Las nuevas tiendas minoristas de cannabis de Delaware generaron $625,000 en el primer fin de semana de ventas de cogollos, gomitas y otros productos, según informaron los funcionarios estatales.

Esto se traduce en $93,750 en ingresos estatales. Las ventas incluyen un impuesto del 15% sobre la marihuana recreativa.

Josh Sanderlin, comisionado estatal de marihuana, afirmó que las ventas superaron las expectativas. La cantidad vendida “refleja no solo la fuerte demanda de los consumidores, sino también la disposición y el profesionalismo de nuestros operadores autorizados para atender al público de forma segura y responsable”.

Las ventas están restringidas a adultos mayores de 21 años, y no pueden comprar o poseer más de una onza a la vez.

El gobernador Matt Meyer dijo en un comunicado que las cifras de ventas muestran “que nuestro estado está listo –y ansioso– por tener un mercado responsable y bien regulado”.

El gobernador añadió: “este momento refleja nuestro compromiso con el crecimiento de la economía de Delaware, el fortalecimiento de nuestras comunidades y la priorización de la salud pública. Ahora tenemos una oportunidad real de reinvertir estos ingresos directamente en los vecindarios de todo el estado, garantizando que Delaware se convierta en un modelo nacional de calidad, innovación y equidad en el cannabis”.

Las ventas para uso adulto se realizaron en 12 dispensarios de marihuana medicinal que han recibido las llamadas licencias de conversión a un costo de $100,000 cada una. Otras 30 tiendas minoristas están en proceso de obtener la licencia, pero Sanderlin ha dicho que no cree que ninguna abra hasta principios del próximo año.

James Brobyn, propietario de la tienda Field Supply en Kirkwood Highway al oeste de Wilmington, dijo que tuvo un fin de semana espectacular los primeros tres días de agosto.

“Recibimos tantos clientes en los primeros tres días de ventas recreativas como los que normalmente veríamos en todo un mes de ventas medicinales”, dijo Brobyn, quien preside la Asociación de la Industria del Cannabis de Delaware. “Esto demuestra claramente que Delaware estaba listo para satisfacer la demanda”.

Los legisladores legalizaron la marihuana en abril de 2023, y el lanzamiento de las ventas minoristas se ha visto retrasado por demoras burocráticas, incluidos problemas para obtener las verificaciones de antecedentes de los solicitantes requeridas por el FBI.

El Departamento de Seguridad Nacional y de Seguridad del Estado, que incluye la Oficina del Comisionado de Marihuana, dijo que se realizaron controles de cumplimiento durante el fin de semana de lanzamiento y que “no se reportaron incidentes significativos” en las tiendas minoristas.