La delegación del Congreso de Delaware califica la política de mano dura en materia de inmigración del presidente Donald Trump de ilegal y promete oponerse a la asignación de más fondos al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El intento de rechazar la financiación adicional para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esta semana se produce después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran fatalmente tiroteados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza, respectivamente, este mes en Minneapolis. Renee Nicole Macklin Good, una madre de 37 años, fue asesinada el 7 de enero, y Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos, murió a manos de agentes federales la semana pasada.

La senadora estadounidense de Delaware, Lisa Blunt Rochester, afirmó que los agentes federales están causando estragos en todos los estadounidenses y que este es un momento crucial para el país.

“Es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance en este momento”, dijo. “Los delawarenses somos conocidos como un estado de vecinos, y espero que ese sentimiento perdure y se extienda por todo el país, porque lo necesitamos ahora más que nunca”.

La administración Trump, al igual que el propio presidente, ha culpado a las víctimas de sus muertes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Good de “terrorista doméstico”. Afirmó que Pretti estaba “blandiendo un arma”, aunque un video grabado por un transeúnte muestra a Pretti sosteniendo un teléfono celular e intentando ayudar a una mujer que había sido rociada con gas pimienta. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, declaró que Pretti tenía la intención de “masacrar a los agentes del orden“.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió 75 mil millones de dólares en el enorme proyecto de ley de impuestos y gastos que los republicanos aprobaron este verano, conocido como la “gran y magnífica ley”. Está agendado que los senadores voten el jueves sobre seis proyectos de ley de asignaciones presupuestarias para financiar el gobierno. Si no se aprueban, podría producirse un cierre parcial del gobierno a partir de la medianoche del viernes. Los demócratas del Senado quieren que el proyecto de ley de financiación del DHS se someta a votación por separado de los demás proyectos de ley.