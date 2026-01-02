‘La migra se llevó a mi papá’: Cómo la aplicación de la ley migratoria está afectando a los estudiantes de Delaware mucho antes de que suene el timbre escolar
Para muchos estudiantes, el miedo a la inmigración no se limita a casa. Educadores e investigadores afirman que está transformando el aprendizaje y el bienestar.
Antes de que un niño abra un libro de texto, es posible que su día ya sea duro.
Para los estudiantes hijos de padres inmigrantes, el aprendizaje con frecuencia concurre con una carga silenciosa pero presente en su cabeza: el miedo a que uno de sus padres pueda no estar en casa al terminar la jornada escolar. Es una ansiedad que puede desencadenarse con una simple llamada a la puerta o con el estrés de cargar con las preocupaciones de los adultos. Las tareas escolares se vuelven difíciles cuando el hogar se vuelve caótico.
Las aulas se sienten distantes cuando un estudiante está insensible. Para algunos, el miedo es hipotético; para otros, se vuelve real cuando un padre o madre es detenido o deportado, lo que transforma abruptamente su familia, sus rutinas y su futuro.
Lo que los maestros están viendo sobre el terreno.
En un vídeo viral compartido en TikTok, Lindsay Pérez, una maestra de inmersión de segundo grado en el distrito escolar de Indian River, se refiere a un caso en el que una de sus estudiantes estaba llorando en el patio de recreo después de que su padre fue detenido por agentes de inmigración, diciendo “ese fue mi momento de derrumbarme como maestra”.
En el vídeo, ella dice que la niña había tenido dificultades, ya fuera por llegar tarde, faltar a clase o por entregar tareas sin terminar. Tras enterarse de la detención de su padre, escribe en un pie de foto en el video: “Ahora todo tiene sentido”.
En una entrevista con WHYY, Pérez recordó el momento, ocurrido durante el recreo, cuando otro estudiante se le acercó para decirle que una compañera estaba llorando. Inmediatamente intervino para ver qué pasaba, solo para enterarse de que el padre de la niña había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
“Yo estaba como ‘¿Qué está mal?’ y ella me lo dijo en español, ‘La migra se llevó a mi papá,’ dijo, lo que quiere decir traducido ‘Inmigración se llevó a mi papá’, como asistente de la maestra ayudé a consolar al niño.
“Al reflexionar sobre ese momento y más tarde ese día, estábamos revisando su carpeta y se podía ver cuánto le había afectado a su familia, porque sus papeles seguían en su mochila —añadió—. Sus papeles estaban en su carpeta. Estaba deprimida, no hablaba mucho. Quiero decir, no venía a la escuela, llegaba tarde”.
Pérez comentó que la experiencia cambió la forma en que ella y su compañera docente abordaban su clase. Poco después, comenzaron a implementar sistemas más sólidos para conectar con los estudiantes de forma más intencional, tanto emocional como mentalmente.
“Ser consciente y conectar con los niños, preguntándoles: ‘¿Cómo estás? En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes?’. Y simplemente intentar, por ejemplo, hacer un esfuerzo, quizás cada día o cada semana, para estar al tanto de cómo está un niño”, dijo.
Para Pérez, el momento sirvió como recordatorio del papel que los maestros juegan más allá de lo académico.
“Somos como sus cuidadores… porque están con nosotros la mitad del día y es como si fueran uno de los nuestros”, dijo. “Como el resto de maestros, estamos tan ocupados con la vida docente, que a veces olvidamos mirar a estos niños y sus vidas, simplemente intentamos cada día escucharlos”.
Miedo, separación familiar y “pérdida ambigua”
Los educadores dicen que estas experiencias no siempre se presentan como crisis superficiales. Más bien, se manifiestan en silencio. Tareas no entregadas. Ausencias. Un niño con la mirada perdida tras la pizarra, con la mente en otro lugar.
Esa respuesta no es una falta de motivación, es dolor, dijo Brittany Zakszeski, profesora adjunta de la Universidad de Delaware.
“Cuando un padre es deportado, hay una separación familiar repentina. Y ese tipo de separación, o incluso el miedo a que pueda ocurrir, genera un nivel de estrés en niños y jóvenes, y a menudo conduce a lo que se conoce como pérdida ambigua”, dijo Zakszeski. “Todo esto dificulta muchísimo el aprendizaje. La pérdida ambigua es la idea de que un padre está vivo, pero no está disponible”.
La pérdida ambigua es fundamental para comprender por qué la educación se vuelve tan difícil para estos estudiantes.
“Ese dolor, esa respuesta al estrés, se manifiesta comúnmente en el comportamiento escolar, en la desconexión y el retraimiento. Es muy probable que veamos a estudiantes en las aulas retraídos, con dificultades para concentrarse o incluso evitando la escuela por completo, sin asistir a clases”, dijo. Esto no debería ser interpretado como falta de motivación o desinterés. De hecho, es una respuesta muy protectora ante la incertidumbre y el duelo en la vida del estudiante.
Destacó que el duelo en los niños rara vez refleja lo que los adultos esperan.
“Este dolor se manifiesta a través del comportamiento. Se manifiesta en el rendimiento académico e incluso en la inasistencia a la escuela”, dijo.
Una disminución modesta pero medible en el rendimiento académico
Lo que educadores y expertos han estado observando se refleja cada vez más en la investigación.
Un estudio de 2025 de David Figlio y Umut Ozek examinó los efectos académicos de un aumento en la aplicación de las leyes de inmigración en el interior del país utilizando datos a nivel de estudiantes de Florida, un estado con una de las poblaciones de estudiantes nacidos en el extranjero del país más grandes y diversas.
El estudio encontró que el aumento de la aplicación de la ley condujo a descensos de tamaño modesto pero medibles del rendimiento académico entre los estudiantes hispanohablantes, incluidos los niños nacidos en el extranjero y nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes.
Según el estudio, los efectos negativos fueron más fuertes para los estudiantes de menor rendimiento que para los de mayor rendimiento, algo más fuertes para las niñas que para los niños y se concentraron en escuelas medias y secundarias en lugar de las escuelas primarias.
Los autores enfatizaron que estos cambios académicos no fueron aleatorios, sino que estaban alineados con interrupciones relacionadas con el estrés, particularmente para los estudiantes que ya afrontaban desafíos académicos.
Los hallazgos se basan en un conjunto de pruebas pequeñas pero crecientes. En el otro único estudio conocido sobre el reciente período de aplicación de la ley, Thomas Dee encontró una marcada reducción en los índices de asistencia diaria en cinco distritos escolares del Valle Central de California tras las redadas de inmigración cercanas que comenzaron en enero de 2025. Sin embargo, ese estudio no examinó los resultados de las pruebas ni el comportamiento de los estudiantes y se basó en datos de asistencia en lugar de en los registros individuales de los estudiantes.
La investigación sugiere que el miedo por sí solo –sin que llegue a haber una detención– puede alterar los resultados educativos de un estudiante, lo cual refleja lo que Zakszeski ve en las escuelas.
“Es el miedo por sí solo, y no la deportación activa, lo que se ha vinculado a estos efectos a largo plazo para los estudiantes en términos de su bienestar y sus resultados educativos”, dijo Zakszeski. “Así que esas disminuciones en la asistencia, la participación y el rendimiento académico no son temporales y pueden alterar significativamente la trayectoria educativa de un estudiante”.
Cómo puede ser el apoyo en un aula
Para Zakszeski, un apoyo significativo comienza con la forma en que los maestros ven a sus estudiantes –no solo como estudiantes, sino como personas a quienes comprender. Afirmó que la respuesta más eficaz no se basa en el estatus migratorio, sino en la concientización, conexión y cuidado.
“Lo que los maestros deben hacer es atender a sus estudiantes, conocerlos y ser capaces de brindarle un apoyo efectivo que esté centrado en los signos de estrés, duelo y necesidades de seguridad, no necesariamente en el estatus legal”, dijo.
“Lo que sabemos es que se trata de un cuidado estable, en términos de que los maestros cuiden a sus estudiantes y también a las escuelas”, dijo.
Las escuelas también necesitan brindar mejores oportunidades de aprendizaje socioemocional y alfabetización en salud mental para los estudiantes, agregó Zakszeski.
“Se necesita apoyo de salud mental más específico e intensivo para los estudiantes que requieren más de lo que requiere la población general de estudiantes”, afirmó.
Enfatizó que el duelo relacionado con la aplicación de la ley migratoria a menudo se manifiesta de manera diferente en niños que en adultos, lo que hace más fácil que las señales de advertencia se malinterpreten o se pasen por alto. Los cambios de comportamiento, dijo, deberían ser interpretados como señales.
Más allá del ámbito académico, Zakszeski señaló que las consecuencias a largo plazo del estrés no tratado pueden perseguir a los estudiantes mucho más allá del aula –influyendo en sus patrones de asistencia, su participación, sus resultados de graduación e incluso en su futuro laboral. Sin embargo, también mencionó las intervenciones que ya se están implementando en muchas escuelas, incluyendo apoyo en grupos pequeños y programas de mentoría individual que ofrecen a los estudiantes una conexión constante con adultos mediante reuniones diarias.
Cuantos más educadores se incorporan a la profesión, afirmó, muchos comienzan a reconocer que la salud mental estudiantil ya no es un aspecto secundario de la enseñanza, sino un elemento central. Y mientras que las escuelas no pueden controlar las políticas migratorias, sí pueden ofrecer algo duradero: un espacio donde los estudiantes se sientan valorados, apoyados y seguros para seguir aprendiendo.
