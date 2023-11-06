費城藝術領袖希望從該城市的第 100 任市長身上看到什麼

藝術不是“虛飾”

公共藝術協會（aPA）新任主席Charlotte Cohen對此表示同意，她說市政廳支持藝術部門的一種方式是讓政府的執政方向有利於藝術部門的方向發展。

Cohen說 :「我總是說，我在政府工作了很長時間，一個好的官僚是知道如何把事情做好的人，科恩說，官僚主義總是存在的，而政府實體有很多層次，但了解如何繞過這些層次對於任何希望與政府實體合作的人來說都會非常有用。」

在Cohen掌管 aPA 之前，她領導了紐約市的 Percent for Art 項目，曾擔任紐約地區美國總務管理局的美術官員，並擔任布魯克林藝術委員會的執行董事。

自 1976 年起，紐約就設立了一個獨立的文化事務部，由指定的專員負責管理。Cohen親眼目睹了紐約藝術部門與其政府之間關係的演變。

「當我在Giuliani市長領導下的百分之一藝術時，我常常說如果我們是百分之一歌劇，他就會理解並指出 Giuliani對歌劇的熱愛 而排斥其他藝術形式。」

她說:「當時有人在他的任期結束時討論廢除文化事務部並創建一個體育和娛樂機構，這本來不是一個好主意，那會導致藝術低潮。」

在下一任紐約市長Michael Bloomberg 的領導下，Cohen看到了一個在整個任期內與文化事務部積極接觸的政府。

她說 :「它滲透到一切。 該部門在每張桌子上都有一個座位，無論討論什麼：交通部、衛生部門、公共服務部和教育部，所有你能想到的都在。」

雖然Bloomberg將大量注意力放在紐約的大型主力文化機構上，但Cohen看到他的繼任者Bill de Blasio把對藝術的支持擴展到偏遠社區。

在費城市政廳設有一個藝術、文化和創意經濟辦公室，該辦公室並未納入市政府的功能，它的存在取決於市長的意願。 該市的文化基金從城市預算的一個項目中向藝術部門分配補助金，該項目可能會根據任何一年的總體預算需求而大幅波動。

Cohen表示費城的藝術並不是一個“花哨的東西”，當圍繞槍支暴力、公共安全和貧困等更緊迫的問題出現時，也不應該犧牲藝術的資金。

她說 :「所有這些事情都應該而且需要成為優先事項，藝術可以透過轉移人們對其他活動的注意力來干預公共安全問題，特別是對於年幼的孩子，幫助老年人擺脫孤獨，這是導致老年人老化的一個真正因素，我知道放棄藝術是一種誘惑，但當你拿走錢時，要回到原來的水平是非常困難的。」

“火車失事即將發生”

文化領袖們承認藝術不能成為消除城市問題的魔杖； 相反，它們是一種可以利用的工具。 費城劇院新任總監Sabriaya Shipley 關注了最近發生的年輕人搶劫事件 ，表示藝術應該成為長期計劃的一部分。

她說 :「你會遇到這些搶劫的情況——我並不是說這不是災難性的，也不是大問題，而是這樣，但更重要的是，我們假設所發生的事情只有一個關鍵點。 事實上，這總是一場火車失事等待發生，我們看到它即將發生，但沒有人伸出援手。」

Shipley表示，費城劇院將開始利用 Barrymore獎來表揚在地劇院, 參與和教育方面表現出色的劇院公司和個人。費城劇院每年都會為當地劇院的卓越表現頒發Barrymore獎。 今年的Barrymore獎頒獎典禮將表彰傑出的社區參與，未來Shipley也計劃為此類服務工作頒發官方獎項。

她說藝術投資對社會正義和公共安全的回報是需要耐心的。

她說 :「這個職位或任何有利於社區的職位都可以帶來耐心。 你必須要有耐心，就像對希望之火要有耐心，你就可以在人們的屁股上點燃一團小火來完成任務。」

存在的力量

那麼下一任市長能做什麼呢？

首先：出席活動。

幾位藝術領袖表示，第 100 任市長需要親自出席文化活動和藝術組織。 塔勒波多黎各人的Gonzalez見證了前幾屆政府「被長期審查」。 Charlotte Cohen建議下一任市長出席剪綵儀式，坐在前排座位上，並利用當地藝術作為公共公告的舞台。

Cohen說：“這再次表明了一種包容性，以及一種圍繞藝術成為費城人生活中重要因素的心態。 費城非裔美國人博物館是美國第一個由市政府資助的非裔美國人博物館，與市政廳關係密切。 目前AAMP 正在與市政府合作， 博物館遷至本傑明富蘭克林大道 位置就是 前市家庭法院大樓綜合大樓 。

執行董事Ashley Jordan希望下一任市長能花更多時間參觀該市的文化景點。

她說:「作為當前工作管理的一部分，他們進行實地考察非常重要，我覺得有時我們可以看看紙上的東西然後進行削減，但我們永遠不會知道影響如何，直到我們設身處地在那些受到這些削減影響的人的位置上。 有時我們的一些藝術和文化部門並沒有得到一些城市官員的實際存在的關注。」