias policiales más grandes de este estado, que cuenta con 1.05 millones de habitantes.

Asimismo, varios cuerpos policiales municipales más pequeños –entre ellos los de Newark, Dover, Rehoboth Beach y Milford–, así como la policía de la Universidad de Delaware, también disponen de estos sistemas.

Representantes de varias agencias facilitaron información a WHYY News sobre sus lectores de matrículas, aunque la mayor de ellas –la Policía Estatal de Delaware, con una plantilla de 748 agentes– no lo hizo. La oficina de la fiscal general Kathy Jennings, encargada de procesar todos los delitos graves y la mayoría de los delitos menores en Delaware, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las cámaras y la polémica que las rodea.

Keith Banks, jefe de policía de Rehoboth Beach, señaló que esta localidad turística cuenta con cuatro cámaras ALPR (de reconocimiento automático de matrículas) de Flock situadas en los puntos de entrada y salida. El municipio también dispone de varias cámaras de videovigilancia de Flock que, si bien no fotografían vehículos ni matrículas, ofrecen imágenes aéreas de la actividad en el paseo marítimo y en la avenida Rehoboth.

Banks comprende las inquietudes de residentes y visitantes; por ello, el municipio cuenta con un sitio web que informa sobre su programa de vigilancia –cuyas ventajas él elogia, especialmente cuando un conductor choca contra otro vehículo y abandona la localidad–.

“La cantidad de accidentes con fuga aquí en Rehoboth Beach en los últimos cuatro o cinco años ha sido una locura”, comentó Banks. “Antes, la gente siempre dejaba notas en los coches diciendo: ‘Oye, golpeé tu vehículo al intentar aparcar’. Ahora, simplemente se marchan; ocurre constantemente”.

Banks explicó cómo funciona la obtención de datos del sistema ALPR (lectura automatizada de matrículas).

Un agente autorizado para consultar los datos de Flock debe introducir un número de denuncia y, a continuación, información como el número de matrícula completo o parcial, el color del vehículo y la presencia de alguna pegatina en el parachoques trasero.

Esto a veces permite a la policía acceder a la fotografía del vehículo captada por la cámara, así como a su matrícula y al nombre del propietario. De este modo, los agentes pueden intentar localizar el vehículo, alertar a otras agencias y profundizar en la investigación.

Banks afirmó que comprende los temores sobre la invasión de la privacidad y que está al tanto de las conductas indebidas de agentes en otras jurisdicciones. Sin embargo, señaló que los agentes con acceso al sistema, tanto en su localidad como en otros lugares, deben saber que “cada pulsación de tecla se monitorea” al realizar búsquedas de datos.

“Los van a descubrir”, dijo refiriéndose a quienes infrinjan las normas de uso adecuado. “Hoy en día existen demasiados mecanismos de control y supervisión”.

Aunque el Departamento de Policía del Condado de New Castle no facilitó información sobre sus cámaras Flock a WHYY News, el jefe de policía Jamie Leonard informó en febrero a algunos miembros del Consejo del Condado sobre el programa del cuerpo policial.

Durante la reunión grabada del Comité de Seguridad Pública del Consejo, Leonard indicó que el condado cuenta actualmente con 14 cámaras Flock, cuyo costo para los contribuyentes es de unos 20,000 dólares anuales.

“No identifican a las personas. No realizan ningún tipo de reconocimiento facial”, explicó Leonard. “Se trata simplemente de imágenes de la matrícula y, por lo general, de la parte trasera del vehículo. Sí registran la marca y el modelo del automóvil, la hora exacta y, obviamente, la ubicación donde fue captado por esa cámara en particular”.

Leonard señaló que los lectores de matrículas han ayudado a resolver todo tipo de delitos, principalmente robos de vehículos y robos con allanamiento. Destacó que el condado comparte y recibe datos de otras jurisdicciones –que no especificó– y subrayó que solo un número reducido de agentes tiene autorización para realizar búsquedas en la base de datos.

“Flock no es un sistema de búsqueda libre. Es obligatorio justificar y documentar la búsqueda, así como limitarla a una sola matrícula”, afirmó Leonard. “Nunca podremos eliminar o disipar por completo las preocupaciones sobre la invasión de la privacidad, pero hemos establecido salvaguardas y un marco de actuación para demostrar que limitamos el acceso a esta información y su almacenamiento, tratándola con el respeto que merece”.

Wilmington cuenta con cuatro sistemas ALPR (lectura automática de matrículas) de Flock donados por una organización sin fines de lucro, además de otros dispositivos similares de distintos proveedores, según indicó Daniel Walker, subjefe de gabinete del alcalde John Carney.

“Son útiles porque nos permiten identificar vehículos vinculados a delitos o a actividades que suscitan preocupación”, comentó Walker. “Han sido de gran ayuda para recuperar a niños que podrían estar desaparecidos y acompañados por alguien en un vehículo, o bien –en casos de personas involucradas en actividades peligrosas o violentas– para rastrear su ubicación y proceder a su detención”.

Sin embargo, Walker señaló que la ciudad está retirando del servicio las cámaras Flock donadas, en parte debido a la controversia que las rodea y al hecho de que la ciudad no tiene un contrato con la empresa.

También subrayó que la ciudad más grande de Delaware “no participa en labores de control migratorio”.

El teniente de la policía de Newark, Greg D’Elia, indicó que el cuerpo policial cuenta con “varios” lectores de matrículas de Flock y de otro proveedor, aunque no quiso precisar la cantidad. Afirmó que estos dispositivos han ayudado a los detectives a resolver diversos delitos, incluidos dos robos ocurridos el año pasado.

Los agentes buscaron un Tesla rojo visto cerca de uno de los lugares donde se cometió un robo y obtuvieron una coincidencia en las proximidades de la escena del crimen, explicó D’Elia. En colaboración con detectives del condado, incautaron armas y detuvieron a dos sospechosos, quienes posteriormente se declararon culpables y fueron condenados a penas de prisión.

“Sin ese sistema ALPR [de lectura automática de matrículas] de Flock, no habríamos podido obtener la información que, en primer lugar, nos condujo hasta estas personas”, afirmó D’Elia.