Una serie de errores financieros por parte de los líderes del distrito escolar de más rápido crecimiento de Delaware provocaron un déficit presupuestario multimillonario este verano y un aumento del impuesto a la propiedad del 10% que “sorprendió” a los residentes, según descubrió la auditora estatal.

La auditora Lydia York dijo a WHYY News que si bien una “investigación especial” que su oficina publicó no descubrió ninguna conducta criminal sospechosa en el Distrito Escolar de Appoquinimink, el “descuido” en todos los niveles de gobernanza financiera del distrito contribuyó a la crisis.

“Appo”, como se conoce al distrito del área de Middletown, tiene más de 13,000 estudiantes, la segunda mayor cantidad de los 19 distritos de Delaware.

La difícil situación del distrito se hizo pública en julio, cuando los funcionarios anunciaron que las cuentas bancarias de Appo no tenían fondos suficientes para cubrir dos periodos de nómina quincenales, como exige la normativa estatal. Esto llevó a la junta a aumentar la tasa impositiva sin recurrir a referéndum, y al superintendente Matthew Burrows a anunciar recortes de gastos.

La revisión de la auditora encontró que a Appo le faltaban $2.1 millones de lo que necesitaba para cubrir la nómina mensual de junio.

La revisión encontró culpable al director financiero Eric Loftus, quien renunció repentinamente este verano, así como a Burrows y la junta escolar. La revisión concluyó que, durante los últimos tres ciclos presupuestarios, “el distrito subestimó significativamente los gastos”.

Los gastos superaron en $1.7 millones a lo proyectado para el año fiscal 2023, $6.4 millones más altos que en el año fiscal 2024 y $7.2 millones más que en el año fiscal 2025, que finalizó el 30 de junio, según el informe.

“Nuestros hallazgos revelan errores en el presupuesto, los informes y las revisiones que han llevado a que Appoquinimink tenga grandes déficits durante varios años consecutivos”, señala el estudio.

Si bien no se mencionó a Loftus, la revisión de la auditora indicó que el director financiero proporcionó información resumida a un panel financiero asesor del distrito que estaba incompleta.

Loftus “no incluyó documentación de apoyo suficientes para demostrar su balance inicial correctamente, o para comparar el presupuesto con el gasto real”, según la revisión de la auditoría. “El director financiero (CFO) no respaldó adecuadamente las operaciones fiscales del distrito según lo previsto”.

York dijo que los auditores no encontraron evidencia de que el panel asesor “se haya reunido alguna vez” durante los últimos tres años.

La revisión tampoco nombró a Burrows, pero afirmó que el superintendente “no cumplió plenamente con sus obligaciones políticas en materia de administración financiera, informes precisos y comunicación transparente. Se requerirán medidas de rendición de cuentas más rigurosas para garantizar la salud fiscal en el futuro”.

Los cinco miembros de la junta confiaron en Burrows para obtener información sobre la salud financiera del distrito, pero también podría haberse hecho más, concluyó la revisión.

La junta “perdió varias oportunidades para una gobernanza más sólida y prevenir, o al menos reducir, la gravedad de su actual déficit de ingresos”, afirma el análisis.

“Un cuestionamiento más riguroso de las previsiones presupuestarias, el uso proactivo del (panel asesor) y una comunicación transparente con el público podrían haber dado tiempo para determinar soluciones alternativas para evitar el déficit”.