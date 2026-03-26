El programa de eliminación de plomo de Delaware no logra satisfacer las necesidades de reparación en los hogares donde residen niños intoxicados, según revela WHYY News.
El estado gastó $4 millones para eliminar los riesgos en 30 viviendas. Solo queda suficiente dinero para realizar trabajos en una pequeñísima fracción de las propiedades.
Sigue la conversación. Únete al grupo Primer Estado de WHYY en WhatsApp y entérate de las últimas noticias y eventos de nuestra comunidad.
Cada año, se detectan niveles peligrosos de plomo en la sangre de cientos de niños de Delaware.
Eso significa que es probable que los niños presenten un daño cerebral irreversible que podría afectarlos con un coeficiente intelectual más bajo, retrasos en el desarrollo y problemas de conducta hasta bien entrada la edad adulta.
Los legisladores de Delaware, los funcionarios de salud pública y los defensores de la infancia son plenamente conscientes de la crisis de intoxicación por plomo que atraviesa el estado. Con este fin, desde 2023, las autoridades han adoptado medidas legislativas destinadas a eliminar la pintura con plomo —considerada, con gran diferencia, la principal causa de envenenamiento— de los hogares donde residen los niños afectados. Se han asignado cerca de $9 millones en fondos estatales y federales para erradicar el plomo.
Un proyecto de ley complementario, aprobado por los legisladores estatales el año pasado, va aún más lejos al exigir que, a partir de 2028, los propietarios retiren o confinen la pintura y el polvo con plomo de todas las viviendas construidas antes de 1978. Ese fue el año en que el gobierno federal prohibió la fabricación de pintura residencial a base de plomo. Según cifras del Censo de los EE. UU., aproximadamente el 42 % de todas las viviendas en Delaware fueron construidas antes de 1978.
La reparación de todas las propiedades contaminadas es una tarea hercúlea, sin embargo, si se tiene en cuenta que hay cerca de 120,000 propiedades de alquiler en el estado.
En definitiva, tal como ha descubierto WHYY News, si bien Delaware ha creado un ambicioso programa para identificar a los niños envenenados y reubicar a las familias hasta que sus hogares queden libres de pintura con plomo, el ritmo de la reparación y la cantidad de fondos públicos asignados distan mucho de satisfacer esta necesidad apremiante.
Hasta la fecha, la pintura con plomo ha sido retirada o contenida en tan solo 30 viviendas en todo el estado, a un costo de casi $4 millones, incluidos los gastos administrativos, según informaron la semana pasada funcionarios estatales en respuesta a las consultas de WHYY News.
Actualmente, se están reparando otras tres viviendas construidas antes de 1978; cuatro están a la espera de ser descontaminadas y otras 76 están siendo evaluadas para determinar si contienen pintura con plomo.
Sin embargo, dado que el costo promedio de cada reparación asciende a $95,200, según la División de Salud Pública, que administra el programa, solo queda financiación suficiente para reparar unas 50 viviendas más.
Eso es solo una fracción de los hogares donde ya viven niños envenenados, según muestran los informes estatales.
Solo en 2023 y 2024, se confirmó que más de 550 niños menores de 6 años padecían envenenamiento por plomo, según informes estatales. Mientras tanto, cientos de niños cuyos análisis iniciales mostraron niveles elevados no recibieron los análisis de sangre requeridos para confirmar si estaban intoxicados, señalan los informes. Los resultados de las pruebas de 2025 aún no han sido calculados.
Amy Roe, quien posee un doctorado en política ambiental y preside el Comité Asesor para la Prevención del Envenenamiento por Plomo en la Infancia de Delaware, afirmó que el estado necesita intensificar sus esfuerzos y aumentar drásticamente la financiación si los políticos y los funcionarios de salud pública realmente desean resolver la crisis.
“Esto es apenas una gota en el océano”, dijo Roe refiriéndose a los proyectos de reparación completados hasta la fecha. “Podría haber miles de viviendas, o incluso más, que requieren que se aborden los riesgos asociados a la pintura con plomo, y nosotros solo hemos intervenido 30 a través del programa estatal”.
Roe forma parte de la coalición Action for Delaware’s Children, un grupo de defensores de la infancia que incluye a líderes del nacionalmente reconocido Nemours Children’s Hospital de Delaware, situado cerca de Wilmington. El grupo solicita una inyección adicional de $15 millones para el programa de mitigación.
El presupuesto propuesto por el gobernador Matt Meyer para el año fiscal 2027 incluye solo $2 millones más.
El Dr. Jonathan Miller, de Nemours, quien precedió a Roe en la presidencia del comité asesor estatal sobre intoxicación por plomo y es presidente del capítulo de Delaware de la Academia Estadounidense de Pediatría, afirmó que la situación en Delaware es crítica.
“Existe una necesidad urgente, porque cuanto más esperemos, más niños resultarán intoxicados”, declaró Miller a WHYY News. “Por lo tanto, cuanto más rápido logremos reparar los hogares que contienen plomo, menos niños sufrirán intoxicaciones a largo plazo”.
Miller afirmó que los $2 millones que Meyer ha propuesto “ni siquiera bastarán para financiar la reparación” de los hogares donde el Estado sabe que residen niños con envenenamiento por plomo, “y mucho menos serán suficientes para empezar a identificar los apartamentos antes de que los niños se hayan mudado a ellos”.
Meyer, cuyo proyecto de presupuesto está siendo revisado actualmente por el Comité Conjunto de Finanzas del legislativo, no accedió a conceder una entrevista sobre el problema de la pintura con plomo en el estado ni sobre su enfoque para mitigar una crisis que afecta al sistema de salud y educación del estado, así como a su futura fuerza laboral.
“La administración Meyer espera eliminar más plomo de más hogares en comunidades de todo Delaware”, afirmó en un comunicado Mila Myles, portavoz del gobernador.
Nicole Topper, quien supervisa el programa de reparación de pintura con plomo dentro de la División de Salud Pública del estado, señaló durante una entrevista que los primeros fondos no estuvieron disponibles hasta hace dos años y medio.
“Así que hemos estado desarrollando e intensificando el programa”, dijo Topper. “En este momento nos encontramos en plena operación, aunque poner en marcha un programa desde sus inicios requiere cierto tiempo. Las cosas están avanzando, y tanto los procesos de adquisición como los contratos ya están todos establecidos”.
Topper estuvo de acuerdo, sin embargo, en que es fundamental que el estado aborde el problema persistente y de larga data del envenenamiento por plomo en la infancia.
“Exponer a los niños a un nivel elevado en sangre es algo que, como estado, deberíamos esforzarnos activamente por reducir, ya que somos plenamente conscientes de lo que eso implicaría para el desarrollo del niño”, afirmó Topper.
Más allá de los esfuerzos para mitigar, Topper afirmó que es fundamental que las autoridades “eduquen al público, a las familias e incluso a los pediatras y a los profesionales del ámbito médico sobre el hecho de que esto sigue siendo un motivo de preocupación en Delaware. Creo que mucha gente piensa que se trata de un problema histórico y no de una cuestión actual”.
“El plomo no se degrada simplemente hasta convertirse en nada”.
Desde 1994, Delaware ha exigido a los pediatras realizar pruebas de detección de envenenamiento por plomo a los niños a los 12 meses de edad. En 2021, el estado estableció la obligatoriedad de realizar una nueva prueba a los 24 meses.
La prueba consiste en un simple pinchazo en la piel para obtener lo que se denomina una muestra capilar. Si dicha prueba arroja un nivel que requiere intervención —definido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. como 3.5 microgramos por decilitro—, el estado de Delaware exige una prueba de seguimiento conocida como prueba «venosa», en la cual se extrae sangre. En caso de que la muestra de sangre revele lo que el estado considera un nivel elevado —superior a 3.5 microgramos por decilitro—, los funcionarios de salud estatales lo consideran una confirmación.
En virtud de la ley de 2023, la confirmación mediante un análisis de sangre activa una evaluación del hogar del niño para verificar la presencia de plomo si la vivienda fue construida antes de 1978 y, posteriormente, en caso de hallarse plomo, su reparación por parte de un contratista.
Y si un niño se intoxica en una casa o apartamento construido antes de 1978, lo más probable es que la causa sea la pintura con plomo o el polvo de plomo.
En 2023, por ejemplo, el estado analizó 29 viviendas construidas antes de la prohibición de la pintura con plomo.
“Se hallaron riesgos asociados a la pintura con plomo en las 29 propiedades”, según el informe anual del gobierno estatal Vigilancia del plomo en sangre en la infancia en Delaware, publicado en marzo de 2025.
Ese mismo informe declaró que la intoxicación por plomo es un “suceso evitable, pero sigue constituyendo un riesgo ambiental significativo para los niños en Delaware”.
El informe también detalló por qué es tan urgente eliminar la pintura con plomo, los fragmentos o el polvo de los hogares donde los niños presentan niveles elevados.
“La exposición al plomo durante la infancia, por inhalación o ingestión, puede causar daño neurológico a largo plazo y una disminución de la inteligencia que podría asociarse con problemas de aprendizaje y de comportamiento”, señaló el informe.
“Incluso los niveles bajos de plomo en el organismo se correlacionan con un coeficiente intelectual más bajo, una menor capacidad de atención y un rendimiento académico deficiente. Los niños que presentan niveles de plomo en sangre, aunque sean solo ligeramente elevados, corren un mayor riesgo de desarrollar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los efectos de la intoxicación por plomo durante la infancia perduran a lo largo de toda la vida, afectando la salud, la educación superior y la capacidad tanto para ser contratado como para mantener un empleo”.
Roe afirmó que esa es la razón por la cual es tan importante que Delaware cuente con un programa de reparación sólido. También subrayó que la exposición continua eleva el nivel de envenenamiento de cada niño afectado, exacerbando sus problemas de salud.
“Esta es una medida fundamental que debemos implementar en este estado de una manera mucho más enérgica”, afirmó Roe. “Este problema no hará más que agravarse hasta que lo abordemos. El plomo no desaparece por sí solo; no se degrada hasta convertirse en la nada. Seguirá envenenando a los niños indefinidamente, hasta que se remedien adecuadamente las fuentes de exposición”.
Roe es también copresidente de Lead-Free Delaware, uno de los grupos que conforman Action for Delaware’s Children. Los demás miembros son los sistemas hospitalarios ChristianaCare, Bayhealth y Nemours; Black Mothers in Power, NAACP estatal, Delaware PTA, Delaware State Education Association, Latin American Community Center, Delaware Community Legal Aid Society y Children and Families First.
Matt Denn, ex–vicegobernador y ex–fiscal general del estado, es el vicepresidente de la coalición.
Denn, abogado con un historial de defensa de los niños en situación de riesgo, afirmó que es imperativo que el Estado acelere el uso de los fondos ya asignados para eliminar el plomo de los hogares donde residen niños intoxicados y que consiga una financiación mucho mayor.
“Se trata de niños que ya han sido diagnosticados con niveles elevados de plomo en la sangre y que viven en viviendas que, muy probablemente, presentan pintura con plomo expuesta, dado que esa es la causa más común de los niveles elevados de plomo en la sangre en los niños”, afirmó Denn. “Siguen viviendo en un entorno donde el problema se está agravando”.
Denn aplaudió a su compañero demócrata Meyer, quien asumió el cargo en enero de 2025, por proponer $2 millones para la eliminación del plomo durante su primer ciclo presupuestario completo; no obstante, expresó su esperanza de que los legisladores asignen una suma aún mayor al presupuesto este año y en los años venideros.
“Siempre nos gustaría ver más, pero quedamos satisfechos con los $2 millones, dado que fue un año en el que se incluyeron muy, muy pocas iniciativas discrecionales en el presupuesto recomendado, y se realizaron varios recortes efectivos”, afirmó Denn.
Miller, sin embargo, se muestra menos optimista respecto a la inyección de $2 millones propuesta por Meyer.
“Realmente necesitamos hacer mucho más”, afirmó Miller, precisando la importancia no solo de eliminar los riesgos de plomo en los hogares donde los niños ya han sufrido envenenamiento, sino también de descontaminar de manera proactiva otras viviendas construidas antes de 1978 que contienen pintura con plomo.
“Se trata de una labor de reparación que puede llevarse a cabo ahora, de una sola vez; porque, una vez que se ha retirado el plomo, este ya no está, y la vivienda queda segura de cara al futuro”, afirmó el pediatra. “Simplemente necesitamos identificar qué viviendas quedan en nuestro estado que aún conserven pintura antigua y retirar el plomo”.
WHYY is your source for fact-based, in-depth journalism and information. As a nonprofit organization, we rely on financial support from readers like you. Please give today.