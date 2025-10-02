Read in English.

Jacqueline Reis Messina murió de cáncer de pulmón en septiembre de 2023. Pero sigue viva como abono que nutre las plantas que rodean la casa de su hija Jayme Strasburger en New Jersey.

Cuando Strasburger se dio cuenta de que se acercaba el final, su familia comenzó a pensar en cómo honrar a la matriarca después de la muerte.

“Es un tema difícil”, dijo Strasburger. “No tenía planes para después de morir porque no quería morir. Y nadie quiere hablar de la muerte. Pero es un tema real y es importante tener esas conversaciones”.

Strasburger rechazó las opciones habituales de entierro y cremación para el cuidado funerario. Dijo que quería estar físicamente más cerca de su madre en lugar de visitarla en un cementerio. Y Reis Messina tenía miedo al fuego y no quería ser incinerada.

Entonces la familia encontró una opción de la que pocos habían oído hablar: el compostaje humano.