Little Living espera expandir su iniciativa de vivienda asequible en Delaware al condado de Kent, pero al margen de restricciones de zonificación
Un proyecto de 25 millones de dólares de Little Living transformaría 22,5 acres de terreno en una comunidad alimentada por energía solar para la clase trabajadora del condado.
Los planes para construir viviendas más asequibles en el condado de Kent, en Delaware, están en marcha a través del proyecto Cottage Community en Murphy Farms. El proyecto tiene un costo estimado de 17 a 25 millones de dólares.
Aunque todavía quedan muchos obstáculos por superar, los terrenos que actualmente pertenecen a la familia Murphy, cerca de Frederica, serían transformados en una comunidad cuidadosamente diseñada donde la asequibilidad y la sostenibilidad se unan.
Los planes son una ampliación de la comunidad Little Living, creada en el condado de Sussex en los últimos años. La oportunidad surgió cuando George Meringolo, fundador y presidente de Little Living, se enteró de la existencia de la propiedad mientras recibía tratamiento médico. En lugar de simplemente venderla para obtener un gran beneficio, la familia Murphy expresó su deseo de invertir en una comunidad con mejores propósitos.
El proyecto estará situado justo al lado de la Ruta 1, cerca del Complejo Deportivo Delaware Turf, que abarca aproximadamente 22.5 acres.
Una comunidad autosostenible
“En esos 22 acres y medio, habrá aproximadamente 172 casas. Habrá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, que estarán a la venta”, dijo Meringolo. “Los precios de venta comenzarán en alrededor de $110,000 para las de un dormitorio, $120,000 para las de dos y aproximadamente $130,000 para las de tres. Estos precios se confirmarán a medida que se acerque la fecha de venta, ya que no se sabe qué sucederá con el costo de materiales y otros factores similares”.
Además de las viviendas individuales en venta, Little Living tiene previsto construir alrededor de 30 casas adosadas para alquilar por aproximadamente 1,200 dólares al mes con los servicios públicos incluidos.
“Este proyecto también incluirá un club. Incluirá trasteros individuales que la gente podrá alquilar si necesita más espacio de almacenaje. También habrá una lavandería para que los residentes puedan lavar su ropa”, dijo. “En las inmediaciones probablemente habrá una tienda de conveniencia con gasolinera, para que la gente pueda comprar lo que necesite a diario. Y seguramente también habrá un establecimiento de comida rápida como un McDonald’s”.
“Es una pequeña comunidad realmente autosuficiente. Se alimentará con energía solar suministrada por paneles. Creo que es una incorporación excelente para el área”, añadió.
Para preservar el carácter y el buen estado del vecindario, los propietarios de las viviendas arrendarán el terreno en lugar de poseerlo directamente, lo que garantizará la disponibilidad de fondos para el mantenimiento y el cuidado de las zonas comunes.
“Tendremos suficiente dinero cada mes para asegurarnos de que se corte el pasto, que las casas reciban el mantenimiento de exterior necesario, que las carreteras se mantengan y no se deterioren”, dijo.
La zonificación podría ser un desafío
Si bien la propiedad está destinada principalmente a uso comercial, con una parte reservada para conservación agrícola, persisten ciertas restricciones para su desarrollo. Sarah Keifer, directora de los Servicios de Planificación del condado de Kent, señaló por correo electrónico que el desarrollo residencial está limitado por la zonificación actual y por el hecho de que la parcela se encuentra fuera del Distrito de Zonas de Crecimiento Superpuesto.
Dijo que las restricciones al desarrollo van más allá de las etiquetas de zonificación.
“El condado cuenta con una normativa denominada Distrito de Zona de Crecimiento Superpuesto. Dentro de este distrito, el condado tiene una política vigente desde hace 30 años que fomenta el crecimiento. Y, al mismo tiempo, desalienta el crecimiento fuera de ese distrito. Y esta parcela se encuentra fuera de ese distrito”, dijo Keifer. “Nunca he visto a nadie solicitar un cambio en los límites de la zona de crecimiento”.
Si bien la normativa de la Zona de Crecimiento podría suponer un desafío para un proyecto de esta envergadura, no es imposible.
Meringolo reclama que su proyecto se alinea con la clasificación de zona comercial-residencial vigente en el lugar.
“La propiedad es zona comercial-residencial. Vamos a instalar una tienda de conveniencia, una lavandería. Estamos poniendo trasteros de alquiler. Tenemos locales comerciales y viviendas”, dijo. “Es una zona residencial y comercial, no tenemos intención de cambiar la zonificación”.
Meringolo dijo que el condado tiene otros planes, pero reconoce las expectativas locales.
“En el condado de Kent, quieren los negocios en la primera planta e inquilinos. Y yo no quiero construir viviendas de alquiler. Quiero que la gente tenga casas bonitas para vivir”, dijo. “Quiero que los niños tengan parques infantiles. Vamos a tener parques infantiles allí. Vamos a tener senderos para caminar”.
A pesar de la complejidad, Meringolo afirmó que las primeras conversaciones con algunos gobiernos locales y patrocinadores habían sido prometedoras.
“Hemos hablado con algunos miembros del Tribunal del Condado (Levy Court). Y creo que contamos con un buen apoyo por parte del Tribunal. Así que, una vez que superemos los trámites de zonificación y planificación, no creo que tengamos ningún problema”, afirmó. “Ya contamos con el compromiso del Departamento de Transporte de Delaware (DelDOT). También tenemos el compromiso de un puñado de personas para aportar fondos. Y contamos con el compromiso del County Bank of Delaware para financiar el proyecto”.
Aunque aún no se han completado los trámites formales, Meringolo indicó que está previsto que la construcción comience entre 2027 y 2028. Afirmó que la iniciativa representa mucho más que un simple proyecto urbanístico, describiéndola como un modelo que podría ser replicado en todo Delaware y, potencialmente, en todo el país. Se mostró optimista de que, a medida que avancen las presentaciones sobre zonificación y planificación, la colaboración entre las partes interesadas a nivel local y estatal permitirá que el proyecto Cottage Community en Murphy Farms pase de ser una idea a ser finalizado.
