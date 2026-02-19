Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.

Los legisladores de Delaware podrían considerar permitir que Wilmington promulgue requisitos más estrictos para nuevas licorerías.

El Ayuntamiento de Wilmington aprobó una resolución en noviembre instando a la Asamblea General a darles más control sobre la proliferación de licorrías en la ciudad.

El concejal Coby Owens dijo que hay un cierto elemento racial y geográfico en la ubicación actual de los minoristas existentes.

“Creo que es muy evidente aquí en la ciudad de Wilmington que tenemos una sobresaturación de licorerías en toda la ciudad, especialmente en barrios predominantemente minoritarios y de bajos ingresos”, dijo Owens. “Solo en Market Street, hay cinco o seis licorerías en el lado norte de Market Street, entre la concejala (Shané) Darby, (Zanthia) Oliver y mi distrito”.

La legislación, patrocinada por la representante estatal Stephanie Bolden, D–Wilmington, permitiría a cualquier municipio con una población de 50,000 habitantes o más promulgar normas más restrictivas sobre la ubicación de licorerías que las establecidas por la ley estatal. Según las cifras de población, el proyecto de ley solo se aplicaría actualmente a Wilmington, la ciudad más grande del estado.