費城藝術領袖希望從該城市的第 100 任市長身上看到什麼
文化領域的領導者意識到藝術並不是一根魔杖。 他們認為城市的下一任市長應該將藝術視為一種可以利用的工具。
這個故事是“ 每個基層聲音，每一張選票”系列的一部分。
去年春天費城初選前夕，所有市長候選人包括 Cherelle Parker 和 David Oh， 承諾設立一個內閣級職位 — 市政廳內的一個部門 — 用來監督有關藝術和文化的政策。
這個城市藝術界的領導人正在觀望這是否會發生，許多人還督促下一任市長不僅將藝術用作讓人感覺良好的公共設施，而且要將其作為實用的治理工具。
Hal Real 是音樂場所World Cafe Live 的首席執行官，也是屬於 國家獨立場館協會 (NIVA)， 該協會在 COVID-19 大流行 期間成立，目的在製定《拯救我們的舞台》緊急資助法案，該法案經國會批准為150 億美元的關閉場館營運商資助計畫。
他說，藝術是人類生活的重要組成部分，儘管“藝術在人類層面上真正將我們聯繫在一起”，但這並不是他遊說“拯救我們的舞台”的方式。
他問說 :“拯救我們的舞台之所以成功，是因為我們提出了藝術連接世界的論點嗎？一定不是!”
Real說:「我們透過與這個國家的每個地區、每位國會議員、每位參議員及其工作人員交談來做到這一點，如果我們都用木板封起來，你認為你的城鎮、你的村莊、你的城市能夠成功復甦嗎？」
Real說:「我們是那些把頭埋在床上的人，我們是那些把屁股放在酒吧和餐廳座位上的人。」
Real表示 World Cafe Live 正在從疫情大流行關閉中恢復過來，收入約為疫情前水準的 90%。
而藝術部門的好處超越了經濟範圍，Real表示在市長辦公室的強大領導下，藝術可以用來幫助解決緊迫的城市問題。
他說 :「領導階層需要認識到費城藝術的價值。 它的價值被大大低估了，藝術作為這座城市復甦催化劑的能力是巨大的。 它對於緩解社會正義議題有巨大作用。 這對於打擊槍支暴力有著巨大的幫助。」
賓州大學藝術社會影響計畫 2017 年的一項研究顯示 ，以社區為基礎的藝術和文化計畫已被證明可以減少犯罪、提高學業成績並降低虐待兒童的發生率。
該計畫花了兩年時間對紐約市擁有文化資產的低收入社區與沒有文化資產的社區進行了比較，研究發現，藝術和文化具有可量化的（儘管是間接的）正面影響。
「文化不會『帶來』更好的健康或更少的犯罪，」報告摘要中寫道，相反的，文化資源是促進社會福祉的社區生態不可或缺的一部分。
藝術能為城市做什麼？
Nasheli Ortiz González是費城北部費爾希爾社區波多黎各文化組織 Taller Puertorriqueño 的執行董事，他表示社區中已經存在打擊公共安全和經濟流動性的工具，下一任市長需要支援他們。
她說 :「社區了解他們需要什麼，我們已經證明像 Taller、普羅維登斯中心、Concilio、Congresso 這樣的組織——我們的組織了解這個問題，了解如何為拉丁裔社區創造其他道路。」
Taller Puertorriqueño 提供課外活動，並圍繞文化活動舉辦公共集會來在社區中建立聯繫，該社區人口占 80% 以上的拉丁裔，還有 61%的貧困率 。
最近Taller 與賓州大學校園內的當代藝術學院合作，為 Fairhill 的居民提供免費巴士服務，前往 ICA展出 David Antonio Cruz的作品, David Antonio Cruz 是北區費城人，而他已成為一名成功的藝術家。
González說 :「如果沒有包租巴士，北區費城的許多居民將無法順利見到他們的親生孩子。」
González說 :「流動性在各方面都是一個大問題，在交通方面、在經濟方面，這些行動是我們需要從政府的作為中看到的。 我想要一輛公共汽車，這樣我們就可以去畫廊展覽並帶上我的青春， 他們需要看到其他的生活方式。」
Esperanza藝術中心 位於Taller Puertorriqueño以北的富蘭克林維爾社區，展示來自拉丁美洲和加勒比地區的音樂、舞蹈、戲劇和電影。
其高級副總裁Bill Rhoads表示，問題不在於城市能為藝術做什麼，而在於藝術能為城市做些什麼。
Rhoads在一份聲明中表示：「即將上任的政府在許多領域面臨一系列嚴峻的挑戰，包括槍支暴力、系統性貧困和吸毒成癮——這些問題在低收入 BIPOC 社區尤其普遍。代表為黑人和棕色人種社區服務的藝術組織發言，下一任市長需要支持和部署在這些社區內工作的創意和藝術機構，以影響真正的變革。」
另一個社區非營利組織位於另一個以拉丁裔為主的社區，諾里斯廣場的 Xiente，最近推出了一個 經濟流動實驗室，用來試驗能夠將低收入社區提升為中產階級的財富建設措施。
Rhoads表示，下一屆市長政府可以透過讓人們更容易獲得協助來幫助此類社區產生共鳴。
她說 :「我們需要政府支持我們，而不是發放許可證、撥款或任何其他困難的事情，作為一個非營利組織最大的價值就是：時間，而且團隊不會精疲力盡。 這是政府可以開始做的事情之一，以支持我們為他們所做的工作。」
藝術不是“虛飾”
公共藝術協會（aPA）新任主席Charlotte Cohen對此表示同意，她說市政廳支持藝術部門的一種方式是讓政府的執政方向有利於藝術部門的方向發展。
Cohen說 :「我總是說，我在政府工作了很長時間，一個好的官僚是知道如何把事情做好的人，科恩說，官僚主義總是存在的，而政府實體有很多層次，但了解如何繞過這些層次對於任何希望與政府實體合作的人來說都會非常有用。」
在Cohen掌管 aPA 之前，她領導了紐約市的 Percent for Art 項目，曾擔任紐約地區美國總務管理局的美術官員，並擔任布魯克林藝術委員會的執行董事。
自 1976 年起，紐約就設立了一個獨立的文化事務部，由指定的專員負責管理。Cohen親眼目睹了紐約藝術部門與其政府之間關係的演變。
「當我在Giuliani市長領導下的百分之一藝術時，我常常說如果我們是百分之一歌劇，他就會理解並指出 Giuliani對歌劇的熱愛 而排斥其他藝術形式。」
她說:「當時有人在他的任期結束時討論廢除文化事務部並創建一個體育和娛樂機構，這本來不是一個好主意，那會導致藝術低潮。」
在下一任紐約市長Michael Bloomberg 的領導下，Cohen看到了一個在整個任期內與文化事務部積極接觸的政府。
她說 :「它滲透到一切。 該部門在每張桌子上都有一個座位，無論討論什麼：交通部、衛生部門、公共服務部和教育部，所有你能想到的都在。」
雖然Bloomberg將大量注意力放在紐約的大型主力文化機構上，但Cohen看到他的繼任者Bill de Blasio把對藝術的支持擴展到偏遠社區。
在費城市政廳設有一個藝術、文化和創意經濟辦公室，該辦公室並未納入市政府的功能，它的存在取決於市長的意願。 該市的文化基金從城市預算的一個項目中向藝術部門分配補助金，該項目可能會根據任何一年的總體預算需求而大幅波動。
Cohen表示費城的藝術並不是一個“花哨的東西”，當圍繞槍支暴力、公共安全和貧困等更緊迫的問題出現時，也不應該犧牲藝術的資金。
她說 :「所有這些事情都應該而且需要成為優先事項，藝術可以透過轉移人們對其他活動的注意力來干預公共安全問題，特別是對於年幼的孩子，幫助老年人擺脫孤獨，這是導致老年人老化的一個真正因素，我知道放棄藝術是一種誘惑，但當你拿走錢時，要回到原來的水平是非常困難的。」
“火車失事即將發生”
文化領袖們承認藝術不能成為消除城市問題的魔杖； 相反，它們是一種可以利用的工具。 費城劇院新任總監Sabriaya Shipley 關注了最近發生的年輕人搶劫事件 ，表示藝術應該成為長期計劃的一部分。
她說 :「你會遇到這些搶劫的情況——我並不是說這不是災難性的，也不是大問題，而是這樣，但更重要的是，我們假設所發生的事情只有一個關鍵點。 事實上，這總是一場火車失事等待發生，我們看到它即將發生，但沒有人伸出援手。」
Shipley表示，費城劇院將開始利用 Barrymore獎來表揚在地劇院, 參與和教育方面表現出色的劇院公司和個人。費城劇院每年都會為當地劇院的卓越表現頒發Barrymore獎。 今年的Barrymore獎頒獎典禮將表彰傑出的社區參與，未來Shipley也計劃為此類服務工作頒發官方獎項。
她說藝術投資對社會正義和公共安全的回報是需要耐心的。
她說 :「這個職位或任何有利於社區的職位都可以帶來耐心。 你必須要有耐心，就像對希望之火要有耐心，你就可以在人們的屁股上點燃一團小火來完成任務。」
存在的力量
那麼下一任市長能做什麼呢？
首先：出席活動。
幾位藝術領袖表示，第 100 任市長需要親自出席文化活動和藝術組織。 塔勒波多黎各人的Gonzalez見證了前幾屆政府「被長期審查」。 Charlotte Cohen建議下一任市長出席剪綵儀式，坐在前排座位上，並利用當地藝術作為公共公告的舞台。
Cohen說：“這再次表明了一種包容性，以及一種圍繞藝術成為費城人生活中重要因素的心態。 費城非裔美國人博物館是美國第一個由市政府資助的非裔美國人博物館，與市政廳關係密切。 目前AAMP 正在與市政府合作， 博物館遷至本傑明富蘭克林大道 位置就是 前市家庭法院大樓綜合大樓 。
執行董事Ashley Jordan希望下一任市長能花更多時間參觀該市的文化景點。
她說:「作為當前工作管理的一部分，他們進行實地考察非常重要，我覺得有時我們可以看看紙上的東西然後進行削減，但我們永遠不會知道影響如何，直到我們設身處地在那些受到這些削減影響的人的位置上。 有時我們的一些藝術和文化部門並沒有得到一些城市官員的實際存在的關注。」
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