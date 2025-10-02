Read in English.

Stefanie Novak se sintió mal del estómago en febrero cuando el líder de la escuela religiosa de sus hijos en Delaware —el hombre que ayudaba a su hijo en kindergarden a salir de su asiento del auto casi todas las mañanas— fue arrestado por 25 cargos de tráfico de pornografía infantil.

Justin Lee Smith, quien dirigió la Escuela Episcopal Santa Ana en Middleton desde julio de 2024, había estado usando una aplicación para compartir archivos para descargar y distribuir al menos dos docenas de videos sexuales de menores, según informó la policía estatal en los registros judiciales. Muchos videos presuntamente mostraban a niñas de entre 6 y 16 años siendo violadas a la fuerza por hombres.

“Saber que alguna vez tocó físicamente a mi hija, ya sea de forma sexual o de forma totalmente benigna, me pone los pelos de punta”, dijo Novak.

Novak tuvo una reacción similar esta semana al enterarse de que la fiscalía había retirado todos los cargos menos uno en un acuerdo con Smith, de 44 años. El martes, el juez del Tribunal Superior, Calvin Scott Jr., condenó a Smith a cuatro años de prisión y cinco años de libertad condicional. También deberá registrarse como delincuente sexual durante 25 años.

“Bueno, me dan ganas de vomitar”, dijo Novak tras enterarse de la resolución del caso. “Me repugna saber que va a salir en cuatro años”.

La fiscal Kristina Bensley llegó a un acuerdo con Smith y su abogado defensor John Deckers durante una audiencia judicial programada para la revisión final del caso antes del juicio. En cambio, Smith regresó a prisión, donde se encuentra detenido bajo una fianza de $625,000 en efectivo desde su arresto el 31 de enero, como delincuente sexual convicto.

Bensley y Deckers no quisieron discutir el caso con WHYY News.

Caroline Harrison, secretaria de prensa de la fiscal general Kathy Jennings, no especificó por qué se desecharon tantos cargos, pero dijo que Smith está pagando por sus crímenes.

“Esta condena se basó en la evidencia del caso e incluye años de cárcel y, lo que es igual de importante, la garantía de que este acusado nunca volverá a trabajar con niños ni a vivir cerca de una escuela”, dijo Harrison.

Nuestro equipo de Delitos Cibernéticos Infantiles se dedican mañana, tarde y noche a estos casos; consume sus días y les mantiene despiertos en la noche. Si bien el acusado no agredió a ningún estudiante de St. Anne, también comprendemos la angustia y la rabia que siente un padre cuando su hijo se encuentra próximo a este tipo de casos.

“Al menos ahora podemos dar por concluido este caso”, dice el presidente de la junta directiva de St. Anne

St. Anne’s, con 305 estudiantes desde preescolar hasta octavo grado, despidió a Smith inmediatamente después de su arresto. Esta semana, el presidente de la junta, Harry Baetjer, agradeció a la policía y a la fiscalía por lograr una condena y afirmó que la comunidad escolar está centrada en seguir adelante.

“Obviamente es un alivio que se hayan dado los pasos finales”, dijo Baetjer, quien no quiso hacer comentarios sobre los detalles del acuerdo del estado con Smith.

“Al menos ahora podemos dar por concluido este caso, dejar la situación atrás por completo y, como hemos estado haciendo prácticamente desde el momento en que arrestaron a Justin, tratar de concentrarnos en el futuro”.

Baetjer dijo después del arresto de Smith que los funcionarios de St. Anne no encontraron señales de alerta mientras lo investigaban para su contratación.

Pero días después, WHYY News se enteró de que Smith había alarmado a algunos padres mientras dirigía otra escuela cristiana privada en Louisiana.

Mientras estudiaba en la prestigiosa escuela Southfield, de 2019 a 2021, que –al igual que St. Anne’s– educa a niños de preescolar hasta octavo grado, Smith envió a las familias un correo electrónico, obtenido por WHYY News, que incluía el nombre de un actor porno y la palabra “trío”. También mantuvo una aventura romántica con una empleada en medio de acusaciones de comportamiento escabroso dentro de la escuela, según informaron los padres.

Posteriormente, Smith ocupó roles de liderazgo en dos escuelas cristianas en Florida.

La actualización de Baetjer en febrero decía que los funcionarios de la escuela de Louisiana no solo no informaron a St. Anne’s sobre ningún problema con Smith, sino que dos referencias proporcionadas por Southfield, así como otras cinco de círculos educativos de Florida, dieron “elogios entusiastas” sobre él.

Southfield “proporcionó cartas de servicio a dos agencias estatales y una carta de recomendación positiva a nosotros. El empleador no expresó ninguna preocupación”, escribió Baetjer, y agregó que un administrador de St. Anne “confirmó la ausencia de preocupaciones” a dos empleados de Southfield.

Tras el arresto y la condena, Novak afirmó que aún culpa a St. Anne’s por contratar a Smith. Además, sacó a su hijo y a su hija que cursan preescolar de la escuela, donde la matrícula habría ascendido a casi $40,000 este año para sus dos hijos.

“Estoy horrorizada con la escuela por haberlo puesto al mando”, dijo Novak. “Ahora, al saber que nada más le dieron una pequeña reprimenda, solo confirma mi decisión de dejar St. Anne’s”.

Esta historia fue financiada por una subvención de cobertura de la Corporación para la Radiodifusión Pública.