La legislación de Delaware restringiría la proliferación de licorerías, particularmente en Wilmington
Algunos estudios han sugerido que las licorerías están asociadas con niveles más altos de pobreza, violencia y menor esperanza de vida.
Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.
Los legisladores de Delaware podrían considerar permitir que Wilmington promulgue requisitos más estrictos para nuevas licorerías.
El Ayuntamiento de Wilmington aprobó una resolución en noviembre instando a la Asamblea General a darles más control sobre la proliferación de licorrías en la ciudad.
El concejal Coby Owens dijo que hay un cierto elemento racial y geográfico en la ubicación actual de los minoristas existentes.
“Creo que es muy evidente aquí en la ciudad de Wilmington que tenemos una sobresaturación de licorerías en toda la ciudad, especialmente en barrios predominantemente minoritarios y de bajos ingresos”, dijo Owens. “Solo en Market Street, hay cinco o seis licorerías en el lado norte de Market Street, entre la concejala (Shané) Darby, (Zanthia) Oliver y mi distrito”.
La legislación, patrocinada por la representante estatal Stephanie Bolden, D–Wilmington, permitiría a cualquier municipio con una población de 50,000 habitantes o más promulgar normas más restrictivas sobre la ubicación de licorerías que las establecidas por la ley estatal. Según las cifras de población, el proyecto de ley solo se aplicaría actualmente a Wilmington, la ciudad más grande del estado.
Las tiendas existentes quedarían exentas y podrían permanecer en sus ubicaciones actuales. El proyecto de ley exigiría al Comisionado de Control de Bebidas Alcohólicas denegar licencias si los nuevos establecimientos incumplen las normas más estrictas.
Bolden dijo que la medida es necesaria y no ha escuchado ninguna oposición.
“Todas nuestras licorerías en la ciudad de Wilmington se encuentran dentro de nuestros distritos escolares”, dijo Bolden. “Están ubicadas en propiedades residenciales y también junto a nuestras iglesias. Esa fue una de las razones, aunque están exentas, para asegurarnos de que esto no ocurra con los nuevos establecimientos”.
Delaware es solo uno de los 11 estados que prohíben la venta de vino en supermercados y uno de los cuatro que prohíben la venta de cerveza. Los intentos de cambiar esta situación se remontan al menos a 2009, cuando el entonces representante estatal John Viola, D–Newark, presentó un proyecto de ley para permitir la venta de vino y cerveza en supermercados.
Algunos estudios sugieren que existe una relación entre la densidad de licorerías y mayores niveles de violencia y desventajas comunitarias, como la pobreza, la mala salud y la desigualdad sistémica. También se asocia con una menor esperanza de vida.
La Oficina del Comisionado de Control de Bebidas Alcohólicas dijo que hay 47 licorerías en Wilmington.
Bolden patrocinó un proyecto de ley similar que regula las licorerías en 2022. Fue aprobado en la Cámara sin oposición, pero murió en el Senado.
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.