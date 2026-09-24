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Los líderes del Congreso de Delaware otorgaron $2 millones a NeighborGood Partners para apoyar un proyecto de comunidad de viviendas asequibles en el condado de Sussex, en un momento en que la nación sigue enfrentando una escasez de hogares asequibles.

Para muchos estadounidenses, y especialmente para los habitantes de Delaware, comprar una vivienda se ha vuelto cada vez más difícil debido al continuo aumento de los precios de la vivienda y de las tasas hipotecarias.

Delaware necesita aproximadamente 24,400 viviendas adicionales para el año 2030 a fin de satisfacer la demanda proyectada, según la Evaluación de Necesidades de Vivienda de 2023 de la Autoridad de Vivienda del Estado de Delaware. El condado de Sussex representa más de la mitad de esa necesidad proyectada; el informe indica que se requieren unas 13,400 unidades habitacionales adicionales para finales de la década.

La localidad de Laurel busca solucionar esta escasez mediante una nueva comunidad centrada en la propiedad de viviendas.

Meadow View, un proyecto urbanístico de 245 viviendas situado a lo largo de Discount Land Road, está siendo desarrollado por NeighborGood Partners, una organización sin fines de lucro con sede en Dover que trabaja en temas de vivienda asequible y desarrollo comunitario.

Patricia Kelleher, vicepresidenta de desarrollo inmobiliario de NeighborGood Partners, señaló que la organización adquirió 78 acres para el proyecto utilizando 3 millones de dólares provenientes de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act).

“Pudimos comprar 78 acres en Laurel, en Discount Land Road. Allí tenemos previsto construir 245 unidades de vivienda para la venta, con una variedad de tipos y precios”, afirmó Kelleher.

Detalló que 121 unidades serán viviendas unifamiliares, 64 serán casas adosadas (“townhomes”) y 60 serán dúplex.

“Tiene una ubicación ideal, con fácil acceso al centro de Laurel y a todos los servicios y recursos que ofrecen la Ruta 13 y sus alrededores”, añadió.