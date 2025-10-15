Read the English version of this story.

La violencia doméstica no discrimina. Trasciende la edad, el género y la comunidad, afectando a familias en todos los rincones de Delaware. Pero para muchos en la comunidad latina del condado de Sussex, escapar del abuso puede ser especialmente difícil. Las barreras del idioma, el temor a las autoridades migratorias y las limitaciones de transporte a menudo hacen que las supervivientes se sientan atrapadas.

“Uno es, por supuesto, el idioma. Quieres estar seguro de que los servicios hablen el idioma, que hablen español”, dijo Sue Ryan, directora ejecutiva de la Coalición de Delaware contra la Violencia Doméstica. “Sé que todos los servicios contra la violencia doméstica (DV) en Delaware lo hacen, y algunos como Abriendo Puertas, están completamente adaptados a personas hispanohablantes, lo cual es fantástico”.

El programa, que comenzó a principios de la década de 2000 a través de La Esperanza en Georgetown, se creó en una época en la que existían pocos recursos para la comunidad latina. En 2009, Abriendo Puertas se convirtió en una extensión de la agencia de servicio público Peoples Place, ya que los líderes reconocieron la urgente necesidad de refugios seguros y apoyo bilingüe.

“Abriendo Puertas es la oportunidad de un lugar seguro, la oportunidad de poder ser escuchadas, una puerta que se les abre para poder estar seguras”, dijo Nancy Castellanos, la directora de Abriendo Puertas. “Para poder ser escuchadas, para poder tener esa sensación de que hay alguien que cree mi historia”.

“El principal objetivo, es que ellas tengan un lugar seguro en donde estar con sus hijos mientras se puede ayudar a resolver lo que ellas necesiten en ese momento”, ella añadió.

Hoy en día, el programa no sólo proporciona un techo sobre la cabeza de alguien, sino también servicios y asistencia adicionales.

“Las asistencias aquí son referidos a los diferentes programas a los que ellas puedan a tener acceso. Por ejemplo, si necesitan una orden de protección, también tenemos educación sobre violencia doméstica. Tenemos los acompañamientos también para las cortes, a los doctores, se hacen transferencias de las escuelas también”, dijo.

El programa ayuda a las personas afectadas por violencia doméstica a encontrar empleo y educación financiera, incluso ofreciendo igualar ahorros equivalentes de hasta $300 para impulsar su desarrollo financiero, y prioriza la seguridad física, emocional y psicológica. Los niños reciben apoyo mediante actividades que fomentan la sanación y la seguridad, garantizando que las familias se vayan con las herramientas y la confianza necesarias para construir vidas más seguras y estables.

El panorama más amplio en Delaware

Según el Consejo Coordinador de Violencia Doméstica del estado, el año pasado se denunciaron más de 25,000 incidentes de violencia doméstica en Delaware. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 7 hombres son víctimas de abuso. Sin embargo, los defensores advierten que las cifras no reflejan la realidad completa.

“Sin duda, a lo largo de los años ha aumentado el número de incidentes de violencia doméstica”, afirmó Ryan. “Estas estadísticas son muy reales, pero el impacto personal de esta violencia es devastador”.

Para la comunidad latina, ese impacto conlleva desafíos únicos. Muchos sobrevivientes temen llamar a la policía debido a su estatus migratorio. Otros afrontan amenazas de abusadores, como la pérdida de sus hijos o ser denunciado ante las autoridades migratorias.

Las barreras del idioma se suman a la dificultad, mientras que el transporte sigue siendo un desafío diario en el condado de Sussex, donde el transporte público es limitado.

“Si yo no hablo inglés, ¿cómo van a entender lo que yo estoy pasando”, explicó Castellanos. “La transportación en el condado de Sussex es malísima. Eso limita a las señoras a buscar servicios, a poder tener acceso a algunas organizaciones porque ellas no manejan o porque se han quedado sin coche”.

Al encuentro de los necesitados donde están

El apoyo en Abriendo Puertas suele comenzar con una llamada a la línea directa, donde el personal escucha atentamente a los supervivientes sin presionarlos para que tomen una decisión. Incluso si alguien no está listo para dar el siguiente paso, se le conectará con otros servicios que pueda necesitar.

Si bien el programa atiende principalmente a mujeres y niños, también responde llamadas de hombres y los conecta con servicios.

“Si hay una persona, un hombre que nos llama a la línea de emergencia, desafortunadamente no tenemos un albergue, pero podemos darle los mismos servicios que le damos a una de estas señoras que nos están llamando”, dijo.

Este año, Abriendo Puertas ha albergado a aproximadamente a 70 supervivientes, mientras ayuda a docenas más a navegar el camino hacia la seguridad sin necesidad de refugio.

Recursos para quienes sufren violencia doméstica

Si usted o alguien que usted conoce está sufriendo violencia doméstica, hay ayuda disponible las 24 horas: