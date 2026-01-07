Delaware reemplaza al candidato de Trump para fiscal de EE. UU. sin el drama legal visto en New Jersey y Virginia
El nombramiento de Julianne Murray estuvo en peligro tras el fallo de la corte federal de apelaciones de este mes. Los jueces de su estado también decidieron no retenerla.
Delaware tiene un nuevo fiscal de los Estados Unidos, pero el cambio de liderazgo se produjo sin el drama legal y el tumulto que han contaminado las elecciones de la administración Trump en New Jersey, Virginia y otros estados.
La transición en Delaware se formalizó el viernes por la mañana cuando los jueces federales del estado –por segunda vez en un mes– rechazaron a la persona designada personalmente por el presidente Donald Trump, la ex–presidenta del partido republicano a nivel estatal Julianne Murray.
En cambio, los jueces instalaron al primer asistente de Murray, Benjamin Wallace, en el puesto que procesa la violencia de pandillas, las redes de narcóticos, el fraude electrónico, la evasión fiscal y una serie de otros delitos federales.
Murray dijo a WHYY News que renunció el jueves después de aproximadamente cinco meses en el trabajo, allanando el camino para que Wallace sea nombrado.
Dijo que lo hizo por la estabilidad del cargo y para proteger la integridad de las investigaciones en curso. También reconoció que sus días probablemente estaban contados y que los casos en curso podrían verse amenazados si un acusado impugnaba la legalidad de su permanencia en el cargo.
Esto se debe a que el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los EE. UU. en Filadelfia, cuyas decisiones cubren Delaware, dictaminó el 1 de diciembre que la fiscal general de los EE. UU. Pam Bondi había nombrado ilegalmente a la ex–abogada personal de Trump, Alina Habba, como fiscal interina de los EE. UU. de Nueva Jersey después de que terminara su mandato interino de 120 días, el mismo proceso utilizado con Murray.
Dos acusados penales en New Jersey presentaron demandas que cuestionaban el derecho de Habba a ocupar el puesto allí.
Habba renunció la semana pasada y se unió al personal de Bondi en Washington, D.C.
Murray permanecerá en la oficina del fiscal de los EE.UU. de Delaware de Delaware, ya que Bondi la ha nombrado asistente ejecutiva.
“Es muy importante para mí continuar el trabajo de esa oficina”, dijo Murray, especificando su iniciativa dirigida a los delitos con armas de fuego en el condado de Sussex, donde vive.
La oficina de Bondi no respondió a una solicitud de comentarios sobre la reorganización en la oficina de Delaware.
Wallace es originario de Delaware y estudió en la Universidad de Virginia y la Facultad de Derecho de Yale. Anteriormente, trabajó como asistente legal para jueces federales, en la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de EE. UU. y fue socio de un bufete de abogados en Washington, D.C. Se incorporó a la Fiscalía Federal de Delaware en 2023.
Wallace le dijo a WHYY News que estaba agradecido por la oportunidad y elogió a Murray por dejar el puesto. Murray lo había nombrado su primer asistente poco después de asumir el cargo en julio.
“Es un reconocimiento a Delaware que hayamos podido encontrar una solución que beneficie al estado. Y eso es, en gran parte, mérito de Julie”, dijo Wallace.
Cuando vio la decisión del Tercer Circuito, pensó primero en la oficina y en cómo proteger nuestros casos del importante riesgo de litigio que dicha decisión generó. Siguiendo la mejor tradición del espíritu de cooperación de Delaware, (su decisión) evitó lo que potencialmente serían dolores de cabeza considerables en la oficina.
Murray estuvo de acuerdo con la evaluación de Wallace.
“Me preocupaba que no hubiera una vía legal que pudiera justificar mi permanencia como fiscal federal interino y que eso sin duda generaría desafíos legales”, dijo Murray.
Murray dijo que la oficina está en excelentes manos con su compañero republicano Wallace, cuyo padre, Paul Murray, es juez de la Corte Superior de Delaware.
“Ben es fantástico. No tengo nada negativo que decir de él”, dijo Murray. “Obviamente, lo tengo en muy alta estima”.
Los senadores Coons y Blunt Rochester consideran a Murray no cualificada
Murray también reconoció que no podría haber obtenido el cargo mediante el proceso descrito en la Constitución de Estados Unidos, en el que un presidente hace una nominación formal y se requiere la confirmación del Senado de Estados Unidos.
Esto se debe a que parte de ese proceso es una tradición de larga data que requiere que el candidato reciba el respaldo denominado “blue slip” de los dos senadores estadounidenses de su estado.
Los dos senadores estadounidenses de Delaware, Chris Coons y Lisa Blunt Rochester, son demócratas y entrevistaron a Murray para el puesto. Coons afirmó que ambos decidieron que Murray, quien ha trabajado en defensa penal, no tenía la experiencia procesal necesaria para ser el principal funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley en el estado.
Aunque Murray acusó a los senadores de jugar a la política con su nombramiento poco convencional, Coons y Blunt Rochester no estuvieron de acuerdo.
“Cualquier sugerencia de parcialidad política a lo largo de este proceso es engañosa y descaradamente falsa”, dijo Taj Magruder, portavoz de Blunt Rochester.
Coons, miembro del Comité Judicial del Senado que considera a los nominados antes de que sean considerados por el pleno del Senado, dijo a WHYY News el mes pasado que el estatus interino de Murray era “probablemente ilegal”.
Después de que Colm Connolly, el juez federal principal de Delaware, emitió la orden nombrando a Wallace, Coons dijo que estaba complacido de que los jueces ejercieran su poder legal “de nombrar a un fiscal de Estados Unidos en ausencia de una nominación presidencial”.
Coons dijo que también se siente aliviado de que la transición se haya producido sin el rencor visto en New Jersey y el Distrito Este de Virginia.
En Virginia, la ex abogada de seguros de Trump, Lindsay Halligan, fue declarada inelegible por un juez federal de su distrito porque Bondi nombró a su jefe interino después de que expirara el período de 120 días para hacerlo según la ley federal.
Quizás lo más importante es que las acusaciones que Halligan obtuvo días después de asumir el cargo contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Latisha James, fueron desestimadas. Bondi se ha comprometido a apelar, pero aún no lo ha hecho.
Aunque Habba renunció después del fallo adverso en Nueva Jersey, Halligan permanece en su puesto en Virginia.
Otras maniobras evasivas de Trump y Bondi han sido consideradas ilegales en Nevada, Nuevo México y California, pero esas tres siguen bajo apelación.
“Me alegra que hayamos evitado ese nivel de drama aquí y que en el caso de Ben Wallace tengamos un fiscal federal designado por el tribunal que pueda hacer que la oficina siga avanzando de manera constructiva”, dijo Coons.
Además de manejar delitos mayores, “el distrito de Delaware maneja algunos de los litigios de patentes, corporativos y de quiebra más importantes de nuestro país”, dijo Coons.
“Por lo tanto, es importante para los habitantes de Delaware y nuestros electores que exista un respeto adecuado, disciplinado y bien gestionado por el estado de derecho en la forma en que se gestionan los tribunales federales y en la dirección de la Fiscalía Federal. Y me alivia que parezca que tenemos un camino a seguir adecuado.
El profesor de derecho dice que el juez Connolly “lo navegó lo mejor que pudo”
Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond que sigue los nombramientos de fiscales estadounidenses y jueces federales, elogió a Connolly, republicano y ex–fiscal de EE.UU. de Delaware, por su hábil manejo de la situación potencialmente volátil.
“Lo manejó lo mejor que pudo. No provocó una confrontación”, dijo Tobias sobre Connolly, a quien Trump nombró juez durante su primer mandato presidencial, con la aprobación del Senado. “Y merece mucho reconocimiento por mantener los tribunales en marcha”.
Antes de la orden del viernes, Connolly había efectuado públicamente solicitudes para el puesto, escribiendo que “el tribunal solo designaría a una persona que el tribunal considerase cualificada para el puesto”.
Claramente no era Murray. En su orden anterior de noviembre, Connolly escribió que los jueces habían decidido no nombrar a nadie para el puesto tras el vencimiento del estatus interino de Murray el 12 de noviembre.
Eso llevó a Bondi a nombrar a su propio fiscal federal “interino” y llevó al fiscal general adjunto Todd Blanche, ex–abogado personal de Trump, a reprender públicamente a Connolly en las redes sociales.
Sin embargo, Connolly no mordió el anzuelo.
Y la semana pasada, sin ninguna fanfarria, emitió esta orden de una página nombrando a Wallace.
Citando la ley federal, la orden de Connolly decía que si “el presidente no ha nominado a una persona para ser considerada por el Senado” para el puesto, el tribunal “podrá nombrar a un fiscal de los Estados Unidos para servir hasta que se cubra la vacante”.
Connolly no quiso hacer comentarios para este artículo..
Murray no hizo comentarios sobre el hecho de que Connolly la hubiera pasado por alto, pero en su anuncio de renuncia en Facebook acusó a Coons y Blunt Rochester de rechazarla “por razones políticas, no por razones de desempeño”.
A pesar de la evidente frustración de Murray con los senadores demócratas de los EE.UU. en su estado, Tobias le dio crédito a Murray por renunciar y no crear una crisis en la crucial agencia federal de aplicación de la ley.
“Podría haber hecho lo que hizo Habba y lo que Halligan sigue haciendo, lo cual habría resultado ser caótico y disruptivo”, dijo Tobias. “Ella respetó el fallo del Tercer Circuito, diciendo: ‘Tengo que obedecer la ley cuando los jueces hacen un pronunciamiento como ese’”.
Si bien la ley federal otorga a los jueces de distrito el poder de colocar a alguien en un puesto vacante de manera indefinida, Trump aún puede nominar a alguien para que sea considerado por el senado.
Wallace, quien agradeció a Trump, Bondi y los jueces de Delaware que tomaron la decisión, dijo que cualquier decisión sobre su futuro recae en el presidente.
“Estoy perfectamente contento de hacer el trabajo mientras pueda”, dijo Wallace. “Si el presidente decide nominarme, será un honor. Pero estoy bien, haciendo el trabajo tal como está”.
