El caso de asesinato de alto perfil en Delaware contra el exmarido de Jill Biden está rodeado de secretismo

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La policía y los fiscales apenas han proporcionado detalles sobre el caso de asesinato contra el ex–marido de la ex–primera dama Jill Biden, acusado de matar a su esposa de casi 40 años en su casa cerca de Elsmere hace casi dos meses.

Todo lo que se ha revelado es que la policía del condado de New Castle fue llamada a la casa de dos niveles de Bill y Linda Stevenson el 28 de diciembre por una “supuesta disputa doméstica” y que Linda Stevenson, de 64 años, fue encontrada “inconsciente” en el piso de la sala de estar.

Fue declarada muerta al día siguiente. El estado realizó una autopsia, pero ni su familia ni las autoridades policiales han revelado la causa de su muerte.

En su obituario del 29 de diciembre, su familia solo mencionó que “falleció inesperadamente”. Cabe destacar, sin embargo, que el obituario menciona que le sobreviven una hija, nietos, una hermana y otros familiares, pero omitió mencionar al hombre con quien estuvo casada desde 1986.

Cuando la policía anunció el 3 de febrero que Bill Stevenson, de 77 años, había sido arrestado el día anterior por homicidio en primer grado, no se divulgó información adicional. El caso atrajo inmediatamente la atención mediática nacional debido a la antigua conexión de Stevenson con Jill Biden, a quien conoció mientras estudiaban en la Universidad de Delaware. Estuvieron casados ​​de 1970 a 1975.

Cuando la policía anunció el 3 de febrero que Bill Stevenson, de 77 años, había sido arrestado el día anterior por homicidio en primer grado, no se divulgó información adicional. El caso atrajo inmediatamente la atención mediática nacional debido a la antigua conexión de Stevenson con Jill Biden, a quien conoció mientras estudiaban en la Universidad de Delaware. Estuvieron casados ​​de 1970 a 1975.

Pero los medios de comunicación han tenido poco que informar.

En lugar de presentar una declaración jurada pública de arresto que detalla cómo la policía obtuvo las pruebas para acusar a Stevenson, y que debe ser aprobada por un juez, las autoridades obtuvieron una acusación formal ante un gran jurado el 2 de febrero, tras lo que la policía describió como una investigación exhaustiva. La acusación, de una sola frase, simplemente alega que Bill Stevenson “causó intencionalmente la muerte de Linda Stevenson”.

Stevenson ha sido durante mucho tiempo una figura muy conocida en Delaware.

En 1971 –mientras estaba casado con quien se convertiría en primera dama en 2021, cuando Joe Biden asumió la presidencia– Stevenson y su hermano compraron una taberna deteriorada en la calle principal de Newark, justo al lado del campus de la UD, que transformaron en el Stone Balloon. El bar y club nocturno universitario se convirtió en un local de música en vivo de renombre nacional, con artistas como Bruce Springsteen, Metallica y David Crosby. Stevenson vendió el club a mediados de los 80, pero permaneció como gerente durante varios años y escribió un libro sobre el club en 2005, cuando cerró.

En 2024, Stevenson también auto–publicó un libro sobre su relación con Jill Biden, quien se casó con el entonces senador estadounidense de Delaware, Joe Biden, en 1977. Stevenson también apareció periódicamente en Newsmax y otros medios de derecha para hablar sobre el libro y los Biden.

Ahora, sin embargo, Stevenson es un acusado de alto perfil en un caso de asesinato en el que se sabe poco públicamente sobre lo que las autoridades policiales afirman que hizo.

La fianza se cuadriplicó a 2 millones de dólares después de que se considera en Stevenson “riesgo de fuga”.

Después de que Stevenson fuera detenido, compareció ante un magistrado del tribunal que ordenó su detención en la Institución Correccional Howard R. Young en Wilmington bajo fianza en efectivo de 500.000 dólares.

Sin embargo, las autoridades decidieron que no era suficiente. Durante una audiencia por Zoom el 5 de febrero, la fiscal Jenna Milecki argumentó con éxito ante la comisionada del Tribunal Superior, Lynne Parker, que la fianza de Stevenson debía cuadruplicarse a 2 millones de dólares en efectivo.

Si bien no se presentó ningún documento con la solicitud de aumento de la fianza, la Fiscalía General actuó con base en la “gravedad del delito” y porque consideraban que Stevenson presentaba “riesgo de fuga”, dijo Caroline Harrison, portavoz de la Fiscal General Kathy Jennings.

Harrison dijo que Stevenson no tenía un abogado que lo representara en esa audiencia virtual, pero un miembro de la oficina del defensor público monitoreó el evento desde la prisión.

WHYY News le pidió a Harrison y al portavoz de la policía del condado, Richard Chambers, esta semana otros detalles sobre la investigación, incluido cómo creen que Stevenson mató a su esposa, pero ambos dijeron que no podían revelar más información.

El martes, Stevenson finalmente fue procesado por el cargo, nuevamente por Zoom. Stevenson, normalmente bien afeitado y ahora con una perilla gruesa, compareció ante Parker, y Adia Berkel, la defensora pública a cargo de la comparecencia, se declaró inocente.

Berkel solicitó un juicio rápido y también afirmó que Ross Flockerzie, de la Oficina de Servicios de Defensa, financiada con fondos públicos, era el abogado de Stevenson. La oficina representa a clientes que no pueden pagar a su propio abogado.

Stevenson permaneció en silencio con su uniforme gris de prisión hasta que Parker le deseó buena suerte. “Muchas gracias, señoría”, respondió con su profunda voz de barítono.

Cuando un funcionario de la prisión le dijo a Stevenson que la audiencia de lectura de cargos había terminado, el acusado dijo: “Está bien, genial”, se levantó y salió de la cámara.

Parker dijo que el caso ha sido asignado a la jueza Meghan Adams, quien programará una revisión del caso y una fecha de juicio pendiente.

Flockerzie no respondió a una solicitud de comentarios sobre el caso.