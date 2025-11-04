New Jersey 2025 election results
See full results from New Jersey's 2025 election, including the races for governor and General Assembly seats.
New Jersey voters are heading to the polls Tuesday for the 2025 general election.
Democrat Mikie Sherrill, Republican Jack Ciattarelli, Independent Vic Kaplan and Socialist Workers Party candidate Joanne Kuniansky are vying to succeed term-limited Gov. Phil Murphy. Voters will also weigh in on a number of General Assembly seats across the Garden State.
WHYY News will have all of the results live as they come in. Polls close at 8 p.m. Follow along for the latest on WHYY.org, the WHYY App and WHYY-FM.
Governor
N.J. state House
Atlantic County
District 1
District 2
District 4
District 8
Bergen County
District 35
District 36
District 37
District 38
District 39
District 40
Burlington County
District 6
District 7
District 8
District 12
Camden County
District 4
District 5
District 6
Cape May County
District 1
Cumberland County
District 1
District 3
Essex County
District 27
District 28
District 29
District 34
District 40
Gloucester County
District 3
District 4
District 5
Hudson County
District 29
District 31
District 32
District 33
Hunterdon County
District 15
District 16
District 23
Mercer County
District 14
District 15
District 16
Middlesex County
District 12
District 14
District 16
District 17
District 18
District 19
District 21
Monmouth County
District 10
District 11
District 12
District 13
District 30
Morris County
District 21
District 24
District 25
District 26
Ocean County
District 9
District 10
District 12
District 30
Passaic County
District 25
District 26
District 27
District 35
District 36
District 40
Salem County
District 3
Somerset County
District 16
District 17
District 21
District 22
District 23
Sussex County
District 24
Union County
District 20
District 21
District 22
District 28
Warren County
District 23
District 24
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.