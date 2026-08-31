“Siempre vigilando”: crece la polémica en Delaware por los lectores automatizados de matrículas de Flock, mientras la policía elogia las cámaras impulsadas por IA
Sus detractores los denuncian como un sistema de vigilancia masiva sin orden judicial, pero 20 cuerpos policiales de todo el estado los utilizan. La ACLU dice: “¡Fuera Flock!”
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Cuando conduces por las carreteras de Delaware, existe una probabilidad considerable de que una cámara montada en un poste esté tomando fotos de tu automóvil y enfocando específicamente tu matrícula.
Estos dispositivos, equipados con software de inteligencia artificial, actúan como agentes silenciosos al servicio de diversos cuerpos policiales y otras entidades que necesitan proteger sus propiedades. Se trata de lectores automatizados de matrículas, conocidos como ALPRs.
La policía de Delaware cuenta con docenas, tal vez cientos de ellos, para ayudar a investigar delitos como el robo de vehículos con violencia, el hurto de automóviles y accidentes con fuga, así como casos de personas desaparecidas. Algunas empresas y asociaciones de vecinos, que prefieren mantener el anonimato, también los utilizan.
Sin embargo, en los últimos meses, tanto estas cámaras como su fabricante más conocido –Flock Safety, con sede en Atlanta– han sido objeto de fuertes críticas en Delaware y en todo el país.
Esto se debe a que los agentes federales de inmigración utilizan los datos recopilados para localizar y detener a inmigrantes indocumentados, según diversos informes publicados. Una investigación de CNN reveló que decenas de policías los han utilizado para acosar a sus novias o ex–parejas. Asimismo, conductores inocentes han sido interceptados, e incluso retenidos a punta de pistola o encarcelados, debido a errores en la lectura de las matrículas que llevaron a una identificación equivocada de sus vehículos, según informa la organización sin fines de lucro Institute for Justice.
Los defensores de la privacidad en Delaware advierten que los sistemas ALPR constituyen una forma de vigilancia masiva sin orden judicial sobre ciudadanos que respetan la ley. Argumentan que las agencias comparten los datos con agentes federales y autoridades policiales locales ajenas a sus propias jurisdicciones.
Más allá de que no existen señales que indiquen la ubicación de las cámaras y de que los ciudadanos no pueden evitar que se fotografíen sus vehículos, los detractores señalan que agentes sin escrúpulos podrían rastrear a una persona que se dirige al médico, a la iglesia o incluso a una manifestación.
Aunque no se han documentado abusos flagrantes en Delaware, esto no ha impedido que los manifestantes expresen su rechazo hacia Flock.
“Están violando tus derechos”, decía una pancarta que sostenía Johsha Pyle –quien llevaba una máscara con cuernos idéntica a la del travieso personaje Lock de la película “El extraño mundo de Jack”– mientras se manifestaba en solitario en la carretera Kirkwood, en Millcreek. “Siempre están vigilando”, rezaba otro de sus carteles.
En otra protesta individual, Pyle mostró un cartel que proclamaba: “Se llama Flock (rebaño) porque somos ovejas”.
“Hay muchísimos problemas”, declaró Pyle a WHYY News. “Pero mi mayor queja es que se trata de imágenes que se utilizan, supervisan y procesan continuamente”.
Este mes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se sumó a la lucha lanzando la campaña “Get the Flock Out”. Esta iniciativa a nivel nacional busca crear conciencia sobre los sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) y su posible uso indebido, además de instar a las agencias y legisladores a establecer políticas o límites legales sobre cómo se utiliza esta tecnología, capaz de capturar cientos de fotografías por minuto.
“Este tipo de vigilancia es inquietante; no hace que nuestras comunidades sean realmente más seguras –y en algunos casos, de hecho, las hace menos seguras– y representa una intrusión gubernamental significativa”, afirmó John Reynolds, abogado de la sección de Delaware de ACLU.
“Estas cámaras captan información sobre las personas, la recopilan, la venden y ejercen una vigilancia al estilo del ‘Gran Hermano’ sobre quienes pasan frente a ellas”, señaló Reynolds, añadiendo que las posibilidades de abuso sean “aterradoras”.
Además de la campaña de ACLU, el sitio web www.DeFlock.org documenta la ubicación de las cámaras ALPR sospechosas en todo el país. También existe el sitio web www.haveibeenflocked.com, donde los usuarios pueden introducir su número de matrícula para verificar si su vehículo ha sido escaneado por alguna de estas cámaras.
En Delaware no se han implementado salvaguardias legislativas, a diferencia de lo ocurrido en otros estados. Sin embargo, a nivel nacional, dos congresistas republicanos han anunciado proyectos de ley dirigidos específicamente contra Flock Safety.
El representante estadounidense Thomas Massie (R–Kentucky) ha presentado una iniciativa legislativa para retirar la financiación federal a cualquier gobierno local o departamento de policía que utilice cámaras Flock; una medida que pondría en riesgo a varios cuerpos policiales de Delaware.
Por su parte, el representante estadounidense Tim Burchett (R–Tennessee) busca bloquear la compra y la financiación federal de las cámaras Flock –a las que calificó de “draconianas”– y ha utilizado la plataforma X para tachar de “inconstitucional” el uso de estos dispositivos.
“Tenemos que prohibir estos malditos aparatos”, declaró Burchett.
Ban FLOCK cameras! Call your Congressman. pic.twitter.com/cPv9007C1a— Tim Burchett (@timburchett) July 23, 2026
“Uno de los mayores avances tecnológicos desde el descubrimiento del ADN”
Los lectores automatizados de matrículas no son lo mismo que los sistemas de control de velocidad o las cámaras de semáforo en rojo que captan imágenes y generan multas por infracciones.
También difieren de las cámaras de vigilancia comercializadas por Flock y otras empresas, las cuales graban video continuo de un área específica. Por ejemplo, Rehoboth Beach cuenta con varias cámaras Flock instaladas sobre tramos de su paseo marítimo, lugar que recibe a miles de visitantes en un día típico de verano.
Paris Lewbel, gerente de relaciones públicas de Flock Safety, defiende las más de 120,000 cámaras ALPR (de reconocimiento automático de matrículas) de la empresa, calificándolas como una herramienta fundamental para las fuerzas del orden. Señaló que, en Delaware, estas cámaras son utilizadas por 20 organismos policiales.
“Muchos jefes de policía nos han comentado que este es uno de los mayores avances tecnológicos desde el uso del ADN, dada la cantidad de delitos que logran resolver gracias a ellas”, afirmó Lewbel. “Y, además, permiten localizar a personas desaparecidas, lo que realmente ayuda a reunirlas con sus familias”.
Las autoridades de Providence, Rhode Island, han atribuido a los datos ALPR de Flock un papel clave para que la policía localizara al sospechoso del tiroteo masivo mortal ocurrido en diciembre en la Universidad Brown, así como al responsable del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
La tecnología identificó un Nissan gris con matrícula de Florida y rastreó sus movimientos. Cinco días después del tiroteo en Brown, el vehículo fue localizado frente a unas instalaciones de almacenamiento en New Hampshire; allí se halló el cuerpo del sospechoso, quien había fallecido a causa de una herida de bala autoinfligida.
Lewbel indicó que Flock ha salido airosa en demandas que alegaban que sus lectores de matrículas vulneraban el derecho consagrado en la Cuarta Enmienda contra los registros e incautaciones arbitrarios. Existen otras demandas pendientes en tribunales de todo el país.
La empresa respalda la implementación de límites razonables en el uso de sus sistemas para prevenir abusos, pero permite que sean los propios organismos quienes decidan con quién compartir sus datos, explicó Lewbel. Añadió que una innovación reciente facilita a la policía una mejor auditoría de la gestión interna de la información, la cual suele almacenarse durante 30 días.
“Los casos de uso indebido son muy poco frecuentes, pero consideramos que son totalmente inaceptables”, declaró Lewbel. “Seguimos incorporando mejoras a nuestra plataforma para facilitar que los mandos y las fuerzas del orden supervisen exactamente cómo se utiliza la herramienta”.
Sin embargo, Bud Glassner, un jubilado que reside en la zona suburbana de Hockessin, afirmó que no desea que la policía disponga de centinelas electrónicos que fotografíen su vehículo –y el de los demás– y que tal vez incluso elaboren un perfil de sus desplazamientos mientras él lleva una vida respetuosa con la ley.
“Estas tecnologías dan miedo”, declaró Glassner. “No denunciar estas cosas equivale a ser un ciudadano alemán que veía lo que ocurría en la década de 1930 y se queda de brazos cruzados, para luego, al terminar la guerra, decir: ‘Vaya, no sabíamos lo que había pasado’”.
20 cuerpos policiales de Delaware utilizan lectores de matrículas
Los lectores de matrículas suministrados por Flock Safety y otras empresas se han ido extendiendo discretamente por todo Delaware en los últimos años.
Flock no reveló quiénes son sus clientes en Delaware, pero WHYY News descubrió que entre las fuerzas del orden que utilizan sus servicios figuran la Policía Estatal de Delaware y los cuerpos policiales del condado de New Castle y de Wilmington: las tres agencias policiales más grandes de este estado, que cuenta con 1.05 millones de habitantes.
Asimismo, varios cuerpos policiales municipales más pequeños –entre ellos los de Newark, Dover, Rehoboth Beach y Milford–, así como la policía de la Universidad de Delaware, también disponen de estos sistemas.
Representantes de varias agencias facilitaron información a WHYY News sobre sus lectores de matrículas, aunque la mayor de ellas –la Policía Estatal de Delaware, con una plantilla de 748 agentes– no lo hizo. La oficina de la fiscal general Kathy Jennings, encargada de procesar todos los delitos graves y la mayoría de los delitos menores en Delaware, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las cámaras y la polémica que las rodea.
Keith Banks, jefe de policía de Rehoboth Beach, señaló que esta localidad turística cuenta con cuatro cámaras ALPR (de reconocimiento automático de matrículas) de Flock situadas en los puntos de entrada y salida. El municipio también dispone de varias cámaras de videovigilancia de Flock que, si bien no fotografían vehículos ni matrículas, ofrecen imágenes aéreas de la actividad en el paseo marítimo y en la avenida Rehoboth.
Banks comprende las inquietudes de residentes y visitantes; por ello, el municipio cuenta con un sitio web que informa sobre su programa de vigilancia –cuyas ventajas él elogia, especialmente cuando un conductor choca contra otro vehículo y abandona la localidad–.
“La cantidad de accidentes con fuga aquí en Rehoboth Beach en los últimos cuatro o cinco años ha sido una locura”, comentó Banks. “Antes, la gente siempre dejaba notas en los coches diciendo: ‘Oye, golpeé tu vehículo al intentar aparcar’. Ahora, simplemente se marchan; ocurre constantemente”.
Banks explicó cómo funciona la obtención de datos del sistema ALPR (lectura automatizada de matrículas).
Un agente autorizado para consultar los datos de Flock debe introducir un número de denuncia y, a continuación, información como el número de matrícula completo o parcial, el color del vehículo y la presencia de alguna pegatina en el parachoques trasero.
Esto a veces permite a la policía acceder a la fotografía del vehículo captada por la cámara, así como a su matrícula y al nombre del propietario. De este modo, los agentes pueden intentar localizar el vehículo, alertar a otras agencias y profundizar en la investigación.
Banks afirmó que comprende los temores sobre la invasión de la privacidad y que está al tanto de las conductas indebidas de agentes en otras jurisdicciones. Sin embargo, señaló que los agentes con acceso al sistema, tanto en su localidad como en otros lugares, deben saber que “cada pulsación de tecla se monitorea” al realizar búsquedas de datos.
“Los van a descubrir”, dijo refiriéndose a quienes infrinjan las normas de uso adecuado. “Hoy en día existen demasiados mecanismos de control y supervisión”.
Aunque el Departamento de Policía del Condado de New Castle no facilitó información sobre sus cámaras Flock a WHYY News, el jefe de policía Jamie Leonard informó en febrero a algunos miembros del Consejo del Condado sobre el programa del cuerpo policial.
Durante la reunión grabada del Comité de Seguridad Pública del Consejo, Leonard indicó que el condado cuenta actualmente con 14 cámaras Flock, cuyo costo para los contribuyentes es de unos 20,000 dólares anuales.
“No identifican a las personas. No realizan ningún tipo de reconocimiento facial”, explicó Leonard. “Se trata simplemente de imágenes de la matrícula y, por lo general, de la parte trasera del vehículo. Sí registran la marca y el modelo del automóvil, la hora exacta y, obviamente, la ubicación donde fue captado por esa cámara en particular”.
Leonard señaló que los lectores de matrículas han ayudado a resolver todo tipo de delitos, principalmente robos de vehículos y robos con allanamiento. Destacó que el condado comparte y recibe datos de otras jurisdicciones –que no especificó– y subrayó que solo un número reducido de agentes tiene autorización para realizar búsquedas en la base de datos.
“Flock no es un sistema de búsqueda libre. Es obligatorio justificar y documentar la búsqueda, así como limitarla a una sola matrícula”, afirmó Leonard. “Nunca podremos eliminar o disipar por completo las preocupaciones sobre la invasión de la privacidad, pero hemos establecido salvaguardas y un marco de actuación para demostrar que limitamos el acceso a esta información y su almacenamiento, tratándola con el respeto que merece”.
Wilmington cuenta con cuatro sistemas ALPR (lectura automática de matrículas) de Flock donados por una organización sin fines de lucro, además de otros dispositivos similares de distintos proveedores, según indicó Daniel Walker, subjefe de gabinete del alcalde John Carney.
“Son útiles porque nos permiten identificar vehículos vinculados a delitos o a actividades que suscitan preocupación”, comentó Walker. “Han sido de gran ayuda para recuperar a niños que podrían estar desaparecidos y acompañados por alguien en un vehículo, o bien –en casos de personas involucradas en actividades peligrosas o violentas– para rastrear su ubicación y proceder a su detención”.
Sin embargo, Walker señaló que la ciudad está retirando del servicio las cámaras Flock donadas, en parte debido a la controversia que las rodea y al hecho de que la ciudad no tiene un contrato con la empresa.
También subrayó que la ciudad más grande de Delaware “no participa en labores de control migratorio”.
El teniente de la policía de Newark, Greg D’Elia, indicó que el cuerpo policial cuenta con “varios” lectores de matrículas de Flock y de otro proveedor, aunque no quiso precisar la cantidad. Afirmó que estos dispositivos han ayudado a los detectives a resolver diversos delitos, incluidos dos robos ocurridos el año pasado.
Los agentes buscaron un Tesla rojo visto cerca de uno de los lugares donde se cometió un robo y obtuvieron una coincidencia en las proximidades de la escena del crimen, explicó D’Elia. En colaboración con detectives del condado, incautaron armas y detuvieron a dos sospechosos, quienes posteriormente se declararon culpables y fueron condenados a penas de prisión.
“Sin ese sistema ALPR [de lectura automática de matrículas] de Flock, no habríamos podido obtener la información que, en primer lugar, nos condujo hasta estas personas”, afirmó D’Elia.
Los lectores de matrículas “también pueden utilizarse para rastrear a personas inocentes”
No obstante, los detractores de los lectores de matrículas argumentan que los delitos que estas cámaras ayudan a resolver no justifican la vigilancia masiva y constante ejercida por el gobierno.
Glassner, miembro de la organización Indivisible Newark DE, apoya la campaña “Get the Flock Out” de ACLU y rechaza tajantemente los lectores de matrículas.
Aunque las cámaras ayudaron a localizar al presunto autor de los disparos en la Universidad de Brown, “ha habido otros asesinos en serie a los que se ha capturado por otros medios”, señaló Glassner. “El hecho de que esa tecnología pueda utilizarse para atrapar a algún criminal claramente horrible y despiadado no justifica ni excusa que también pueda emplearse para rastrear a personas inocentes”. El uso de los datos para la aplicación de leyes de inmigración molesta especialmente a Glassner.
“Me preocupa que (los datos) se compartan con agencias como ICE, que luego utilizan esa información para rastrear a personas cuyos únicos delitos son faltas menores; personas que viven y trabajan aquí, pagan impuestos y terminan siendo rastreadas y llevadas a centros de detención”, dijo Glassner.
“Una cosa es rastrear a un delincuente o sospechoso específico con una orden judicial. Pero recopilar información de manera general sobre todo el mundo y luego analizar esos datos en busca de algo concreto me parece una violación de la privacidad”.
El lunes, ACLU solicitó al gobernador Matt Meyer y al fiscal general Jennings que establecieran directrices más claras sobre cuándo las fuerzas del orden deben colaborar con ICE y facilitarle información.
A Julie Morris, residente de Milford, le preocupa el uso que su localidad del condado de Sussex hace de esta tecnología.
“Es demasiado fácil abusar de una cámara que captura información en tiempo real constantemente y es capaz de generar datos, como la frecuencia con la que una persona estuvo allí o los momentos habituales en los que pasa por el lugar”, señaló Morris.
Defensora de la transparencia de Newark la candidata Amy Roe expresó su inquietud ante los informes de que policías de otras jurisdicciones han sido sorprendidos accediendo a la base de datos de Flock para acosar a personas.
“Si se va a disponer de este tipo de información y se permite que cualquiera acceda a ella sin una orden judicial, eso me preocupa”, afirmó Roe.
Reynolds, de ACLU, señaló que los cuerpos policiales de Delaware tienen la obligación de informar a los residentes sobre cómo utilizan esta tecnología, para que la ciudadanía pueda decidir cómo desea ser gobernada.
“Existe desinformación sobre qué hace exactamente la plataforma y cómo funciona; por ello, celebramos que se den estas conversaciones a nivel comunitario, local y estatal”, dijo Reynolds.
“Hay que informar a las comunidades sobre el funcionamiento exacto de esta tecnología y el impacto real que está teniendo. Lo importante es que nos tomamos muy en serio la privacidad”.
Aunque en Delaware no existen límites legislativos al respecto, la candidata a la Cámara de Representantes estatal, Rae Krantz, opinó que debería haber restricciones. Krantz es una demócrata que se postula por la zona de Fox Point, al norte de Wilmington, donde la representante Deborah Heffernan –quien ha ocupado el cargo durante ocho mandatos– no buscará la reelección.
Recientemente, Krantz publicó un video en Facebook grabado frente a un lector de matrículas de Flock, cerca de la escuela secundaria Mount Pleasant.
En una entrevista con WHYY News, Krantz manifestó su firme oposición, señalando casos en los que la policía ha utilizado esta tecnología para perseguir a mujeres.
“No hay información que logre que me sienta cómoda con ellos”, declaró Krantz, quien es ingeniera de software. “Por norma general, no apoyo el aumento de la vigilancia. Ya estamos siendo vigilados de muchas maneras y no quiero que eso siga incrementándose”.
Krantz afirmó que ni siquiera desearía que los lectores de matrículas ayudaran a la policía en el caso de sufrir personalmente el robo de su vehículo.
“No quiero perder mi libertad por miedo a que me ocurra algo malo’, dijo. ’No creo que los beneficios compensen los costos, ya que las cámaras también se utilizan para perjudicar a las personas, tal como hemos visto hasta ahora’”.
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