Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Read in English

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Delaware insta al gobernador Matt Meyer, a la fiscal general Kathy Jennings y a otros líderes estatales a que establezcan límites estatales sobre la cooperación entre las agencias policiales de Delaware y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En una carta enviada el lunes y firmada por más de dos docenas de organizaciones comunitarias y de defensa de los derechos civiles, la organización solicita dos reformas inmediatas: establecer directrices estatales claras que definan cuándo las fuerzas del orden pueden colaborar con ICE; y directrices que prohíban a las agencias estatales y locales compartir información con las autoridades federales de inmigración a menos que ICE presente una orden judicial válida.

“Necesitamos directrices claras del gobernador, con información de respaldo de la fiscal general, sobre cómo y cuándo las fuerzas del orden de Delaware pueden colaborar, así como reiterar el llamado a que las fuerzas del orden y las agencias estatales de Delaware no compartan información ni datos con ICE a menos que cuenten con una orden judicial válida”, declaró Helen Salita, directora de la campaña de derechos de los inmigrantes de ACLU de Delaware, en la carta.

La organización afirma que su solicitud surge en medio de lo que describe como una escalada en las operaciones de ICE en todo el país, junto con la obtención de registros públicos y varios incidentes ocurridos en Delaware en los últimos dos años que, según argumenta, generan preocupación sobre la interacción de las agencias policiales locales con los funcionarios federales de inmigración.

Salita indicó que la carta plantea, en esencia, una pregunta:

“¿Permitirá Delaware que nuestras fuerzas del orden continúen colaborando con ICE a pesar de su violencia, su conducta ilegal y el hecho de que mienten sistemáticamente al público?”, preguntó Salita. “Porque hemos visto cómo su comportamiento se ha intensificado en todo el país, incluso aquí en Delaware”.