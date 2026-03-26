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Cada año, se detectan niveles peligrosos de plomo en la sangre de cientos de niños de Delaware.

Eso significa que es probable que los niños presenten un daño cerebral irreversible que podría afectarlos con un coeficiente intelectual más bajo, retrasos en el desarrollo y problemas de conducta hasta bien entrada la edad adulta.

Los legisladores de Delaware, los funcionarios de salud pública y los defensores de la infancia son plenamente conscientes de la crisis de intoxicación por plomo que atraviesa el estado. Con este fin, desde 2023, las autoridades han adoptado medidas legislativas destinadas a eliminar la pintura con plomo —considerada, con gran diferencia, la principal causa de envenenamiento— de los hogares donde residen los niños afectados. Se han asignado cerca de $9 millones en fondos estatales y federales para erradicar el plomo.

Un proyecto de ley complementario, aprobado por los legisladores estatales el año pasado, va aún más lejos al exigir que, a partir de 2028, los propietarios retiren o confinen la pintura y el polvo con plomo de todas las viviendas construidas antes de 1978. Ese fue el año en que el gobierno federal prohibió la fabricación de pintura residencial a base de plomo. Según cifras del Censo de los EE. UU., aproximadamente el 42 % de todas las viviendas en Delaware fueron construidas antes de 1978.

La reparación de todas las propiedades contaminadas es una tarea hercúlea, sin embargo, si se tiene en cuenta que hay cerca de 120,000 propiedades de alquiler en el estado.

En definitiva, tal como ha descubierto WHYY News, si bien Delaware ha creado un ambicioso programa para identificar a los niños envenenados y reubicar a las familias hasta que sus hogares queden libres de pintura con plomo, el ritmo de la reparación y la cantidad de fondos públicos asignados distan mucho de satisfacer esta necesidad apremiante.

Hasta la fecha, la pintura con plomo ha sido retirada o contenida en tan solo 30 viviendas en todo el estado, a un costo de casi $4 millones, incluidos los gastos administrativos, según informaron la semana pasada funcionarios estatales en respuesta a las consultas de WHYY News.

Actualmente, se están reparando otras tres viviendas construidas antes de 1978; cuatro están a la espera de ser descontaminadas y otras 76 están siendo evaluadas para determinar si contienen pintura con plomo.

Sin embargo, dado que el costo promedio de cada reparación asciende a $95,200, según la División de Salud Pública, que administra el programa, solo queda financiación suficiente para reparar unas 50 viviendas más.

Eso es solo una fracción de los hogares donde ya viven niños envenenados, según muestran los informes estatales.

Solo en 2023 y 2024, se confirmó que más de 550 niños menores de 6 años padecían envenenamiento por plomo, según informes estatales. Mientras tanto, cientos de niños cuyos análisis iniciales mostraron niveles elevados no recibieron los análisis de sangre requeridos para confirmar si estaban intoxicados, señalan los informes. Los resultados de las pruebas de 2025 aún no han sido calculados.

Amy Roe, quien posee un doctorado en política ambiental y preside el Comité Asesor para la Prevención del Envenenamiento por Plomo en la Infancia de Delaware, afirmó que el estado necesita intensificar sus esfuerzos y aumentar drásticamente la financiación si los políticos y los funcionarios de salud pública realmente desean resolver la crisis.

“Esto es apenas una gota en el océano”, dijo Roe refiriéndose a los proyectos de reparación completados hasta la fecha. “Podría haber miles de viviendas, o incluso más, que requieren que se aborden los riesgos asociados a la pintura con plomo, y nosotros solo hemos intervenido 30 a través del programa estatal”.

Roe forma parte de la coalición Action for Delaware’s Children, un grupo de defensores de la infancia que incluye a líderes del nacionalmente reconocido Nemours Children’s Hospital de Delaware, situado cerca de Wilmington. El grupo solicita una inyección adicional de $15 millones para el programa de mitigación.

El presupuesto propuesto por el gobernador Matt Meyer para el año fiscal 2027 incluye solo $2 millones más.

El Dr. Jonathan Miller, de Nemours, quien precedió a Roe en la presidencia del comité asesor estatal sobre intoxicación por plomo y es presidente del capítulo de Delaware de la Academia Estadounidense de Pediatría, afirmó que la situación en Delaware es crítica.

“Existe una necesidad urgente, porque cuanto más esperemos, más niños resultarán intoxicados”, declaró Miller a WHYY News. “Por lo tanto, cuanto más rápido logremos reparar los hogares que contienen plomo, menos niños sufrirán intoxicaciones a largo plazo”.

Miller afirmó que los $2 millones que Meyer ha propuesto “ni siquiera bastarán para financiar la reparación” de los hogares donde el Estado sabe que residen niños con envenenamiento por plomo, “y mucho menos serán suficientes para empezar a identificar los apartamentos antes de que los niños se hayan mudado a ellos”.

Meyer, cuyo proyecto de presupuesto está siendo revisado actualmente por el Comité Conjunto de Finanzas del legislativo, no accedió a conceder una entrevista sobre el problema de la pintura con plomo en el estado ni sobre su enfoque para mitigar una crisis que afecta al sistema de salud y educación del estado, así como a su futura fuerza laboral.

“La administración Meyer espera eliminar más plomo de más hogares en comunidades de todo Delaware”, afirmó en un comunicado Mila Myles, portavoz del gobernador.

Nicole Topper, quien supervisa el programa de reparación de pintura con plomo dentro de la División de Salud Pública del estado, señaló durante una entrevista que los primeros fondos no estuvieron disponibles hasta hace dos años y medio.

“Así que hemos estado desarrollando e intensificando el programa”, dijo Topper. “En este momento nos encontramos en plena operación, aunque poner en marcha un programa desde sus inicios requiere cierto tiempo. Las cosas están avanzando, y tanto los procesos de adquisición como los contratos ya están todos establecidos”.

Topper estuvo de acuerdo, sin embargo, en que es fundamental que el estado aborde el problema persistente y de larga data del envenenamiento por plomo en la infancia.

“Exponer a los niños a un nivel elevado en sangre es algo que, como estado, deberíamos esforzarnos activamente por reducir, ya que somos plenamente conscientes de lo que eso implicaría para el desarrollo del niño”, afirmó Topper.