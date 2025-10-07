Read the English version of this story.

Zierre McManus era un adolescente en 2012 cuando estallaron disparos durante un torneo de fútbol juvenil en el parque de Wilmington junto a su casa.

Ese estallido de violencia en Eden Park, en el que los espectadores respondieron al fuego contra dos tiradores, dejó tres personas muertas: el organizador del evento, el conductor a la fuga y un jugador de 14 años atrapado en el fuego cruzado.

Entonces, cuando McManus, ahora de 26 años, escuchó que otro asesinato había ocurrido en el nuevo estadio de fútbol de Eden este mes, no podía creer que semejante carnicería hubiera golpeado una vez más en el parque que se considera un oasis en la empobrecida sección Southbridge de la ciudad.

Además del estadio de fútbol de césped iluminado que usan algunas escuelas secundarias, el parque de 17 acres que se sometió a una remodelación de $2.4 millones en 2019 también tiene una nueva piscina, una cancha de baloncesto y un área de juegos para niños.

“Me pone enfermo, pero en la ciudad llevamos décadas lidiando con la violencia”, dijo McManus la semana pasada mientras visitaba Eden Park con su padre. “Pero estar en un partido de fútbol (americano) es una locura. Es como si el mundo entero se hubiera vuelto loco”.

En el último tiroteo en Eden Park, un hombre enmascarado disparó el 21 de septiembre varias veces contra Lamar Massas, de 36 años, quien veía a su hijo jugar con los New Castle Jaguars contra un club de Upland, Pensilvania. El tirador escapó mientras cientos de espectadores y jugadores, horrorizados, corrían a refugiarse. Massas fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció.

La policía de la ciudad aún no ha atrapado al asesino, identificado a un sospechoso ni revelado un posible motivo.

A raíz del último derramamiento de sangre en Eden Park, una escuela secundaria canceló un partido de la categoría junior que se había programado en el campo la semana pasada.

La ciudad de 72.000 habitantes se ha visto afectada por una desenfrenada violencia armada desde mediados de los noventa, y este año 61 personas han recibido disparos y 11 murieron en Wilmington.

Si bien esas cifras van camino de ser las más bajas en varios años, el último asesinato en Eden Park (a plena luz del día en un evento deportivo lleno de gente un domingo por la tarde) tiene a los políticos y líderes comunitarios de Wilmington atónitos, enojados y preguntándose qué se puede hacer para detener el caos.

“Es simplemente inapropiado”, declaró el alcalde John Carney a WHYY News en una entrevista. “Sobre todo con los jóvenes involucrados y sus familias, y con el simple hecho de tener ese trauma que acompañará a esos jóvenes durante mucho tiempo”.

Carney lamentó el impacto en la psique de la ciudad.

“Realmente afecta de forma negativa”, dijo. “Y se podría decir que son incidentes aislados que no te afectan, que no ocurren en tu barrio, pero que hacen que todos se sientan un poco menos seguros. Y eso es muy triste”.

Carney, quien asumió el cargo en enero tras ocho años como gobernador de Delaware, afirmó que él y la policía municipal anunciarán próximamente un enfoque integral para reducir la violencia. Carney afirmó que priorizará la prevención, la participación comunitaria y la aplicación estricta de las leyes vigentes.

“Nuestra prioridad principal es garantizar la seguridad y frenar la violencia armada que está ocurriendo en nuestra ciudad”, dijo. “Tenemos algunas herramientas, pero hay demasiados jóvenes armados que participan en actividades delictivas o están dispuestos a usarlas contra otros. Y es realmente debilitante”.

Eden Park “debería ser uno de los lugares más seguros de la ciudad”

La concejal Michelle Harlee, cuyo distrito incluye Eden Park, sugirió que, como punto de partida, la ciudad debería reforzar la presencia policial en los eventos deportivos que se celebren allí.

“Cuando escuchas que algo tan trágico como esto sucede en un evento donde hay niños y familias tratando de estar en paz y divertirse, es muy desalentador”, dijo Harlee.

Señaló que la ciudad ha invertido decenas de millones de dólares en parques y centros comunitarios en respuesta a las peticiones de los residentes de brindar espacios para que niños y adolescentes exploren actividades saludables. Por ejemplo, el Chase Fieldhouse, un estadio de baloncesto profesional, fútbol juvenil y otros deportes, también se encuentra en su distrito.

“No tengo palabras porque cuando piensas en todos los lugares donde podría pasar algo así, simplemente no piensas que sea en Eden Park”, dijo Harlee. “Solo espero que la comunidad se una y empiece a elaborar estrategias para fomentar la paz”.

Alison Windle, quien dirige el centro comunitario Neighborhood House en Southbridge, señaló que, a diferencia de otras secciones de Wilmington, Southbridge rara vez experimenta violencia armada.

“Estamos casi seguros de que estas personas no eran de Southbridge y que esta violencia se extendió a nuestro vecindario”, dijo Windle, cuya agencia ofrece cuidado infantil, asistencia para vivienda, servicios familiares y programas para jóvenes. “Es desgarrador”.

Mientras los líderes de la ciudad exploran soluciones a la violencia armada endémica, Windle dijo que la gente no debería tener miedo de visitar su agencia o el vecindario de casas adosadas en su mayoría de ladrillo.

“Nos esforzamos al máximo para garantizar su seguridad en nuestro vecindario y dentro de Neighborhood House”, dijo. “Yo no me preocuparía”.

Carney estuvo de acuerdo en que los asesinatos de Eden Park “no estaban relacionados con el vecindario” y elogió la “hermosa” renovación del parque bajo la dirección de su predecesor, Mike Purzycki.

“Es un lugar que francamente está a las afueras del barrio, y en ambos casos hay gente que viene a un lugar de reunión”, dijo Carney. “De hecho, si lo piensas, debería ser uno de los lugares más seguros de la ciudad”.

Esta historia fue financiada por una subvención de cobertura de la Corporación para la Radiodifusión Pública.