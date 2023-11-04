هذا الشارع في شمال فيلادلفيا يضم أكثر من 50 منشأة تجارية صغيرة، ولكن لا يوجد أي بنوك في الأفق.

فيلادلفيا هي مدينة تتكوَّن من مجموعة من الأحياء. تتناول هذه السلسلة الإخبارية ثلاثة مواضيع بعمق مع أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يُمثِّلون أعين الشارع كل يوم عن: السلامة العامة، خدمات المدينة، وتطوير القوى العاملة.

هذا المقال هو جزء من سلسلة Every Voice, Every Vote.

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قبل حوالي أربع سنوات، افتتح بن ناخوم صيدلية مستقلة على طول شارع الثانية والعشرون بين شارع ليهاي وشارع أليغيني، وهو ممر تجاري في حي شمال فيلادلفيا.

بن ناخوم، وهو من سكان فيلادلفيا الأصليين ونشأ في أسرة ذات دخل منخفض، عاد إلى المدينة بعد الكلية وعمل سابقًا كصيدلي لمتاجر التجزئة الكبيرة. استأجر المحل التجاري وفتح حسابًا في البنك الموجود عبر الشارع — أقرب فرع يقدم خدمات كاملة في نصف ميل تقريبًا.

في مارس 2020، واجه العالم بداية جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض اقتصادي بسبب اتخاذ تدابير الصحة العامة التي استدعت إغلاق الأعمال التجارية. ردًا على ذلك، تم تدريجياً إطلاق حزم تحفيزية اتحادية لدعم استعادة الاقتصاد.

بعد شهرين، أشعلت جريمة قتل الشرطة لجورج فلويد احتجاجات اجتماعية على نطاق وطني. على الرغم من أن جريمة قتل فلويد وقعت في مينيابوليس، إلا أن المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك فيلادلفيا، شهدت احتجاجات واسعة النطاق ضد العنف الشرطي. في ظل هذا الاضطراب الاجتماعي، وبعد حوادث أخرى للعنف الشرطي في السنوات التي تلت، استفادت الفرص الجنائية من الغضب وعدم الثقة.

منذ يونيو 2020، تعرضت شركة بن ناخوم، صيدلية باتريوت، للسرقة والتخريب ثلاث مرات. في نفس الشهر، أظهرت سجلات مركز شرطة فيلادلفيا أن المخربين سرقوا حتى بنك سيتيزينز الموجود عبر الشارع من الصيدلية التي افتتح فيها حسابًا حديثًا. بحلول يوليو 2021، تم إغلاق الفرع بعد انتهاء عقد الإيجار للبنك. لا يبقى سوى جهاز صرف آلي تابع للشركة.

في أغسطس 2023، قام الشرطي في فيلادلفيا آنذاك، مارك دايل، بإطلاق النار على إيدي إيريزاري جونيور خلال توقف مروري في كينسينجتون وأسفر ذلك عن مقتله. أظهرت لقطات كاميرا الجسم أن الشرطة أطلقت النار على إيريزاري وأردته قتيلاً في غضون ثوانٍ من وصولها إلى الموقع، متناقضة مع التقارير الشرطية الأولية. وسط احتجاجات على هذا القتل، وقعت سلسلة من عمليات السرقة في وسط المدينة وشمال فيلادلفيا.

كانت صيدلية ناخوم واحدة من المتاجر التي تعرضت للسرقة، على الرغم من وجود كاميرات أمان وأبواب معدنية وأبواب فولاذية فيها.

هذه الشركات الصغيرة ونجاحاتها أو معاناتها هي عالم مُصغَّر يعكس أحوال المدينة. رواد الأعمال هؤلاء هم أيضًا أساس تمويل قاعدة الضرائب لمدينة فيلادلفيا. كأصحاب مصلحة في النتائج الإيجابية أو السلبية الناتجة عن القرارات التي تتخذ داخل قاعة المدينة، قامت WHYY News بإجراء مقابلات مع أصحاب الأعمال الصغيرة حول رؤيتهم وأفكارهم لتحسين جهود السلامة العامة في المدينة.

لا بنك، لا تسهيلات

منذ إغلاق فرع البنك سيتيزينز في يوليو 2021، تحاول ممر تجاري تاريخي يحتوي على أكثر من 50 منشأة تجارية صغيرة النجاح بدون وجود فرع بنكي في الأفق، فقط أجهزة الصراف الآلي الشركات، وعدد قليل من أجهزة الصراف الآلي الخاصة داخل المتاجر، ومحل لصرف الشيكات.

رفض بنك سيتيزينز إجراء مقابلة لهذا المقال.

“نحن فخورون بخدمة أحياء فيلادلفيا بأكملها وما زلنا نمتلك أكبر بصمة في المدينة، بـ 40 فرعًا محليًا”، هذا ما قاله دانيال فيتزباتريك، رئيس منطقة الأطلسي الأوسط لبنك سيتيزينز عبر البريد الإلكتروني. “فروعنا البدنية حاسمة لنجاحنا وكيفية خدمة عملائنا ومجتمعاتهم بأفضل طريقة.”

واصل البنك “مراجعة أنماط العملاء باستمرار” و “ضبط استراتيجية الفروع عبر شبكتنا”، وأكمل البيان.

أوضح ممثل عن بنك سيتيزينز أن أكثر الفروع نجاحًا هي تلك الموجودة في زوايا الشوارع ذات الرؤية العالية. بعد مغادرة البنك، تم التبرع بقطعة الأرض في موقف السيارات المملوكة للبنك لصالح مؤسسة أليغيني ويست لفائدة المجتمع.

بين عامي 2016 و2023، أنفق البنك 17 مليون دولار عبر شبكته من الفروع. ضمن هذا الرقم، تم صرف حوالي 5 مليون دولار في “المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية.” خلال السنوات العشرين الماضية، أشار البنك إلى دعمه بمبلغ 2.3 مليون دولار لمؤسسات غير ربحية محلية مثل إسبيرانزا، ومشروع هوم، ومركز تنمية الصناعات الفرصية، وصندوق المجتمع الأول.

ليس هناك خطط لإزالة أجهزة الصراف الآلي لبنك سيتيزينز، وفقًا للبنك.

في المدرسة الثانوية الفنية والمهنية ميريل دوبينز القريبة، تُقام دروس في مجال الثقافة المالية – حسابات البنك، والميزانيات، وفتح حساب توفير.

ولكن أقرب فرع بنك إلى المدرسة يبعد حوالي ميل واحد، سواء كان بنك سيتيزينز على طول شارع ليهاي – الذي يقع في زاوية – أو بنك PNC على شارع نورث برود بجوار متاجر أخرى بالقرب من مستشفى جامعة تمبل.

جمع الأشلاء

خلال الأنشطة الإجرامية الأخيرة في سبتمبر، استهدفت حوالي نصف دزينة من المتاجر بعمليات سرقة تكسير النوافذ، بما في ذلك صيدلية رايت إيد، ومحل بقالة ساف-أ-لوت، ومركز الرعاية الأولية للمسنين المخصص للمرضى التابع لشينميد كمكتب لطبيب الرعاية الأولية، وصراف آلي لبنك ويلز فارجو، وعدة منشآت تجارية صغيرة مملوكة لأصحابها من الأمريكيين السود وذوي البشرة البنية.

داخل صيدلية باتريوت، سرق اللصوص حقائب من الأدوية التي كانت معدة للعملاء بعد تكسير كل نوافذ الزجاج وخراب الكاشير.

تعوض شركات التأمين الكبيرة الصيدليات المستقلة بأسعار منخفضة، لذلك كانت هوامش الربح ضيقة بالفعل، وفقًا لما قاله ناخوم وهو جالس داخل مكتب صيدليته.

ناخوم، الذي يرتدي نظارات بإطارات داكنة ولديه شعر بني قصير مع تي شيرت وجينز، كان يراقب بعناية نظام كاميرات الأمان في صيدليته أثناء حديثه.

الآن، يتوقع أن ينفق أكثر من 60,000 دولار لإعادة تزويد الأدوية وإعادة بناء محله التجاري.

ولكنه لن يغادر المجتمع الذي يقدم فيه بانتظام الاستشارات للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة وقد قدم بين الحين والآخر الرعاية الصحية الأساسية الخيرية، مثل المضادات الحيوية بتكلفة منخفضة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف.

قال ناخوم “أعتقد أن الجميع يستحق الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم. لقد عملت مع الشرائح غير المحظوظة من السكان، واعتقدت أن هذا هو المكان الذي يمكنني فيه أن أكون لهم أكبر تأثير”.

من غير الواضح ما إذا كانت شركات كبيرة مثل رايت إيد – التي تخلت عن بعض متاجرها الفعلية حيث تصارع من أجل المنافسة ولديها مزيد من الديون مما يمكنها سداده – ستظل في موقع شارع ليهاي الذي شهد نشاطًا سريعًا وثابتًا في يوم عمل حديث. لكن حلوى هالوين كانت محجوزة في حاوية بلاستيكية. تم نهب رفوف المتجر بشكل واضح. تم تغطية الباب الأمامي بالخشب.

أكد ممثل عن رايت إيد أن المتجر “كان للأسف من بين المواقع التجارية التي تأثرت بشكل كبير بالنهب” في أواخر سبتمبر، ولكن الشركة “تواصل العمل مع الفريق المحلي لاستعادة هذا الموقع إلى شكله الأصلي حيث نخدم أعضاء مجتمعنا المحلي”.

وفي الوقت نفسه، تخطط رايت إيد لإغلاق “المتاجر ذات الأداء الضعيف” خلال عمليات الإفلاس بالفصل 11 الخاصة بها. ويشمل ذلك مجموعًا من 10 فروع مختلفة في فيلادلفيا، بما في ذلك الفرع الواقع على طول الكتلة 5600 من شارع نورث 5.

“نحن نواصل تقييم مكانتنا بينما نتقدم خلال هذه العملية، وسنبقي أصحاب المصلحة على علم مع اتخاذ قرارات المستقبل”، تقول بيان الشركة.

بناء الثروة في الحيّ.

بالنسبة لكين كوري، رئيس جمعية أعمال شارع الثانية والعشرون شمال فيلادلفيا، إحدى أهدافه هي مساعدة في جذب فرع بنك كامل الخدمة إلى المجتمع.

قال كيري “هناك بعض الأشياء التي نرغب في إضافتها، تعرفون، مطعم لتناول الطعام على الطاولة مثلاً” نحن قد نواجه صعوبة في الحصول على شيء مشابه لذلك. يمكننا بالتأكيد استخدام بنك.”

وقال السبب في أهمية البنوك لأصحاب الأعمال هو بناء العلاقات

وقال كيري “لقد كنا في العمل لمدة 21 عامًا، وكان لدينا علاقة واحدة إلى واحدة مع إنسان يمكنني التحدث معه تعني الكثير بالنسبة لي. إنه مهم، خصوصًا بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون تحديات في الحصول على الائتمان.”

عالم البنوك قد تغير، تماماً كما تغيرت عادات التسوق لدى المستهلكين في التجزئة.

إنها لغز لإدارة العمدة التالية في فيلادلفيا ومجلس المدينة — كيفية التعامل مع جهود التنمية الاقتصادية، خاصة على طول الممرات التجارية القديمة والمزدهرة في السابق والتي تعاني في العصر الرقمي في حي ليس لديه الكثير من الوصول إلى الثروة.

يمكن أن يساعد خط ائتمان أو فرصة للمنحة أو قرض بفائدة منخفضة بشكل محتمل شخصًا مثل تاميكا مونتغمري، رائدة أعمال شابة لا تزال تعمل كعضو احتياطي في الجيش الأمريكي، بينما تدير محلًا لبيع الشموع وزيوت الأساسيات ذو مكان ثابت.

مونتغمري، التي ذهبت إلى مدرسة دوبينز الثانوية القريبة وأجرت بعض الدورات في الكلية المجتمعية في مجال الأعمال والتكنولوجيا، تحلم بشراء وتجديد مكان فارغ بجوار المكان الذي تستأجر فيه مساحة تجارية.

وقالت “ليس لدي رأس مال،”. “رؤيتي هي أن أرغب في أن يكون المتجر مزودًا بالكامل، ويعمل ستة أيام في الأسبوع.”

“ليست متأكدة من أي هو الطريق الأفضل للمضي قدمًا. إنها لا تشارك في برنامج الكاميرات التجارية في المدينة وتجد صعوبة في الثقة بالشرطة. بدلاً من ذلك، تتواصل بانتظام مع المجتمع.

قالت “كنت محظوظة أنه لم يأت أحد وفعل أي شيء لأعمالي عندما قرروا النهب. لكن ماذا لو يومًا ما لم أكن محظوظًا بهذا القدر؟ كل ما قمت به في عملي حتى الآن كان من جيبتي الخاصة.”

بالنسبة للأعمال الأكثر تميزًا، فإن عدم وجود فرع بنك يعتبر أمرًا غير مناسب.

“عندما كان بنك سيتيزينز في نفس الشارع، كنا قادرين على الذهاب هناك والحصول على الصرف،” هذا ما قالته لاكيشا كينج سميث، شريكة مالكة في إيريك هولت البصرية. “كنا نمتلك مزيدًا من الوصول إلى التمويل في المجتمع وبرامج مختلفة قد قدموها. الآن ليسوا هناك. إذا كنت بحاجة فقط إلى صرف النقود، يجب أن أقود إلى شارع سيتي لاين. يجب علي القيام بالأعمال في أماكن أخرى، وليس داخل مجتمعي مباشرة.”

صاحب محل حلاقة فريد سيروم هيل، الذي يدير “هير كونكشنز”، استخدم علاقة مصرفية خارج الممر التجاري واعتمد على بيع عقارات أخرى لوضعه في موقع الشراء للعقار الشاغر.

النشاط الإجرامي المتكرر كان يزعجه أيضًا.

وقال “هم لا يزالون يعبثون بالمجتمع. ضربوا بعض الأعمال السوداء أيضًا.”

قال هيل إن عدم وجود فرع بنك يعتبر أمرًا غير مناسب لزبائنه، لكنهم يميلون عادةً إلى استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة للدفع الآن، وهو ناجٍ.

“سيتم إنجاز الأعمال. نحن نوع من الناس الذين يمكنك أن تعرفهم، إما أن تسبح أو تغرق. هناك تكنولوجيا كبيرة اليوم، ونظام البنوك سيكون قديمًا إلى حد ما.”