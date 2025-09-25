‘Sorprendidos’: la auditora de Delaware afirma que múltiples errores en los informes financieros desencadenaron la crisis fiscal del distrito escolar
El informe de la auditora Lydia York encuentra fallos en cómo el superintendente, el jefe de finanzas y la junta escolar de Appoquinimink supervisaron las finanzas.
Una serie de errores financieros por parte de los líderes del distrito escolar de más rápido crecimiento de Delaware provocaron un déficit presupuestario multimillonario este verano y un aumento del impuesto a la propiedad del 10% que “sorprendió” a los residentes, según descubrió la auditora estatal.
La auditora Lydia York dijo a WHYY News que si bien una “investigación especial” que su oficina publicó no descubrió ninguna conducta criminal sospechosa en el Distrito Escolar de Appoquinimink, el “descuido” en todos los niveles de gobernanza financiera del distrito contribuyó a la crisis.
“Appo”, como se conoce al distrito del área de Middletown, tiene más de 13,000 estudiantes, la segunda mayor cantidad de los 19 distritos de Delaware.
La difícil situación del distrito se hizo pública en julio, cuando los funcionarios anunciaron que las cuentas bancarias de Appo no tenían fondos suficientes para cubrir dos periodos de nómina quincenales, como exige la normativa estatal. Esto llevó a la junta a aumentar la tasa impositiva sin recurrir a referéndum, y al superintendente Matthew Burrows a anunciar recortes de gastos.
La revisión de la auditora encontró que a Appo le faltaban $2.1 millones de lo que necesitaba para cubrir la nómina mensual de junio.
La revisión encontró culpable al director financiero Eric Loftus, quien renunció repentinamente este verano, así como a Burrows y la junta escolar. La revisión concluyó que, durante los últimos tres ciclos presupuestarios, “el distrito subestimó significativamente los gastos”.
Los gastos superaron en $1.7 millones a lo proyectado para el año fiscal 2023, $6.4 millones más altos que en el año fiscal 2024 y $7.2 millones más que en el año fiscal 2025, que finalizó el 30 de junio, según el informe.
“Nuestros hallazgos revelan errores en el presupuesto, los informes y las revisiones que han llevado a que Appoquinimink tenga grandes déficits durante varios años consecutivos”, señala el estudio.
Si bien no se mencionó a Loftus, la revisión de la auditora indicó que el director financiero proporcionó información resumida a un panel financiero asesor del distrito que estaba incompleta.
Loftus “no incluyó documentación de apoyo suficientes para demostrar su balance inicial correctamente, o para comparar el presupuesto con el gasto real”, según la revisión de la auditoría. “El director financiero (CFO) no respaldó adecuadamente las operaciones fiscales del distrito según lo previsto”.
York dijo que los auditores no encontraron evidencia de que el panel asesor “se haya reunido alguna vez” durante los últimos tres años.
La revisión tampoco nombró a Burrows, pero afirmó que el superintendente “no cumplió plenamente con sus obligaciones políticas en materia de administración financiera, informes precisos y comunicación transparente. Se requerirán medidas de rendición de cuentas más rigurosas para garantizar la salud fiscal en el futuro”.
Los cinco miembros de la junta confiaron en Burrows para obtener información sobre la salud financiera del distrito, pero también podría haberse hecho más, concluyó la revisión.
La junta “perdió varias oportunidades para una gobernanza más sólida y prevenir, o al menos reducir, la gravedad de su actual déficit de ingresos”, afirma el análisis.
“Un cuestionamiento más riguroso de las previsiones presupuestarias, el uso proactivo del (panel asesor) y una comunicación transparente con el público podrían haber dado tiempo para determinar soluciones alternativas para evitar el déficit”.
La junta podría haber informado al público antes sobre “el déficit emergente” porque los indicios de advertencia “como los bajos niveles de reservas” eran evidentes meses antes, concluyó la revisión.
“Al retrasar la divulgación, no solo sorprendieron a las familias con un aumento del 10% en los ingresos fiscales por gastos corrientes del año anterior, sino que también dañaron la confianza pública”, afirma el informe. “Una estrategia de comunicación más transparente y organizada podría haber ayudado a los residentes a comprender los desafíos y los habría preparado para las medidas necesarias”.
El aumento de impuestos se produjo después de que los funcionarios del distrito aseguraran al público en repetidas ocasiones que no sería necesario. La junta no tuvo que solicitar la aprobación de los votantes en un referéndum, ya que la reciente reevaluación estatal del valor de las propiedades les permitió tomar la medida unilateralmente.
La oficina de York ha hecho una serie de recomendaciones para evitar problemas futuros en Appo y quizás en otros distritos, pero dijo en una entrevista que no remitirá el asunto a la Fiscal General Kathy Jennings para una mayor investigación y un posible procesamiento.
“No vimos lo que consideraríamos indicios de mala conducta”, dijo. “No vemos irregularidades. Vemos omisiones constantes y la falta de presentación correcta de estos informes a quienes debían verlos para tomar las decisiones que la junta debe tomar”.
El resultado final, dijo York, es que los “datos erróneos” mantuvieron a la junta y al público nublados en desconocimiento.
“Si no prestas atención a algo en algún momento del proceso o te obsesionas con una cifra errónea que no se corrige, empiezas a distorsionar el panorama informativo y se vuelve muy difícil”, dijo. “Aquí teníamos datos erróneos en general”.
No se pudo contactar a Loftus. Burrows no accedió a una entrevista, pero declaró por escrito que las conclusiones de la revisión “concuerdan con la información que hemos compartido con el personal de nuestro distrito, las familias y la comunidad sobre los errores que resultaron en importantes problemas de previsión presupuestaria”.
Burrows insistió en que, si bien el informe del auditor estatal indica que el distrito conocía las deficiencias financieras desde hacía tiempo, su oficina no lo supo hasta finales de mayo. En ese momento, Appoquinimink contrató a expertos financieros externos, quienes informaron al distrito sobre el impacto total de los errores presupuestarios, incluyendo la subestimación de los costos de los empleados.
Appoquinimink ya ha contratado a un nuevo director de finanzas, tiene expertos externos que revisan los registros, está aumentando la capacitación y realizando otras mejoras, dijo Burrows.
“Estamos comprometidos con el camino a seguir, que incluye la comunicación frecuente con nuestras familias y la comunidad”, dijo Burrows. “Entendemos que debemos reconstruir la confianza con nuestra comunidad y trabajaremos incansablemente para garantizar que así sea”.
York dijo que le da crédito a Appoquinimink por haber comenzado ya a reformar sus procesos financieros.
Burrows y su personal han estado muy receptivos a nuestro trabajo y están trabajando por su cuenta para solucionar algunos de estos problemas, dijo York. “Creo que probablemente estén en un mejor camino para hacer lo que dicen se supone que deben hacer”.
Esta historia fue financiada por una subvención de cobertura de la Corporación para la Radiodifusión Pública.
