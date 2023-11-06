費城的小店家們希望該城市的第100任市長能做些什麼？就是「修好一切」。

缺乏鄰居間的財富

對於那些沒有世代財富可以依靠的人來說，這更像是一場艱苦的戰鬥。

Fred Cerrome Hill在Germantown長大，他是一名理髮師，在疫情期間實現了翻新併購商業走廊沿線一處空置零售物業這項目標，現在它被定制為黑白主題的理髮店中心，配有不銹鋼皮卡車箱用於貨架和存儲——這是個他從 2020 年 7 月就開始的項目。

他說 :「我意識到 [租用三個不同的零售店 20 年] 並沒有商業意義，如果我想在我的生意上取得成功，我認為我必須購買。」

但他花了近 30 年和無數的時間才擁有了這家商店，其中大約 15 年的時間都花在了租賃街區的空間上，然後他才准備好要搬遷。

Hill說當他 21 歲開始拿起理髮剪時，他就再也沒有放下過，不過他解釋說，通往這個職業生涯的旅程並不是線性的，作為一位年輕人他和「錯誤的人群」在一起。

他表示希望看到警方對店家提供更多保護，例如為願意為站在角落的保全人員提供加班服務，「讓人們知道你不能破壞社區。」

總體來說，他希望看到整個城市都有優質的警察保護。

他說 :「我們希望得到與他們一樣的保護，就像在南區費城一樣，他們的社區不會被撕裂，很明顯的是他們政府正在完成任務，他們不必從零開始，而是在事情發生後嘗試重新站起來就行。」

除了警察之外，Hill還希望看到更多的公共垃圾桶和減稅，儘管垃圾清除的類型如此，但他對固定商業垃圾費的高昂成本感到失望——每年約要繳納 300 美元。

他說 :「在我做生意的前 20 年裡我真的沒有賺到任何錢，我必須保持十個腳趾的高度，等待、看看事情會如何發展，而由於我是一名理髮師，所以留在裡面是可以的。」

費城人 Ben Nachum 在 2019 年開設了一家獨立藥房，自疫情大流行以來顧客就大量湧入，他們甚至還提供 COVID-19 疫苗，但這家商店因保險的藥品報銷率較低而苦苦掙扎，自開業以來經常丟失產品，不得不對商店進行整頓以應對三起搶劫和破壞行為，而他仍然租了一個空間並花費數萬美元進行維修和投資。

他說 :「如果保險沒有向我支付適當的費用，我根本就無法繼續在這裡，我試著從搶劫中努力恢復過來……而且我甚至可以提供額外的幫助，讓每個人都過得更輕鬆。我喜歡在幕後操作嗎？ 不是的 !而且我們會修復一切。」

Nachum說，他希望看到城市參與鼓勵醫療保健組織能建立更公平的競爭環境。

他說 :「我希望看到市長參與改變我們城市醫療補助的運作方式，以及他們管理藥房的方式， [獨立藍十字藍盾]代表不會與當地藥局組織交涉， 他們的薪水很低讓我們很難維持營業，我們所服務人口的醫療補助保險報酬很低，我依靠保險收入來養活自己和員工並服務社區。」

為了改善公共安全，Nachum主張應該加強警察保護措施。

他說 :「我們有一名警察他每天總是在街區裡，後來他去世了，從那時起我們就有另一名警察來街區裡巡邏，但卻不像從前那位警察那樣每天都能見到他。」

他也希望看到更多員工被雇用來管理公共機構。

他說：「我認為如果公共機構的人員配備更好，那麼這將反過來會幫助人們更快找到資源。我們是最大最貧窮的城市，這很令人不安。我是在費城長大的一個窮人，直到我上了高中才意識到自己很窮，我認為這完全取決於如何分配我們的[稅收]資金。」

商業走廊上的夢想

新創業的Tameka Montgomery 夢想是購買並翻新她的蠟燭和精油產品店，租用零售空間隔壁的空置店面，為了打平她的開銷她在店裡舉辦蠟燭製作課程，並且同時作為美國軍隊的預備役軍人來獲得穩定的薪水。

Montgomery說 :「我需要一些可以依靠的東西，如今你需要多種收入途徑才能感到安穩，如果沒有人走進這些門，我還是要付帳單。你會聽到很多關於那裡的補助和資源的討論，但這些其實都很難獲得。」

Montgomery表示她希望看到為小型企業提供的實際資源，而不僅僅是有關貸款計劃的網站的連結。

她說 :「就像你可以去第 22 街的一個小辦公室一樣，你可以打電話，然後有人接聽電話你就會得到一些結果。但我沒有資本，我的期望是商店庫存充足，每週營業六天就滿足了。」

她不確定最好的前進道路是什麼，因為她沒有參加城市的商業攝影項目，而根據她自己的經歷他並不相信警方。

她說 :「我很幸運當他們決定開始搶劫時，沒有人來對我的店做任何事情，但如果有一天我沒那麼幸運，到目前為止我在生意上所做的一切都是我自己掏腰包的該怎麼辦？ 我想政府他們會更清楚，我甚至看起來都不像是一個我可以悠哉玩樂的地方，我特別不喜歡撕毀我住的地方，這樣很蠢。」

Montgomery說，她努力讓自己的商店成為社區的積極場所，提供居民在大型零售商或折扣店找不到的特色產品。

她說「我的商店氛圍很好，我經歷過的最多的事情就是有人睡在我門前，然而我讓他在那休息是因為我不知道他的情況，而且我不想當個無禮的人， 但我一直在看時間發現已經快到上班時間了，所以我確實告訴他他必須醒來，最初當他醒來時他不太好但後來他回來道歉了。」

Montgomery希望看到業務的多樣性和對街角商店的潛在限制。

她說 :「不同的人進來購買房產，他們讓房產看起來也會不一樣。 但居住在社區的人們仍然在這裡，[這座城市]正在讓更多熟食店等其他東西出現，政府讓他們賣酒之類的東西，這讓人們感到沮喪。當他們收到第一個月的支票時他們會去街角的商店，整天去買啤酒，這對社區沒有幫助。政府想讓整體看起來不錯，但在背後卻在社區裡放東西來傷害我們。」

Phresh Prints Ink 的老闆 Nasir Yard 在近十年前採用了平淡無奇的時裝系列經營理念，發展了自己的網版印刷企業，但他仍然在租用零售大樓。

他說 :「我已經付了八年的房租了，這是一筆巨額的費用。」

Yard表示，他希望看到小型企業的稅收減免，或是小型企業和大學之間的合作，以分得一杯羹。

他說 :「我覺得我們有時付的錢變多了，我們絕對需要政客的幫助，因為我們是讓社區蓬勃發展的人，我們正在僱用來自社區的年輕人，我們正在盡最大努力與這些更大的品牌競爭。」

Yard said he is tired of so much trash on the street and wants to see more options.

亞德說，他厭倦了街上這麼多垃圾，希望看到更多選擇。

他說 :「我覺得我們這些社區需要更多垃圾桶，當你走進漂亮的社區時，每個角落都有垃圾桶，這點我不明白，就像垃圾多的地方沒有垃圾桶，但垃圾不多的地方每個角落都有一個」

商業協會主席Curry說 : 對於新企業家來說，他們在這座城市的經歷通常包括基本的支援服務和嚴厲的處罰制度。

他說 :「人們有開辦企業的動力，但他們通常沒有商業背景，因此他們透過反覆試錯來學習。 我常常遇到這些人， 他們確實需要幫助也需要一些教育。當你做錯事時很多人會告訴你，嘿!那是錯誤的，但沒有人提前說，嘿!這是你想要完成這件事情應該處理的方式。」