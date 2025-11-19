Read in English.

La escuela chárter bilingüe Las Américas ASPIRA Academy, que se proyecta construir en Georgetown, abrirá un año más tarde de lo previsto. La escuela bilingüe, que originalmente esperaba recibir a sus primeros alumnos en septiembre de 2026, ahora prevé abrir sus puertas en otoño de 2027 debido a problemas de financiación relacionados con un programa federal de créditos fiscales y al cierre parcial del gobierno.

La directora ejecutiva de ASPIRA de Delaware, Margie López-Waite, dijo que el retraso se debe a las dificultades para obtener financiación a través de los Créditos Fiscales para Nuevos Mercados, un programa federal que ayuda a financiar proyectos en comunidades de bajos ingresos.

“Realmente todo se reduce a la financiación. Necesitábamos conseguir alrededor de 10 millones de dólares en créditos fiscales el pasado verano”, dijo López-Waite. “Solo pudimos conseguir la mitad, y eso definitivamente modificó el tiempo de ejecución previsto, ya que la renovación de este edificio tomará 18 meses”.

La nueva escuela estará ubicada dentro del edificio histórico Ice House de Georgetown, en el 107 Depot St. Se esperaba que las renovaciones comenzarán este año, pero debido a la paralización del gobierno federal, que ha ralentizado el proceso de créditos fiscales, López-Waite dijo que el progreso se ha estancado.

“Este programa es federal y, como todos sabemos, estamos sufriendo un cierre administrativo”, dijo. “La gente en estas oficinas no está trabajando, así que las cosas se han paralizado”.