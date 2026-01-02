Read in English.

Antes de que un niño abra un libro de texto, es posible que su día ya sea duro.

Para los estudiantes hijos de padres inmigrantes, el aprendizaje con frecuencia concurre con una carga silenciosa pero presente en su cabeza: el miedo a que uno de sus padres pueda no estar en casa al terminar la jornada escolar. Es una ansiedad que puede desencadenarse con una simple llamada a la puerta o con el estrés de cargar con las preocupaciones de los adultos. Las tareas escolares se vuelven difíciles cuando el hogar se vuelve caótico.

Las aulas se sienten distantes cuando un estudiante está insensible. Para algunos, el miedo es hipotético; para otros, se vuelve real cuando un padre o madre es detenido o deportado, lo que transforma abruptamente su familia, sus rutinas y su futuro.

Lo que los maestros están viendo sobre el terreno.

En un vídeo viral compartido en TikTok, Lindsay Pérez, una maestra de inmersión de segundo grado en el distrito escolar de Indian River, se refiere a un caso en el que una de sus estudiantes estaba llorando en el patio de recreo después de que su padre fue detenido por agentes de inmigración, diciendo “ese fue mi momento de derrumbarme como maestra”.

En el vídeo, ella dice que la niña había tenido dificultades, ya fuera por llegar tarde, faltar a clase o por entregar tareas sin terminar. Tras enterarse de la detención de su padre, escribe en un pie de foto en el video: “Ahora todo tiene sentido”.

En una entrevista con WHYY, Pérez recordó el momento, ocurrido durante el recreo, cuando otro estudiante se le acercó para decirle que una compañera estaba llorando. Inmediatamente intervino para ver qué pasaba, solo para enterarse de que el padre de la niña había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Yo estaba como ‘¿Qué está mal?’ y ella me lo dijo en español, ‘La migra se llevó a mi papá,’ dijo, lo que quiere decir traducido ‘Inmigración se llevó a mi papá’, como asistente de la maestra ayudé a consolar al niño.

“Al reflexionar sobre ese momento y más tarde ese día, estábamos revisando su carpeta y se podía ver cuánto le había afectado a su familia, porque sus papeles seguían en su mochila —añadió—. Sus papeles estaban en su carpeta. Estaba deprimida, no hablaba mucho. Quiero decir, no venía a la escuela, llegaba tarde”.

Pérez comentó que la experiencia cambió la forma en que ella y su compañera docente abordaban su clase. Poco después, comenzaron a implementar sistemas más sólidos para conectar con los estudiantes de forma más intencional, tanto emocional como mentalmente.

“Ser consciente y conectar con los niños, preguntándoles: ‘¿Cómo estás? En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes?’. Y simplemente intentar, por ejemplo, hacer un esfuerzo, quizás cada día o cada semana, para estar al tanto de cómo está un niño”, dijo.

Para Pérez, el momento sirvió como recordatorio del papel que los maestros juegan más allá de lo académico.

“Somos como sus cuidadores… porque están con nosotros la mitad del día y es como si fueran uno de los nuestros”, dijo. “Como el resto de maestros, estamos tan ocupados con la vida docente, que a veces olvidamos mirar a estos niños y sus vidas, simplemente intentamos cada día escucharlos”.

Miedo, separación familiar y “pérdida ambigua”

Los educadores dicen que estas experiencias no siempre se presentan como crisis superficiales. Más bien, se manifiestan en silencio. Tareas no entregadas. Ausencias. Un niño con la mirada perdida tras la pizarra, con la mente en otro lugar.

Esa respuesta no es una falta de motivación, es dolor, dijo Brittany Zakszeski, profesora adjunta de la Universidad de Delaware.

“Cuando un padre es deportado, hay una separación familiar repentina. Y ese tipo de separación, o incluso el miedo a que pueda ocurrir, genera un nivel de estrés en niños y jóvenes, y a menudo conduce a lo que se conoce como pérdida ambigua”, dijo Zakszeski. “Todo esto dificulta muchísimo el aprendizaje. La pérdida ambigua es la idea de que un padre está vivo, pero no está disponible”.

La pérdida ambigua es fundamental para comprender por qué la educación se vuelve tan difícil para estos estudiantes.

“Ese dolor, esa respuesta al estrés, se manifiesta comúnmente en el comportamiento escolar, en la desconexión y el retraimiento. Es muy probable que veamos a estudiantes en las aulas retraídos, con dificultades para concentrarse o incluso evitando la escuela por completo, sin asistir a clases”, dijo. Esto no debería ser interpretado como falta de motivación o desinterés. De hecho, es una respuesta muy protectora ante la incertidumbre y el duelo en la vida del estudiante.

Destacó que el duelo en los niños rara vez refleja lo que los adultos esperan.

“Este dolor se manifiesta a través del comportamiento. Se manifiesta en el rendimiento académico e incluso en la inasistencia a la escuela”, dijo.