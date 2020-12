No es tan sólo una tienda, es La Emperatriz de América

Esta historia es parte de la The 47: Historias along a bus route, una colaboración con WHYY’s PlanPhilly, Emma Restrepo y Jane M. Von Bergen.

Este artículo está escrito en español. Para leer este artículo en una combinación de inglés y español, haga clic o toque aquí or to read this article entirely in English, click or tap here.

Isabel Espinosa Sánchez es una mexicana sonriente y tranquila que encontró en Filadelfia la combinación perfecta: el catolicismo y los negocios. Vive en Delaware, pero tiene una tienda de artículos católicos en la calle 9: San Miguel Arcángel, una tienda con muchos colores ordenados, elegante, en donde se habla con deferencia y en tono bajo. No hay latino devoto que no haya pasado por ahí.

“Todas las mañanas cuando entro a Filadelfia, envío besos a esta ciudad que me apoya y me sostiene”, dice sentada en la parte de atrás de su tienda con un café negro y sin azúcar. Su tienda es una bendición para los latinos católicos, inmigrantes o no, que buscan consuelo celestial. Es también una tienda que nos habla de ese catolicismo latinoamericano.

A esta tienda vienen todas las familias cuando se acercan los bautizos y las primeras comuniones, especialmente las de nuestros hermanos mexicanos y centroamericanos porque la Virgen de Guadalupe está en todo: en los pequeños vestidos, las medias, las diademas (también llamadas coronas), los zapatos, las velas, en casi todo.

Espinosa nos cuenta de la Virgen de Guadalupe: “es la reina, diría yo, de los latinos” es la Virgen que se viste con túnicas de colores y aparece rodeada de flores. No es para menos. “La Virgen de Guadalupe obra milagros increíbles en todos los sentidos”, dice Espinosa. “La mayoría de los mexicanos piden salud para su familia”, agregó. Por eso todo el año, pero especialmente el 12 de diciembre en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Filadelfia, se siente esa inmensa fuerza de la fe de un continente que renueva su amor por La Emperatriz de América.

“La fe en la Virgen de Guadalupe es particularmente fuerte entre los mexicanos de las comunidades rurales. Es increíble cómo sus pequeños ya reconocen quién es la Virgen de Guadalupe y es sorprendente la fe que tienen en ella. Es asombroso. Es un amor increíble, que se siente, que se palpa”, dice Espinosa.