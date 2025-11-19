Read in English.

Los planes para construir viviendas más asequibles en el condado de Kent, en Delaware, están en marcha a través del proyecto Cottage Community en Murphy Farms. El proyecto tiene un costo estimado de 17 a 25 millones de dólares.

Aunque todavía quedan muchos obstáculos por superar, los terrenos que actualmente pertenecen a la familia Murphy, cerca de Frederica, serían transformados en una comunidad cuidadosamente diseñada donde la asequibilidad y la sostenibilidad se unan.

Los planes son una ampliación de la comunidad Little Living, creada en el condado de Sussex en los últimos años. La oportunidad surgió cuando George Meringolo, fundador y presidente de Little Living, se enteró de la existencia de la propiedad mientras recibía tratamiento médico. En lugar de simplemente venderla para obtener un gran beneficio, la familia Murphy expresó su deseo de invertir en una comunidad con mejores propósitos.

El proyecto estará situado justo al lado de la Ruta 1, cerca del Complejo Deportivo Delaware Turf, que abarca aproximadamente 22.5 acres.

Una comunidad autosostenible

“En esos 22 acres y medio, habrá aproximadamente 172 casas. Habrá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, que estarán a la venta”, dijo Meringolo. “Los precios de venta comenzarán en alrededor de $110,000 para las de un dormitorio, $120,000 para las de dos y aproximadamente $130,000 para las de tres. Estos precios se confirmarán a medida que se acerque la fecha de venta, ya que no se sabe qué sucederá con el costo de materiales y otros factores similares”.

Además de las viviendas individuales en venta, Little Living tiene previsto construir alrededor de 30 casas adosadas para alquilar por aproximadamente 1,200 dólares al mes con los servicios públicos incluidos.

“Este proyecto también incluirá un club. Incluirá trasteros individuales que la gente podrá alquilar si necesita más espacio de almacenaje. También habrá una lavandería para que los residentes puedan lavar su ropa”, dijo. “En las inmediaciones probablemente habrá una tienda de conveniencia con gasolinera, para que la gente pueda comprar lo que necesite a diario. Y seguramente también habrá un establecimiento de comida rápida como un McDonald’s”.

“Es una pequeña comunidad realmente autosuficiente. Se alimentará con energía solar suministrada por paneles. Creo que es una incorporación excelente para el área”, añadió.

Para preservar el carácter y el buen estado del vecindario, los propietarios de las viviendas arrendarán el terreno en lugar de poseerlo directamente, lo que garantizará la disponibilidad de fondos para el mantenimiento y el cuidado de las zonas comunes.

“Tendremos suficiente dinero cada mes para asegurarnos de que se corte el pasto, que las casas reciban el mantenimiento de exterior necesario, que las carreteras se mantengan y no se deterioren”, dijo.

La zonificación podría ser un desafío

Si bien la propiedad está destinada principalmente a uso comercial, con una parte reservada para conservación agrícola, persisten ciertas restricciones para su desarrollo. Sarah Keifer, directora de los Servicios de Planificación del condado de Kent, señaló por correo electrónico que el desarrollo residencial está limitado por la zonificación actual y por el hecho de que la parcela se encuentra fuera del Distrito de Zonas de Crecimiento Superpuesto.