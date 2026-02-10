“Momento crucial”: los demócratas del Senado de Delaware se oponen a la financiación adicional para ICE tras las muertes en Minneapolis
La delegación del Congreso de Delaware afirma que los agentes federales de inmigración están actuando al margen de la ley y disparando contra estadounidenses en las calles
Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.
La delegación del Congreso de Delaware califica la política de mano dura en materia de inmigración del presidente Donald Trump de ilegal y promete oponerse a la asignación de más fondos al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El intento de rechazar la financiación adicional para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esta semana se produce después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran fatalmente tiroteados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza, respectivamente, este mes en Minneapolis. Renee Nicole Macklin Good, una madre de 37 años, fue asesinada el 7 de enero, y Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos, murió a manos de agentes federales la semana pasada.
La senadora estadounidense de Delaware, Lisa Blunt Rochester, afirmó que los agentes federales están causando estragos en todos los estadounidenses y que este es un momento crucial para el país.
“Es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance en este momento”, dijo. “Los delawarenses somos conocidos como un estado de vecinos, y espero que ese sentimiento perdure y se extienda por todo el país, porque lo necesitamos ahora más que nunca”.
La administración Trump, al igual que el propio presidente, ha culpado a las víctimas de sus muertes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Good de “terrorista doméstico”. Afirmó que Pretti estaba “blandiendo un arma”, aunque un video grabado por un transeúnte muestra a Pretti sosteniendo un teléfono celular e intentando ayudar a una mujer que había sido rociada con gas pimienta. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, declaró que Pretti tenía la intención de “masacrar a los agentes del orden“.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió 75 mil millones de dólares en el enorme proyecto de ley de impuestos y gastos que los republicanos aprobaron este verano, conocido como la “gran y magnífica ley”. Está agendado que los senadores voten el jueves sobre seis proyectos de ley de asignaciones presupuestarias para financiar el gobierno. Si no se aprueban, podría producirse un cierre parcial del gobierno a partir de la medianoche del viernes. Los demócratas del Senado quieren que el proyecto de ley de financiación del DHS se someta a votación por separado de los demás proyectos de ley.
El senador estadounidense de Delaware, Chris Coons, publicó en redes sociales que también decía “no” a dar más dinero al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero que estaba trabajando para evitar un cierre parcial del gobierno.
“Los otros cinco proyectos de ley de asignaciones presupuestarias que se están considerando esta semana”, decía la publicación de Coons en X. “Este paquete incluye grandes logros, como importantes medidas para reducir los costos para las familias, financiar la investigación médica, aumentar el salario de nuestras tropas y realizar inversiones cruciales en las comunidades de Delaware. No deberían retrasarse debido a las horribles acciones del ICE”.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por separado la semana pasada sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, así como sobre los otros proyectos de ley de gastos. El proyecto de ley fue aprobado por 220 votos a favor y 207 en contra, con el voto en contra de la congresista de Delaware, Sarah McBride. En un comunicado emitido tras la muerte de Pretti, McBride afirmó que los agentes de inmigración estaban violando los derechos constitucionales de los estadounidenses y disparándoles en la calle.
“Los agentes del\ DHS están fuera de control”, dijo McBride. “Esto no es aplicación de la ley, es anarquía. ICE y CBP están socavando la seguridad pública y empleando tácticas de intimidación paramilitar mortales”.
Blunt Rochester afirmó estar preocupada por el hecho de que ICE esté deteniendo a personas por el color de su piel o por hablar con acento.
“Eso es inaceptable, y desafortunadamente, esto está sucediendo en todo el país”, dijo. “Ya sean los tiroteos o las detenciones de niños, esto es inaceptable en Estados Unidos”.
Blunt Rochester afirmó que la iniciativa del gobierno federal para recopilar datos sobre los residentes es alarmante, incluyendo los esfuerzos del Departamento de Policía de Laurel, en el sur de Delaware, para recopilar datos sobre inmigrantes haitianos y entregárselos al FBI. El jefe de policía de Laurel declaró en un comunicado que el departamento “comparte información de forma rutinaria con las agencias estatales y federales cuando pensamos que puede ser relevante para sus responsabilidades“.
Coons y la senadora demócrata de Nevada, Catherine Cortez Masto, han presentado un proyecto de ley que redirigiría casi la totalidad de los 75 mil millones de dólares que ha recibido ICE a programas policiales locales para ayudar a contratar y capacitar a 200.000 policías locales en comunidades de todo Estados Unidos.
