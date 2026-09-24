Critican duramente la solicitud de aumento de tarifas de Delmarva Power, calificándola como “la mayor en la historia de Delaware”.
El gobernador de Delaware, Matt Meyer, afirma que la factura anual promedio de Delmarva aumentó casi $400 en los últimos cinco años.
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Delmarva Power se defiende de las críticas del gobernador de Delaware, Matt Meyer, y de clientes frustrados que afirman que la persistente búsqueda de aumentos tarifarios por valor de millones de dólares por parte de la empresa resulta devastadora para las personas mayores, las familias y las personas con discapacidad.
Delmarva Power es una empresa de servicios públicos propiedad de inversores que atiende a 344,000 clientes en el estado. Su empresa matriz, Exelon Corporation, es la mayor compañía regulada de servicios eléctricos y de gas del país.
La empresa presentó una solicitud de revisión de tarifas ante la Comisión de Servicios Públicos en diciembre, pidiendo un aumento general de los ingresos provenientes de las tarifas eléctricas base por un total de 67.8 millones de dólares. De esa cifra, 44.6 millones serían asumidos por los clientes. El mes pasado, los comisionados aprobaron una tarifa provisional con efecto retroactivo al 9 de julio, la cual fue inferior a lo que Delmarva Power pretendía.
Justo antes del Día del Trabajo (Labor Day), la empresa solicitó al Tribunal Superior de Delaware que anulara dicha tarifa provisional.
Recientemente, Delmarva Power también pidió permiso a la Comisión de Servicios Públicos para elevar la cifra de ingresos que pretende recaudar de 68 millones a 76 millones de dólares. Esto supondría un aumento de aproximadamente el 24 % respecto a las tarifas base actuales y una subida del 12 % sobre su petición inicial.
La oficina del Defensor Público de Delaware (Public Advocate) declaró en una publicación de Facebook que se trataba de la mayor solicitud de aumento de tarifas de la historia.
“Desde que se presentó este caso, Delmarva ha escuchado preocupaciones importantes y constantes por parte de sus clientes sobre el impacto del aumento de tarifas propuesto”, afirmó la Defensora Pública Adjunta, Samantha Hajek, durante la reunión de septiembre de la Comisión de Servicios Públicos. “Dada esta protesta pública, resulta especialmente indignante que Delmarva haya aumentado ahora su solicitud en casi un 12 % en un momento en que la asequibilidad de la energía es una preocupación real para las familias de Delaware”.
La comisión debe aprobar cualquier aumento de tarifas.
Delmarva Power declaró a WHYY News que el aumento solicitado refleja inversiones ya realizadas para mantener la red eléctrica y reemplazar infraestructuras antiguas.
Delmarva Power desglosa los cargos de sus facturas de gas y electricidad en conceptos de suministro y distribución. El cargo por suministro corresponde al coste real de la energía para el cliente, mientras que el cargo por entrega cubre la distribución de la energía hasta el hogar o negocio. El cargo por suministro se traslada directamente al cliente sin margen de beneficio, y la empresa obtiene ganancias a través del cargo por entrega.
Esta es la tercera solicitud de aumento de tarifas que Delmarva Power presenta en cinco años; las peticiones se realizaron en 2020, 2022 y 2025. En una carta de Meyer leída durante la reunión de la Comisión de Servicio Público (PSC, por sus siglas en inglés) de la semana pasada, el gobernador afirmó que la compañía eléctrica había incrementado la factura promedio de los clientes en $383 anuales durante los últimos cinco años, independientemente de los cargos por suministro eléctrico que se trasladan al consumidor y que están fuera del control de la empresa. Su oficina indicó que calcularon dicha cifra utilizando los datos financieros reales y actualizados de la compañía correspondientes a un periodo de 12 meses.
Marcus Beal, vicepresidente regional de Delmarva Power, cuestionó esa cifra. Un portavoz señaló que la factura mensual promedio ha aumentado $18 desde diciembre de 2020, lo que supone un total anual de $216.
Decenas de usuarios han presentado comentarios oponiéndose al aumento de tarifas, argumentando que el incremento en sus facturas supera el crecimiento de sus ingresos, lo que obliga a algunos a elegir entre pagar la factura de la luz o comprar alimentos o combustible.
Los miembros de PSC criticaron a la empresa en julio, calificando de “cruel” e “insensible” su insistencia en aumentar las tarifas.
Beal sostuvo que son los cargos por suministro, no Delmarva, los que están elevando los costos, y rechazó la afirmación de que la empresa estuviera desconectada de la realidad.
“Reconocemos que existe un grave problema de asequibilidad, no solo con la electricidad, sino con todos los productos, bienes y servicios en este momento”, declaró. “Intentamos ser lo más prudentes posible a la hora de seleccionar los proyectos”.
Delmarva argumenta que la comisión infringió la ley al fijar la tarifa provisional
La reunión de la Comisión de Servicio Público del 1 de julio se celebró apenas un día después de que los legisladores estatales aprobaran el Proyecto de Ley 326 del Senado, que limita el monto que las empresas de servicios públicos pueden cobrar mediante tarifas provisionales. Meyer promulgó la ley el 13 de julio.
Ante la presión de los legisladores y otros funcionarios electos, la empresa presentó una solicitud modificada en la que reducía voluntariamente los ingresos que pretendía obtener.
Los comisionados aprobaron una tarifa equivalente al 50 % de la solicitud total de Delmarva Power ($34.3 millones), lo que incluía la mitad del cargo de $23.2 millones destinado a mejoras en el sistema de distribución. Esta decisión suscitó objeciones por parte de la empresa, que argumentaba que la totalidad de dicho cargo (conocido como DSIC) debía integrarse en la tarifa provisional.
“Mi sugerencia es que, si no están de acuerdo, presenten un recurso de apelación”, declaró la comisionada Regina Iorii. Iorii es una de los cuatro miembros nombrados recientemente por Meyer.
En su apelación ante el Tribunal Superior, la empresa de servicios públicos argumenta que los comisionados redujeron indebidamente la tarifa provisional al no incluir el importe total del DSIC.
“La comisión fijó ese valor en cero en este caso para reducir las tarifas provisionales aún más allá de la cifra más baja que habíamos solicitado”, señaló Beal. “Nuestro equipo legal consideró que esa medida excedía los límites de la ley, por lo que la están impugnando:”.
Beal ha estado instando a los legisladores de Delaware a modificar la ley para permitir que la empresa sea propietaria de su propia generación. Delaware desreguló el mercado energético estatal en 1999. El suministro eléctrico proviene de PJM Interconnection, una red energética regional que presta servicio a Washington D. C. y a la totalidad o parte de 13 estados, incluidos Pensilvania, Delaware y Nueva Jersey.
Beal intervino en el programa “Ask Governor Meyer” (Pregúntele al gobernador Meyer) –emitido en agosto por WHYY News y Delaware Public – para defender su propuesta ante el gobernador en directo.
Meyer respondió con una propuesta propia: se reuniría con los representantes de Delmarva para analizar la idea de Beal si ellos retiraban la solicitud de aumento de tarifas. El programa concluyó sin que se llegara a ningún acuerdo.
“Aunque Delmarva insiste en que la asequibilidad es importante, cada día presiona para imponer tarifas más altas a las familias de Delaware”, declaró Meyer. “No podemos seguir pagando facturas desorbitadas para tener luz. Delmarva quiere plantear esto como una cuestión de fiabilidad del servicio, pero en realidad se trata simplemente de aumentar sus beneficios multimillonarios”.
Nota del editor: Este artículo se ha actualizado para aclarar la cuantía del aumento medio en los cargos por distribución de Delmarva Power desde diciembre de 2020.
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