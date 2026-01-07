Read in English.

Delaware tiene un nuevo fiscal de los Estados Unidos, pero el cambio de liderazgo se produjo sin el drama legal y el tumulto que han contaminado las elecciones de la administración Trump en New Jersey, Virginia y otros estados.

La transición en Delaware se formalizó el viernes por la mañana cuando los jueces federales del estado –por segunda vez en un mes– rechazaron a la persona designada personalmente por el presidente Donald Trump, la ex–presidenta del partido republicano a nivel estatal Julianne Murray.

En cambio, los jueces instalaron al primer asistente de Murray, Benjamin Wallace, en el puesto que procesa la violencia de pandillas, las redes de narcóticos, el fraude electrónico, la evasión fiscal y una serie de otros delitos federales.

Murray dijo a WHYY News que renunció el jueves después de aproximadamente cinco meses en el trabajo, allanando el camino para que Wallace sea nombrado.

Dijo que lo hizo por la estabilidad del cargo y para proteger la integridad de las investigaciones en curso. También reconoció que sus días probablemente estaban contados y que los casos en curso podrían verse amenazados si un acusado impugnaba la legalidad de su permanencia en el cargo.

Esto se debe a que el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los EE. UU. en Filadelfia, cuyas decisiones cubren Delaware, dictaminó el 1 de diciembre que la fiscal general de los EE. UU. Pam Bondi había nombrado ilegalmente a la ex–abogada personal de Trump, Alina Habba, como fiscal interina de los EE. UU. de Nueva Jersey después de que terminara su mandato interino de 120 días, el mismo proceso utilizado con Murray.

Dos acusados ​​penales en New Jersey presentaron demandas que cuestionaban el derecho de Habba a ocupar el puesto allí.

Habba renunció la semana pasada y se unió al personal de Bondi en Washington, D.C.

Murray permanecerá en la oficina del fiscal de los EE.UU. de Delaware de Delaware, ya que Bondi la ha nombrado asistente ejecutiva.

“Es muy importante para mí continuar el trabajo de esa oficina”, dijo Murray, especificando su iniciativa dirigida a los delitos con armas de fuego en el condado de Sussex, donde vive.

La oficina de Bondi no respondió a una solicitud de comentarios sobre la reorganización en la oficina de Delaware.

Wallace es originario de Delaware y estudió en la Universidad de Virginia y la Facultad de Derecho de Yale. Anteriormente, trabajó como asistente legal para jueces federales, en la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de EE. UU. y fue socio de un bufete de abogados en Washington, D.C. Se incorporó a la Fiscalía Federal de Delaware en 2023.

Wallace le dijo a WHYY News que estaba agradecido por la oportunidad y elogió a Murray por dejar el puesto. Murray lo había nombrado su primer asistente poco después de asumir el cargo en julio.

“Es un reconocimiento a Delaware que hayamos podido encontrar una solución que beneficie al estado. Y eso es, en gran parte, mérito de Julie”, dijo Wallace.

Cuando vio la decisión del Tercer Circuito, pensó primero en la oficina y en cómo proteger nuestros casos del importante riesgo de litigio que dicha decisión generó. Siguiendo la mejor tradición del espíritu de cooperación de Delaware, (su decisión) evitó lo que potencialmente serían dolores de cabeza considerables en la oficina.

Murray estuvo de acuerdo con la evaluación de Wallace.

“Me preocupaba que no hubiera una vía legal que pudiera justificar mi permanencia como fiscal federal interino y que eso sin duda generaría desafíos legales”, dijo Murray.

Murray dijo que la oficina está en excelentes manos con su compañero republicano Wallace, cuyo padre, Paul Murray, es juez de la Corte Superior de Delaware.

“Ben es fantástico. No tengo nada negativo que decir de él”, dijo Murray. “Obviamente, lo tengo en muy alta estima”.

Los senadores Coons y Blunt Rochester consideran a Murray no cualificada

Murray también reconoció que no podría haber obtenido el cargo mediante el proceso descrito en la Constitución de Estados Unidos, en el que un presidente hace una nominación formal y se requiere la confirmación del Senado de Estados Unidos.

Esto se debe a que parte de ese proceso es una tradición de larga data que requiere que el candidato reciba el respaldo denominado “blue slip” de los dos senadores estadounidenses de su estado.

Los dos senadores estadounidenses de Delaware, Chris Coons y Lisa Blunt Rochester, son demócratas y entrevistaron a Murray para el puesto. Coons afirmó que ambos decidieron que Murray, quien ha trabajado en defensa penal, no tenía la experiencia procesal necesaria para ser el principal funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley en el estado.

Aunque Murray acusó a los senadores de jugar a la política con su nombramiento poco convencional, Coons y Blunt Rochester no estuvieron de acuerdo.

“Cualquier sugerencia de parcialidad política a lo largo de este proceso es engañosa y descaradamente falsa”, dijo Taj Magruder, portavoz de Blunt Rochester.

Coons, miembro del Comité Judicial del Senado que considera a los nominados antes de que sean considerados por el pleno del Senado, dijo a WHYY News el mes pasado que el estatus interino de Murray era “probablemente ilegal”.