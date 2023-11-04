ماذا يرغب أصحاب الأعمال الصغيرة في فيلادلفيا من العمدة رقم 100 للمدينة؟ ‘إصلاح كل شيء’

فيلادلفيا هي مدينة تتكوَّن من مجموعة من الأحياء. تتناول هذه السلسلة الإخبارية ثلاثة مواضيع بعمق مع أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يُمثِّلون أعين الشارع كل يوم عن: السلامة العامة، خدمات المدينة، وتطوير القوى العاملة.

هذا المقال هو جزء من سلسلة Every Voice, Every Vote.

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قبل حوالي ثماني سنوات، تم تكليف كين كاري بمهمة رئاسة جمعية أعمال شارع الشمال 22 في شمال فيلادلفيا. الممر التجاري على مستوى الحي يحتوي على محلات بيع بالتجزئة في الطابق الأول وشقق فوقها بين شارع ليهاي وشارع أليغيني.

كيري يكبر بما فيه الكفاية ليتذكر أنه قبل حوالي 50 عام، قبل هدم ملعب كوني ماك في السبعينيات من القرن الماضي، كانت فرقة فيلادلفيا فيليز تلعب في شمال فيلادلفيا.

وقال كيري، “كان الناس قبل وبعد المباريات يزورون هذه الممر التجاري ويتسوقون”، وكان يرتدي قميصًا رسميًا مكوى حديثًا أثناء مقابلة في عقارات تجارية بُنيت في عام 1957 – وهي مقر لجمعية أعمال تجارية – برعاية مؤسسة غرب أليغيني لتطوير المجتمع.

لكن المكان الذي كان فيه الملعب الرياضي سابقًا تم تحويله إلى كنيسة كبيرة منذ عقود – تم بناء كنيسة “Deliverance Evangelistic” في عام 1992 – مع وجود لوحة تاريخية بسيطة أمامها تشير إلى ما كان يُعرف سابقًا بـ “Shibe Park”.

كيري لا يزال يحضر مباريات فيلادلفيا في الوقت الحالي، ولكن الآن في جنوب فيلادلفيا في ملعب “Citizens Bank Park”

عندما اختفى السبب الرئيسي لعقود من حركة المشاة في مجال البيع بالتجزئة، بدأت الشركات على طول الشريط تعتمد أكثر على العملاء في الحي، وبشكل أقل على العملاء في المدينة بأكملها. وعلى هذا النحو، يأتي نجاح الممر وتراجعه على مر السنين. وفي الوقت الحالي بالأخص، تم تخريب وسرقة العديد من الشركات – حيث تم تحطيم نوافذ المحلات وسرقة البضائع. وكانت العديد من هذه الشركات مملوكة للأشخاص ذوي البشرة السوداء والبنية ولها جذور عميقة في المجتمع.

هذه الشركات الصغيرة ونجاحاتها أو معاناتها هي عالم مُصغَّر يعكس أحوال المدينة. رواد الأعمال هؤلاء هم أيضًا أساس تمويل قاعدة الضرائب لمدينة فيلادلفيا. وباعتبارها جهات مُؤثِّرة بنتائج إيجابية أو السلبية ناجمة عن القرارات التي تتخذها داخل قاعة المدينة، أجرت WHYY News مقابلات مع أصحاب الأعمال الصغيرة حول رؤيتهم وأفكارهم لتحسين خدمات المدينة.

الطريق إلى مستقبل أفضل

قال كيري إنه سيكون سعيدًا لو قام القادة القادمون في فيلادلفيا بتنفيذ خطة عامة، ثم تنفيذها بدقة وعدالة.

حيث قال، “نحن لا نحصل على خدمات المدينة الأساسية في بعض الحالات. نحن بحاجة إلى خطة رئيسية شاملة سنتعامل من خلالها مع هذه الأمور ونعود إلى حيث يجب أن نكون”

كما يشير كيري إلى مشكلة القمامة والتخلص الغير قانوني كمثال. قائلًا “إنها مشكلة كبيرة في مدينتنا”

وقد أضاف “زيادة الغرامات للتخلص غير القانوني من النفايات، ولكن أيضًا يجب زيادة العقوبات عبى ذلك.. يعتقد الناس، حسنًا ليس بالأمر الكبير، إذا تم ضبطي سأدفع فقط الغرامة أريد وضع شيء يتطلب فيه أنك إذا قمت برمي القمامة ستدفع ثمن ذلك باهظًا هكذا سنتوقف عن فعل هذه الأمور.”

كيري وزوجته إيفون توماس-كيري هما رواد أعمال يمتلكان ويديرون عدة مراكز للتعليم المبكر في جميع أنحاء المدينة.

تشمل السلسلة الصغيرة “أكاديميات تعلم الرضّع الثمينة” الموقع الثاني لهم على شارع 22.

كيري، الذي بوجهه الكثير من النمش ويضع شعره المفلفل بتسريحة قصيرة، لم يتوقع أنه سيساعد في بناء مجموعة من مراكز الرعاية بالتمريض كشاب وُلد ونشأ في شمال فيلادلفيا. بصفته مهندسًا ميكانيكيًا من خلفية تعليمية جامعية، كان لديه خطة مختلفة.

ثم تدخَّلت الحياة. ليجد نفسه يعمل في مجال التنظيف ومغسلة الملابس كشاب في المدرسة. بدأ بالاستثمار في العقارات المحلية، والتي تضمنت مجمع شقق متواضع يتألف من خمس وحدات بالإضافة إلى عيادة طبيب ومحل تنظيف.

وقال “الزوجان اللذان كانا يمتلكان محل التنظيف والمبنى الذي اشتريته كانوا زوجين مسنين. فقط افترضت أنه عندما يتقاعدون، كنت سأُجدِّد ذلك وبدء عملي الخاص بالتنظيف. ولكن حدث بالصدفة أن عيادة الطبيب التي كانت في المبنى الذي امتلكه أُغلِقَت. وزوجتي أرادت تحويله إلى مركز رعاية للأطفال. لقد نشأتُ في هذا الحي، وكنت أعرف ما هي الاحتياجات ولم تكن هناك مراكز رعاية للأطفال”.

اتضح أن هناك طلبًا مكبوتًا لخدمات رعاية الأطفال. زوجته إيفون كان لديها خبرة في مجال التعليم وحس للأعمال التجارية.

وقال “مركز رعاية الأطفال انتشر بشكل كبير”. “بحلول وقت تقاعد أصحاب محلات التنظيف، كان لدى حضانة الأطفال قائمة انتظار.”

ليس واضحًا كم من رواد الأعمال الأصغر سنًا في مجتمع شمال فيلادلفيا على طول شارع 22 قد يمكنهم تحقيق تلك النوعية من النجاح بعد عقود من الزمن.

تجمدت أجور العامل العادي، وأصبحت إمكانية امتلاك المنزل بأسعار معقولة في أدنى مستوياتها القياسية، وتزايدت الفجوة بين الأثرياء والفقراء بشكل متسارع، وبالنسبة للكثيرين، فإن مفهوم شراء العقارات التجارية في مجتمعهم يبدو غير متصل بالواقع تمامًا.

أساس الخبرة

ليس بسبب عدم المحاولة.

العديد من الشركات الصغيرة على هذا الجانب مملوكة للعائلات، وتم نقل العديد منها من جيل إلى جيل، حتى وفي ظل التغيرات السريعة في عالم التجارة من حولهم.

يقع محل إلكترونيات محلي عدة أدوار أسفل بائع هواتف ذكية. متجر إلكترونيات محلي يقع عدة أبواب بعيدًا عن بائع هواتف ذكية تجاري.

يشكو بعض أصحاب الأعمال من نقص الخدمات العامة من جمع القمامة إلى أنشطة الترفيه للبالغين. يشتكي آخرون من ندرة الخبرة والوصول إلى رأس المال لأصحاب الأعمال الجدد الذين يمتلكون نقاط ضعف في تصنيف الائتمان ومقاومة للديون.

قضايا الأمان العام تشكل خيطًا متصلًا لأصحاب الأعمال على الممر. على الرغم من وجود نقص في الثقة بين السكان وقوات الأمن، إلا أن المجتمع العام ودود ومتماسك. مع ذلك، هناك شعور عام بعدم الارتياح حيال متى قد تحدث الحالة الفوضوية التالية.

حتى الآن، كانت استجابة المدينة في المنطقة التجارية هي دوريات الضباط على الكتل خلال النهار. ولكن هناك أقل عدد من الضباط متاحين من أي وقت مضى لأداء هذا العمل. للحد من احتمالية وقوع الجريمة، تقدم المدينة كاميرات أمان من خلال برنامج يتطلب اتصالًا مباشرًا بالشرطة ودعمًا لإصلاح واجهات المتاجر للبيع بالتجزئة المسروقة.

ولكن الكاميرا الأمنية لا يمكن أن تمنع أداة قطع البراغي من كسر بوابة معدنية أو قطعة من الخرسانة من كسر نافذة. ويجادل بعض الأشخاص بأن مشاركة لقطات الأمان مع الشرطة تجعل التاجر أكثر استهدافًا.

يجادل بعض الأشخاص بأن نظام الضرائب في فيلادلفيا هو نظام ضرائب تنازلي لأنه ينقل أموالًا من الشركات – سواء كانت كبيرة أو صغيرة – قبل حساب الأرباح. بدلاً من ذلك، يعتمد على فواتير ضريبية تعتمد على الإيرادات الإجمالية أو القيمة الإجمالية للمبيعات. هناك استثناء حديث للشركات التي تحقق مبيعات إجمالية أقل من 100,000 دولار سنويًا، ولكن لعقود طويلة لم تكن هذه هي الحالة، حسبما قال أصحاب الأعمال.

وما وراء ذلك، تعتمد المدينة بشكل كبير على ضريبة الأجور الخاصة بالسكان وغير السكان على حد سواء للحفاظ على ما تبقى من خدمات المدينة في التشغيل، وخاصة بعد هجرة العمال منذ بداية جائحة COVID-19. وفي الوقت نفسه، تشكل عبء تكاليف الرواتب التقاعدية والضغط الذي تمارسه النقابات للحفاظ على ثبات زيادات تكلفة المعيشة ضغطًا على النظام بأكمله.

اقتصاد الحيّ

في ممر شمال فيلادلفيا، لم يكن الأمر مقتصرًا فقط على انخفاض اقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية.

قال كيري “لقد فقدنا بعض الأعمال” خلال جائحة كوفيد-19 “ولكن العديد من الأعمال قد نمت وتطوَّرت.”

كان ليونارد بيل وشقيقه ريتشارد مشغولين في سوق اللحوم الذي كان في عائلتهما منذ أجيال. خلال الجائحة، اندفع العملاء لشراء الثلاجات العميقة وشراء اللحوم بالجملة، ممتلئين بالفوائد الحكومية الإضافية.

قال ليونارد، الذي يمتلك عناصر تنفيذ القانون في عائلته، إنه يرغب في رؤية “مكافحة الجريمة تحت السيطرة” وأن الضباط الحاليين يجب أن يتم “العناية بهم وإظهار الاحترام لهم”.

وقال “نحن بحاجة لدعم الشرطة حتى يمكن للشرطة دعم المواطنين”. “جميع الأعمال الجيدة بدأت تنفذ. الناس فقط لا يفكرون. كم مرة يمكنك إعادة بناء عملك؟ إنه أمر مجنون. وهو حقًا محزن.”

دعا ليونارد إلى المزيد من برامج العمل المرتبطة بجمع القمامة في المجتمع. حيث يسعى لرؤية المزيد من التنوع في أنواع الأعمال، ليس فقط صالونات الأظافر ومحلات الحلاقة.

وقد قال “كانت هناك متاجر أثاث”. “لدينا كل هذه البوابات الفولاذية. لا أحد مُنفتح عليها.”

لاكيشا كينج سميث، التي تولت ممارسة البصريات لوالدها جنبًا إلى جنب مع شقيقها، شهدت تدفقًا من العملاء خلال جائحة 19COVID، كان العديد منهم ليسوا من سكان المنطقة وكانوا عالقين دون طبيب عيون منتظم خلال إغلاق اقتصادي.

قالت، “نتبع ارتفاع وانخفاض أسعار الوقود. إنها تؤثر بشكل كبير على ما يشتريه الناس”

للمرة الأولى في عقود، شهد المتجر حالة سرقة سريعة حيث ساعد اللصوص أنفسهم في نظارات المتجر الفاخرة. بغض النظر عن ذلك، يتمتع المتجر بسمعة طيبة في المجتمع الأوسع ويتمتع بالحماية من خلال العيون اليقظة للجيران، قالت.

تقول سميث إنها ترغب في رؤية الناس يعودون إلى “أن يكونوا إنسانيين” تجاه بعضهم البعض.

وقالت “هذا مجتمع متكامل. فنحن لا نعمل بشكل مستقل. حيث نزدهر بالتبادل مع بعضنا البعض وعلينا أن نعود إلى ذلك”. وأضافت “حتى العلاقة بين الشرطة والمدنيين ستكون مختلفة. لنعامل بعضنا بعضًا بالتساوي.

عند التعامل مع المدينة بشأن الضرائب، دائمًا ما تكون هناك معركة طاحنة”

“من الصعب الوصول إليهم. من الصعب ان تحصل على تفسير واضح. حتى أنني لا أعرف كيف أتعامل معها في بعض الأحيان. إنه مثلما لو أهملتها لفترة وعدت إليها بعد شهر لأنها مُحبطة جدًا”.

الضرائب مرتفعة جداً، سواء كان الشخص صاحب أعمال أو ساكنًا في فيلادلفيا أو مسافرًا يومياً، قالت.

وقالت “هذا فقط لا يمنح الناس الفرصة للتقدم أو للنجاح “هذا بالتأكيد شيء يجب عليهم العمل عليه، خاصة مع الشركات. التركيز على الشركات الصغيرة، وجهود الشرطة في المجتمع، وكيفية تنفيذ الشرطة لعملها. سيرون فرقًا كبيرًا وستكون الناس أكثر سعادة. ستكون الأمور أكثر سلامًا.”

إنها ترغب في أن تقدم المدينة دعمًا للشركات الصغيرة، وليس فقط تقديم تخفيضات ضريبية لأكبر الشركات.

نقص الثروات في الحي.

بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم ثروة جيلية للتعويض عنها، إنه أمر أكثر تحديًا.

نجح فريد سيرروم هيل، الذي نشأ في جيرمانتاون وهو حلاق بمهنته، في تحقيق هدفه في تجديد وشراء ممتلكات تجارية شاغرة على طول الممر التجاري خلال الجائحة. الآن تم تخصيصه كمحطة لصالون حلاقة بالألوان الأبيض والأسود مع صناديق شاحنات استيل للرفوف والتخزين – مشروع قام به في يوليو 2020.

وقال “لقد أدركتُ أنه لا يلزم أن يكون لهذا معنى تجاري جيد [استئجار ثلاثة محلات تجارية مختلفة لمدة 20 عامًا]. إذا أردت أن أكون ناجحًا في عملي، أدركت أنني يجب أن أقتني”

ولكن استغرق منه ما يقرب من 30 عامًا من الأيام الطويلة والساعات العديدة للملكية للمتجر، حوالي 15 عامًا منها قضاها في استئجار مساحة على الشارع قبل أن يكون جاهزًا لهذه الخطوة.

قال هيل أنه عندما أمسك بمقصات الحلاقة عندما بلغ عمره 21 عامًا، لم يتركها أبدًا. ولكن الرحلة إلى هذه الوظيفة لم تكن سهلة أو مباشرة. كشاب بالغ، يقول إنه كان يختلط مع “الجماعة الخطأ”.

قال إنه يود أن يرى المزيد من حماية الشرطة للشركات، مثل تقديم العمل الإضافي لحراس الأمان الذين يرغبون في الوقوف على الزوايا و”إعلام الناس بأنهم لا يمكنهم تدمير المجتمع”.

بشكل عام، يريد أن يرى حماية شرطية عالية الجودة في جميع أنحاء المدينة.

وقال “نحن نود أن نحصل على نفس الحماية التي يحصلون عليها، مثلما هو الحال في جنوب فيلادلفيا. مجتمعهم لا يتعرض للتدمير. يبدو أنهم يقومون بالعمل بشكل واضح. لا يجب عليهم أن يبدؤوا من جديد من الصفر، لمحاولة العودة وإعادة بناء ما حدث.

بالإضافة إلى الشرطة، يود هيل أن يرى المزيد من صناديق القمامة العامة وتقليل الضرائب. إنه خائب الأمل من التكلفة المرتفعة لرسوم القمامة التجارية الثابتة بغض النظر عن نوع إزالة القمامة – حوالي 300 دولار سنوياً.

“خلال العشرين سنة الأولى من تواجدي في الأعمال حقًا لم أكسب [أي] أموال. اضطررت للبقاء على استعداد ورصد كيف سيكون التطور. بوجودي كحلاق، أصبح من الممكن البقاء في هذا المجال.”

بن ناخوم، وهو من أصول فيلادلفيا، افتتح صيدلية مستقلة في عام 2019 شهدت تدفقًا من العملاء منذ الجائحة وقدمت حتى لقاحات COVID-19. ولكن المتجر يعاني من معدلات تعويض منخفضة من قبل شركات التأمين العملاقة للأدوية. تعرضت الصيدلية مرارًا لفقدان المنتجات واضطرت إلى إصلاح المتجر بعد ثلاث عمليات سرقة وأعمال تخريب منذ افتتاحه، وما زالت تستأجر مكانًا يتطلب الآلاف من الدولارات لإصلاحات واستثمارات متكررة.

وقال “إذا لم يُدفَع لي بالشكل المناسب من قبل شركات التأمين، فلا يمكنني الاستمرار هنا حيث أحاول التعافي من النهب… ثم يمكنني جلب مساعدة إضافية لتسهيل الأمور على الجميع. هل أستمتع بالعمل خلف الخشب؟ لا، ولكننا سنصلح كل شيء.”

يقول ناخوم إنه يود أن يرى المدينة تشجع مزيد من المساواة في مجال الرعاية الصحية بين المؤسسات.

وقال “أود أن أرى عمدة يشترك في تغيير كيفية عمل برنامج ميدكايد في مدينتنا وكيفية التعامل مع الصيدليات”. “ممثلو [إنديبندنس بلو كروس بلو شيلد] لن يتحدثوا مع منظمات الصيدليات المحلية.” يدفعون أجورًا منخفضة، وبالتالي من الصعب علينا البقاء مُنفتحين. نحن نتلقى أجورًا منخفضة من قبل شركات التأمين على Medicaid التي نخدم جماهيرها. أعتمد على ما أجنيه من التأمين لدعم نفسي وموظفي وخدمة المجتمع.

لتحسين الأمان العام، دعا نحوم إلى زيادة حماية الشرطة.

وقال “كان لدينا ضابط شرطة يكون دائمًا على الزاوية. لقد توفي”. “منذ ذلك الحين، لدينا ضابط يتجول على الزاوية ولكنني لا أراها كل يوم كما رأيت الضابط الآخر”.

يرغب أيضًا في رؤية توظيف المزيد من الموظفين لتشغيل الجهات العامة.

ثم قال، “أعتقد أنه إذا تم تحسين التوظيف في الجهات العامة، سيساعد ذلك بدوره الناس على العثور على الموارد بشكل أسرع. إنه أمر محزن أننا نعتبر أكبر مدينة فقيرة. نشأت وأنا فقير في مدينة فيلادلفيا. لم أدرك أنني كنت فقيرًا حتى ذهبت إلى المدرسة الثانوية. أعتقد أنها تتعلق جميعًا بكيفية توجيه تمويلنا [الضريبي].”

أحلام على الطريق

المُؤَسِّسة الجديدة تاميكا مونتغمري تحلم بشراء وتجديد متجر شاغر بجوار المكان الذي تستأجر فيه مساحة تجارية لمتجرها لبيع المنتجات الشمعية وزيوت الأساسية. لتأمين مصالحها، تقوم بتنظيم دروس صناعة الشموع في المتجر وتعمل ما زالت كعضو احتياطي في الجيش الأمريكي للحصول على راتب منتظم.

وقال مونتغمري “كنت بحاجة إلى شيء للاعتماد عليه في الحالات الطارئة. تحتاج إلى مصادر دخل متعددة في الوقت الحالي. إذا لم يمش أحد من هؤلاء الأبواب، فإن لدي فواتير لدفعها. تسمع الكثير من الحديث عن المساعدة والموارد هناك، لكنها ليست سهلة الوصول إليها.”

قالت مونتغمري إنها تود أن ترى موارد ملموسة سهلة الوصول للشركات الصغيرة، وليس فقط رابطًا إلى موقع على الإنترنت حول برامج القروض.

وقالت “تمامًا مثل مكتب صغير يمكنك الذهاب إليه على شارع 22، حيث يمكنك الاتصال وشخص يجيب فعليًا على الهاتف وتحصل على بعض النتائج”. “ليس لدي رأس مال. رؤيتي هي أن أريد أن يتم تجهيز المتجر بالكامل، وأن يكون مفتوحًا ستة أيام في الأسبوع.”

ليست متأكدة من أي هو الطريق الأفضل للمضي قدمًا. هي لا تشارك في برنامج كاميرات الأعمال في المدينة وتواجه صعوبة في الثقة بالشرطة بناءً على تجاربها الخاصة.

قالت “كنت محظوظة أنه لم يأت أحد وفعل أي شيء لأعمالي عندما قرروا النهب. لكن ماذا لو يومًا ما لم يكن لدي حظ كهذا، كل ما قمت به حتى الآن في أعمالي كان من جيبي الخاص. أعتقد أنهم سيعرفون أفضل. لست حتى أبدو كمكان يمكن اللعب معه بهذا الشكل. على وجه الخصوص، لست معجبة بتدمير المكان الذي أعيش فيه. إنه أمر غبي.”

قالت مونتغمري إنها تسعى لجعل متجرها مكانًا إيجابيًا للمجتمع، حيث تقدم منتجات متخصصة لا يمكن للمقيمين العثور عليها في متاجر التجزئة الكبيرة.

وقالت “متجري يعطي طاقة إيجابية”. “أكثر ما شهدته هو شخص نائم خارج باب منزلي. سمحت له لبعض الوقت لأنني لم أكن أعرف وضعه ولم أرد أن أكون غير مهذبة. لكني استمررت في التحقق من الوقت وكان الأمر يصبح مبالغًا فيه بالنسبة لساعات العمل. لذلك قلت له أنه يجب أن يستيقظ وفي البداية عندما استيقظ لم يكن لطيفًا كثيرًا، ولكن بعد ذلك عاد واعتذر”.

تود مونتغمري أن ترى تنوعًا في الأعمال التجارية وإمكانية فرض حدود على متاجر الزوايا.

“أشخاص مختلفين يأتون ويشترون الممتلكات ويجعلونها تبدو مختلفة. ولكن الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع لا يزالون هنا و[المدينة] تسمح بأمور مثل زيادة متاجر الساندويتشات والمحلات الصغيرة. هم يسمحون لهم ببيع الخمور وأشياء من هذا القبيل. إنه يبقي الناس في الأسفل”. “عندما يحصلون على راتبهم في أول أيام الشهر. إنهم يذهبون إلى متجر الزاوية، وسيذهبون لشراء البيرة طوال اليوم. ذلك لا يساعد المجتمع. تريدون أن تحاولوا أن تجعلوا الأمور تبدو جيدة، ولكن في الجانب الخلفي أنتم تضعون أمورًا في المجتمع لتؤذوننا.”

نصير يارد، مالك شركة فريش برنتس إنك، استغرق مفهوم أعمال الأزياء الباهتة منذ نحو عقد من الزمان ونما نشاطه في مجال الطباعة على الشاشة الخاصة به، ولكنه ما زال يستأجر المبنى التجاري.

“لقد دفعت الإيجار لمدة ثماني سنوات. إنه حساب ثقيل.”

قال يارد إنه يود أن يرى تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة أو ربما شراكات بين الشركات الصغيرة والجامعات، للحصول على حصة من قطاع الملابس الرياضية.

“أشعر أننا ندفع أحيانًا مبالغ زائدة. نحن بالتأكيد بحاجة إلى مساعدة من السياسيين لأننا نحن الذين نحافظ على ازدهار المجتمعات”. “نوظف أشخاصًا أصغر سنًا من المجتمع. نحن نبذل قصارى جهدنا للتنافس مع هذه العلامات التجارية الكبيرة.”

قال يارد إنه متعب من كثرة القمامة في الشارع ويرغب في رؤية المزيد من الخيارات.

“أشعر أننا بحاجة إلى المزيد من حاويات القمامة في هذه الأحياء. عندما تذهب إلى الأحياء الجميلة، هناك حاويات قمامة في كل زاوية. أنا لا أفهم ذلك”. “إنها كمكان يحتوي على المزيد من القمامة ليس به حاويات قمامة، ولكن في الأماكن التي لا تحتوي على الكثير من القمامة يوجد واحدة في كل زاوية.”

بالنسبة لرواد الأعمال الجدد، تتضمن تجاربهم مع المدينة غالبًا خدمات الدعم الأساسية ونظام عقوبات متعجرف، وقال كيري، رئيس اتحاد الأعمال.

“الناس يشعرون بالتحفيز لفتح [عمل تجاري] ولكن [غالبًا] ليس لديهم خلفية تجارية، لذا يتعلمون من خلال المحاكمة والخطأ. ألتقي بهؤلاء الأشخاص باستمرار. إنهم بحاجة ماسة للمساعدة، إنهم بحاجة إلى بعض التعليم”. “عندما تقوم بشيء خاطئ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يخبرونك، ‘مرحبًا، هذا خاطئ.’ ولكن ليس هناك أحد متقدم ليقول، ‘مرحبًا، هذه هي الطريقة التي تريد أن تفعل بها.'”