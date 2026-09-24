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Delmarva Power se defiende de las críticas del gobernador de Delaware, Matt Meyer, y de clientes frustrados que afirman que la persistente búsqueda de aumentos tarifarios por valor de millones de dólares por parte de la empresa resulta devastadora para las personas mayores, las familias y las personas con discapacidad.

Delmarva Power es una empresa de servicios públicos propiedad de inversores que atiende a 344,000 clientes en el estado. Su empresa matriz, Exelon Corporation, es la mayor compañía regulada de servicios eléctricos y de gas del país.

La empresa presentó una solicitud de revisión de tarifas ante la Comisión de Servicios Públicos en diciembre, pidiendo un aumento general de los ingresos provenientes de las tarifas eléctricas base por un total de 67.8 millones de dólares. De esa cifra, 44.6 millones serían asumidos por los clientes. El mes pasado, los comisionados aprobaron una tarifa provisional con efecto retroactivo al 9 de julio, la cual fue inferior a lo que Delmarva Power pretendía.

Justo antes del Día del Trabajo (Labor Day), la empresa solicitó al Tribunal Superior de Delaware que anulara dicha tarifa provisional.

Recientemente, Delmarva Power también pidió permiso a la Comisión de Servicios Públicos para elevar la cifra de ingresos que pretende recaudar de 68 millones a 76 millones de dólares. Esto supondría un aumento de aproximadamente el 24 % respecto a las tarifas base actuales y una subida del 12 % sobre su petición inicial.

La oficina del Defensor Público de Delaware (Public Advocate) declaró en una publicación de Facebook que se trataba de la mayor solicitud de aumento de tarifas de la historia.

“Desde que se presentó este caso, Delmarva ha escuchado preocupaciones importantes y constantes por parte de sus clientes sobre el impacto del aumento de tarifas propuesto”, afirmó la Defensora Pública Adjunta, Samantha Hajek, durante la reunión de septiembre de la Comisión de Servicios Públicos. “Dada esta protesta pública, resulta especialmente indignante que Delmarva haya aumentado ahora su solicitud en casi un 12 % en un momento en que la asequibilidad de la energía es una preocupación real para las familias de Delaware”.

La comisión debe aprobar cualquier aumento de tarifas.

Delmarva Power declaró a WHYY News que el aumento solicitado refleja inversiones ya realizadas para mantener la red eléctrica y reemplazar infraestructuras antiguas.

Delmarva Power desglosa los cargos de sus facturas de gas y electricidad en conceptos de suministro y distribución. El cargo por suministro corresponde al coste real de la energía para el cliente, mientras que el cargo por entrega cubre la distribución de la energía hasta el hogar o negocio. El cargo por suministro se traslada directamente al cliente sin margen de beneficio, y la empresa obtiene ganancias a través del cargo por entrega.

Esta es la tercera solicitud de aumento de tarifas que Delmarva Power presenta en cinco años; las peticiones se realizaron en 2020, 2022 y 2025. En una carta de Meyer leída durante la reunión de la Comisión de Servicio Público (PSC, por sus siglas en inglés) de la semana pasada, el gobernador afirmó que la compañía eléctrica había incrementado la factura promedio de los clientes en $383 anuales durante los últimos cinco años, independientemente de los cargos por suministro eléctrico que se trasladan al consumidor y que están fuera del control de la empresa. Su oficina indicó que calcularon dicha cifra utilizando los datos financieros reales y actualizados de la compañía correspondientes a un periodo de 12 meses.

Marcus Beal, vicepresidente regional de Delmarva Power, cuestionó esa cifra. Un portavoz señaló que la factura mensual promedio ha aumentado $18 desde diciembre de 2020, lo que supone un total anual de $216.

Decenas de usuarios han presentado comentarios oponiéndose al aumento de tarifas, argumentando que el incremento en sus facturas supera el crecimiento de sus ingresos, lo que obliga a algunos a elegir entre pagar la factura de la luz o comprar alimentos o combustible.

Los miembros de PSC criticaron a la empresa en julio, calificando de “cruel” e “insensible” su insistencia en aumentar las tarifas.

Beal sostuvo que son los cargos por suministro, no Delmarva, los que están elevando los costos, y rechazó la afirmación de que la empresa estuviera desconectada de la realidad.

“Reconocemos que existe un grave problema de asequibilidad, no solo con la electricidad, sino con todos los productos, bienes y servicios en este momento”, declaró. “Intentamos ser lo más prudentes posible a la hora de seleccionar los proyectos”.