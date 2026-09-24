Laurel proyecta la comunidad Meadow View para ampliar el acceso a viviendas asequibles en el condado de Sussex, Delaware
Delaware necesita unas 24,400 viviendas adicionales para el año 2030 a fin de satisfacer la demanda prevista, según un informe estatal.
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Los líderes del Congreso de Delaware otorgaron $2 millones a NeighborGood Partners para apoyar un proyecto de comunidad de viviendas asequibles en el condado de Sussex, en un momento en que la nación sigue enfrentando una escasez de hogares asequibles.
Para muchos estadounidenses, y especialmente para los habitantes de Delaware, comprar una vivienda se ha vuelto cada vez más difícil debido al continuo aumento de los precios de la vivienda y de las tasas hipotecarias.
Delaware necesita aproximadamente 24,400 viviendas adicionales para el año 2030 a fin de satisfacer la demanda proyectada, según la Evaluación de Necesidades de Vivienda de 2023 de la Autoridad de Vivienda del Estado de Delaware. El condado de Sussex representa más de la mitad de esa necesidad proyectada; el informe indica que se requieren unas 13,400 unidades habitacionales adicionales para finales de la década.
La localidad de Laurel busca solucionar esta escasez mediante una nueva comunidad centrada en la propiedad de viviendas.
Meadow View, un proyecto urbanístico de 245 viviendas situado a lo largo de Discount Land Road, está siendo desarrollado por NeighborGood Partners, una organización sin fines de lucro con sede en Dover que trabaja en temas de vivienda asequible y desarrollo comunitario.
Patricia Kelleher, vicepresidenta de desarrollo inmobiliario de NeighborGood Partners, señaló que la organización adquirió 78 acres para el proyecto utilizando 3 millones de dólares provenientes de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act).
“Pudimos comprar 78 acres en Laurel, en Discount Land Road. Allí tenemos previsto construir 245 unidades de vivienda para la venta, con una variedad de tipos y precios”, afirmó Kelleher.
Detalló que 121 unidades serán viviendas unifamiliares, 64 serán casas adosadas (“townhomes”) y 60 serán dúplex.
“Tiene una ubicación ideal, con fácil acceso al centro de Laurel y a todos los servicios y recursos que ofrecen la Ruta 13 y sus alrededores”, añadió.
Además de contar con diversos tipos de viviendas, el proyecto dispondrá de una variedad de espacios compartidos, lo cual incluye zonas verdes, un sendero para caminatas y un parque infantil.
Kelleher indicó que NeighborGood Partners se dirige a personas que desean ser propietarias de una vivienda pero que, debido a los precios, quedan fuera de gran parte del mercado actual; entre ellas se incluyen compradores primerizos, personas que buscan mudarse a una vivienda más pequeña y residentes con ingresos fijos.
“Tenemos una crisis de vivienda y el precio mediano de compra en el condado de Sussex es de 471,000 dólares”, afirmó. “Cada vez resulta más y más difícil para las familias y los hogares convertirse en propietarios. Además, los alquileres son extremadamente altos”.
Ese enfoque en la propiedad de la vivienda es también un aspecto que Jamie Smith, administradora municipal de Laurel, considera significativo del proyecto. Señaló que el desarrollo podría ayudar a satisfacer la necesidad de viviendas asequibles en propiedad, al tiempo que impulsa el futuro crecimiento económico del municipio.
“Tiene una doble vertiente”, explicó Smith. “Es un proyecto residencial destinado a la propiedad de la vivienda –algo fundamental para nuestra comunidad– y, además, se ofrece a un precio asequible. No se trata del programa Section 8, sino de lo que se considera vivienda asequible, basada en la mediana de los ingresos familiares del condado de Sussex.
“(El proyecto) fomenta el desarrollo comercial; se necesita una masa crítica de residentes. Los negocios se fijan en el número de viviendas para asegurarse de que la comunidad pueda sostenerlos. Por tanto, cuanto mayor sea el crecimiento residencial, más se favorecerá el futuro crecimiento comercial”, añadió.
El proyecto se encuentra todavía en fase de planificación, pero se prevé que su construcción se realice en cinco etapas.
Kelleher indicó que la primera fase podría costar entre $15 y $20 millones. Este enfoque escalonado responde en parte a las exigencias del Distrito de Conservación de Sussex, que limitan la superficie de terreno que puede intervenirse simultáneamente.
Aunque aún no se han definido los diseños ni los precios finales, Kelleher afirmó que la organización busca que las viviendas sean atractivas y energéticamente eficientes, con el fin de reducir los costes continuos asociados a la propiedad.
Los promotores prevén iniciar las obras a finales de 2027.
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